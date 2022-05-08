Экс-командующий сухопутными войсками ВС Польши: Время сейчас играет на Украину, его надо использовать

Украина, благодаря поддержке союзников, имеет все шансы победить россию на поле боя и уже в ближайшей перспективе освободить оккупированные территории. А где и как завершится война, может решать уже не владимир путин, а Президент Украины Владимир Зеленский.

Такое мнение в интервью корреспонденту Укринформа высказал польский военный эксперт, экс-командующий сухопутными войсками вооруженных сил Польши, бывший заместитель министра национальной обороны РП Вальдемар Скшипчак.

ВРЕМЯ СЕЙЧАС ИГРАЕТ НА УКРАИНУ, ЕГО НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

— Господин генерал, 9 мая путин проведет военный парад на красной площади в москве и, наверное, объявит о какой-то победе в войне с Украиной. Действительно ли у него будет что объявлять?

— Российская пропаганда может объявить все что угодно, и даже из поражения, которое она терпит в Украине, сделать победу. И россияне будут верить путину. Однако на самом деле им нечего объявлять, поскольку они проигрывают в Украине. Вероятно, 9 мая Путин заявит, что территории, которые они смогли захватить за период войны в Украине, были целями кремля. И это будто бы победа, хотя всем понятно, что он не достиг в Украине никаких целей во время своей так называемой военной операции.

На оккупацию значительных территорий Украины у российской армии нет сил, поскольку украинская армия образцово бьется с врагом.

Проблема путина состоит в том, что русская армия уже не имеет боеспособного войска. Следовательно, он может объявить частичную или полную мобилизацию, чтобы усилить уже находящийся в Украине военный контингент.

Очевидно, в россии опасаются, что Украина – получая много военной техники с Запада и создавая новые военные подразделения – постепенно начнет вытеснять российскую армию. Время сейчас играет на Украину, и его нужно использовать.

— Что даст путину объявления мобилизации?

– В оперативном плане ничего не даст. Они смогут попасть на фронт только через несколько недель.

Россияне верят российской пропаганде, следовательно, не верят, что Россия совершает геноцид в Украине. Проблема еще состоит в том, что проигранная война сильно пошатнула позиции путина. Он осознает, что этот проигрыш на его ответственности и опасается социальных беспорядков из-за действия санкций, введенных против россии. Они становятся все более ощутимыми, экономическая ситуация в России постепенно ухудшается. Возможно, в кремле начнутся движения, направленные на отстранение его от власти, и дальнейшие попытки договориться с Западом, а возможно, и Украиной тоже.

– Как вы оцениваете оперативную ситуацию на фронте?

– На так называемой Донбасской дуге украинцы готовят россиянам стратегическую ловушку. Украинцы хорошо подготовились к обороне на донбасском направлении, и на нем россияне уже обломали себе зубы, понесли значительные потери. А там сосредоточено больше всего российских сил, которых уже не хватает. На Донбассе все идет к поражению российских сил, их остановят.

Украинцы их истощают на этом направлении, одновременно контратакуя на харьковском и николаевском направлениях. Мне кажется, что новые украинские подразделения смогут разбить россиян к северу от Харькова и к югу от Кривого Рога. СУДЬБУ ВОЙНЫ ДОЛЖЕН РЕШАТЬ НЕ ПУТИН, А ЗЕЛЕНСКИЙ — Сейчас чрезвычайно сложная ситуация в окруженном Мариуполе, где находится еще много гражданских и военных. Украинские военные просят мир спасти гражданских людей и поспособствовать безопасному выводу украинских сил из меткомбината «Азовсталь» – Это может сделать только Турция, турецкие корабли, россияне их не будут атаковать. Пока эта страна не решилась на такой шаг, хотя должна была бы это сделать. Сейчас также не до конца понятно, что происходит с сухопутным коридором эвакуации из Мариуполя, поскольку не все автобусы выезжают, часть по дороге исчезает. Понятно, что россияне захватывают женщин и детей, вывозят их в россию, в том числе и на Дальний Восток. — Украина получает от Запада беспрецедентную поддержку, в частности, от США, Великобритании, Польши и многих других стран. По вашему мнению, достаточно ли этой помощи сейчас или она могла бы быть значительно весомее? – Эта помощь будет интенсивной. Но нужно действовать и на других фронтах. В частности, нужно лишать Россию союзников и обеспечить ее полную изоляцию. Необходимо прилагать максимум усилий, чтобы изолировать россию путина в мире, и тогда можно ожидать свержения российского режима. — Что может оказать решающее влияние на судьбу этой войны, когда она может завершиться? – Она должна закончиться тогда, когда это скажет Президент Зеленский.