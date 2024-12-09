96 справ щодо війни, за якими варто стежити цього тижня: справа Дубінського, викрадення дітей рашистами, розстріл полоненого та інші

Київщина

Полковник харківської СБУ. Юрій Рябуха — колишній заступник голови управління СБУ в Харківській області. У Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого він керував Інститутом підготовки юридичних кадрів для СБУ. Як каже слідство, Рябуха готував інститут до “здачі”, вчасно не вивіз майно та співробітників, схиляв курсантів не чинити спротив росіянам і співпрацювати з ними. Очільник СБУ Василь Малюк розповідав, що на телефоні Рябухи гімн Росії був мелодією будильника. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 761/20103/23. Засідання призначено на 12 грудня о 12:00 у Шевченківському районному суді Києва.

“Гдє больнічка воєнних, знаєш?” Іван Каптель — громадянин РФ, який жив у прикордонному селищі на Чернігівщині та займався пасажирськими перевезеннями. СБУ встановила, що Каптеля завербували російські спецслужби, коли він їздив у Росію до родичів. Він нібито передавав росіянам у месенджерах інформацію про розташування ЗСУ. У листопаді 2023 суд узяв чоловіка під варту. Його обвинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Справа № 750/2679/23. Засідання призначено на 9 грудня о 15:00 у Шевченківському районному суді Києва.

Ще 22 справи з Київщини — у таблиці МІПЛ: “Паша Мерседес”, депортація з Криму, проросійський блогер, справа Дубінського, посилки в Росію з окупованої Київщини, гроші та зброя для окупантів, здача односельців, контроль російських блокпостів, виправдовування Росії та звинувачення США, вбивство цивільних і командир захоплення Київщини.

Черкащина

Злив інформації родичу в РФ. Олександра Руська — мешканка Одещини. Впродовж жовтня-листопада 2023 року вона, як каже слідство, повідомляла родичу в Росії про розташування українських військових і наслідки ракетних ударів РФ, зокрема в селах Вилкове й Приморське. Співрозмовник пересилав інформацію представникам російських спецслужб. Жінка збиралася виїхати з країни, під час обшуку у неї знайшли квитки до Росії. Її обвинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Справа № 712/5664/24. Засідання призначено на 11 грудня о 15:00 у Соснівському районному суді Черкас.

Ще одна справа з Черкащини — у таблиці МІПЛ: пенсіонер-депутат від ОПЗЖ у Чигирині.

Херсонщина

“Охорона здоров’я” окупантів. Світлана Межерицька — депутатка Херсонської обласної ради, яка до грудня 2022 року очолювала Управління охорони здоров’я міськради. Після захоплення Херсона росіянами, каже слідство, Межерицька стала начальницею “управління” охорони здоров’я окупаційної адміністрації. На посаді вона використовувала псевдоніми. Межерицька стверджує, що не працювала на росіян, проте не може пояснити свій підпис на документах. Її обвинувачують у колабораціонізмі. Справа № 766/8419/24. Засідання призначено на 9 грудня о 13:00 у Херсонському міському суді.

Вивезення дітей до Криму. Інеса Чамлай — колишня заступниця директора Херсонської обласної екстреної меддопомоги. За даними слідства, під час окупації жінка співпрацювала з росіянами і розпорядилася передати окупантам 24 автомобілі “швидкої”. Ними росіяни вивозили дітей із Херсонщини в Крим і Росію, евакуювали поранених російських військових. Жінку затримали під час спроби виїхати з України в Європу. Її обвинувачують у пособництві державі-агресору. Справа № 766/4568/24. Засідання призначено на 10 грудня о 10:00 у Херсонському міському суді.

Контролер ринку. Володимир Берсан — мешканець Херсону. Як встановило слідство, впродовж липня — листопада 2022 року чоловік працював контролером міського ринку, який окупанти підпорядкували собі. Він збирав кошти з підприємців за оренду і здавав у касу. У 2023 році до суду надійшла угоду, укладена між Берсаном та прокурором, про визнання провини. Втім, на суді обвинувачений від неї відмовився. Суд не затвердив угоду. Чоловіка обвинувачують у колабораціонізмі. Справа № 766/5/23. Засідання призначено на 11 грудня о 10:00 у Херсонському міському суді.

Ще 12 справ з Херсонщини — у таблиці МІПЛ: катування в Херсоні, херсонська колонія, робота в окупаційній адміністрації, паспортизація, місцева залізниця, здача тероборонівців, “референдум”, зґвалтування та виплата податків росіянам.

Одещина

Розвідування позицій ЗСУ. Іван Баурда — мешканець Одеси. Як каже слідство, він збирав для росіян розвіддані про бойові позиції ЗСУ на території Одеси. На його телефоні виявили електронні карти з “цілями” повітряних ударів ворога по українському узбережжю Чорного моря. Також, твердить слідство, він контактував зі штабом “Вагнера” і московським ОМОНом. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 947/10139/23. Засідання призначено на 12 грудня о 12:00 у Київському районному суді Одеси.

Здача ветеранів АТО. Сергій Жданов — мешканець Білозерського району Херсонської області, був судимий за крадіжку. Під час окупації громади, протягом травня-листопада 2022 року, каже слідство, він допомагав росіянам: здавав інформацію про ветеранів АТО, допомагав обшукувати їхні будинки, показував росіянам зручні дороги, перепродував російську гуманітарку місцевим і частину вторгованого віддавав окупантам. Також допомагав їм грабувати оселі людей, які виїхали. Його обвинувачують у пособництві державі-агресору. Справа № 522/8930/23. Засідання призначено на 10 грудня об 11:30 Приморському районному суді Одеси.

Ще шість справ з Одещини — у таблиці МІПЛ: очікування посади при окупантах в Одесі, тіктокер, зйомка порту, юрист Партії Шарія та власниця Telegram-каналу з інформацією про ЗСУ.

Миколаївщина

Помічник беркутівця і свідчення сина. Віталій Наконечний – мешканець Миколаєва. Слідство встановило, що колишній командир спецпідрозділу «Беркут», який нині служить в армії РФ, завербував Наконечного через Telegram. За завданням беркутівця, Наконечний декілька разів у лютому 2024 року повідомив, де перебувають мобільні вогневі групи ППО. Надалі цю інформацію оприлюднили російські пабліки. За матеріалами справи, син підсудного засвідчив, що бачив у телефоні батька переписку з проросійськими висловлюваннями. Крім цього вказав, що його батько писав у різноманітні чати про наслідки прильотів у місті. Його обвинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Справа № 488/3419/24. Засідання призначено на 12 грудня о 13:30 у Корабельному районному суді Миколаєва.

Поштар із Миколаєва. Дмитро Топор — уродженець Миколаєва, працював в “Укрпошті”. За даними слідства, у лютому і червні 2023 року він писав у Telegram представнику РФ про розташування ЗСУ. За вказаними координатами розташований багатоквартирний будинок, а не військовий об’єкт. Також він намагався познайомитися у соцмережах з жінками, а коли ті обривали спілкування через його проросійські висловлювання, погрожував “навести ракети”. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 490/9491/23. Засідання призначено на 9 грудня о 10:00 у Центральному районному суді Миколаєва.

Ще вісім справ з Миколаївщини — у таблиці МІПЛ: повернення в Україну через вербування ФСБ, відео руху військової техніки, коригування через чат-бот, дані про шпиталь і блокпост на “Нібулоні”, перевірка суднобудівного заводу для росіян, повідомлення “помилкових координат”, виправдовування “СВО”.

Запоріжжя

Підготовка теракту на “Новій пошті”. Кирило Чернов — мешканець Запоріжжя. За даними обвинувачення, його завербував до співпраці з російськими спецслужбами знайомий з тимчасово окупованої частини Запорізької області. У лютому 2024 року Чернов повідомив знайомому, що на території місцевих заводів були українські військові та розказав про напрямок руху колони техніки. Знайомий передав інформацію росіянам. Згодом Чернов надав координати лікарні, де ймовірно перебували ЗСУ. Крім цього, за завданням росіян Чернов мав влаштувати терористичний акт на “Новій пошті”. Він зробив саморобну вибухівку. Його затримали та відправили під варту. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 336/3608/24. Засідання призначено на 9 грудня о 15:00 у Шевченківському районному суді Запоріжжя.

Розстріл військовополоненого. Дмитро Курашов — стрілець штурмового загону “Шторм-V” 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу РФ. За даними слідства, 6 січня 2024 року він розстріляв бійця ЗСУ, якого окупанти взяли в полон. Курашов вистрілив в українця щонайменше тричі. Невдовзі ЗСУ контратакували росіян і захопили у полон Курашова та його побратимів. Під час допиту в СБУ інший полонений росіянин видав Курашова, згодом зібрали інші докази його вини. Його обвинувачують у воєнному злочині. Справа № 332/3499/24. Засідання призначено на 11 грудня о 10:30 у Заводському районному суді Запоріжжя.

Ще чотири справи із Запоріжжя — у таблиці МІПЛ: передача даних із “Укроборонпрому”, окупаційні прокурори та передача авто окупантам.

Дніпропетровщина

“Штаб льотчиків”. Віталій Єремєєв — підприємець із Дніпра. Слідство стверджує, що його залучив до співпраці з росіянином чоловік, який налагодив зв’язок з лідером проросійської радикальної громадської організації “Русское освободительное движение SERB”. Той за завданням російського розвідуправління збирав інформацію про українські сили ППО та скупчення особового складу. Єремєєв нібито повідомив співрозмовнику через Telegram адресу, де знаходиться “штаб льотчиків”. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 201/12498/23. Засідання призначено на 9 грудня о 14:00 у Жовтневому районному суді Дніпра.

Повторний розгляд справи про здачу односельців. Руслан Михайлюк – мешканець Бериславського району Херсонщини. У березні 2024 року його засудили до 15 років позбавлення волі. Як встановив суд першої інстанції, під час окупації він видавав російським військовим патріотично налаштованих односельців, розвідував для окупантів українські позиції, брав участь в незаконних обшуках. Підсудний заперечував провину, вказував, що його катували. Вирок скасували через процесуальні порушення, справу відправили на повторний розгляд. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 214/2648/22. Засідання призначено на 9 грудня о 15:30 у Саксаганському районному суді Кривого Рогу.

Розголошення держтаємниці. Сергій Гайдаш у 2022 році був начальником відділу розвідки штабу Регіонального управління Сил територіальної оборони “Схід”. За посадою він мав узагальнювати військово-розвідувальну інформацію, яка надходить захищеними каналами зв`язку з оперативно-тактичних угруповань, та передавати керівництву. Однак це робили його підлеглі і надсилали зведення йому в Signal. А посадові інструкції забороняють поширювати інформацію з грифом держтаємниці через соцмережі. У матеріалах справи згадується, що один із військових передав інформацію представникам РФ. Його обвинувачують у розголошенні державної таємниці. Справа № 201/11642/23. Засідання призначено на 12 грудня о 13:30 у Красногвардійському районному суді Дніпра.

Ще шість справ із Дніпропетровщини — у таблиці МІПЛ: коригування по Кривому Рогу, інженер обленерго, дані про ЗСУ від виховательки, повідомлення про військових у дитсадку та вербування.

Харківщина

Спецоперація “Синиця”. Андрій Малахов був на фронті з 2014 року, у 2022 році боронив Київщину, потім сформував батальйон “Дике поле”. У контрнаступі на Харківщині Малахов отримав поранення. Під час спецоперації “Синиця” в Харківській області, яке проводило ГУР, російський пілот перегнав гелікоптер з екіпажем на територію України. Прокуратура вважає, що інформацію про спецоперацію Малахов розповів військовому, який у цивільному житті був журналістом, ще одному підозрюваному у справі — Андрію Карповичу. Прокуратура наголошує, що він поширив цю інформацію в Youtube. Наразі їх тримають під вартою. Його обвинувачують у несанкціонованому поширенні про ЗСУ. Справа № 636/2121/24. Засідання призначено на 10 грудня о 9:45 у Чугуївському районному суді.

Допомога росіянам в пограбуванні. Михайло Чигринов — 38-річний мешканець Вовчанська. Слідство встановило, що він із перших днів вторгнення допомагав росіянам пально-мастильними матеріалами, житлом і харчуванням. Чигринов допомагав їм орієнтуватися на місцевості та показав дороги, відомі лише тутешнім, намагався придушити опір місцевих жителів. Він нібито “зливав” дані щодо людей, які допомагали ЗСУ, і організував чи брав участь у пограбуваннях низки українських підприємств та установ, розташованих на території Вовчанської громади. Прокуратура встановила, що він організував розграбування військової частини Нацгвардії, складів “Вовчанського м’ясокомбінату”, приміщень цукрового заводу у селищі Білий Колодязь Чугуївського району. Його обвинувачують у пособництві державі-агресору. Справа № 644/9874/23. Засідання призначено на 10 грудня об 11:30 у Орджонікідзевському районному суді Харкова.

Ще десять справ із Харківщини — у таблиці МІПЛ: селфі грабіжників, згвалтування, посади в окупації, катування та коригування обстрілів.

Сумщина

Списки тероборони Сум. Володимир Артюх колись був головою держархіву Сумської області, балотувався до міської ради від партії “За майбутнє”. Станом на 2022 рік був почесним головою обласної Спілки ветеранів Афганістану. СБУ затримала його під час спроби передати списки тероборонівців росіянам, які планували викрадати, катувати та вбивати цих людей. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 591/3267/22. Засідання призначено на 13 грудня о 10:30 у Зарічному районному суді Сум.

Ще три справи із Сумщини — у таблиці МІПЛ: заклик до перемовин з росіянами та воєнні злочини.

Рівненщина

Підполковниця СБУ. Анжеліка Кобзєва з 1996 року працює в управлінні СБУ Рівненської області головною спеціалісткою з оперативних питань, має звання підполковниці. За даними слідства, у серпні 2022 року в спілкуванні вона виправдовувала російське вторгнення, представляла війну як внутрішній громадянський конфлікт. У декларації слідчого СБУ з Рівненської області за 2015 рік Анжеліка Кобзєва вказана як мачуха, а батьком зазначений Сергій Кобзєв, котрий також обвинувачується у глорифікації дій РФ. Анжеліка Кобзєва перебуває під домашнім арештом. Її обвинувачують у виправданні агресії РФ. Справа № 569/6500/23. Засідання призначено на 9 грудня о 9:00 у Рівненському міському суді.

Львівщина

“Львівська народна республіка”. Андрій Івасенко у 2014 році створив у російській соцмережі “ВКонтакте” спільноту “Львівська народна республіка” і “За союз з Новоросією! Зупиніть АТО!”, на які підписалися понад 10 тисяч користувачів. Також він адміністрував групи “ПМОН Беркут — помощь Беркуту и ВВ. Футболки” і “Антимайдан”. Ці групи він вів із фейкового акаунта “Александр Якимов”, зареєстрований на український номер телефону, який у нього вилучили під час слідства. У групі “Львівська народна республіка” Івасенко використовував для поширення антиукраїнські пропагандистські матеріали на кшталт “Бий бандер, рятуй країну” чи “Вставай, Україно, іде Тягнибок, всі раси понищить і буде все ок”. Його обвинувачують у державній зраді. Справа № 465/2048/23. Засідання призначено на 12 грудня о 10:30 у Франківському районному суді Львова.

Донеччина

Фінансування тероризму. Роман Коваленко — колишній депутат Донецької облради, Ордаш Дадашов — колишній гендиректор бахмутського заводу “Вістек”, Сергій Новіков — тодішній заступник Дадашова з маркетингу. За даними слідства, у 2018–2019 роках вони постачали обладнання для вугільних шахт на тимчасово окупованих територіях. У 2019 році їх затримали. Їх обвинувачують у фінансуванні тероризму. Справа № 263/10183/20. Засідання призначено на 11 грудня о 12:30 у Дружківському міському суді.

Автори: Анастасія Зубова, журналістка судового моніторингу МІПЛ; Надія Чучвага, журналістка судового моніторингу МІПЛ

Джерело: Медійна ініціатива за права людини