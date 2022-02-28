«Киев они не возьмут никогда». Эксперт – о российском вторжении в Украину

Об этом пишет телеканал Настоящее Время (создан компанией RFE/RL при участии Голоса Америки).

Андрей Клименко, эксперт по вопросам Крыма и главный редактор сайта Blackseanews.net, подчеркивает, что происходящее в Украине – «не классическая война»: это сочетание дезинформации, фейков, ракетных и авиаударов и деятельности диверсионных групп. Он считает, что быстро захватить Киев и Украину российским силам не удастся: «Я думаю, что эта вся история надолго», – предсказывает он.

– Что происходит сейчас в Украине после вторжения российских войск и в морях вокруг Украины, в Черном и Азовском? Какова там военная обстановка?

– Это совершенно новый тип операций. Это не классическая война, это сочетание, это то, что принято называть «гибридной войной». Это сочетание дезинформации, фейков, ракетных ударов, авиационных ударов, причем они наносятся сразу по 17 или 18 из 25 областей Украины вплоть до западной границы Украины, и деятельности диверсионных групп. Это группы, которые, судя по всему, были засланы в Украину уже давно.

Уже сейчас всплывают факты того, что они были в Киеве и в пригородных городках Буча, Ирпень, Ворзель, Гостомель, это пригороды Киева фактически. Скорее всего, эти группы появились задолго до нынешних событий. Потому что нужно было купить квартиры, арендовать квартиры, подготовиться. И эти метки на дорогах и на зданиях, о которых много говорится, нанесенные специальной краской, ориентиры для ракет и так далее, их тоже надо было подготовить.

– Вы считаете, что эти диверсионно-разведывательные группы заходили в Украину гораздо раньше, расселялись в этих городах, примыкающих к Киеву?

– Конечно. Естественно. И я думаю, что сейчас, несмотря на то, что есть очень сильное сопротивление, просто беспрецедентное сопротивление со стороны украинцев и что весь мир сегодня аплодирует украинскому народу, я все-таки думаю, что все еще только начинается.

– Как вы оцениваете вероятность того, что Киев будет взят?

– Я думаю, что если они не смогли взять 272 дня Донецкий аэропорт, то Киев они не возьмут никогда. И здесь с Киева в этом случае может начаться большая война в Европе с переходом ее даже не хочу называть во что. Я думаю, что слушатели и так догадаются, о чем я говорю. Поэтому я думаю, что эта вся история надолго.

– А хватит ли сил у российской армии? Мы слышим цифры, но мы не можем их пока перепроверить. Советник Зеленского Алексей Арестович у нас в эфире говорил о трех с половиной тысячах погибших, раненых и взятых в плен российских военных за 2,5 дня сопротивления.

– Это не свидетельствует о слабости российской армии. И потом, нельзя же исключать, что да, они попробовали этими силами расшатать – не получилось. Но мы пока не видели в Украине отборного российского спецназа, который есть, который имеется. И он может пойти этими проторенными дорожками с учетом того, что возникнет сейчас определенная эйфория. Поэтому я бы не расслаблялся.

Сегодня крайне опасно развивается ситуация на море. На сегодняшний день фактически полностью перекрыто судоходство в Азовском море, при этом сделано это под видом контртеррористической операции, что издевательство. При этом сигналы системы ГАЛС морских судов подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Мариуполе, практически подавлены в Бердянске, и мы не видим, что происходит в середине Черного моря. Это транспондеры, как на самолетах, передатчики, которые передают несколько раз в несколько минут сообщение о местонахождении судна в общую единую мировую систему наблюдения.

Так что на сегодняшний день мы имеем полное перекрытие Черного моря: от параллели острова Змеиный, чуть выше, и до мыса Тарханкут в оккупированном Крыму, запрещено ими движение коммерческих судов, их разворачивают, не дают им пройти ни в сторону украинских портов при маршруте с Босфора, ни наоборот. При этом мы знаем, что есть уже там попадание ракет в коммерческие суда. Было попадание ракеты вчера в танкер под флагом Молдовы, где оказалось, что на танкере российский экипаж. Там есть раненые.

Поэтому ситуация крайне серьезная. И я еще раз говорю, что все еще только начинается.

Мы знаем, что имело место вторжение на материковую часть Украины из Крыма. Под ударом Херсон, под ударом Геническ, они пытаются прорваться к Мариуполю, Бердянску. И мы знаем, что серьезная ситуация сейчас на севере и северо-западе Украины в районе Харькова, Сум, в Черниговской области. Поэтому я думаю, что, к сожалению, все еще только начинается.

Безусловно, что мы все рассчитываем на действие, наконец, реальных санкций, которые были введены вчера-позавчера. Их раскручивание, развертывание продолжается. Естественно, что они обвалили финансовый и фондовый рынки России и курс валюты. И в ближайшее время это почувствует в целом население, потому что они не будут никуда ездить: ни в Европу, ни в приличные страны их просто перестанут пускать.

И я думаю, что и господин Путин это понимает. Он понимает, что у него крайне мало времени до того, пока начнут шириться протесты в Российской Федерации. Пока там российский бизнес начнет сильно сомневаться, так же, как второй и третий эшелоны российского государственного и политического руководства. Поэтому он сейчас будет спешить, и я думаю, что надо ждать обострения в ближайшие дни, а то и часы.

Крым.Реалии