Что говорят бойцы  60-й пехотной бригады ВСУ об освобождении Херсонщины: «Хотят жить – пусть убегают»

29 августа украинская армия пошла в контрнаступление в направлении Херсона. В оперативном командовании “Юг” заявили, что ВСУ прорвали первую линию обороны армии РФ под Херсоном. Уничтожены все большие мосты и понтонная переправа, российская группировка оказалась отрезанной от поставок вооружения и личного состава из Крыма.

Вооруженные силы Украины считают преждевременным объявлять результаты своих действий на юге и просят украинцев не распространять информацию о действиях украинских военных. Генштаб временно запретил гражданским журналистам работать в зоне боевых действий. Журналисты издания Крым.Реалии попытались разобраться, с чем могут столкнуться ВСУ при освобождении Херсонщины? Как может развиваться контрнаступление ВСУ? Какие трудности испытывает украинская армия на юге? И что нужно, чтобы освободить Херсон?

В преддверии контрнаступления, съемочной группе телепроекта Крым.Реалии удалось побывать на позициях бойцов 60-й пехотной бригады. Эти пехотинцы стояли на севере Херсонской области. Именно эти воины освобождали населенный пункт Потемкино 26-27 июня. Наступали, как говорят ребята, «легко», без применения бронетехники.

«Мы заходили только с БК, у нас ничего больше не было. Не брали с собой больше ничего, потому что мы понимали, что мы будем сразу входить в бой. Когда завязался бой, позади нас обошли два танка с БТРом. Поэтому было принято решение идти им наперерез. Один танк был уничтожен, БМП был поврежден, а экипаж второго танка, чтобы выжить, решил скрыться. Для них, наверное, так и лучше, хотят жить – пусть убегают», – рассказал журналистам Крым.Реалии боец 60-й бригады ВСУ с позывным «Вас Вас».

«Мы лесополосой прошли, совершили марш-бросок, через поле перебежали и зашли сразу в село. Там были буряты, мы вступили в бой, они отстреливались и мы стреляли, но в результате мы их победили», – вспомнил боец 60-й бригады ВСУ с позывным «Alf».

Проход украинской пехоты активно прикрывала артиллерия. Корректировка и разведка велись с воздуха. Отсутствие бронетехники бойцы объясняют тактической уловкой и географическими особенностями этой местности.

«При данной ситуации, я считаю, это была бы просто живая мишень. При их работавшей арте при их технике – это было несовместимо. Нам лучше было зайти пехотой и рассыпаться по селу. Такая тактика, мне кажется, была идеальной», – рассказал боец 60-й бригады ВСУ «Вас Вас».

Какую тактику ВСУ применяли для освобождения еще полсотни сел в Херсонской области – трудно сказать. Официальных данных пока нет. Но то, что предварительно Генштаб атаковал осторожно, говорят и эксперты, и сами бойцы ВСУ.

«Блицкриг – это точно не тактика украинских сил обороны, ведь блицкриг – это безумные потери. Тем более, что россияне на этом участке фронта выстроили достаточно прочную, многоэшелонированную оборону. Поэтому идти на заведомо известные потери личного состава это не рационально и не по-украински», – отметил военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Освобождение Херсонщины возможно только после деоккупации правобережной ее части, считают эксперты. Ведь эти территории соединены тремя мостами: Антоновско-автомобильным, железнодорожным возле Херсона и Каховской ГЭС.

Ранее по этим дорогам российские военные снабжали свои группировки техникой и боеприпасами. Но после массированных и точных ударов системами HIMARS мосты стали непригодными для целевого использования. Теперь российские военные вынуждены перевозить и технику, и людей с помощью паромной переправы.

«Мосты повреждены, россияне точно так же, как это делали немцы в 1942 году, построили паромную переправу, как раз вдоль железнодорожного моста. Она почти такая же, как и 80 лет тому назад. Единственное, немцы специальным паромом перевозили еще и железнодорожные вагоны, а россияне сейчас перевозят только легковые автомобили и грузовики», – объяснил журналист херсонского издания «МОСТ» Сергей Никитенко.

По официальным данным, в Херсонской области из-под оккупации освобождены около полусотни населенных пунктов.

Линия фронта по правому берегу Днепра сейчас проходит следующим образом: северная часть – около 55 километров, это от села Осокоровка до села Ивановка; южнее – на 120 км линия извивается, как змея, повторяя русло реки Ингулец; возле Снегиревки оккупированные территории переходят на правый берег Ингульца, огибают Херсон и спускаются в населенный пункт Александровка.

«На самом деле, на правом берегу Днепра складываются неплохие предпосылки для очень взвешенных контрнаступательных действий. Уничтожение логистических артерий в этом направлении существенно затягивают удавку на группировке, которая находится на правобережье Днепра. Но тем не менее, никак нельзя недооценивать противника», – отметил военный эксперт и полковник ВСУ Петр Черник.

Вторым фактором особого внимания при наступлении на Херсонщине является ландшафт и географические особенности региона, говорят специалисты.

«Юг нашей страны является регионом, который слишком насыщен сетью оросительных каналов. Эта ирригационная система создает определенные сложности для наступающих подразделений, ведь это искусственное сооружение требует создания переправ через эти каналы. Все это требует соответствующих ресурсов и, самое главное, времени. Поэтому бои по освобождению Херсона действительно ожидаются достаточно сложными», – отмечает военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

«В нижнем течении Ингулец – это серьезная река, особенно в районе Дарьевки, где находится единственный мост большой грузоподъемности. Там река широкая и трудная для форсирования. Выше, в районе, скажем, Большой Александровки – там Ингулец намного уже, и для форсирования намного легче», – отметил журналист херсонского издания «МОСТ» Сергей Никитенко.

Также эксперты обращают внимание, что российские войска построили достаточно серьезную линию обороны. Командир штурмового подразделения с позывным «Мадяр», воюющий на юге Херсона, видел, как Россия усилила свои оборонные позиции.

«У них было достаточно времени, чтобы очень плотно окопаться, окопаться не просто наблюдательными пунктами, а техникой, и эту технику еще и накрыть бетонными перекрытиями. Это, наверное, без исключения касается каждого населенного пункта вокруг Херсона. Поэтому я бы не рассматривал это как три линии обороны, о которых уже очень много всего сказано. Я бы говорил о том, что это как саранча, которая заполонила каждую возможную лесополосу, каждый возможный водный канал, каждое возможное защитное природное решение – заполонила своими мощностями», – рассказал в комментарии Крым.Реалии командир штурмового подразделения «Мадяр».

О бетонных укреплениях сообщали жители Херсона и журналисту издания «МОСТ».

«В течение последнего месяца россияне захватили большое количество предприятий, производивших строительные материалы. Нам известно, что как минимум с одного предприятия вывезли песок в северную исправительную колонию №90 и там якобы заключенные производят бетонные конструкции. То есть они готовятся, построен целый укрепрайон россиян вокруг Берислава и Шиловой Балки. Они с первых дней там укрепляются», – отметил журналист херсонского издания «МОСТ» Сергей Никитенко.

Если Украина преодолеет эти препятствия, следующий рубеж – это взятие Херсона.

«Если будет захвачен выезд, или если бойцы выйдут на линию Берислав и почти разрушенный Антоновский мост, то удерживать Херсон россиянам не будет смысла. Потому что он будет отрезан, это будет как остров, он с двух сторон окружен реками. То есть заблокировать Херсон, если иметь силы, не так уж трудно, я имею в виду, если ВСУ выйдут на упомянутую линию», – отметил журналист херсонского издания «МОСТ» Сергей Никитенко.

Бойцы, с которыми мы познакомились в Херсонской области, стратегические решения командования не обсуждают. Говорят, что верят в победу и в освобождение всех оккупированных территорий. В отличие от российских солдат – они защищают свою родину.

«Бурят на вопрос, зачем он к нам пришел, ответил: «Хорошая зарплата». Я ему говорю, мол, ты же понимаешь, что ты людей убиваешь, а он: «А я не вижу, что я убиваю. Зарплата хорошая – так я сюда и пришел», – вспомнил разговор с российским пленным боец 60-й бригады ВСУ с позывным «Вас Вас».

«Все-таки хотя бы немного нашей земли отбиваем, и мы двигаемся вперед, а не двигаемся назад. У меня кума в Херсонской области, в Чаплинке, говорит: «Ну когда ты там уже приедешь? Когда вы нас уже освободите?». Говорю: «Кума, идем изо всех сил к вам. Может, немного с задержкой, но идем». Мы же за свое боремся», – рассказал начальник медпункта 98-го батальона 60-й бригады ВСУ с позывным «Док».

Как говорит командир штурмового подразделения «Мадяр»: «Мы очень хотим сатисфакции, мы хотим наказания врага, и это наша главная цель. Ибо мы на своей земле и боремся за нашу правду».

29 августа оперативная группировка войск «Каховка» сообщила, что 109-й стрелковый полк группировки «ДНР» отошел от занятых позиций в Херсонской области, а «бывшие их поддержкой российские десантники скрылись с поля боя».

В тот же день руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны «Юг» Наталья Гуменюк сообщила, чтоВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Впоследствии в этот же день Гуменюк добавила, что «новость есть», но нужно «набраться терпения». По ее словам, «любая военная операция нуждается в тишине».

Автор: Крым.Реалии