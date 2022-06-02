Керівник Харківської обласної прокуратури: на Харківщині розслідують понад тисячу військових злочинів

Приблизно третина території Харківщини — 22 із 56 громад – досі перебуває в тимчасовій окупації. І понад 20 сіл із початку травня наші захисники звільнили в тяжких боях. Правоохоронці фіксують в області сотні злочинів, скоєних армією рф.

Про те, як проходить документування злодіянь, про зрадників-посадовців і справжніх патріотів своїх громад агентству Укрінформ розказав керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

ЧАСТИНА ПРОКУРОРІВ ПІШЛА В ЗСУ

— Олександре Васильовичу, як працюють органи прокуратури під час війни, чи є працівники, які зараз на фронті, чи вистачає кадрів?

— Від початку вторгнення ми евакуювали важливі документи, оптимізували прокурорську діяльність, аби зберегти кадровий потенціал. Також вирішували низку побутових моментів, бо, на жаль, маємо непоодинокі випадки пошкодження, руйнування та знищення як адміністративних будівель органів прокуратури, так і помешкань наших працівників.

19 наших співробітників боронять державу від російських загарбників – уклали контракти про проходження військової служби. Ще один прокурор вступив до територіальної оборони. Зазначу, що перебування працівників у складі Збройних Сил України не є причиною кадрового голоду, оскільки роботу прокуратури області переформатовано згідно з воєнним станом, відомство працює злагоджено і, я вважаю, ефективно.

— А на захоплених ворогом територіях?

— З тимчасово окупованих територій області працівники підрозділів на даний час евакуйовані, за винятком кількох прокурорів, які постійно перебувають на зв’язку. Не можу сказати, скільки саме, заради їхньої безпеки. Співробітники, які вимушено виїхали з міста та області, здійснюють роботу дистанційно, зокрема й за місцем тимчасового знаходження евакуйованих судів. На жаль, під час російського бомбардування міста Ізюм прокурор окружної прокуратури отримала травму.

— А чи виявилися зрадники серед прокурорів, поліціянтів?

— Працівників прокуратури, які б зрадили присязі та погодилися на співпрацю із загарбниками, немає. Прикро, але серед поліцейських, які, ризикуючи своїм життям, працюють із першого дня війни, знайшлися зрадники. Наразі повідомлено про підозру семи поліцейським за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Крім того, за фактом готування до державної зради повідомлено про підозру голові Вовчанського районного суду. Вона вступила в змову з представниками росії, які окупували місто Вовчанськ Чугуївського району, та сприяла в утворенні так званого судового органу рф. ГОЛОВИ ОКУПОВАНИХ ГРОМАД ЗАЗНАЛИ КАТУВАНЬ — Уже широко відомо про зраду мерів Куп’янська, Балаклії. Хто ще з представників місцевої влади став колаборантом? — У скоєнні державної зради підозрюються вісім посадовців і місцевих депутатів. Серед них четверо голів — Куп’янської, Південноміської, Балаклійської, Старосалтівської територіальних громад. Наразі голови Південноміської, Старосалтівської громад, депутат Солоницівської селищної ради Харківського району та секретарка Вільхівської сільської ради є підозрюваними та перебувають під вартою. Заочно повідомлено про підозру депутату Ізюмської міської ради від ОПЗЖ, який перейшов на бік ворога і збирав відомості про громадян України, які надавали допомогу Збройним силам України, брали участь у проведенні АТО/ООС, а також щодо представників правоохоронних органів, територіальної оборони Ізюма та членів їх сімей. Крім того, заочно повідомлено про підозру депутату Липецької сільської ради Харківського району та Балаклійському міському голові. — Щодо мерів Балаклії та Куп’янська. Мацегора (мер Куп’янська, — ред.) зразу здав місто. Столбовий же два тижні намагався якось підтримувати життєдіяльність своєї громади та роздавав продовольство, тож є думка, що з ним не все так однозначно. — Можу констатувати, що під час досудового розслідування прокурорами та слідчими зібрано достатньо доказів у скоєнні обома цими посадовцями інкримінованого злочину. — Чи відомо вам щось про долю голови Вовчанської громади Анатолія Степанця? Було відео з ним, де його фактично катують, вимагаючи сказати «слава росії». — За фактом його викрадення на початку березня відкрито кримінальне провадження. Справді, всі ми бачили дописи в соціальних мережах, як російські окупанти «похизувалися» тим, що знущаються з викраденого 64-річного мера прикордонного міста Вовчанськ. За нашими даними, міський голова звільнений і перебуває на території Вовчанської ОТГ. Через нелюдські дії російських окупантів щодо нього посадовець наразі має проблеми зі здоров’ям. — Є ще випадки викрадення голів?

— У березні разом із мером Вовчанська озброєні особи викрали депутата Вовчанської міської територіальної громади, перший, як я вже сказав, перебуває у своїй громаді, а депутат — у безпечному місці. Також у березні представники рф незаконно позбавили волі голову Великобурлуцької громади та утримували його у невідомому місці. Наразі він уже на території своєї громади. Крім того, з будинку за місцем проживання окупанти викрали голову Циркунівської об’єднаної територіальної громади. Російські військові утримували його в нелюдських умовах: 7 днів у підвалі. Після звільнення села від окупантів я особисто спілкувався з ним. Він — приклад мужності та сміливості. Приємно, що такі посадовці керують нашими територіальними громадами і не зраджують України та її народу. Кожен факт викрадення посадовців фіксується і, запевняю, належно розслідується. НА ХАРКІВЩИНІ ВЗЯЛИ В ПОЛОН 84 ВОРОГІВ — Скільки вже відкрито справ щодо військових злочинів у регіоні? — З початку війни тільки слідчими Управління СБУ в Харківській області розпочато розслідування у понад 1300 кримінальних провадженнях. З них більше тисячі — про злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (військові злочини), а інші стосуються злочинів проти основ національної безпеки і недоторканності державних кордонів. За фактами державної зради, заперечень збройної агресії рф і посягання на територіальну цілісність держави вже повідомлено про підозру 63 особам. Завдяки нашим захисникам — ЗСУ, Нацгвардії, територіальній обороні — в області взято в полон 54 військовослужбовців рф і ще 31 члена збройних формувань так званої днр. З них 74 особи вже було обміняно на наших захисників. Цьому передували слідчі дії: проводилися допити з відеофіксацією та за участі поліграфолога. З рештою полонених робота триває. Харківські прокурори направили до суду обвинувальний акт щодо двох військовослужбовців рф, які з населеного пункту Малинівка Бєлгородської області рф обстрілювали Харківщину з «Градів», а після вторгнення відкрили вогонь уже з території України. При цьому окупанти достовірно знали, що обстрілюють цивільну інфраструктуру та мирне населення. Це одна з перших справ, які вже потрапили до судів. Їх обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). 31 травня цим військовим рф оголосили вирок. Але я хочу наголосити, що відповідатимуть усі: від рядового до командира. 14 травня ми заочно повідомили про підозру саме тим двом командирам, які наказали своїм підлеглим, нині обвинуваченим, здійснити артилерійські обстріли нашої області. Також заочно оголосили підозру іншому командиру — окремої мотострілецької бригади 6 загальновійськової армії Західного військового округу зс рф, родом з Ужгорода. За даними слідства, 26 березня цей російський командир, перебуваючи у с. Мала Рогань Харківського району наказав застосувати важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1 «Буратіно» у напрямку житлових масивів селищ Мала Рогань і Вільхівка. Внаслідок обстрілу не лише пошкоджено цивільну інфраструктуру, мінно-вибухові травми отримала 13-річна дівчинка. Вона померла в лікарні. — На перших відео з полоненими загарбниками, які потрапляли в мережу, вони розповідали про «учєнія» і що, буцімто, «нічого не знали». На офіційних допитах цих казок нема? — Так. Всі вони абсолютно точно знали, куди і навіщо їдуть. І дають відповідні покази. — Яка є інформація про те, що відбувається на окупованих територіях? Борівська селищна рада, наприклад, повідомляє про тотальний грабунок за сприяння місцевих посіпак.