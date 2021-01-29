ВАКС виправдав ексдиректора запорізького комбінату якого звинувачували у розтраті 492 мільйонів

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін виправдувальний вирок Заводського районного суду Запоріжжя щодо колишнього директора Запорізького титано-магнієвого комбінату Володимира Сивака, який керував підприємством в інтересах олігарха Дмитра Фірташа.

Про це повідомляє у Телеграмі Центр протидії корупції.

Рішення ухвалили головуюча суддя Інна Калугіна, судді Даниїла Чорненька і Олександр Семенников. При цьому суддя Чорненька висловила окрему думку. Ймовірно, вона не згодна з рішенням.

“Чесно кажучи, ми дуже занепокоєні таким рішенням. Суд щонайменше міг відправити справу на новий розгляд у першій інстанції, але вже Антикорсуду. Натомість судді просто залишили чинним “оправдос”, який запорізькі судді ухвалили із кричущими порушеннями”, – заявила суддя.

Нагадаємо, що директора ЗТМК Сивака обвинувачували у розтраті 492 мільйонів гривень держпідприємства, виділених компанією олігарха Дмитра Фірташа на модернізацію ЗТМК. // Діло