Чому УПЦ (МП) звинувачують у роботі на ворога, найгучніші скандали: від молитов за Росію до вибитих зубів журналістки
22 листопада СБУ провела обшуки у Києво-Печерській Лаврі та монастирях церкви Московського патріархату на Рівненщині (це у Службі безпеки назвали контррозвідувальними заходами).
Чому в УПЦ (МП) склалась репутація проросійської організації? Радіо Донбас.Реалії згадує конкретні випадки, коли представники цієї церкви виправдовували дії РФ, або ж коли їх звинувачували у прямому сприянні агресії Росії. Представники церкви публічно заперечують свої зв’язки із Росією після масштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Проте, мали багато неприхованих контактів з нею з часу початку війни у 2014-му.
Дзвін над Росією
Один з останніх скандалів, пов’язаних з УПЦ (МП), – богослужіння у Києво-Печерській Лаврі, під час якого співали пісню з такими словами: «Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается матушка-Русь». Відео опублікував священник ПЦУ Михайло Омелян. За його словами, його він отримав від випускника КПБА, який з друзями зайшов у храм Всіх святих печерських у Лаврі. Згодом на подію відреагували в СБУ, заявивши, що вже вивчають усі деталі інциденту.
Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло визнав, що на одному з молебнів парафіяни дійсно співали пісню про Росію; проте, це світська пісня. Повідомляється, що священику Захарію, який служив у цей час, заборонили наразі відправляти літургії. Ситуацію мають вивчити на соборі УПЦ.
Священнослужитель збирав інформаію про ЗСУ в Сєвєродонецьку – прокуратура
До суду спрямовано справу священика УПЦ (МП) з Луганщини, якого звинувачують в співпраці із російськими військами. Зокрема, слідчі встановили, що в середині квітня священнослужитель збирав інформацію про чисельність, дислокацію, техніку, а також озброєння ЗСУ в Сєвєродонецьку та у прилеглих до міста селах. Отримана інформація використовувалася російськими артилеристами. У телефоні священика виявили переписку з російськими військовими.
Правоохоронці не називають даних цього священика. Але відомо, що він належить до Сєвєродонецької єпархії. Очільник якої ще під час боїв за Сєвєродонецьк проводив служби в окупованому Луганську.
Називав Україну «малоросією»
Займаються правоохоронці й одним з представників УПЦ (МП) на Вінниччині. СБУ оголосила про підозру очільнику однієї з єпархій УПЦ (МП) в регіоні.
В Офісі генпрокурора уточнили, що, за даними слідства, архієрей оприлюднив статтю, «в якій заперечує самостійність Православної церкви України, називає її священників «самосвятами-раскольниками», Україну – «Малороссией».
Двоє священників УПЦ (МП) засвітилися в Кремлі під час оголошення анексії 4 українських областей
Журналісти видання «Главком» розгледіли Митрополита Луганського та Алчевського УПЦ Пантелеймона (Поворознюка) та настоятеля Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрита Іоанна (Прокопенка) у кремлівському палаці, коли там оголошувалася незаконна анексія Росією Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей. Про їхню присутність у кремлівському палаці, пише видання, свідчать кадри з прямої трансляції заходу.
«Безсмертний полк» у Святогірську
Проросійські акції в храмах УПЦ (МП) фіксувалися всі роки російської агресії на Донбасі. Наприклад, в українському Святогірську впродовж кількох років 9 травня проводили російський «безсмертний полк», називаючи його просто хресною ходою.
А у 2020 році, на шостому році війни,в тому ж Святогірську на території Лаври провели конференцію на тему миру, де сторонами війни називали Київ та народ Донбасу, а також закликали військових “рити окопи біля свого дому”.
Також можна згадати травневу заяву синоду УПЦ (МП). В ній йдеться про те, що до російського вторгення призвела діяльність попередньої влади та ПЦУ.
Вибиті зуби журналістки
Журналістка Мирослава Барчук розповіла на своїй сторінці у Фейсбук, про ще один скандальний епізод з життя високопоставлених попів УПЦ МП з Київської Лаври, мова йшла про митрополита Павла (якого називають Паша-Мерседес, за його любов до дорогих престижних іномарок), про те як він вибив зуби журналістці 5-го каналу:
“Добре, раз таке діло, розповім про Павла Лєбєдя (в миру Паша Мерседес) ще одну історію, яку більшість, напевне, не знає.
2007 рік. У Києво-Печерській лаврі за ніч зруйновано і вивезено до останнього камінчика старовинну браму. Гендиректор Києво-Печерського заповідника прийшов до нас в ефір на 5-му каналі і розповів, що Лавру знищують давно (66 об’єктів Заповідника були у користуванні УПЦ МП).
Руйнують різною бутафорією, новобудами і новодєлами, ставлять торгівельні точки, а над печерами садять огірки й зелень і поливають городи так, що стіни всередині печери обвалюються від сирості.Наступного дня ми запросили в ефір настоятеля Лаври, архієпископа Павла Лєбєдя, за сумісництвом депутата Київміськради від Партії регіонів. Він кричав про те, що все це наклепи, безбожництво і сатанізм, що він підозрює, що ведучі (тобто ми з Романом Чайкою) – уніати, що у мене не християнське, а поганське ім’я, а наприкінці нас обох прокляв.Того ж тижня до Києво-Печерської лаври виїхала знімальна група 5-го каналу, щоб зняти монаші грядки над печерами. З групою поїхала молода журналістка Наталя Т. Буквально за кілька хвилин до групи вибіг владика Павєл, відібрав в оператора камеру і вдарив нею журналістку в обличчя. Ударив з такою силою, що вибив Наталі передні зуби. Я бачила її після того удару, на неї боляче було дивитись..Цей скандал не став публічним. Знімальна група ще й мусила підписати лист-вибачення на адресу владики Павла за «незаконну зйомку» на території Лаври. На цьому інцидент було вичерпано.
Розповідаю цю історію з єдиної причини. Щоб краще було видно, який довгий і тяжкий шлях ми пройшли за ці останні 15 років. Від прийняття повного беззаконня, бандитизму і взагалі монополії Москви на українську святиню Лавру (власне на всі три Лаври) до запізнілого прозріння, що російській агентурі в попівських ризах не місце в Україні. Питання лише в тому, чи добре засвоєні уроки.”
61-річний Митрополит Павло один з найвідоміших, найвпливовіших та найскандальніших владик московської церкви в Україні. Після обшуків СБУ експерти припускали, що на засіданні синоду 23 листопада його можуть прибрати з намісництва через низку скандалів. Але синод Української православної церкви Московського патріархату вчора зняв з посад трьох єпископів, яких СБУ звинуватило в проросійській роботі або які втекли до Росії.
Синод звільнив від керівництва єпархіями трьох владик – з Кіровоградщини, Сумщини та Харківщини. Один з них, митрополит Кіровоградський і Новомиргородський Іоасаф, подав прохання про звільнення після обшуків СБУ. У нього знайшли докази проросійської діяльності.
Митрополита Ізюмського і Куп’янського Єлисея та митрополита Роменського і Буринського Іосифа звільнили після того, як вони втекли в Росію.
Попри прогнози експертів, керівника Києво-Печерської лаври митрополита Вишгородського і Чорнобильського Павла залишили на посаді.
Як кажуть співрозмовники ВВС News Україна у церковних колах, позбутись Павла на чолі лаври хотіли різні групи впливу в УПЦ – і через токсичність його постаті, і через надто великий вплив через контроль над лаврою. Проте його позиції виявились сильніші за ці настрої.
62% українців виступають за заборону Української православної церкви московського патріархату
Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного компанією «Active Group», передає Укрінформ.
Зокрема, 61,9% респондентів сказали, що така заборона потрібна (41% відповіли, що однозначно потрібно заборонити діяльність цієї церкви, 20,9% – швидше потрібно). Водночас 5,6% респондентів вважають, що швидше не потрібно забороняти діяльність УПЦ МП, а 6,8% – що точно не потрібно забороняти. Кожен четвертий (25,7%) не визначився із відповіддю на запитання.
Крім того, половина опитаних громадян України (48,7%) оцінили діяльність УПЦ МП негативно: 15,8% – швидше негативно, 32,9% – однозначно негативно.
Ще 6,8% відповіли, що позитивно оцінюють діяльність моспатріархату: 3,8% – однозначно позитивно і 3% – швидше позитивно. Кожен четвертий українець (25,2%) ніяк не оцінює діяльність «московської церкви», а 19,3% не визначилися з відповіддю.
На запитання «Чому держава не заборонила досі УПЦ МП ?» найбільша частка респондентів (41,2%) відповіла: «Бо в нас є свобода віросповідання». По 22,3% набрали відповіді «Відсутня політична воля» та «У влади є інші більш нагальні проблеми». 20,2% набрав варіант відповіді «Корупція діючої влади», 18,5% – «Вплив російських спецслужб на діючу владу». Інші причини назвали 4,3% респондентів. Не визначились із відповіддю на запитання 21,5% респондентів.
Дослідження здійснено компанією «Active Group» за допомогою онлайн-панелі «SunFlower Sociology» упродовж 18-21 листопада 2022 року. Опитано 600 громадян України віком від 18 років методом самозаповнення анкет.