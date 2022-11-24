Чому УПЦ (МП) звинувачують у роботі на ворога, найгучніші скандали: від молитов за Росію до вибитих зубів журналістки

22 листопада СБУ провела обшуки у Києво-Печерській Лаврі та монастирях церкви Московського патріархату на Рівненщині (це у Службі безпеки назвали контррозвідувальними заходами).

Чому в УПЦ (МП) склалась репутація проросійської організації? Радіо Донбас.Реалії згадує конкретні випадки, коли представники цієї церкви виправдовували дії РФ, або ж коли їх звинувачували у прямому сприянні агресії Росії. Представники церкви публічно заперечують свої зв’язки із Росією після масштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Проте, мали багато неприхованих контактів з нею з часу початку війни у 2014-му.

Дзвін над Росією

Один з останніх скандалів, пов’язаних з УПЦ (МП), – богослужіння у Києво-Печерській Лаврі, під час якого співали пісню з такими словами: «Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается матушка-Русь». Відео опублікував священник ПЦУ Михайло Омелян. За його словами, його він отримав від випускника КПБА, який з друзями зайшов у храм Всіх святих печерських у Лаврі. Згодом на подію відреагували в СБУ, заявивши, що вже вивчають усі деталі інциденту.

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло визнав, що на одному з молебнів парафіяни дійсно співали пісню про Росію; проте, це світська пісня. Повідомляється, що священику Захарію, який служив у цей час, заборонили наразі відправляти літургії. Ситуацію мають вивчити на соборі УПЦ.

Священнослужитель збирав інформаію про ЗСУ в Сєвєродонецьку – прокуратура

До суду спрямовано справу священика УПЦ (МП) з Луганщини, якого звинувачують в співпраці із російськими військами. Зокрема, слідчі встановили, що в середині квітня священнослужитель збирав інформацію про чисельність, дислокацію, техніку, а також озброєння ЗСУ в Сєвєродонецьку та у прилеглих до міста селах. Отримана інформація використовувалася російськими артилеристами. У телефоні священика виявили переписку з російськими військовими.

Правоохоронці не називають даних цього священика. Але відомо, що він належить до Сєвєродонецької єпархії. Очільник якої ще під час боїв за Сєвєродонецьк проводив служби в окупованому Луганську.

Називав Україну «малоросією»

Займаються правоохоронці й одним з представників УПЦ (МП) на Вінниччині. СБУ оголосила про підозру очільнику однієї з єпархій УПЦ (МП) в регіоні.

В Офісі генпрокурора уточнили, що, за даними слідства, архієрей оприлюднив статтю, «в якій заперечує самостійність Православної церкви України, називає її священників «самосвятами-раскольниками», Україну – «Малороссией».

Двоє священників УПЦ (МП) засвітилися в Кремлі під час оголошення анексії 4 українських областей

Журналісти видання «Главком» розгледіли Митрополита Луганського та Алчевського УПЦ Пантелеймона (Поворознюка) та настоятеля Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрита Іоанна (Прокопенка) у кремлівському палаці, коли там оголошувалася незаконна анексія Росією Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей. Про їхню присутність у кремлівському палаці, пише видання, свідчать кадри з прямої трансляції заходу.

«Безсмертний полк» у Святогірську

Проросійські акції в храмах УПЦ (МП) фіксувалися всі роки російської агресії на Донбасі. Наприклад, в українському Святогірську впродовж кількох років 9 травня проводили російський «безсмертний полк», називаючи його просто хресною ходою.

А у 2020 році, на шостому році війни,в тому ж Святогірську на території Лаври провели конференцію на тему миру, де сторонами війни називали Київ та народ Донбасу, а також закликали військових “рити окопи біля свого дому”.

Також можна згадати травневу заяву синоду УПЦ (МП). В ній йдеться про те, що до російського вторгення призвела діяльність попередньої влади та ПЦУ.

Вибиті зуби журналістки

Журналістка Мирослава Барчук розповіла на своїй сторінці у Фейсбук, про ще один скандальний епізод з життя високопоставлених попів УПЦ МП з Київської Лаври, мова йшла про митрополита Павла (якого називають Паша-Мерседес, за його любов до дорогих престижних іномарок), про те як він вибив зуби журналістці 5-го каналу:

“Добре, раз таке діло, розповім про Павла Лєбєдя (в миру Паша Мерседес) ще одну історію, яку більшість, напевне, не знає.