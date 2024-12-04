Історія закупівлі неякісних бронежилетів для 100-ї бригади: перипетії найгучнішої корупційної справи на Волині

У Вищому антикорупційному суді триває розгляд справи стосовно колишнього начальника управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Волинської обласної державної адміністрації Валентина Сушика. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем під час закупівлі бронежилетів та шоломів для Збройних сил України у 2022 році. Слідство вважає, що дії посадовця завдали державі збитків на суму понад 28 мільйонів гривень. Тим часом інший фігурант справи – директор фірми постачальника військової амуніції – двічі вислизав із рук правоохоронців і вже майже два роки перебуває в Канаді.

Центр журналістських розслідувань «Сила правди» зібрав усі перипетії найгучнішої корупційної справи на Волині першого року повномасштабного вторгнення Росії.

Скандальновідомі контракти на 34 мільйони

За версією слідства, у період з березня по квітень 2022 року начальник управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Волинської облдержадміністрації Валентин Сушик, діючи у змові з директором товариства з обмеженою відповідальністю «БК КБР» Дмитром Нестеруком, організував закупівлю для військових частин партії бронежилетів та шоломів, які не відповідали державним стандартам якості.

У березні 2022 року посадовець уклав два договори з товариством з обмеженою відповідальністю «БК КБР» на постачання засобів військової амуніції. Загалом фірма за майже 33,9 мільйона гривень повинна була передати облдержадміністрації для захисту військовослужбовців 100-ї окремої бригади територіальної оборони 884 бронежилети та 846 шоломів.

Наприкінці березня та на початку квітня 2022 року придбані засоби захисту передали до військової частини. Військовослужбовці ТрО провели їх випробування на полігоні та побачили, що бронепластини не відповідають необхідному класу захисту. Виявили також, що деякі з касок мали сліди використання та були виготовлені у 2008 році, що могло свідчити про втрату ними захисних властивостей, оскільки рекомендований термін зберігання кевларових касок становить близько семи років. Частина ж пластин були саморобними та не виконували необхідних захисних функцій, прострілювалися з автоматичної зброї.

Фото Волинської обласної прокуратури

Посадовець Волинської ОДА підписав документи про оплату, в результаті чого з державного бюджету за неякісний товар було перераховано понад 28 мільйонів гривень. Тож 20 квітня 2022 року правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Елітні автівки і несподіване повернення підозрюваного з Іспанії

У рамках розслідування силовики провели ряд обшуків за адресами ТОВ «БК КБР», у військовій частині, приміщенні Волинської ОДА, адресами проживання посадовців компанії-постачальника та посадовця ОДА, арештували поставлену амуніцію, банківські рахунки та майно фірми, а це 13 автомобілів, серед яких і елітні іномарки останніх років випуску: BMW X5, Porsche Cayenne, Audi RS7, Volkswagen Touareg, Audi Q5 тощо. Арештували й комп’ютери, флешки, телефони фігурантів та 4500 доларів США, які знайшли в одному з помешкань.

На початку липня 2022 року правоохоронці повідомили про підозру директору ТОВ «БК «КБР» Дмитру Нестеруку. Відповідні документи надіслали на його WhatsApp та електронну пошту фірми. Втім, він не відреагував і на виклик слідчих не з’явився. 6-го липня Луцький міськрайонний суд надав дозвіл на затримання чоловіка. Згодом з ним намагалися знову сконтактувати, але посадовець зник: виявилося, що він ще 29 квітня 2022 року виїхав за межі України завдяки системі «Шлях» та не повернувся. Згідно з даними правоохоронців, оселився Нестерук в іспанському місті Барселона, тож вони оголосили його в міжнародний розшук. Тоді ж, у липні 2022-го, суд постановив після затримання утримувати його під вартою.

Трохи більше ніж через місяць після цього Дмитро Нестерук самостійно повернувся в Україну – його одразу ж затримали в пункті пропуску «Устилуг» та вилучили мобільний телефон і закордонний паспорт. 21-го серпня 2022 року Феміда ухвалила змінити йому запобіжний захід із тримання під вартою на особисте зобов’язання. Із таким рішенням не погодилися в апеляційному суді і помістили підозрюваного під варту із можливістю внесення застави у розмірі 744,3 тисячі гривень. Її невдовзі внесли і 29 серпня Дмитро Нестерук вийшов з-під варти.

Нова посада Валентина Сушика

На початку вересня 2022 року оголосили підозру і іншому фігуранту – на той час начальнику управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Волинської обласної державної адміністрації Валентину Сушику. Тоді ж його відсторонили від посади та посадили під цілодобовий домашній арешт, хоча й прокурори наполягали на триманні під вартою з огляду на можливість безперешкодного перетину кордону Сушиком у зв’язку з віком. 4-го листопада 2022 термін відсторонення від посади збіг і його не продовжили. Втім, приблизно в той же час Валентин Сушик звільнився з посади і одразу ж обійняв нову – керівника патронатної служби апарату Волинської обласної державної адміністрації.

На початку грудня 2022 року завершився і термін дії запобіжного заходу для нього, тож суд встановив новий – 372 тисячі 150 гривень застави. Її внесли і діяла вона до листопада 2024 року, коли Феміда зменшила розмір до 198 тисяч 480 гривень.

Колишній начальник управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Волинської обласної державної адміністрації Валентин Сушик

Наприкінці 2023 року справу Дмитра Нестерука виділили в окреме кримінальне провадження, а розслідування щодо дій Валентина Сушика завершили влітку 2024 року і у вересні 2024 року надіслали обвинувальний акт до Вищого антикорупційного суду. Розгляд справи розпочався 12 вересня 2024 року, наступне судове засідання призначене на 3-тє грудня.

Дії Сушика кваліфікують за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем), а це означає, що йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі і штраф.

Директор фірми-постачальника виїхав у Канаду

Тим часом інший фігурант Дмитро Нестерук вдруге безперешкодно покинув Україну попри кримінальні справи. Його підозрюють у ще одному злочині стосовно привласнення тією ж компанією ТОВ «БК КБР» 99 мільйонів гривень під час виконання договору на постачання, монтаж та налагодження системи захисту, зв`язку, контролю та керування під час будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у зоні відчуження на замовлення ДП «НАЕК «Енергоатом» (за ч. 5 ст. 191 КК України).

Державна компанія уклала договір на 421,8 мільйона гривень із ТОВ «БК КБР» щодо зведення цього об’єкту ще наприкінці 2020 року. Посадові особи фірми, за версією слідства, включили до умов договору завищену вартість на обладнання системи радіаційного контролю.

Підозру у цьому злочині Дмитру Нестеруку оголосили 25 жовтня 2023 року. А впродовж жовтня 2023-го-січня 2024 року його 12 разів викликали на допит співробітники Національного антикорупційного бюро. Втім, за інформацією Державної прикордонної служби, Дмитро Нестерук знову виїхав з України. Зробив він це ще на початку лютого 2023 року через пункт пропуску «Краківець» на Львівщині і досі не повертався. Лише в листопаді 2023-го НАБУ оголосило його в міжнародний розшук і навіть подало запит до Інтерполу.

Дмитро Нестерук у базі розшуку

Розслідування цієї справи завершили і в липні 2024 року передали до суду. Адвокат Дмитра Нестерука бере участь у судових засіданнях, а сам підозрюваний вмикається у них за допомогою відеоконференцзв’язку. Ось що він розповів суду під час одного з засідань влітку 2024 року:

«З приводу причин неприбуття до приміщення суду підозрюваний повідомив, що після початку повномасштабного вторгнення росії на територію України, його дружина та неповнолітня дитина виїхали за кордон. Він є військовозобов’язаним, тому його виїзд за межі України було обмежено. Проте, починаючи з лютого 2022 року він неодноразово виїжджав за кордон у зв’зку із службовими відрядженнями. З одного такого відрядження він не повернувся і наразі проживає разом із сім`єю у Канаді. Також зауважив, що залишив територію України до повідомлення йому про підозру, тому переконаний, що відсутні підстави стверджувати про його переховування від слідства. Повертатися до України не збирається, бо побоюється ворожих обстрілів та не бажає бути мобілізованим. Водночас, зазначив, що має намір брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів», – йдеться в одній з судових ухвал у справі.

До слова, згідно з даними системи публічних закупівель «Prozorro», контракт на будівництво ЦСВЯП для ТОВ «БК КБР» був одним із найбільших за майже 8 років існування компанії. Загалом же за цей час вона отримала понад півтори сотні державних замовлень щонайменше на 1,5 мільярда гривень.

Як рухається саме волинська справа ТОВ «БК КБР» щодо Дмитра Нестерука і постачання неякісних бронежилетів, у Національному антикорупційному бюро «Силі правди» розповідати відмовилися.

Водночас, на початку 2024 року Волинська обласна прокуратура звернулася з позовом до ТОВ «БК КБР» щодо стягнення на користь Волинської ОДА штрафів за постачання неякісної амуніції у 2022 році. 28 жовтня Господарський суд Києва задовольнив його і постановив стягнути з фірми 5,65 мільйона гривень за двома контрактами та майже 68 тисяч гривень судового збору на користь прокуратури.

Автори: Яна Климюк, Юрій Горбач

Джерело: Сила Правди