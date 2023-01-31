“Деоккупировать все наши территории”. Что будет с Крымом в 2023 году?

Сможет ли Украина вернуть себе Крымский полуостров уже в этом году? В издании Крым.Реалии пообщались с политиками, военными и экспертами и собрали ключевые аргументы и прогнозы о том, что ждет Крым в 2023 году. В последнее время тема возвращения Крыма приобрела совсем иную тональность, чем это было до этого в течение восьми лет.

Если до 24 февраля 2022 года звучали концепции только о политико-дипломатическом пути, то сейчас говорят о разных сценариях, в том числе и о военном.

«Это не намерение, это наша земля. Наша цель – деоккупировать все наши территории. Крым является нашей землей, Крым является нашей территорией. Это наше море и горы. Дайте нам ваше оружие – мы вернем наше», – заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос в Давосе, действительно ли Украина намерена заходить и освобождать Крым.

Американский генерал в отставке Бен Ходжес для Голоса Америки озвучил свой прогноз, что Украина войдет в Крым уже летом 2023-го. Глава управления украинской разведки Кирилл Буданов такой же результат прогнозирует, чуть раньше – весной этого года.

То, что возвращение Крыма возможно только военным путем, убежден и украинский генерал Сергей Кривонос.

«На данном этапе возвращение Крыма возможно только военным путем. При Путине добровольная сдача и утрата Крыма будет означать полный провал политического управления РФ. Это приведет к стопроцентному подрыву доверия российского населения к собственному руководству. Поэтому они не пойдут на этот путь, а с учетом того, что они не будут своих детей бросать в ад российско-украинской войны – мирное возвращение Украине Крыма, россиянами даже рассматриваться не будет. Они положат там еще несколько десятков тысяч человек, но просто так Крым не отдадут», – сказал в интервью Крым.Реалии бывший заместитель командующего ССО ВСУ Сергей Кривонос.

Время для мирного возвращения Крыма уже истекло, не существует никаких вариантов политического урегулирования каких-либо вопросов с Россией, уверен советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Давайте откровенно говорить о том, что восемь лет мы говорили о Крыме просто ради того, чтобы говорить. Говорили о политико-дипломатическом урегулировании, понимая, что это невозможно. Вспомним Приднестровье – урегулировано? По формуле пять плюс два. Или Абхазия – урегулировано? Нет! Россия никогда, ничего не урегулирует, пока не получит, скажем так, в силовом виде понимание того, что надо с этими странами о чем-то договариваться», – отметил в интервью с Крым.Реалии советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Какие существуют варианты освобождения Крыма

По мнению генерала Кривоноса, перед тем как войти в Крым, ВСУ нужно будет освободить Мелитополь и разделить российскую группировку на две части. И только после этого выходить на перешеек с полуостровом.

«Надо в первую очередь освободить Мелитополь, потому что, захватив Мелитополь, мы разделяем российскую группировку юга Украины пополам. Это упрощает наши возможности, увеличивает наши возможности, упрощает нашу деятельность и значительно ограничивает деятельность россиян. Возможно, планы будут другие у нашего Генерального штаба, возможно генерал Залужный примет какое-то другое решение, но самый простой путь на поверхности и каждый военный это понимает – в первую очередь, это освобождение Мелитополя. Каким путем, по каким направлениям – это другой вопрос», – объяснил в комментарии генерал Сергей Кривонос.

Мелитополь – это сейчас главная стратегическая точка на юге Украины, захваченная Россией. Именно в этом месте завязаны главные железнодорожные пути и соответственно снабжение русских войск.

Об этом говорит американский аналитик исследовательского центра CNA Дмитрий Горенбург.

«Лучший вариант – атаковать сразу с двух сторон. Одни должны отвлечь на себя часть российских войск вдоль линии Днепра, облегчив задачу тем силам из Запорожского направления. Этим можно воспользоваться так же, как украинская армия уже сделала во время освобождения Харьковщины. То есть сделать что-то неожиданное», – объяснил Дмитрий Горенбург, старший научный сотрудник независимого аналитического центра CNA.

После пробития коридора через Мелитополь открывается выход к перешейку с полуостровом и сокращается расстояние до Керченского моста до 160 километров. Этого хватает, чтобы дотянуться до него, например, ракетами «Нептун», летящими на дистанцию почти в 300 километров. Кстати, доминирование России в Черном море, скорее всего, останется на том же уровне или будет снижено. Это последствия применения морских дронов вблизи Севастополя и перекрытия Турцией Босфора для военных кораблей России по международной Конвенции Монтрё.

«Усилить флот в Черном море Россия может, лишь перебрасывая туда очень небольшие, так называемые малые сторожевые корабли из Каспийского моря. Но здесь, во-первых, многое не перебросишь, а во-вторых – это не те корабли, которые могут изменить ситуацию. А вот возможности Украины топить время от времени российские корабли будут только усиливаться», – прокомментировал в разговоре с Крым.Реалии военный эксперт Юрий Федоров.

О том, что ситуация на фронте может измениться в любой момент, пишет аналитик и директор программы по исследованию России Майкл Кофман. По его мнению, Россия уже нынешней весной серьезно столкнется с дефицитом боеприпасов и согласится компенсировать его только Северная Корея.

«Киев будет пытаться поддерживать давление на российские силы в течение зимы путем истощения или наступательных операций. Несмотря на то, что зимние условия усложняют проведение наступательных операций, у Украины есть лучшие возможности для их проведения, чем у России, и в ближайшие месяцы возможно большое зимнее наступление», – отмечает в своей публикации Майкл Кофман, директор программы исследования России в независимом центре CNA.

Военный эксперт Юрий Федоров считает, что сценарий деоккупации Крыма будет чем-то сродни методике освобождения правобережной части Херсонской области. ВСУ будут отрезать логистические пути и устроят своеобразную блокаду полуострова. Это снизит боеспособность российских войск, а, соответственно, и уровень их сопротивления.

«Я не думаю, что вооруженные силы Украины и их командование пойдут на лобовой штурм. Это может привести к большим потерям, чрезмерным потерям. Скорее всего, будет повторяться произошедшее на правом берегу Днепра. Там ведь тоже говорили о том, что, мол, «пытаются втянуть в кровопролитный штурм Херсона». И действительно, если бы ВСУ пошли на штурм Херсона, рискнули бы пойти на уличные бои – потери были бы колоссальны. Проще дождаться, когда враг не сможет воевать на полную силу и предстанет перед дилеммой – либо капитуляция, либо эвакуация», – прокомментировал Юрий Федоров.

В январе 2023 года прозвучало множество заявлений от западных партнеров о готовности передать наступательное вооружение украинской армии. Это танки, САУ, боевые машины пехоты, ракеты и боеприпасы. А в материале The New York Times от 18 января говорится, что Украина и США ведут переговоры о поставках оружия, которое может поразить и Керченский мост, и сухопутный коридор с Крымом.

Сколько продлится война и когда будет освобожден Крым

В ноябре руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сказал американскому изданию Politico, что Украина планирует кампанию по возвращению Крыма. На это заявление сразу же отреагировали подконтрольные России власти Крыма, и в Кремле – Дмитрий Песков и Дмитрий Медведев.

«Крым – неотъемлемая часть Российской Федерации, любые претензии на российскую территорию получат соответствующий ответ», – заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ.

Михаил Подоляк подобных заявлений всерьез не воспринимает. Считает, что у России сил воевать осталось до весны 2023 года. Эту информацию он неоднократно заявлял в СМИ, подтвердил ее и нам.

«Этот вопрос не шести месяцев или пяти месяцев – это вопрос не во времени, это вопрос, что это точно будет там, и мы сможем точно говорить об абсолютно эффективном будущем Крыма, как такового. Все думали, что это будет история 20-30-50 лет. Сегодня мы с вами совершенно искренне говорим о том, что да, возможно это будет не через шесть месяцев, возможно, возможно это слишком оптимистично, но этот оптимизм математически выверен. Нет в России достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию», – отметил Михаил Подоляк.

То, что в России уже заканчиваются силы воевать, в декабре 2022 года заявлял и секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов. А вот у генерала Кривоноса несколько иное мнение о политических заявлениях об ослабленности России и скором возвращении Крыма.

«Давайте не забывать о враге, но между тем заниматься своими силами и средствами, чтобы продолжить эту войну. У нас главный режиссер этой войны – генерал Залужный Валерий Федорович. Вот когда он скажет, что будем освобождать Крым тогда-то и тогда-то, тогда это нужно воспринимать. Те, кто делают и говорят, не имея на то право, – это чистой воды пиар», – прокомментировал Сергей Кривонос.

Для масштабных контратакующих действий необходимо иметь три вещи: подготовленный человеческий ресурс, достаточное количество современного вооружения и превосходство над врагом, говорит генерал. И, по мнению Кривоноса, у вооруженных сил этого всего пока недостаточно.

«Когда мне рассказывают о нашем желании освободить эти территории, я не вижу действий. За полгода мы могли подготовить огромное количество людей, которые сейчас бы заменили стоящих на переднем крае. Дали им отдохнуть, переформатировали бы части, и в дальнейшем это был бы тот золотой запас, который мог бы освобождать уже подготовленным, уверенным, обстрелянным персоналом наши территории. Этого не было сделано», – сказал Сергей Кривонос.

Эта война продлится еще долго, считает заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Харринг. Сомневается в скором возвращении Крыма и Дмитрий Горенбург.

«Мне кажется, что война, скорее всего, в этом году не закончится. Освободить всю оккупированную территорию в течение следующего года будет очень сложно. Прогресс, я думаю, будет, но для стопроцентного прогресса, я думаю, еще мало времени. Ведь чем больше территории освобождено, тем меньше российской стороне нужно защищать и тем легче им сконцентрировать свои силы. И таким образом защита становится легче. Мне кажется, что возможности украинской армии каким-то образом взять контроль над Крымом – не ноль, но достаточно маленькие», – отметил Дмитрий Горенбург.

Также многие эксперты говорят об опасности того, что из-за приближения ВСУ к Крыму – Кремль может прибегнуть к применению оружия массового поражения.

«Россия безумна в прямом смысле этого слова, использует все, что нужно для того, чтобы вести геноцидного типа войну в Украине. Я еще не вижу еще объемов возможной эскалации. Если мы уже должны думать о том, что даже ядерное оружие, тактическое или химическое оружие массового поражения может быть использовано и весь мир будет молча наблюдать за тем, сделает ли это Россия – это будет означать, что не существует вообще никакого каркаса глобальной безопасности, как такового», – прокомментировал Михаил Подоляк.

Наличие ядерного оружия – это еще не гарантия его применения, уверяют эксперты. К тому же это чревато ответными действиями, а сам эффект от такого удара вряд ли сможет переломить ход войны.

«Они в любой момент могут использовать ядерное оружие, могут, но что после этого они потеряют? Они потеряют, санкции мирового сообщества, как нам обещают, будут вообще супер критическими», – считает Сергей Кривонос.

«Против каких целей применимо ядерное оружие России тактическое? В каких количествах? И тому подобных очень много сложных вопросов, сугубо военных, на которые перед тем, как принимать решение Путину и его генералам, необходимо дать ответ. И здесь возникает ряд соображений, заставляющих сомневаться в том, что Путин решится на это. Первое видение состоит в следующем, что такое применение не может изменить, не может вынудить Украину капитулировать. Если это единичное применение. Да, с помощью ядерного оружия можно, наверное, вывести из строя, уничтожить батальонно-тактическую группу, но невозможно выиграть войну», – сказал Юрий Федоров.

Несмотря на разницу в видении того, как будет развиваться театр боевых действий в 2023 году, спикеры сходятся во мнении, что точка в этой войне будет поставлена именно после освобождения Крыма.

«Я бы его хотел увидеть своими глазами, на освободившемся побережье Феодосии, у кафе «Ассоль» попить кофе. Одно время я служил в Крыму пять лет. Меня очень многое с ним связывает, и у меня много счетов с теми, кто изменил нам и перешел на сторону врага. Вот с ними нужно отдельно пообщаться отдельным службам, которые у нас за это отвечают», – отметил Сергей Кривонос.

Михаил Подоляк говорит, что окончание войны наступит тогда, когда Украина выйдет на рубеже 91 года, будут привлечены к ответственности главные режиссеры этой войны, Российская Федерация признает свою вину и будет установлена 100-километровая демилитаризованная зона со стороны России.

«Нет сегодня уступок, на которые готова будет идти Украина. Есть реалии, в которых очень большое количество украинского гражданского населения погибло. Очень большое количество нашей инфраструктуры разрушено. Уступки будут означать не проигрыш Российской Федерации. Любая договоренность, уступка и все такое – это будет означать, что Россия не проиграла, а значит, что Россия не пройдет через юридические процедуры, компенсационные процедуры, она будет «петлять», как это делала всегда. Россия должна проиграть именно для того, чтобы пройти через определенные процедуры», – сказал Михаил Подоляк.

Автор: ; Крым.Реалии