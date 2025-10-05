Бобло й «бабло»: як в Житомирі «освоїли» європейські гроші на житло для переселенців

Ціни під питанням

Отже, перед тим як перейти до питання націнок в цьому об’єкті, хочеться коротко підсумувати все, що ми вже знаємо зараз. Великий проєкт, фінансування на який виділили і міжнародні партнери, і міський бюджет, віддали «улюбленій» будівельній групі. Віддали його доволі зухвало, адже документацію одного з тендерів прописали так, щоб відсіяти інших небажаних переможців. І поки переможець не надто активно виправдовує виданий йому кредит довіри, адже темпи будівництва не дуже тішать. Вже зараз зрозуміло, що цьогоріч люди в нові будинки не заселяться — їм доведеться чекати.

Втім, якби проблеми були виключно в цьому, то на подібне можна було б закрити очі. Але є ще одне, можливо, найважливіше питання — ефективність використання коштів. Підряднику з усього бюджету вже проплатили майже 120 мільйонів гривень (про всяк випадок також скажемо, що будівництво фінансується за грантові кошти, а отже вони не обкладаються ПДВ). І переглянувши кошторис ми помітили, що компанія постачає деякі матеріали за завищеними цінами. Зауважимо, що в підсумкових відомостях ресурсів (витрати по факту) ціни на матеріали вказані без ПДВ, і навіть у такому вигляді вони перевищують роздрібні ціни в будівельних магазинах, які вже включають ПДВ.

Почнемо з плит з мінеральної вати. За них міське управління заплатило 683 гривні за квадратний метр. На ринку ці плити продають в середньому по 525–562,50 гривень. Це означає, що лише з цієї позиції — залежно від того, як рахувати ціни в магазинах (з ПДВ чи без) — переплата могла скласти від 230 тисяч до 380 тисяч гривень.

Бетонні блоки — один із найважливіших будматеріалів. «АртХаус» поставив їх по 2 895 гривень за штуку, тоді як «Ковальська» продає ці блоки за 2 235, а «Алекс груп» — взагалі по 1 807. Тобто переплата могла сягати від 364 тисяч з ПДВ до 570 тис. гривень без ПДВ. Зазвичай, при гуртових закупівлях ціни знижуються, а тут — навпаки: матеріали коштують дорожче, ніж у роздріб.

Ну і вікна — теж не втішають. За них заплатили по 6 377 гривень за квадратний метр, тоді як місцевий виробник «Океан» запропонував нам їх по 5 055, а STEKO — взагалі по 4 271. Це ще плюс від 360 тисяч до 575 тисяч гривень переплати, залежно від того, як рахувати з ПДВ чи без.

Лише на цих трьох позиціях можна було заощадити майже мільйон гривень. Загалом ми нарахували приблизно 5 мільйонів гривень потенційної переплати. Втім, варто врахувати, що частина цієї різниці може пояснюватися тим, що підрядник не виокремив складські витрати, які могли бути закладені у відпускні ціни матеріалів.

Офіційні пояснення і реальна ситуація

В управлінні запевняють: підрядник, який претендує на контракт, самостійно аналізує ринок і формує ціни, використовуючи власну базу даних. Ми звернулися за коментарем до директора «АртХаусу» Сергія Дяченка — відповіді не отримали. Натомість у НЕФКО пояснили, що пропозиція підрядника пройшла державну експертизу, а отже — вважається обґрунтованою.

«Наскільки ми розуміємо, державна експертиза оцінює прайс-лист на основі кількості та обсягу матеріалів, зазначених у проєктній документації, а також перевіряє точність застосованого ціноутворення. З огляду на те, що пропозиція отримала позитивний висновок державної експертизи, ціни також були позитивно підтверджені. Підрядник відповідав за оцінку своєї пропозиції з точки зору вартості доставки та необхідної якості матеріалів. НЕФКО встановила конкретні вимоги до якості ізоляційних матеріалів», — коментує НЕФКО.

Тобто західні партнери довірилися місцевій владі та переклали відповідальність за перевірку цін на українську сторону та її експертизу. Утім за дослідженням Dozorro експертна організація не перевіряє ціни на конкретні будівельні матеріали. Вона лише оцінює загальну обґрунтованість витрат. Таким чином, ніхто з учасників процесу не проаналізував ціни — ані донор, ані замовник, який мав би це зробити. У результаті маємо прогалину в системі контролю.