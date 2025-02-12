Купівля Україною російських реакторів в час війни з Росією: Чому критикують це рішення “слуг народу”

Верховна Рада схвалила закон про закупівлю в Болгарії реакторів для третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Україні катастрофічно не вистачає генеруючих потужностей, частина з яких – зокрема теплові та гідро – були зруйновані Росією під час війни. Водночас також є велика кількість опонентів добудови реакторів. В чому полягають їхні аргументи? А які позитиви добудови двох реакторів? Пояснює Радіо Свобода.

Що ухвалила Верховна Рада? Парламент в цілому схвалив законопроєкт про закупівлю двох реакторів в Болгарії (про дозвіл «Енергоатому» це зробити), а також про початок робіт на майданчиках у Нетішині Хмельницької області, де розташована ХАЕС. «За» проголосували 269 депутатів (не підтримали законопроєкт опозиційні депутати від «ЄС» та «Голосу»).

Хмельницька АЕС нині має два реактори – перший збудований у 1987 році, а другий – вже за незалежної України в 2004 році. Сумарна потужність двох реакторів ВВЕР-1000 становить 2000 мегават.

Що Болгарія?

Парламент Болгарії раніше дав дозвіл на проведення переговорів з продажу обладнання. Причому було вирішено, що незадіяне ще в роботі обладнання з атомної станції «Белена» має бути продане за суму не менше ніж 600 мільйонів євро.

Багатьох обурює, що ці реактори не нові, що вони будуть перевозитись для монтажу в Україну з болгарської АЕС «Белена», де процес будівництва заморожений був ще в 1990-х роках.

Повністю Болгарія відмовилась від АЕС «Белена» в 2012 році.

Реактори, які мають бути передані Україні, перебувають в Болгарії вже 15 років. Софія просила Київ вирішити питання з придбанням реакторів до середини весни цього року. Тема придбання реакторів обговорювалась під час візиту президента Володимира Зеленського до Болгарії влітку 2023 року. Чому критикують? Критикують з кількох причин. По-перше, як сказала в інтерв’ю Радіо Свобода незалежна експертка з питань атомної енергетики Ольга Кошарна, Україна куплятиме і будуватиме «російські реактори в час війни з Росією».

«Я вважаю, що нам, можливо, в майбутньому потрібно буде розвивати атомну енергетику. Але не на базі радянських технологій і не збільшуючи свою залежність від Росії», – каже експертка з питань енергетики Лана Зеркаль. «Ці блоки такі ж російські, як і українські. Значна частина обладнання була раніше вироблена на українських підприємствах», – пояснює зі свого боку провладний депутат парламенту Олег Семінський, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики.

Депутат парламенту від опозиції Володимир В’ятрович вважає, що «Україна витратить мільярди гривень на закупівлю в Болгарії російських ядерних реакторів для Хмельницької АЕС. Попри всі протести, попри рішення антикорупційного комітету про корупціогенність проєкту і висновок юридичного комітету парламенту про його невідповідність Конституції і регламенту». Які ще аргументи опонентів? Також кажуть, що добудова енергоблоків на Хмельницькій АЕС – дороге задоволення, кошторис якого точно невідомий. Окрім цього населення в Україні зменшується, а відтак падає попит і на електроенергію, у тому числі і від промисловості у час війни. З іншого боку, в Україні російськими ударами знищено 40 відсотків потужностей гідроелектростанцій, а також біля 80 відсотків теплових потужностей на вугіллі (також і через брак вугілля внаслідок окупації або руйнацію шахт під час війни).

Чому ми ставимо на ці реактори, які вже визнані у світі як застарілі

Тому додаткові атомні потужності в цих умовах були б незайві, кажуть прихильники добудови. «Без атомної енергетики у нас не буде світла. Якщо ми можемо побудувати ХАЕС-3 та ХАЕС-4 – це 2,2 гігавати в систему. І ми це будемо робити», – цитували ЗМІ міністра енергетики України Германа Галущенка. Але як каже Ольга Кошарна в інтерв’ю: «Я взагалі-то лобістка атомної енергетики. Але ж не зараз, не в час війни! Зброї ж не вистачає і коштів на неї». «Чому ми ставимо на ці реактори, які вже визнані у світі як застарілі, збираємося в це вкладати гроші і продовжуємо вже десять років упиратися в ці третій і четвертий реактори і нічого більше не будуємо», – казала виданню NV Зеркаль. Що каже Зеленський? Володимир Зеленський раніше цього місця сказав, що добудова атомних енергоблоків посилює енергетичну незалежність України.

«Проєкт добудови є ключем до енергетичної незалежності України та енергетичної стабільності регіону і важливо, щоб народні депутати підтримали цей проєкт», – сказав Зеленський. Він також ще має підписати цей закон про купівлю обладнання в Болгарії, але немає ознак, що він його не підпише. Що каже МАГАТЕ? Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтримав стратегію України на добудову атомних блоків на Хмельницькій АЕС. «Ми вважаємо, що це суверенне рішення кожної країни, які проєкти вона матиме в енергосекторі. У нас складається враження, що у випадку з Україною це мудре рішення, бо ми бачимо, що атомна енергетика залишилася основою, яка підтримувала економіку у важкому стані в час війни», – сказав Гроссі 4 лютого під час візиту в Україну.

Готовність будмайданчика Сама Хмельницька АЕС була започаткована в 1981 році і зараз має два реактори типу ВВЕР-1000 – такі, як і на інших атомних станціях України. Це реактори не такі, як були на зупиненому Чорнобилі (РБМК). Компанія «Енергоатом» планує збудувати ще третій і четвертий блоки з реакторами ВВЕР-1000, а також допускалась можливість побудови ще двох американських реакторів АР1000. Якщо все це реалізується Хмельницька АЕС стане найпотужнішою в Європі – навіть більш потужною, ніж найбільша нині на континенті Запорізька АЕС, окупована Росією.

В Нетішині велись підготовчі будівельні роботи для побудови третього і четвертого енергоблоків. Зараз готовність майданчика для ХАЕС-3 становить 75-80 відсотків, а для ХАЕС-4 – 25-30 відсотків.

«Енергоатом» каже, що побудувати третій реактор ХАЕС можна за пару-трійку років, а четвертий – за чотири роки. Міністр Глущенко пояснював, що кошти на добудову реакторів може надати «Енергоатом», а також донори. Прихильники добудови кажуть, що майданчики для третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС проєктувалися саме під реактори ВВЕР-1000. Також під час війни на Хмельницьку АЕС перебрались кілька сотень атомних спеціалістів з окупованої Росією Запорізької АЕС, які відмовились жити в окупації і працювати під російським «Росатомом», а переїхали до Нетішина. Тому для них робота з побудови двох нових реакторів на ХАЕС буде незайвою.

Читайте дрібний шрифт: чому Україні не варто добудовувати блоки №3 та 4 на Хмельницькій АЕС

Андрій Жупанин, народний депутат, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, голова міжфракційного депутатського об’єднання “Об’єднані задля відновлення – United for Recovery”, влітку 2024 року так пояснював у виданні “Економічна правда” чому Україні не варто добудовувати блоки №3 та 4 на Хмельницькій АЕС

За чий кошт планують добудувати два енергоблоки Хмельницької АЕС та які ризики для держави у війні має цей проєкт?