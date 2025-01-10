Голову громади та депутата міської ради судитимуть за одержання $15000 хабаря

Прокурори Рівненської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови територіальної громади Вараського району, якому інкримінують закінчений замах на одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, та підбурення до надання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 1 cт. 369-2 КК України), а також стосовно депутата однієї з міських рад за фактом одержання ним неправомірної вигоди для себе за здійснення впливу на осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова громади висловив прохання та мав намір одержати від директора агрофірми 5000 доларів США хабаря, аби не ініціювати на сесії місцевої ради питання розірвання договорів оренди 344 га землі, якою користується підприємство. Ще 10 000 доларів США директор надав депутату однієї з міських рад, аби той «вирішив» це ж земельне питання з обранцями громади.

Голову громади наразі відсторонено від займаної посади. Обидва фігуранти своєї вини не визнають.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУ НП в Рівненській області, за оперативного супроводу Управління СБ України в області.

Санкція статей передбачає максимальне покарання депутатові – у вигляді 5 років ув’язнення, а голові – до 10 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури