Як змінилися правила проходження техогляду транспортних засобів, кому потрібно його проходити, де це зробити і скільки це коштує?

Обов’язковий технічний огляд автомобілів, які не використовують у комерційних цілях, в Україні скасували у 2011 році. Тоді таке рішення у владі мотивувати прагненням усунути надмірне державне регулювання у сфері автоперевезень.

З того часу було кілька ініціатив щодо повернення техогляду. У 2019 році Міністерство інфраструктури навіть публікувало відповідний законопроєкт.

Аби наблизити українські норми до стандартів Євросоюзу, у травні 2025 року Кабінет міністрів затвердив нові правила проходження технічного огляду автомобілів. Ці зміни набули чинності з 1 липня. Щоправда, стосуються вони не всіх.

Кому потрібно проходити техогляд, де це зробити і скільки це коштує?

Що таке технічний огляд транспорту

Технічний огляд (ТО) або, як його називають офіційно, “обов’язковий технічний контроль” – це перевірка транспортного засобу на справність та безпечність.

Під час техогляду перевіряють гальма, рульове керування, світлопропускання скла, фари та світло, шини та колеса, ремені безпеки, викиди шкідливих речовин, кузов, газобалонне обладнання (за наявності). У навчальних машинах також перевіряють додаткові педалі.

Крім того, звіряють номери кузова (VIN-код) і номерні знаки автомобіля з даними документів.

Хто повинен проходити техогляд

Для власників легкових автомобілів техогляд скасували у 2011 році, але для низки інших видів транспорту він обов’язковий.

Раз на два роки мають проходити ТО легкові авто, які використовують у комерційних цілях (наприклад, для доставки товару), вантажівки вагою до 3,5 тонни та причепи до них, які експлуатуються понад два роки.

Щороку перевірку проходять вантажні авто понад 3,5 тонни, їх причепи, а також таксі, незалежно від того, скільки часу вони використовуються.

Щодо цього є важливе уточнення. Навіть якщо власник автомобіля співпрацює з платформами на кшталт Bolt чи Uklon, але не має ліцензії на пасажирські перевезення, юридично – це не таксі. Тобто проходити ТО йому не потрібно.

Двічі на рік огляд проходять автобуси і спецтехніка, яка перевозить небезпечні вантажі, незалежно від терміну експлуатації.

Як пройти обов’язковий техогляд авто

Перелік пунктів техконтролю можна знайти на сайті Головного сервісного центру. На мапі вказана адреса пунктів, контакти та перелік транспортних засобів, які можуть пройти в них контроль.

Як пройти обов’язковий техогляд? Сервісний центр МВС

Результати обстеження вносять до електронного протоколу, а власнику транспортного засобу видають паперову копію. Перевірити дійсність документа можна онлайн за допомогою сервісу “Перевірка протоколу ОТК”.

Процедура проходження ТО триває від 30 хв до 65 хв залежно від транспортного засобу. Наприклад, для легкових авто орієнтовний час огляду становить 40 хв.

Вартість проведення техогляду пункти визначають самостійно. Наприклад, у Києві пройти ТО для легкового авто коштує 1,3-1,6 тис. грн.

Які нові вимоги до техогляду

Головне нововведення 2025 року – запровадження повної фото- та відеофіксації процесу технічного контролю. Відповідно, кожен пункт технічного контролю повинен мати щонайменше дві камери, які фіксуватимуть весь процес.

Транспортний засіб на фото має займати мінімум 70% площі зображення. Також обов’язково мають бути зазначені дата і час, які збігатимуться з датою подання протоколу, а світлини мають бути чіткими та добре освітленими.

Приклад вимоги до фотофіксації / Сервісний центр МВС

“Головна мета – покращити контроль і знизити так званий номінальний, фіктивний обов’язковий технічний контроль. Раніше можна було, умовно кажучи, скористатися фотошопом або не повністю проводити необхідні вимірювання. Зараз процес відеофіксації дає нам можливість контролювати всю процедуру”, – пояснював заступник начальника Головного сервісного центру МВС Павло Сорока.

В Україні працюють близько 800 пунктів технічного контролю. Вони вже оснащені необхідним обладнанням та камерами, тож одразу надсилають відеофайли з перевірки до регіональних сервісних центрів.

Також під час техогляду, окрім знімка лічильника пробігу (одометр), за наявності потрібно фіксувати і тахограф. Цей прилад записує режими руху (швидкість та пройдену відстань) і праці водія (час роботи за кермом, період відпочинку).

Крім звичайного знімка одометра, тепер обов’язково фіксується і тахограф (якщо він встановлений) з додатковими фотографіями активного екрана і таблички адаптації.

Для навчальних автомобілів спростили фіксацію елементів керування. Водночас скасували фотофіксацію результатів гальмівних випробувань. Тепер достатньо відеозапису всього процесу.

Що буде, якщо не пройти ТО

Якщо використовувати транспортний засіб без дійсного технічного огляду, можна отримати штраф. Щоправда, його розмір значно менший, ніж вартість ТО: 340 грн. За повторне порушення протягом року можуть позбавити водійських прав на три-шість місяців.

Для пунктів, які провели техогляд з порушеннями (наприклад, з некоректною фотофіксацією), передбачений адміністративний штраф – 1 400 грн.

Контролюватимуть дотримання нових вимог сервісні центри МВС. Якщо під час моніторингу виявлять порушення (наприклад, відсутність частини відеозапису), протокол техконтролю анулюють і повідомлять про це власнику.

Авторка: Анастасія Дячкіна

Джерело: Економічна правда