Корупція посадовців Запоріжжя: Премія собі, премія родичу
Наприкінці вересня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Реєстру корупціонерів, який був закритим з початку повномасштабного вторгнення. “Запорізький центр розслідувань” дослідив, хто з посадовців Запоріжжя в нього потрапив
В реєстр корупціонерів найчастіше потрапляють за невеличкі порушення, де легше визнати провину і відбутися штрафом. Ні, навіть після такого рішення порушники не втрачають роботу, бо це адміністративне правопорушення.
Але є низка інших обмежень — наприклад, фірми з директором-порушником не можуть брати участь в публічних закупівлях. Або особа з реєстру не може претендувати на посаду, яка має “підвищені корупційні ризики”. На місцевому рівні це заступники міського голови, секретарі міськради, голови бюджетних комісій. На загальнодержавному — можете подивитись за посиланням.
Тепер вже до самих порушників.
Директорка 10-ї лікарні
Орджонікідзевський райсуд визнав винною чинну директорку КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №10», яка виписувала премії братові. Суми були різними: від 650 гривень до 2115 гривень в період з 2021 по 2022 роки – вже після початку великої війни. Судячи з матеріалів справи, свою вину визнала, пояснила обставини вчинення правопорушень, просила її суворо не карати.
Суд вирішив накласти штраф – 3400 гривень. Також жінка сплатила судовий збір – 537 грн.
Директор комунального закладу «Запорізький обласний центр охорони культурної спадщини»
Чинний очільник КЗ при Запорізькій обласній раді, судячи з матеріалів справи, встановив собі премію в розмірі 1000 гривень, не узгодивши це з управлінням культури і туризму облдержадміністрації.
Хоч цей інцидент і стався ще у жовтні 2021 року, у липні 2023 суддя Жовтневого райсуду Запоріжжя оштрафував керівника на 3400 гривень. Саме за це посадовець і потрапив у Реєстр корупціонерів.
Директорка спортивної школи
Перед Ленінським райсудом постала директорка ДЮСШ №1 зі спортивної гімнастики Запорізької міської ради. У період з 2021 по 2022 рр. жінка вчинила не одне адміністративне правопорушення: преміювала брата, який обіймав посаду заступника директора з адміністративно-господарської роботи, преміювала батька (заступника директора з навчально-виховної роботи) на суму у 10 тисяч гривень.
Також підписала наказ про призначення батька на посаду тренера-викладача зі спортивної гімнастики з навантаженням 40 годин на тиждень. Окрім цього, батько жінки став ще й інструктором-методистом на пів ставки за суміщенням. Собі ж очільниця спортивної школи надала додаткове навантаження як тренеру-викладачу, що додало грошей до її зарплати.
За це жінка сплатила стандартний штраф у розмірі 3400 гривень.
Проректор державного закладу освіти
Ленінський райсуд постановив визнати винним першого проректора з науково-педагогічної роботи у Державному закладі «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров`я України». Чоловік неодноразово у період з 2021 по 2022 рр. виписував собі надбавки до посадового окладу за складність і напруженість праці – 50%. До купи, посадовець головував у комісії, яка розглядала дане питання.
За це чоловік заплатив штраф у розмірі 3400 грн та потрапив до Реєстру.
Директор спортивної школи
Постановою Орджонікідзевського райсуду директора КЗ «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з гандболу» визнали винним у вчиненні адмінправопорушень.
Як виявилося, у період з 2021 по 2022 роки чоловік виписував премії синові, який обіймав посаду старшого тренера-викладача. Суми виписувалися системно та були різними: від 1 до 6 тисяч гривень.
Результат – стандартний штраф та потрапляння до Реєстру корупціонерів.
Контекст.
4 вересня відкрили Реєстр корупціонерів на порталі відкритих даних. Аби зробити Реєстр знову доступним для громадськості, з нього вилучили інформацію про місце роботи та посаду корупціонерів. Але за номерами судових справ всі історії порушників легко знаходяться в судовому реєстрі.
Активний процес наповнення бази даних щодо справ про корупцію розпочався у 2018 році, а його пік припав на 2021 рік. Однак за півтора року війни кількість таких справ зменшилася більш ніж 1,6 раза. За 2022 рік зафіксували 2585 порушень, а за поточний рік – 1586 порушень.
Особи, які потрапляють до Реєстру корупціонерів, перебувають там безстроково. Проте в Україні існують деякі обставини, через які людину можуть виключити із цього списку:
- Скасування вироку ухвалою суду.
- Винесення виправдувального вироку.
- Відновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження.
- Скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
- Розпорядчий документ або судове рішення про скасування розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення.
- Заява особи, яка з 24 лютого 2022 року до припинення або скасування воєнного стану брала безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.