Корупція посадовців Запоріжжя: Премія собі, премія родичу

Наприкінці вересня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Реєстру корупціонерів, який був закритим з початку повномасштабного вторгнення. “Запорізький центр розслідувань” дослідив, хто з посадовців Запоріжжя в нього потрапив

В реєстр корупціонерів найчастіше потрапляють за невеличкі порушення, де легше визнати провину і відбутися штрафом. Ні, навіть після такого рішення порушники не втрачають роботу, бо це адміністративне правопорушення.

Але є низка інших обмежень — наприклад, фірми з директором-порушником не можуть брати участь в публічних закупівлях. Або особа з реєстру не може претендувати на посаду, яка має “підвищені корупційні ризики”. На місцевому рівні це заступники міського голови, секретарі міськради, голови бюджетних комісій. На загальнодержавному — можете подивитись за посиланням.

Тепер вже до самих порушників.

Директорка 10-ї лікарні

Орджонікідзевський райсуд визнав винною чинну директорку КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №10», яка виписувала премії братові. Суми були різними: від 650 гривень до 2115 гривень в період з 2021 по 2022 роки – вже після початку великої війни. Судячи з матеріалів справи, свою вину визнала, пояснила обставини вчинення правопорушень, просила її суворо не карати.

Суд вирішив накласти штраф – 3400 гривень. Також жінка сплатила судовий збір – 537 грн.

Директор комунального закладу «Запорізький обласний центр охорони культурної спадщини»

Чинний очільник КЗ при Запорізькій обласній раді, судячи з матеріалів справи, встановив собі премію в розмірі 1000 гривень, не узгодивши це з управлінням культури і туризму облдержадміністрації.

Хоч цей інцидент і стався ще у жовтні 2021 року, у липні 2023 суддя Жовтневого райсуду Запоріжжя оштрафував керівника на 3400 гривень. Саме за це посадовець і потрапив у Реєстр корупціонерів.

Директорка спортивної школи

Перед Ленінським райсудом постала директорка ДЮСШ №1 зі спортивної гімнастики Запорізької міської ради. У період з 2021 по 2022 рр. жінка вчинила не одне адміністративне правопорушення: преміювала брата, який обіймав посаду заступника директора з адміністративно-господарської роботи, преміювала батька (заступника директора з навчально-виховної роботи) на суму у 10 тисяч гривень.

Також підписала наказ про призначення батька на посаду тренера-викладача зі спортивної гімнастики з навантаженням 40 годин на тиждень. Окрім цього, батько жінки став ще й інструктором-методистом на пів ставки за суміщенням. Собі ж очільниця спортивної школи надала додаткове навантаження як тренеру-викладачу, що додало грошей до її зарплати.

За це жінка сплатила стандартний штраф у розмірі 3400 гривень.

Проректор державного закладу освіти

Ленінський райсуд постановив визнати винним першого проректора з науково-педагогічної роботи у Державному закладі «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров`я України». Чоловік неодноразово у період з 2021 по 2022 рр. виписував собі надбавки до посадового окладу за складність і напруженість праці – 50%. До купи, посадовець головував у комісії, яка розглядала дане питання.

За це чоловік заплатив штраф у розмірі 3400 грн та потрапив до Реєстру.

Директор спортивної школи

Постановою Орджонікідзевського райсуду директора КЗ «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з гандболу» визнали винним у вчиненні адмінправопорушень.

Як виявилося, у період з 2021 по 2022 роки чоловік виписував премії синові, який обіймав посаду старшого тренера-викладача. Суми виписувалися системно та були різними: від 1 до 6 тисяч гривень.

Результат – стандартний штраф та потрапляння до Реєстру корупціонерів.

Контекст.

4 вересня відкрили Реєстр корупціонерів на порталі відкритих даних. Аби зробити Реєстр знову доступним для громадськості, з нього вилучили інформацію про місце роботи та посаду корупціонерів. Але за номерами судових справ всі історії порушників легко знаходяться в судовому реєстрі.

Активний процес наповнення бази даних щодо справ про корупцію розпочався у 2018 році, а його пік припав на 2021 рік. Однак за півтора року війни кількість таких справ зменшилася більш ніж 1,6 раза. За 2022 рік зафіксували 2585 порушень, а за поточний рік – 1586 порушень.

Особи, які потрапляють до Реєстру корупціонерів, перебувають там безстроково. Проте в Україні існують деякі обставини, через які людину можуть виключити із цього списку: