Кривосуддя по-українські. Зраднику-прокурору з Мелітополя, який працює на окупантів, присудили компенсацію з держбюджету

Давні греки зображували богиню правосуддя Феміду із завʼязаними очима на знак її неупередженості, рівного та справедливого ставлення до всіх. Та в Україні це стало символом недовіри: Феміда незряча, неефективна, корумпована, а її рішення, формально правильні, можуть суперечити справедливості і здоровому глузду, зазначає видання “Судовий репортер”.

$1500 під віником

20 грудня 2017 року на 1500 доларів хабара затримали заступника прокурора міста Мелітополя Запорізької області Дмитра Чувашова і прокурора цієї ж прокуратури Олександра Обуховського. За версією обвинувачення, гроші вони вимагали за закриття кримінальної справи про шахрайство при працевлаштуванні за кордоном.

Потенційну підозрювану в спілкуванні з прокурорами представляв експрацівник поліції — колишній слідчий та оперуповноважений СДСБЕЗ Мелітопольського МВ ГУ МВС України в Запорізькій області. Останньому, начебто, пояснили, що його клієнтка мусить відшкодувати збитки потерпілій і ще приблизно стільки дати прокурорам.

Причому, як видно із показань свідка, суму неправомірної вигоди він обговорював із Обуховським як процесуальним прокурором у справі. Обуховський, начебто, пропонував співрозмовнику назвати суму хабара, орієнтуючи, що це має бути більше 1000 доларів, а коли почув 1500 доларів, то відповів, що цього мало і він мусить узгодити остаточну суму із своїм керівником Чувашовим.

Із записів НСРД вбачається, що Обуховський під час однієї із зустрічей із представником підозрюваної спитав: «Вы сошлись на один и пять с ним?», імовірно, маючи на увазі другого прокурора.

20 грудня 2017-го Чувашов сам спілкувався із представником підозрюваної і при ньому комусь зателефонував та попередив, що зараз до нього «забіжать». Після цього співрозмовник запитав: «Ага, ну как говорили вес полтора килограмма, да?», однак відповіді не отримав.

Одразу після цього відвідувач пішов до Обуховського та повідомив, що віддав розписку потерпілої про відсутність претензій Чувашову, який відправив його до нього, тобто до Обуховського. Далі Обуховський запропонував вийти з кабінету і піднятися під дах приміщення прокуратури.

Співрозмовник при цьому запитував: «Как и договаривались?», на це Обуховський щось нерозбірливо відповідав. На сходовій клітці, за версією обвинувачення, Обуховський узяв 1500 доларів, заховав їх там же, прикривши віником, і повернувся на робоче місце. Майже одразу після того в будівлі почався обшук і на руках прокурора Обуховського знайшли сліди «світлячка», яким позначали гроші.

Позаслужбові відносини і негативний суспільний резонанс

Влітку 2018-го обставини інциденту розглянули в Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів.

Підозрювані тоді намагалися валити все один на одного.

Чувашов заявив, що про хабар нічого не знав, ніяких позаслужбових стосунків із прокурором Обуховським не мав, впливати на жодного процесуального керівника не міг, звертав увагу, що у матеріалах справ не встановлено факту його розмови з приводу неправомірної вигоди.

Представниця Генеральної інспекції Генеральної Прокуратури в засіданні дисциплінарної комісії повідомила, що з Обуховським уже укладено угоду про визнання винуватості, яку кілька днів тому скерували для затвердження до суду.

Із показань Обуховського у редакції від квітня 2018-го йшлося про те, що саме Чувашов сказав йому, що на зв’язок вийшли люди, які готові до діалогу в одній кримінальній справі, що з ними треба зустрітися і назвати суму хабара в 2000 доларів. У подальшому з представником потенційної підозрюваної сторгувалися за 1500 доларів. При цьому Обуховський уточнив, що ці кошти не були розрахунком за збитки, тому що їх мусили відшкодувати окремо.

Обуховський визнавав вину та щиро розкаювався, запевняв, що дає правдиві та детальні показання, погоджувався на спрощений розгляд справи в суді і обіцяв сприяти у викритті Чувашова.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, не роблячи висновків щодо доведеності вини, ухвалила, що Обуховського і Чувашова слід звільнити з роботи. У рішенні зазначається, що протягом листопада — грудня 2017 року обидва вступили у позаслужбові стосунки із колишнім працівником поліції, що проявилося у вимаганні від останнього як посередника неправомірної вигоди у розмірі 1500 доларів США за непритягнення його знайомої до кримінальної відповідальності, що викликало негативний суспільний резонанс.

Сумнів у неупередженості суддів одного суду

Обвинувальні акти стосовно Обуховського і Чувашова скерували до єдиного в місті Мелітопольського міськрайонного суду. Обуховський мав угоду з прокурором, Чувашов не визнавав вину, але помічником судді цього суду тривалий час працювала його дружина.

Прокурор доводив, що це беззаперечно викликає сумнів у неупередженості суддів цього суду. На підтвердження такої обставини наводився факт, що у вересні 2018-го в справі за обвинувачення Чувашова заяву прокурора про відвід судді Тамари Міщенко розглянула суддя Наталія Купавська, помічником якої на той момент працювала дружина Чувашова.

Купавська залишила заяву прокурора про відвід судді Міщенко без розгляду і взагалі за час судових засіданнях у кримінальних провадженнях стососно Чувашова і Обуховського жодна з заяв учасників про відводи і самовідвід судді не була задоволена.

Судді Купавська (в окулярах) і Міщенко

Спроби скерувати справи до іншого суду не мали успіху — Мелітопольський міськрайонний суд не бачив для цього підстав.

У січні 2019-го цей суд відмовився затверджувати угоду з Обуховським і тексту цієї ухвали так і не оприлюднили в реєстрі судових рішень. Відомо тільки що це було винятково позиція суду — прокурор і Обуховський із адвокатом наполягали на такій угоді і зверталися в апеляцію, але там їм розʼяснили, що таке рішення не оскаржується.

У подальшому Обуховського судили в загальному порядку, паралельно з Чувашовим, у Мелітопольському міськрайонному суді. Справа Чувашова просувалася швидше. Обуховського там намагалися допитати як свідка, але він відмовився говорити, посилаючись на те, що стосовно нього слухається кримінальне провадження за цими ж обставинами і надані ним показання можуть бути використані проти нього самого.

7 травня 2021-го суддя Міщенко виправдала Чувашова. У травні 2023-го Запорізький апеляційний суд засилив цей вирок. У висновках суду йшлося про те, що жоден зі свідків не вказував на Чувашова як на особу, котра вимагає неправомірну вигоду. Жінка, яка написала заяву про злочин, вирішила, що гроші вимагають Обуховський і Чувашов, бо таке враження у неї склалося після спілкування зі своїм представником. Останній, у свою чергу, також підтвердив, що зі спілкування із Обуховським зробив припущення, що неправомірну вигоду вимагає Чувашов. Особисто Чувашов йому з цього приводу, буцімто, нічого не казав, оскільки взагалі не спілкувався про справу. Обуховський, коли його угоду не затвердили, свідчити відмовився.

Матеріалами НСРД чи іншими доказами факту вимагання Чувашовим неправомірної вигоди чи та підбурювання до одержання такої вигоди, начебто, не зафіксовано. Натомість суд прийняв версію, що Чувашов безкорисливо допомагав потерпілій від шахрайства жінці повернути втрачені кошти. Доказів для притягнення аферистки до кримінальної відповідальності було замало, але він неодноразово цікавився перебігом досудового розслідування та вимагав від слідчих активізуватися, що ті підтвердили в судовому засіданні. Таку небайдужість Чувашов пояснював тим, що потерпіла була його знайомою.

Після скандального звільнення карʼєра Чувашова, схоже, складалася не найкраще. У 2020-му він задекларував основне місце роботи начальником відділу кадрової та юридичної роботи Олександрівської сільської ради.

У серпні 2021-го Чувашов попав у фотозвіт як правовий радник Віртуального правового центру в селі Олександрівка Мелітопольського району.

Проєкт реалізувався ГО «Запорізький Правозахисний центр» за підтримки Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Працюючи в центрі, Чувашов мав віддалено і безкоштовно надавати юридичну допомогу вразливим верствам населення п’ять днів на тиждень по Skype, Viber, Facebook і за телефоном гарячої лінії.

Щодо Обуховського, то в березні 2022-го в його справі планувалося чергове судове засідання, але повномасштабне військове вторгнення внесло свої корективи. Приміщення Мелітопольського міськрайонного суду опинилося в окупації і невідомо чи в справі Обуховського колись буде поставлено крапку.

Діяльність на тимчасово окупованій території

У листопаді 2022-го українські ЗМІ ідентифікували Чувашова на камерах пропагандистів. Колишній прокурор був присутній на засіданні фейкового Міністерства будівництва, архітектури і ЖКГ РФ у Мелітополі.

В українських правоохоронців до Чувашова запитань, схоже, не виникло, бо підозру йому досі так і не повідомили. Хоча роль Чувашова у Мелітополі делеко не обмежується посиденьками на сумнівних заходах, але про це трохи згодом.

У 2023 році до Вищої ради правосуддя звернулася голова Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан» щодо припинення відставки суддів Міщенко і Купавської у зв’язку з колабораційною діяльністю на тимчасово окупованій території. Суддя Міщенко, як повідомлялося вище, ухвалила виправдувальний вирок стосовно Чувашова, а Купавська перед цим не задовольнила заяву прокурора про її відвід. У 2021-му після виправдання Чувашова обидві судді пішли у відставку.

Колектив Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області також попросив ВРП зупинити Міщенко і Купавській виплату щомісячного довічного грошового утримання як суддям у відставці. Зʼясувалося, Міщенко і Купавська займали посади викладачів у створеному окупантами Мелітопольському державному університеті, отримали російське громадянство і у вересні 2023-го указом президента РФ були призначені суддями незаконно створеного так званого «Запорізького обласного суду». У травні 2024-го Купавській і Міщенко нарешті оголосили підозри в колабораціонізмі.

Окупанти повісили на будівлю суду в Мелітополі табличку / «Запорожский областной суд» і прапор РФ

Маючи на руках виправдувальний вирок, Чувашов ще в листопаді 2023-го офіційно звернувся до Комунарського районного суду міста Запоріжжя про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої правоохоронними органами. Початково йшлося про 3,8 млн грн моральної шкоди і 1,4 млн грн матеріальної шкоди. Але вже за пару місяців вимоги було зменшено до 1,4 млн грн моральної шкоди і 105 тисяч гривень матеріальної шкоди.

У позові колишній прокурор посилався на тривале кримінальне переслідування, що змінило його нормальний життєвий уклад і порушило соціальні звʼязки. Засоби масової інформації, зокрема сайт «РИА-Мелитополь», опублікували інформацію про його затримання за підозрою в отриманні хабаря. Ця новина викликала резонанс серед жителів міста і протягом тижня всі публікації з його прізвищем були найбільш коментовані. Коментарі носили негативний характер щодо нього та його родини.

Через це в сімʼї відбувались щоденні сварки з цього приводу, більшість знайомих від нього відвернулася, вважаючи хабарником. Після звільнення він довгий час не міг працевлаштуватися за фахом. За 11 місяців на обліку в Мелітопольському міському центрі зайнятості його жоден роботодавець не взяв на роботу у звʼязку з розглядом кримінального провадження. За цей період він отримав лише 5 тисяч гривень допомоги по безробіттю. З бюджету його родини були вилучені 128 тисяч гривень, які довелося внести як заставу по запобіжному заходу.

Поліція і прокуратура заперечували проти позову Чувашова і визнавали за ним право на компенсацію тільки в розмірі трохи більше 100 тисяч гривень. Запорізька обласна прокуратура також попросила суд врахувати, що відомості про позивача як співучасника злочинів російської влади проти України розміщені на сайті «Миротворець».

Загалом перебування під слідством і судом для Чувашова тривало з грудня 2017-го із моменту повідомлення про підозру і по 30 травня 2023-го, тобто до набрання виправдувальним вироком законної сили, а загалом 65 місяців 11 днів.

За законом, моральна шкоди визначається із розміру не менше одного мінімального розміру заробітної плати за кожен місяць перебування під слідством чи судом. Мінімальна заробітна плата у 2023 році становила 6700 гривні. Відтак Чувашову присудили виплатити з державного бюджету 435 тисяч гривень моральної шкоди і ще 90 тисяч матеріальної шкоди.

Особисто у засідання Чувашов, звісно, не зʼявлявся і його там представляла адвокатка. Адже насправді колишній прокурор весь цей час працює в окупованому Мелітополі на посаді першого заступника голови окупаційної адміністрації Мелітопольського муніципального округу. Фото Чувашова оприлюднено на сайті окупаційної влади.

25 липня суддя Комунарського райсуду Запоріжжя Людмила Варнавська ухвалила стягнути Чувашову компенсацію. І того ж самого дня окупаційний голова Мелітопольського району Андрій Сігута затвердив перелік місць для відбування покарань особами, засудженими до виправних та обовʼязкових робіт, і контроль за виконанням постанови поклав на свого заступника Чувашова.

Раніше у березні і червні 2024-го Сігута видав ще низку рішень, в яких згадується Чувашов і його посада.

Чи підготують Чувашову підозру в колабораціонізмі наразі невідомо. Чи буде прокуратура оскаржувати присуджену йому компенсацію також.

Автор: Ірина Салій

Джерело: «Судовий репортер»