Битва за Харьков и контрнаступление украинской армии

Еще 9 марта, когда ВСУ освободили Дергачи, стало очевидно, что российский план изолировать Харьков по окружной и осаждать его, пошел по борозде.

Этот важный 20-тысячный город, служил логистическим хабом для российских групп, пытающихся прорваться на северо-западный обвод. С его потерей, северная часть клещей была сломана у самого основания. На юге максимальное продвижение было у Рогани — оттуда противника вышвырнули еще 15 марта.

Многочисленный гарнизон украинского миллионника, с первых дней войны проводил частные контратаки, сбивая вражеские блоки и не давая окапываться, чтобы затягивать петлю вокруг Харькова.

92-ая и 81-ая бригада, 5-ая и 3-ая оперативные бригады НГУ, сводные части высших военных учебных заведений, КОРД и БПОП, пограничники и их «Дозор», ЦСО-А, территориальная оборона, местный «Азов» — это была серьезная сила, до 40 тысяч людей.

Поэтому у врага было преимущество в авиации, в стволах на километр фронта, в высокоточном оружии, но на земле приходилось туговато — нужно было тащить, превозмогать и прогрызать.

А 80 км. окружной не позволяли россиянам уплотнить боевые порядки, пока наши войска в Харькове опирались на систему многоэтажных бомбоубежищ заводов, подземных парковок, технических тоннелей между промышленными зданиями, инфраструктуру метро.

Где мы не только пережидали обстрелы, но и осваивали западную военную помощь, концентрировали боеприпасы и амуницию, проводили короткие ротации для отдыха.

Поэтому сечь город реактивной и закидывать чугуном, жестоко бить Салтовку «Смерчами» выходило, воевать с парками и детскими площадками получалось, а нанести огневое поражение системе обороны в целом, уже не очень. Потому, что банк целей, сотни часов доразведки и непосредственная поддержка с воздуха это не про ВКС РФ.

Тем более, что с первых дней украинцы широко использовали мобильные группы на пикапах, ПТРК-команды, кочующие минометы, выносные посты с ПЗРК — жестоко наказывая за любые попытки щелкнуть клювом на блоках или подвезти снабжение не обеспечив периметр. А попробуй поймать несколько автомобилей чугуном и неуправляемыми ракетами не в тепличных условиях Сирии, но в одной из самых плотных застроек Восточной Европы, напичканной тактическим ПВО.

Что именно надломило противника?

Во многом мотивация защитников — внезапно считавшийся крайне ватным Харьков, выставил 2 бригады ТРО 127-ую и 113-ую, пополнил через мобилизацию местные части (выполнив план на 100%), активно принял участие в волонтерском движении.

Ибо даже самый ярый электорат ОПЗЖ, не очень любит просыпаться от прилетов бомб и получать баллистические ракеты по ОДА.

Поэтому вместо цветов получились расстрелянные мотолыги и «Камазы» в первые часы вторжения, а вместо веселой затягивающейся петли осады — ожесточенные встречные бои и забитый российский спецназ в школе.

Противник же попытался выполнить задачи совсем не тем нарядом сил, что было необходимо для миллионника. Почему до последнего смутно верилось во вторжение в Украину без мобилизации, тем, что удалось надергать из частей постоянной готовности.

Та же агломерация у Дергачей (Черкасская Лозовая, Даниловка, Чайковка, «Светлячок») это городская местность размера Гудермеса, который во время Чеченской войны штурмовал полк, танковый батальон и две роты легкой пехоты. А тут на 750 км. линии соприкосновения 65 батальонных групп у противника просто не могут выделить везде ударные группировки и удерживать фронт от наших выпадов.

Поэтому откуда возьмется полчок и танкобат в каждых конкретных Дергачах? Возьмется пару рот, с текущей численностью по 55-67 человек каждая, укрепленных по флангах набранными по мобилизации донецкими саксофонистами, которые явно не горят желанием умирать за ХНР.

Особенно, когда противник перебросил большую часть подразделений под Изюм — варить котел к дате.

Пару сотен человек на изолированных постах без единой системы огня — только так выходит воевать, если бросать техники сколько, что на Харьковском направлении у ВСУ есть целые подразделения на трофейных машинах.

Итого до 5 российских БТГР в секторе у Харькова, опираясь даже на мощную арту и несколько десятков вылетов авиации в сутки, просто не везут против многочисленной мотивированной украинской пехоты.

Отсюда и тактика ВСУ — как можно быстрее сблизиться с противником, чтобы не дать российской артиллерии и вылетам геликоптеров поражать наши боевые порядки. Волонтерские пикапы, реквизированные из народного хозяйства грузовички, бронированные микроавтобусы инкассаторов, «Казаки», мотолыги — боевые такси, чтобы максимально быстро выйти «в партер».

Если группы натыкаются на огневое сопротивление — спешиваются и обходят опорники через лесополосы с флангов, через соседние улицы, поражают ПТРК и кочующими минометными батареями из паутины поселков вокруг.

Обилие носимых противотанковых средств и взводного уровня дронов — ключ к разгрому бронетехники в капонирах и пытающихся помочь своим опорникам маневренных групп.

Дальше дело постоянного давления — привыкшие к поддержке огня своих машин, обороняющие сыпятся в контактных боях. Паутина дач, садовых товариществ, частных фермерских хозяйств, лесистых балок на руку тем, кто активнее навязывает войну патрулей, с тем, что можно унести на спине — «АТ-4», «Карлом Густавом», «Джавелином», «Стингером», 60-мм минометом.

Так взяли Русскую Лозовую — действиями хорошо подготовленной легкой пехоты (ГУР, «Кракена», ведомственных СПН, ССО). При поддержке артиллерии от Харькова и ПТРК-команд получилось отбить все попытки вернуть ее, на разбитом мосту так и остались 2 битых вражеских БМП.

Так в конце апреля взяли Момотово и Кутузовку — охватив ядро вражеской обороны Циркуны с фланга. Наши специальные части прошли полями к Тишкам, уничтожив мост через реку Муром — чтобы не давать снабжать группировку в Циркунах.

Сам поселок пал после штурма с нескольких сторон — стычки были у опорника с фронта, водокачки, оставленной нами ранее части радиотехнических войск. Остатки гарнизона в 21 человек засевшие в бункере сложили оружие.

Потери у РФ — в каждом эпизоде пленные, павшие, битая и трофейная техника, включая разрекламированный Т-90М «Прорыв», Т-72, десятки единиц колесной от работы арты.

ВСУ взяли Старый Салтов — где сохранилась дамба через Донец, уничтожен только мост. Потому, что навести понтоны во фланг Изюмской группировке врага и подкинуть им огонька батареями — бесценно. Судя по тому, что на карте пожаров, пламя вовсю полыхает уже севернее и восточнее Изюма, а бои идут в лесном массиве вокруг — дело делается. Две попытки контратаки ВС РФ у Салтова были отброшены.

Россияне сыпятся до самой границы — 10 мая мы овладели Рубежным выстроив линию соприкосновения от них до освобожденных Липцов. Вечером того же дня после жаркого штурма овладели Терновой. Идет наступление через Питомник по направлению к Гоптовке.

Противник по прежнему удерживает Казачью Лопань, откуда активно работает их артиллерия — вероятно этот пункт станет центром усилий РФ по созданию «санитарной» зоны между Белгородской и Харьковской областями.

Но сама зона редко где превышает 10 км., стремительно сокращается и не факт, что у них получится.

Это не легкая прогулка для ВСУ — поля и лесополосы в секторе измочалены до лунного ландшафта, все в воронках и погрызенных до спичек деревьях. Почти в каждом селе вперемешку с битыми танками и БМП противника, наши поврежденные машины. Тем более у Москвы до 15 БТГР, проходящих восстановление боеспособности и в резерве — запросто могут поднажать в секторе или выставить заслон в предполье, остановив украинское продвижение вперед.

Но пока мы достигли серьезных оперативных успехов — обезопасили от окружения Чугуев и лишили противника возможности изолировать окружную, сам Харьков впервые за 70 суток, стал недоступен для ствольной артиллерии.

Вместо концентрации усилий по направлению к Барвенково, враг будет вынужден сворачивать фланг, вести батарейную борьбу, выделять вылеты дронов на мониторинг границы и переправ на Донце.

А за поребриком говорят хлопки и задымления стали происходить не только у нефтебаз и складов РАО ибо на днях прилетело по городку летчиков.

Давление в лесистой местности западнее Изюма и на Балаклею — также будет оказывать критично важное значение на ход битвы за Донбасс.

От Малой Рогани у самой границы Харькова до Рубежного ВСУ отшвырнули врага на 34 км, это больше, чем продвинулись россияне в ходе «второй решающей фазы специальной операции» близ Изюма. Бои продолжаются, мы выбиваем агрессора со своей земли.

Автор: Кирилл Данильченко; SITE.ua