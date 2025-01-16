Кругова порука працює без збоїв. Як звільняли прокурорів які поробили собі фіктивну інвалідність через МСЕК

Скандал з прокурорами та обіцянка президента покарати винних показала, що найкращий захист від зовнішнього втручання в Україні працює в системі прокуратури. Про це пише видання Економічна правда журналісти якого проаналізували декларації прокурорів “після звільнення”…

У жовтні 2024 року розгорівся скандал довкола керівництва Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). У робочому кабінеті її очільниці Тетяни Крупи виявили 100 тис. дол., медичні документи з ознаками підроблення та списки “ухилянтів” з прізвищами та фіктивними діагнозами. Загалом при обшуках у неї вилучили 6 млн дол. у різних валютах.

Згодом з’ясувалося, що цю схему могли “кришувати” правоохоронці. Головний редактор видання “Цензор.Нет” Юрій Бутусов повідомив, що пів сотні прокурорів Хмельниччини на чолі з головою Олексієм Олійником отримали інвалідність через Крупу. За підрахунками ЕП, кожен п’ятий прокурор в Україні отримував пенсійні виплати, які надаються і за вислугу років, і за інвалідність.

Реагуючи на це, Офіс генерального прокурора анонсував масштабне службове розслідування стосовно прокурорів, які можуть отримувати пенсії за фальшивими причинами. “Масштабне службове розслідування стосується не лише хмельницьких прокурорів, а всіх органів прокуратури – усіх рівнів включно з Офісом генерального прокурора – і є надзвичайно важливим для всієї системи”, – пообіцяли правоохоронці.

Покарати винних закликав президент Володимир Зеленський, який через цю ситуацію збирав засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Які результати очищення системи через майже три місяці після скандалу?

Журналісти ЕП проаналізували декларації прокурорів “після звільнення” (подається впродовж 20 днів після фактичного звільнення з роботи) за 2024 рік і початок 2025-го, щоб оцінити кадровий потік в органах прокуратури. Причина проста: після початку скандалу генпрокурор Андрій Костін пішов у відставку. Відповідну декларацію про це можна побачити на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Також ЗМІ повідомляли, що мінімум п’ять керівників обласних прокуратур та керівник однієї із спеціалізованих прокуратур у сфері оборони написали заяви про звільнення з посад. Здавалося, чистки в лавах цієї структури не уникнути. Однак реальність виявилася дещо іншою.

З початку 2024 року до 12 січня 2025 року ЕП нарахувала 501 декларацію про звільнення з посад в системі прокуратури. Однак значного сплеску відставок, на який можна було очікувати після скандалу та відставки Костіна, не спостерігалося.

Ба більше, жодного звільнення серед прокурорів Хмельницької та Черкаської областей не сталося. Саме в цих регіонах, як показав аналіз ЕП, аномально зросла кількість осіб з інвалідністю під час великої війни. Так, частка прокурорів з пенсією в Хмельницькій області була найбільша серед усіх прокуратур – понад 30%.

Як звільняли прокурорів

Проте звільнення не завжди означає остаточне припинення кар’єри в системі. Як показує інший дата-проєкт ЕП, понад 40% переміщень, якщо це не вихід на пенсію, відбуваються всередині силової горизонталі чи між іншими органами влади. Так, з пів тисячі прокурорів, звільнених у 2024 році, 185 знайшли місце в інших силових органах (НАБУ, ДБР).

Аналогічні дані щодо кадрових змін у прокуратурі за останні три місяці наводили напередодні Нового року голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін і деякі народні депутати з посиланням на відповіді, отримані на свої запити.

“З понад пів тисячі прокурорів-інвалідів звільнили аж… п’ять. П’ять звільнених прокурорів-інвалідів з пів тисячі – черговий “феноменальний” результат ефективних менеджерів Зеленського/Єрмака. З 67 хмельницьких прокурорів-інвалідів Офіс генпрокурора не спромігся перевірити незаконність статусу жодного!” – повідомив Шабунін.

Інформацію про те, що ревізія рішень МСЕК щодо прокурорів досі не проведена, на початку січня 2025 року підтвердив і міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Шабунін вважає, що результати перевірок будуть приховувати від суспільства. Причина – Офіс генпрокурора передав свої попередні висновки Державному бюро розслідувань, яке веде кримінальне провадження в цій справі. Отже, ця інформація стала таємницею слідства і не буде оприлюднена.

Схоже, поки що прокурорська система спокійно пережила найбільший свій скандал за останнє десятиліття.

Джерело: Економічна правда