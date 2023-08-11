У Черкасах чоловік убив дружину, а потім вчинив самогубство

Чоловік вистрелив у дружину з вогнепальної зброї, а потім застрелився й сам. Слідчі відкрили кримінальні провадження, проводиться досудове розслідування.

Подія сталася в місті Черкаси по вулиці Нарбутівській. 9 серпня близько 21:00 години до поліцейських звернулась місцева жителька та повідомила, що її сестра з вчорашнього дня не виходить на зв’язок.

Виїздом на вказану адресу за місцем проживання сестри заявниці, правоохоронці у будинку виявили два трупи з ознаками насильницької смерті. На місце пригоди для фіксування кримінального правопорушення прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили осіб загиблих та з’ясували обставини події. 58-річний чоловік взяв вогнепальну зброю та здійснив один смертельний постріл у бік дружини. Після чого, пішов до іншої кімнати та вчинив самогубство.

Слідчі вилучили з місця події зброю та інші речові докази. Вилучене направлено на експертизу.

За даним фактом Черкаським районним управлінням поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) та (самогубство) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють повні обставини події. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області