К чему могут привести гипотетические российские удары по спутникам которые помогают Украине противостоять агрессору

На прошлой неделе глава ЦРУ Уильям Бёрнс, встречаясь с главой СВР Сергеем Нарышкиным, предупредил Россию о недопустимости ядерных угроз и дальнейшей эскалации. Одна из угроз, которая обсуждалась в течение ноября — гипотетические российские удары по американским спутникам, прежде всего спутникам Starlink, которые активно используются ВСУ и для военной связи, и для наблюдения за действиями российских войск.

Космический обозреватель Виталий Егоров пишет в издании The Insider, что технически такой удар возможен, но не будет эффективен и почти неизбежно приведет к ответному удару НАТО.

В конце октября заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил на Генассамблее ООН, что если коммерческие спутники США будут помогать Украине, они могут стать «законными целями для российского удара». После этого эксперты заговорили как о несопоставимости сил в космосе, так и о том, что такой удар может вызвать массовое загрязнение космоса, которое ударит и по самой России.

Официальные сотрудники НАТО по традиции не стали вслух говорить о конкретных ответах на возможный удар, но ссылались на выступление главы альянса Йенса Столтенберга в Брюсселе, который, имея в виду все типы угроз со стороны России, сказал: «Масштабы ответа будут зависеть от природы нападения. И мы не отдадим нашим потенциальным противникам привилегию определять, где пролегает граница для применения Пятого параграфа».

Бывший помощник генсека НАТО Джейми Ши был более откровенен: «Любая атака России против спутников, используемых членами НАТО в космосе, будет расценена как акт агрессии, который приведет к исполнению параграфа 5. К этому могут призвать и другие союзники НАТО».

Технические возможности для атаки

Техническая задача уничтожения спутника на околоземной орбите ставилась с самого начала космической эры и американцами, и Советским Союзом. Первые проекты из-за низкой точности наведения требовали даже применения ядерного заряда, но следующие поколения аппаратов позволяли обойтись без столь радикальных мер.

Существуют два метода физического уничтожения космического аппарата: другим космическим аппаратом и ракетой с Земли. Космический аппарат, способный поразить другой аппарат — это сложное устройство, которое запускается заранее, и уже по мере необходимости подводится к цели, возникшей в ходе военного противостояния. Ракета же, стартующая с Земли, проще, ей не обязательно набирать орбитальную скорость, а достаточно выйти на траекторию, пересекающуюся со спутником, после чего выпустить рой осколков, о которые цель разобьется сама в силу собственной высокой скорости. Но и существующие ракеты ограничены в применении: способны поражать объекты только на орбитах до 800 км, и только те спутники, которые пролетают в районе, достижимом с пусковой площадки.

СССР разрабатывал орбитальный «Истребитель спутников», но сейчас подкрасться к врагу незаметно вряд ли получится. Техническая возможность у российской космонавтики есть, и испытания спутников-инспекторов уже проводились. А где возможна инспекция, там и повредить несложно. Сегодня у России есть противоспутниковое оружие второго типа — система А-235 («Нудоль»). Основная ее задача — противоракетная оборона, но в исключительных случаях она пригодна и для поражения околоземных спутников.

Запуск ракеты А-235 («Нудоль»)

В качестве противоспутникового оружия «Нудоль» испытали год назад 15 ноября 2021 года. Старый советский спутник «Космос-1408» был успешно поражен на высоте около 470 км. Хотя слово «успешно» к такому эксперименту применять не хочется, поскольку удар привел к образованию полутора тысяч обломков на орбите, а экипажу Международной космической станции, которая летает на высоте 410 км, пришлось дважды прятаться в космические корабли на случай поражения станции обломками спутника. Таким образом, с технической точки зрения угрозы россиян сбивать спутники небезосновательны. Однако, как правило, при этом не учитывается количественная проблема. Украинские вооруженные силы используют сеть интернет-спутников Starlink (около 2800 действующих аппаратов), кроме того, у них есть доступ к данным радарных зондирующих спутников Iceye (21 аппарат на орбите). Спутники Maxar (4 штуки) ведут активную съемку регионов Украины в интересах американских военных, часть их снимков также может быть доступна украинцам. Качество съемки у них такое, что на снимках можно рассмотреть отдельно стоящих людей. Судя по публикуемым пресс-релизам, компания активно снимает зону боевых действий. Все компании де-юре коммерческие, поэтому к любой из них Россия могла бы предъявить претензии в духе заявления Воронцова, хотя все они так или иначе взаимодействуют с американским правительством.

В августе «Благотворительный Фонд Сергея Притулы» сообщил о приобретении одного из спутников финской компании Iceye и о получении ВСУ доступа к архивным данным этой компании. <По всей видимости, речь идет не о самом спутнике, а о получаемых с него данных – The Insider>. Iceye — это частная компания, основанная в Финляндии, но с 2021 года поставляет данные и Пентагону через американский филиал. Iceye разработала спутники радарного зондирования Земли и управляет ими. Сейчас на орбите — 21 штука (один из них в бессрочной аренде у Украины). Эти спутники позволяют наблюдать поверхность нашей планеты с детализацией до 25 см, причем им не мешают облачность и ночное время суток. Вероятно, Пентагон использует и делится с ВСУ снимками спутников компании Planet (около 179 аппаратов нанокласса и 20 микрокласса). У этой американской космической компании в управлении целых три семейства спутников. Пять могут снимать с разрешением 5 метров в нескольких спектральных диапазонах, 179 сверхмалых аппаратов также снимают с разрешением 3–5 метров, но за сутки способны получить составной снимок всей земной суши, и еще 20 спутников снимают с высокой детализацией до 1 метра. Такой гигантский флот спутников позволяет вести регулярное наблюдение за выбранными областями Земли.

Снимки российской военной техники у границ Украины со спутников Maxar

Приоритетными целями могли бы стать немногочисленные спутники Maxar, поскольку они самые дорогие и поставляют наиболее высокодетальные снимки. Посягнуть же на «мегасозвездия» малых и сверхмалых спутников, которых суммарно наберется более 3000 штук, Россия не в состоянии — ракет не хватит. Сработает ли «синдром Кесслера»? В контексте космической войны часто вспоминают гипотетический сценарий тотального засорения низкой орбиты под названием «синдром Кесслера». В художественной форме он показан в фильме «Гравитация». «Синдром Кесслера» предполагает «цепную реакцию разрушения», где облако обломков одного спутника разрушает всё новые аппараты, и в конце концов околоземное космическое пространство оказывается полностью засорено неработоспособными фрагментами космического мусора. В российском народе эта идея живет в городской легенде о «вагоне гаек или шариков от подшипника на орбите», который якобы запустил СССР, чтобы устрашать космических врагов. К счастью, сегодняшняя ситуация на околоземной орбите далека от киношной и она не подходит для реализации «цепной реакции», прежде всего потому, что космос — большой, спутники и космический мусор — маленькие, и у разных аппаратов различная рабочая высота. Например, у спутников Planet высота орбиты 400–450 км, у Starlink — 550 км, у аппаратов Maxar — 750 км. Более того, многие спутники, те же Starlink, обладают двигательными установками, которые способны повышать свою орбиту для выхода из потенциально опасной области, заполненной осколками. Другой фактор — возможность восполнения потерь. Так, сеть Starlink пополняется почти каждые две недели на 50 с лишним аппаратов, то есть производство налажено со скоростью примерно два спутника в день. Производители «Нудолей» не справятся с такой интенсивностью. Наконец, есть еще правовой и политический факторы «космической войны». Когда создавались основы международного космического права, в них не включали понятия «частных» или «коммерческих» космических аппаратов. Юрисдикция, право собственности и ответственность за любые запущенные космические аппараты сохраняется за государствами. Поэтому атака против любого спутника, хоть Илона Маска, хоть любой другой американской компании, будет автоматически означать атаку на США. Это практически сasus belli или, как минимум, основание для жесткого внешнеполитического обострения между Россией и США. Пообещав сбивать спутники США, российские дипломаты с трибуны ООН пригрозили войной Америке. Это же касается и попыток «непрямого» повреждения спутников или препятствования их работе с помощью радиоимпульсов высокой мощности или «ослепляющих» лазеров.