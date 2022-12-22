Как российские захватчики терроризируют сотрудников ЗАЭС, опасаясь потери контроля над станцией

Несмотря на присутствие на Запорожской АЭС инспекторов МАГАТЭ Россия продолжает похищать, допрашивать и пытать сотрудников станции. По данным украинского «Энергоатома», всего было похищено уже более 200 человек — некоторых из них выдворили на украинскую территорию, за других требуют выкуп, судьба многих из них остается неизвестной.

Эксперты уверены, что оккупационные власти без украинского персонала не могут управлять ЗАЭС, поэтому станция стала для них обузой. В МАГАТЭ говорят о скором создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС, что может предполагать вывод с ее территории российских войск. Но пока что Кремль продолжает контролировать станцию, оформив ее на специально созданное юрлицо, не афиширующее свою связь с Росатомом (компания боится западных санкций), но полностью контролируемое им, отмечает The Insider.

АЭС строгого режима

«Игорь Валерьевич, есть три стула: один российский, один украинский, а третий стул – атомный. Я тебе предлагаю взять и сесть на атомный стул, и делать все в интересах атомной отрасли», – именно в духе такой тюремной загадки гендиректору Запорожской АЭС Игорю Мурашову сделали предложение о сотрудничестве. О своем приглашении к совместной работе советник директора российского «Росэнергоатома» Ренат Карчаа, не стесняясь, рассказал в эфире программы «Наше время» на «Радио России». По его словам, с главой АЭС он говорил «в самом начале знакомства, где-то во вторую-третью встречу».

30 сентября Игоря Мурашова похитили. Его машину остановил российский патруль. Мурашову завязали глаза и увезли в неизвестном направлении. Президент Украины Владимир Зеленский назвал похищение актом российского террора. Освободили Мурашова через три дня после вмешательства главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, представителей ООН и президента Франции Эммануэля Макрона. За это время главу АЭС успели заставить сняться в ролике для канала «Россия-24» и обвинили «в сотрудничестве с СБУ», хотя должность директора атомной электростанции в принципе подразумевает работу со спецслужбами. Затем его выдворили на подконтрольную Украине территорию. История похищения Мурашова – одна из многих подобных.

Когда в начале сентября Рафаэль Гросси сообщил о запуске миссии на территории Запорожской АЭС, жители Энергодара и сотрудники АЭС вздохнули с облегчением. Тогда казалось, что постоянное присутствие инспекторов МАГАТЭ если не положит конец, то сведет к минимуму и обстрелы станции, и давление на украинских сотрудников станции. Однако репрессии не прекратились. Как сообщила The Insider независимый эксперт в области атомной энергетики, в прошлом — член Коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Ольга Кошарная, российские военные до сих пор пытаются силой удержать украинский персонал и не дают людям выехать на подконтрольную Киеву территорию.

Россияне формируют и передают на КПП списки невыездных сотрудников АЭС. Прежде всего это касается руководителей разного уровня, присутствие которых на объекте критично для работы станции. Кошарная рассказывает, что некоторых сотрудников заставляют подписывать контракты, угрожая взять в заложники членов семьи: «Ко мне 26 ноября обратилась женщина-руководитель среднего звена. Она была в отчаянии. Не могла выехать, у нее ребенок инвалид-колясочник. Она в списках, муж тоже работает на ЗАЭС. Ей прямо так и сказали – не подпишешь, заберем мужа «на подвал». Женщина решила не выходить на работу». Выражение «взять на подвал» укоренилось среди жителей Энергодара, так как похищенных чаще всего увозят для допроса и пыток именно в подвальные помещения. О новой волне репрессий сообщили и в операторе украинских АЭС «Энергоатоме». По информации компании, 8 декабря российские военные ворвались в офис Управления социальных программ ЗАЭС и в присутствии других работников сильно избили начальника управления Алексея Трубенкова и его заместителя Юрия Андросова. Затем их увезли в неизвестном направлении. «На подвал» отправили начальника смены Константина Бейнера, отвечающего за ядерную и радиационную безопасность. По данным источников The Insider, такие репрессии в АЭС происходят массово. «Мой знакомый начальник смены блока не подписал контракт в конце ноября. Сидел дома неделю. Потом за ним пришли, забрали. Пытали. Порвали ему сухожилия. Потом отпустили», – рассказывает Ольга Кошарная. Ранее стало известно и о других локациях, в которых россияне держат украинский персонал станции. Одно из самых страшных мест – так называемая «Дыра» или «Яма». Оккупанты обустроили её в подвале на территории постоянной дислокации Национальной гвардии Украины в военной части 3042. До прихода россиян там находились украинские военнослужащие, охранявшие периметр АЭС. «Дыра» расположена примерно в полутора километрах от реакторов.

Знаком отмечена так называемая «Дыра» — территория в/ч 3042 Национальной гвардии Украины, которую оккупанты превратили в помещение для пыток

Освобожденные рассказывают, что задержаниями и пытками занимается одно из подразделений ФСБ. Сотрудников избивают, простреливают ладони, пытают током. По данным Wall Street Journal, в «Дыре» задержанные проводят от нескольких дней до нескольких месяцев. Известно по меньшей мере об одном погибшем, водолазе ЗАЭС Андрее Гончаруке. 49-летний сотрудник АЭС Владимир Жаворонок провел в переполненной пленными камере 53 дня. По его словам, заключенных было так много, что помещение прозвали «Тетрис» – приходилось долго выбирать позицию, чтобы устроиться на полу и поспать. В ходе допроса оккупанты вырвали Жаворонку ноготь, били, обливали водой, прикрепляли к ушам электроды, требуя рассказать об информаторах СБУ и ВСУ. Сотрудника энергоремонтного подразделения Сергея Швеца расстреляли в собственной квартире, но врачам удалось его спасти. Он, как и Владимир Жаворонок, смог выбраться на подконтрольную Украине территорию. По словам Кошарной, россияне звонили родственникам некоторых задержанных и требовали за них выкуп: «Знаю два случая из своих источников. За одного сотрудника Запорожской АЭС отдали 100 тыс гривен (около $2,7 тыс.), за другого – $5 тыс., но он до сих пор сидит». Допросы и еще допросы Украинский оператор «Энергоатом» организовал специальный call-центр консультативной помощи для сотрудников, оказавшихся на временно оккупированных территориях или сумевших выехать оттуда. Однако профессиональной и системной помощи люди не получают. Наоборот, работникам, выбравшимся из Энергодара, сотрудники «Энергоатома» устраивают допрос на полиграфе. При этом все вернувшиеся с ЗАЭС и так тщательно допрашиваются СБУ, в том числе с помощью того же детектора лжи. Лишение свободы, угрозы, пытки и отсутствие психологической помощи приводят к острому стрессу, нервным срывам и тяжелым депрессиям у персонала станции, отмечает Кошарная: «Мой знакомый, начальник отдела с ЗАЭС, после пережитого стал совсем неадекватным. Я ему мягко и не настаивая посоветовала обратиться к психотерапевту. Он от этого просто взорвался. Но потом все-таки обратился. Сейчас проходит курс. Его сокамерники спасли его от самоубийства. Он не мог выдержать пыток и боли». Если похищения топ-менеджеров и руководящего персонала вызывают резонанс, то за обычный персонал, по словам Ольги Кошарной, никто не борется. «В эфирах украинских СМИ я говорила о необходимости доступа международных гуманитарных организаций в Энергодар. Пока никаких результатов от моих воззваний нет», – сетует Кошарная. Впрочем, многие сотрудники, которым удалось выехать, все же готовы вернуться на Запорожскую АЭС после ее деоккупации. Игоря Мурашова после освобождения из российского плена «Энергоатом» назначил главным инженером ЗАЭС. Сейчас он работает из Киева – как и еще один новый назначенец «Энергоатома», врио гендиректора Запорожской АЭС Дмитрий Вербицкий. При этом до сих пор неизвестна судьба некоторых сотрудников Чернобыльской АЭС, которую россияне взяли под контроль в марте и покинули в апреле. Тогда были захвачены более 160 национальных гвардейцев, охранявших станцию. По данным Кошарной, их вывезли на подконтрольные России территории. Обменять удалось только некоторых. АЭС на минималках Сейчас россияне на ЗАЭС испытывают острую нехватку сотрудников, и именно этим может объясняться новая волна репрессий в отношении украинского персонала, который вынуждают присоединиться к ЭО «ЗАЭС». Несколько источников The Insider рассказали, что оккупационным властям критически необходимы украинские работники, чтобы управлять станцией. Несмотря на «черные списки», многим украинцам удалось выехать, а тех, кто не подписал контракты, россияне не пускают на атомную станцию, им заблокировали пропуска. Российская сторона кадровые проблемы отрицает. В конце ноября советник директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявлял, что на станции успешно сформирована команда сотрудников АЭС, которые согласились работать под управлением россиян. Сообщения о давлении на атомщиков и преуменьшение числа сотрудников он назвал «провокациями украинского режима».

Российские военные машины на территории Запорожской АЭС. Фото: IAEA

Сколько всего людей подписали контракт с российской организацией – неизвестно, как нет и точной цифры оставшихся на станции сотрудников. До оккупации там работали порядка 11 тысяч человек. В начале осени появились сообщения, что осталось 6800, а в октябре-ноябре, по данным Ольги Кошарной, было около 3000 сотрудников. Назначенный россиянами директором АЭС Юрий Черничук рассказал, что около 50% всех сотрудников уехали, а оставшиеся работники АЭС трудятся в три смены по 8 часов. Хотя на каждый энергоблок положено пять штатных смен. «Юрий Черничук был главным инженером при директоре Мурашове, теперь он заменил на ЗАЭС Олега Романенко, бывшего главного инженера российской Балаковской АЭС, – отметила Кошарная. – Черничук подписал контракт с московской организацией. Он объяснил сотрудникам, что контракт, заключённый под давлением, ничтожный. Его задача – сохранить ЗАЭС в работоспособном и безопасном состоянии. А когда ВСУ освободят станцию, он ответит за свои поступки по украинскому законодательству». Сейчас четыре реактора ЗАЭС из шести работают в режиме холодного останова, то есть вырабатывают энергию только для внутренних нужд станции. Остальные два блока находятся в состоянии горячего останова, они не поставляют электроэнергию, но обеспечивают теплом Энергодар. По мнению Кошарной, оккупанты оставили идею переподключить АЭС к российской энергосистеме. И вряд ли будут использовать станцию для поставки электроэнергии в энергосистему Украины, к которой она присоединена. Скорее всего, россияне просто не в состоянии полноценно эксплуатировать АЭС, и поэтому будут использовать её только для шантажа, полагает эксперт. Модернизация против «Росатома» За последние годы Украина внушительно модернизировала свои энергоблоки. Это главная причина, почему сотрудники «Росатома» так нуждаются в украинском персонале ЗАЭС. На Запорожской АЭС используются реакторы ВВЭР-1000 – такого же типа, как и на российских Калининской, Балаковской и Ростовской атомных электростанциях. Поэтому именно оттуда на ЗАЭС были отправлены специалисты «Росатома». Основные характеристики этих реакторов очень близки, рассказывает физик-ядерщик, эксперт в сфере обращения с радиоактивными отходами Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский, но иная электроника делает управление энергоблоком сложным даже для тех, кто ранее работал с этим типом реакторов. В первую очередь, на Запорожской АЭС были модернизированы автоматические системы управления технологическим процессом (АСУ ТП), объясняет Ольга Кошарная. Это сложные высокотехнологичные комплексы технических и программных средств управления. Сейчас на ЗАЭС используется оборудование северодонецкого НПО «Импульс», кировоградского НПП «Радий» и совместного с Westinghouse предприятия «Вестрон» в Харькове. Автоматические системы управления технологическим процессом – самое слабое место «Росатома», полагает Ожаровский: «Необходимо контролировать не один параметр, а тысячи, или, возможно, десятки тысяч. Что происходит, когда оператор контролирует только десяток параметров, мы видели на примере Чернобыля. По приборам все нормально, а на деле реактор взрывается. Конечно, сейчас не 1986 год. Электроника хорошо развита. И не секрет, что на Западе она развита лучше, чем в России». На ЗАЭС были полностью заменены блочные щиты управления, на которых располагаются все элементы единой системы, приборы контроля, автоматики, системы связи, управляющие компьютерные системы, а также рабочие места операторов. «Если заменен весь блочный щит, то росатомовцы могут даже не понимать, где какие индикаторы и как активировать ту или иную систему управления», – объясняет Ожаровский.

Сотрудники Запорожской АЭС за работой в машинном зале блока № 5. Фото: IAEA

По словам эксперта, в разное время на энергоблоках ЗАЭС были модернизированы системы защиты и контроля, программно-технические комплексы регулирования турбины и другие решения. Все эти системы – «штучные» разработки, они проектируются под конкретную АЭС. Ожаровский утверждает, что сейчас россияне везде ищут людей, которые ранее могли работать на ЗАЭС: «У них могут быть данные, которые облегчат россиянам управление реакторами Запорожской АЭС. Которые знают свойства активной зоны, отклик реактора на одни и те же действия. Надлежащее управление критически важно для безопасности. Все знают, что атомная энергетика безопасна, только если все сделано правильно. А чтобы все делать правильно, нужно досконально знать свойства реактора, электроники и ядерного топлива». Топливо на Запорожской АЭС также заменили с российского на американское, компании Westinghouse. Этот процесс занял четыре года. Кошарная сомневается, что россиянам известны свойства топлива: «Рассчитывается каждый раз активная зона [реактора]. Надо знать технические характеристики и поведение гидравлическое термодинамическое и т.д. топлива Westinghouse. Уверена, что Росатом ещё получит от американцев уголовное преследование за кражу ноу-хау по американскому законодательству, кражу документов по этому топливу». По информации Кошарной, «Росатом» планирует завезти лицензированных специалистов из России на один блок. «И те будут стоять за спиной наших операторов на блочном щите управления, учиться у них», – поясняет эксперт. Росатомная «правнучка» Компания, с которой сотрудников Запорожской АЭС заставляют заключать контракты, называется «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» (ЭО «ЗАЭС»), она создана специальным путинским указом. Формально к Росатому она отношения не имеет, российский атомный гигант не хочет попасть под санкции. Всего для управления Запорожской АЭС создали две компании: непубличное акционерное общество ЭО «ЗАЭС» с уставным капиталом в 2 млрд рублей, и ФГУП «Запорожская АЭС» с уставным капиталом всего в 500 тыс. рублей – это минимально возможный размер уставного капитала по ст. 12 Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

Упоминания эксплуатирующей организации нет в перечнях аффилированных лиц, хотя все ФГУП как правило на своих сайтах указывают, что являются предприятиями «Госкорпорации Росатом». Используется обтекаемая формулировка , согласно которой новая компания «пользуется поддержкой «Росэнергоатома»» – росатомовского топливного дивизиона. Тем не менее, именно «Росатом» напрямую управляет станцией: единственный учредитель ЭО «ЗАЭС» – «Росэнергоатом», ему принадлежит 100% акций эксплуатирующей организации. Материнская компаниия «Росэнергоатома» – АО «Атомэнергопром», которая в свою очередь принадлежит «Росатому», о чем даже говорится на официальном сайте. ЭО «ЗАЭС» была зарегистрирована 3 октября, то есть еще за два дня до подписания официального указа Владимиром Путиным о принятии в федеральную собственность объектов ЗАЭС.