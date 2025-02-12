Купівля Україною російських реакторів в час війни з Росією: Чому критикують це рішення “слуг народу”
Верховна Рада схвалила закон про закупівлю в Болгарії реакторів для третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Україні катастрофічно не вистачає генеруючих потужностей, частина з яких – зокрема теплові та гідро – були зруйновані Росією під час війни. Водночас також є велика кількість опонентів добудови реакторів. В чому полягають їхні аргументи? А які позитиви добудови двох реакторів? Пояснює Радіо Свобода.
Що ухвалила Верховна Рада?
Парламент в цілому схвалив законопроєкт про закупівлю двох реакторів в Болгарії (про дозвіл «Енергоатому» це зробити), а також про початок робіт на майданчиках у Нетішині Хмельницької області, де розташована ХАЕС.
«За» проголосували 269 депутатів (не підтримали законопроєкт опозиційні депутати від «ЄС» та «Голосу»).
Хмельницька АЕС нині має два реактори – перший збудований у 1987 році, а другий – вже за незалежної України в 2004 році. Сумарна потужність двох реакторів ВВЕР-1000 становить 2000 мегават.
Що Болгарія?
Парламент Болгарії раніше дав дозвіл на проведення переговорів з продажу обладнання. Причому було вирішено, що незадіяне ще в роботі обладнання з атомної станції «Белена» має бути продане за суму не менше ніж 600 мільйонів євро.
Багатьох обурює, що ці реактори не нові, що вони будуть перевозитись для монтажу в Україну з болгарської АЕС «Белена», де процес будівництва заморожений був ще в 1990-х роках.
Повністю Болгарія відмовилась від АЕС «Белена» в 2012 році.
Реактори, які мають бути передані Україні, перебувають в Болгарії вже 15 років. Софія просила Київ вирішити питання з придбанням реакторів до середини весни цього року.
Тема придбання реакторів обговорювалась під час візиту президента Володимира Зеленського до Болгарії влітку 2023 року.
Чому критикують?
Критикують з кількох причин. По-перше, як сказала в інтерв’ю Радіо Свобода незалежна експертка з питань атомної енергетики Ольга Кошарна, Україна куплятиме і будуватиме «російські реактори в час війни з Росією».
«Я вважаю, що нам, можливо, в майбутньому потрібно буде розвивати атомну енергетику. Але не на базі радянських технологій і не збільшуючи свою залежність від Росії», – каже експертка з питань енергетики Лана Зеркаль.
«Ці блоки такі ж російські, як і українські. Значна частина обладнання була раніше вироблена на українських підприємствах», – пояснює зі свого боку провладний депутат парламенту Олег Семінський, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики.
Депутат парламенту від опозиції Володимир В’ятрович вважає, що «Україна витратить мільярди гривень на закупівлю в Болгарії російських ядерних реакторів для Хмельницької АЕС. Попри всі протести, попри рішення антикорупційного комітету про корупціогенність проєкту і висновок юридичного комітету парламенту про його невідповідність Конституції і регламенту».
Які ще аргументи опонентів?
Також кажуть, що добудова енергоблоків на Хмельницькій АЕС – дороге задоволення, кошторис якого точно невідомий. Окрім цього населення в Україні зменшується, а відтак падає попит і на електроенергію, у тому числі і від промисловості у час війни.
З іншого боку, в Україні російськими ударами знищено 40 відсотків потужностей гідроелектростанцій, а також біля 80 відсотків теплових потужностей на вугіллі (також і через брак вугілля внаслідок окупації або руйнацію шахт під час війни).
Чому ми ставимо на ці реактори, які вже визнані у світі як застаріліЛана Зеркаль
Тому додаткові атомні потужності в цих умовах були б незайві, кажуть прихильники добудови.
«Без атомної енергетики у нас не буде світла. Якщо ми можемо побудувати ХАЕС-3 та ХАЕС-4 – це 2,2 гігавати в систему. І ми це будемо робити», – цитували ЗМІ міністра енергетики України Германа Галущенка.
Але як каже Ольга Кошарна в інтерв’ю: «Я взагалі-то лобістка атомної енергетики. Але ж не зараз, не в час війни! Зброї ж не вистачає і коштів на неї».
«Чому ми ставимо на ці реактори, які вже визнані у світі як застарілі, збираємося в це вкладати гроші і продовжуємо вже десять років упиратися в ці третій і четвертий реактори і нічого більше не будуємо», – казала виданню NV Зеркаль.
Що каже Зеленський?
Володимир Зеленський раніше цього місця сказав, що добудова атомних енергоблоків посилює енергетичну незалежність України.
«Проєкт добудови є ключем до енергетичної незалежності України та енергетичної стабільності регіону і важливо, щоб народні депутати підтримали цей проєкт», – сказав Зеленський.
Він також ще має підписати цей закон про купівлю обладнання в Болгарії, але немає ознак, що він його не підпише.
Що каже МАГАТЕ?
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтримав стратегію України на добудову атомних блоків на Хмельницькій АЕС.
«Ми вважаємо, що це суверенне рішення кожної країни, які проєкти вона матиме в енергосекторі. У нас складається враження, що у випадку з Україною це мудре рішення, бо ми бачимо, що атомна енергетика залишилася основою, яка підтримувала економіку у важкому стані в час війни», – сказав Гроссі 4 лютого під час візиту в Україну.
Готовність будмайданчика
Сама Хмельницька АЕС була започаткована в 1981 році і зараз має два реактори типу ВВЕР-1000 – такі, як і на інших атомних станціях України. Це реактори не такі, як були на зупиненому Чорнобилі (РБМК).
Компанія «Енергоатом» планує збудувати ще третій і четвертий блоки з реакторами ВВЕР-1000, а також допускалась можливість побудови ще двох американських реакторів АР1000. Якщо все це реалізується Хмельницька АЕС стане найпотужнішою в Європі – навіть більш потужною, ніж найбільша нині на континенті Запорізька АЕС, окупована Росією.
В Нетішині велись підготовчі будівельні роботи для побудови третього і четвертого енергоблоків. Зараз готовність майданчика для ХАЕС-3 становить 75-80 відсотків, а для ХАЕС-4 – 25-30 відсотків.
«Енергоатом» каже, що побудувати третій реактор ХАЕС можна за пару-трійку років, а четвертий – за чотири роки. Міністр Глущенко пояснював, що кошти на добудову реакторів може надати «Енергоатом», а також донори.
Прихильники добудови кажуть, що майданчики для третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС проєктувалися саме під реактори ВВЕР-1000.
Також під час війни на Хмельницьку АЕС перебрались кілька сотень атомних спеціалістів з окупованої Росією Запорізької АЕС, які відмовились жити в окупації і працювати під російським «Росатомом», а переїхали до Нетішина. Тому для них робота з побудови двох нових реакторів на ХАЕС буде незайвою.
Читайте дрібний шрифт: чому Україні не варто добудовувати блоки №3 та 4 на Хмельницькій АЕС
Андрій Жупанин, народний депутат, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, голова міжфракційного депутатського об’єднання “Об’єднані задля відновлення – United for Recovery”, влітку 2024 року так пояснював у виданні “Економічна правда” чому Україні не варто добудовувати блоки №3 та 4 на Хмельницькій АЕС
За чий кошт планують добудувати два енергоблоки Хмельницької АЕС та які ризики для держави у війні має цей проєкт?
Варто чи не варто добудовувати два атомні енергоблоки на Хмельницькій АЕС? Останні тижні демонструють, що українці у цьому питанні розділилися на два табори.
Першій частині довподоби історія про те, що електроенергія, вироблена на атомних електростанціях, є, начебто, найдешевшою. Ці ж люди щиро сподіваються, що, добудувавши два енергоблоки, держава знову поверне в їх домівки давно забуті 0 грн 90 коп. за кВт/год електроенергії.
Друга частина не менш щиро здивована наміром уряду починати багаторічний проєкт на десятки мільярдів гривень в умовах, коли до кінця лише цього року, за словами Міністра фінансів Марченка, Україні вже не вистачає 200 мільярдів гривень для покриття видатків на оборону.
На підтримку своєї позиції щодо необхідності добудови енергоблоків №3 та 4 на Хмельницькій АЕС, прихильники цієї ідеї зазвичай називають три причини. По-перше, завершення будівництва, яке розпочали ще у 1985 році, нібито має дозволити і надалі підтримувати для простих українців низьку ціну на електроенергію.
По-друге, добудова блоків начебто конче необхідна для подолання значного дефіциту електроенергії в українській енергосистемі. І по-третє, Україна повинна бути готовою до повоєнного відновлення, коли сюди зі своїми грошима ринуть іноземні інвестори спраглі до будівництва заводів, виробництва “зеленого” водню та реалізації інших енергоємних проєктів.
Одним словом, електроенергії буде багато, вона буде дешевою і її точно вистачить всім, – переконують прихильники добудови.
Звучить гарно, але цього разу потрібно уважно читати те, що зазвичай пишуть дрібним текстом внизу кредитних договорів, – умови, на яких суспільству пропонується така “вигідна” угода.
Мінімум 135 мільярдів гривень, мінімум 3-5 роки до завершення проєкту та некомплектні ядерні реактори, які Болгарія раніше купила у “Росатому.” І це далеко не все, що приховано за дужками проєкту добудови, який зараз активно проштовхнуть до ухвалення в українському парламенті.
Прочитавши під лупою всі додаткові умови, що йдуть разом із добудовою двох атомних енергоблоків, стає зрозуміло, що причин відхилити таку, на перший погляд привабливу пропозицію, куди більше, ніж причин її підтримати.
Угода
Зі слів Міністра енергетики України Германа Галущенка відомо, що добудова двох атомних енергоблоків на Хмельницькій АЕС планується за рахунок закупівлі ядерних реакторів у Болгарії. Продавець, начебто, готовий продати реактори за “символічні” 600 мільйонів євро (приблизно 26,5 мільярдів гривень). Міністерство енергетики переконує, що завершити добудову атомного енергоблоку №3 можна лише 2,5-3 роки, а енергоблоку №4 – до 5 років.
З першого погляду все виглядає доволі привабливо, однак важливо прочитати і те, що написано дрібним шрифтом.
По-перше, атомні енергоблоки, які пропонує нам Болгарія, були придбані нею для цілей побудови своєї атомної електростанції у місті Белене. Продавцем реакторів та частини обладнання виступила російська компанія “Атомстройекспорт”, яка є дочірньою компанією “Росатому”.
Перекуповуючи ці реактори у Болгарії, Україна де-факто купує обладнання, що вироблене Росією. Це може створити дуже небезпечний прецедент, який охоче почнуть використовувати деякі країни Європи для купівлі російської продукції: достатньо купити, скажімо, російський газ через Болгарію і на критику можна відповісти, що він болгарський, адже саме такою логікою керується Міністр енергетики Галущенко, коли доводить, що атомні енергоблоки не російські.
По-друге, ціна в 600 мільйонів євро (еквівалент 640 мільйонам доларів) є не остаточною і ніде офіційно не зафіксована. Вона звучала у стінах болгарського парламенту у 2023 році, коли депутати обговорювали можливий продаж Україні ядерних реакторів.
Тодішні дискусії завершилися фразою “продаємо, але не менше, ніж за 600 мільйонів євро”. Звідки ж взялася ця цифра і які гарантії, що вона не виросте?
Наразі відомо тільки те, що у грудні 2016 року Болгарія сама виплатила Росії борг у 601,6 мільйони доларів за поставку обладнання, необхідного для будівництва АЕС в Белене.
Виглядає, що уряд Болгарії просто хоче отримати назад те, що витратив у 2016 році. Однак, навряд чи все так просто. По-перше, якщо врахувати інфляцію у США за період з 2017 року по сьогодні (тобто знецінення долара як валюти), то 601,6 мільйонів доларів у грудні 2016 року дорівнюють 760 мільйонам доларів сьогодні.
По-друге, розуміючи, що Україна вже остаточно вирішила придбати ядерні реактори (наприклад, так можна буде сказати після прийняття Верховною Радою відповідного закону) та відсутність у нас будь-яких альтернатив, уряд Болгарії розпочне перемовини з позиції сили і точно спробує отримати максимально можливу ціну.
У Болгарії є досить вагомі причини так вчинити: недобудована АЕС в Белене, на яку вже витрачено 1,5 мільярди доларів, розділила країну навпіл та стала причиною швидкого закінчення кар’єри багатьох національних політиків.
І ось нарешті болгарським політичним елітам випала нагода повернути втрачене і завоювати народну любов. З огляду на це, я не здивуюсь, якщо фінальний рахунок від уряду Болгарії буде ближчим до 1 мільярду доларів.
По-третє, не зрозуміло в якому стані знаходяться ядерні реактори та інше обладнання, які Україна хоче купити у Болгарії для добудови Хмельницької АЕС. Відомо тільки те, що і реактори, і обладнання щонайменше останні 10 років лежить десь на території Болгарії.
З публічних джерел також відомо, що через дострокову відмову болгарському уряду від проєкту в Белене, Росія поставила не все обладнання, яке потрібно для будівництва та введення в експлуатацію атомних енергоблоків. В цьому контексті виникає логічне запитання: а як Україна планує придбавати додаткове обладнання, виробником якого є російський Росатом та його дочірні компанії?
Одним словом, ключові умови запропонованої суспільству угоду насторожують. Але це тільки початок дрібного шрифту.
Вартість проєкту
Враховуючи, що лише два атомні енергоблоки, які Україна планує придбати у Болгарії обійдуться нам у суму від 640 мільйонів до 1 мільярду доларів, виникає запитання, а скільки ж буде коштувати весь проєкт добудови енергоблоків №3 та 4 на Хмельницькій АЕС?
Міністр енергетики Галущенко переконує, що це приблизно 72 мільярди гривень (еквівалент 1,76 мільярдів доларів). На перший погляд здається, що угода дійсно хороша: ядерні реактори можна купити за 640 мільйонів (у це вірить міністр), потім за 1,1 мільярди доларів побудувати два атомні енергоблоки.
Що може піти не так? Якщо ж знову придивитися до дрібного шрифту, то можна зрозуміти, що 72 мільярди гривень це вартість добудови Хмельницької АЕС за цінами станом на травень 2017 року, коли уряд Гройсмана востаннє затверджував техніко-економічне обґрунтування проєкту.
На пряме запитання “Яка вартість проєкту у нинішніх цінах?”, Міністр відповіді не дав. Сказав лише, що цифри є і їх суспільству покажуть згодом, коли закон буде прийнято.
Зробивши дуже просту вправу, а саме відкоригувавши 72 мільярди гривень на рівень інфляції в Україні за період з 2017 по 2023 роки, можна з’ясувати, що нинішня вартість проєкту з добудови складає щонайменше 135 мільярдів гривень.
І я більш ніж переконаний, що остаточна вартість добудови енергоблоків №3 та 4 на Хмельницькій АЕС, якщо цей проєкт все ж таки буде реалізовано, буде набагато вищою.
Та навіть 135 мільярдів гривень – це феноменальна сума в умовах війни на виснаження, яка вже триває третій рік і невідомо скільки ще триватиме. Чи може державний “Енергоатом” вже залучив ці кошти і тільки чекає дозволу на завершення будівництва?
Енергоатом
Ви не повірите, але у “Енергоатому” немає грошей на добудову енергоблоків №3 та 4 на Хмельницькій АЕС. Ба більше, компанія в хронічних збитках та боргах. По-перше, один чистий збиток “Енергоатому” за останні два роки склав близько 14 мільярдів гривень.
Загалом, якщо порахувати загальний фінансовий результат діяльності компанії за період з 2011 по 2023 роки, то чистий збиток складає 22,7 мільярди гривень. По-друге, “Енергоатом” вже другий рік не може погасити борг у розмірі 14 мільярдів гривень, який компанія винна на оптовому ринку електричної енергії іншій державній компанії – “Гарантований покупець”.
І нарешті, за даними Міністерства фінансів України, станом на 01.01.2024 “Енергоатом” ще мав і заборгованість по отриманим кредитам у розмірі 42,5 мільярди гривень.
Вочевидь розуміючи проблему відсутності власних коштів, Міністр енергетики Галущенко переконує, що добудову енергоблоків планують за рахунок кредитних коштів. Загальна фраза, в якій дуже бракує конкретики. Хто дає кредит? На яких умовах? Який % проєкту буде профінансовано за рахунок кредиту? Звідки буде залучена решта коштів, якщо у “Енергоатому” їх просто-напросто немає?
Одним словом, багато запитань, які досі залишаються без відповіді. Скоріш за все пан Галущенко говорить про кредит для того, щоб запевнити, що на добудову Хмельницької АЕС не залучатимуться державні кошти.
Знову ж таки, не все так просто. Іноземні кредитори навряд чи надаватимуть багатомільярдний кредит без державних гарантій, оскільки саме держава є власником “Енергоатому”. У такому випадку будь-які проблеми “Енергоатому” з виплатою кредиту одразу стануть проблемами державного бюджету України.
Однак, навіть без зауважень щодо кредиту, є великі сумніви чи можна сьогодні довірити державному “Енергоатому” проєкт добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС.
По-перше, у компанії хронічні проблеми із закупівлями. Журналісти регулярно помічають “Енергоатом” у придбанні товарів та послуг за завищеними цінами, а сама компанія занадто часто не розкриває кошториси та ігнорує відповідні запити.
По-друге, компанія – регулярний фігурант корупційних скандалів. До прикладу, зовсім нещодавно НАБУ скерувало до суду справу колишнього посадовця “Енергоатому”, якого звинувачують у продажу електроенергії за заниженими цінами, в результаті чого компанія отримала збиток у розмірі 93,76 млн. грн.
Це не єдина справа НАБУ, у якій фігурує “Енергоатом”. Роком раніше, у жовтні 2023 року, НАБУ та САП повідомили про підозру особам, яких підозрюють у завданні майже 100 млн грн збитків “Енергоатому” при будівництві Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.
По-третє, сумнівним видається і сама можливість “Енергоатому” завершувати проєкти вчасно. До прикладу, на підключення газотурбінної електростанції потужністю всього 28 МВт, що була подарована американськими партнерами у лютому 2023 року, “Енергоатом” витратив 16 місяців.
Що стосується великих проєктів, то згадується історія Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Не зважаючи на те, що уряд визначив термін будівництва першого комплексу цього сховища до кінця 2019 року, “Енергоатом” отримав дозвіл на його експлуатацію тільки навесні 2022 року.
Одним словом, чи може суспільство довірити нинішньому “Енергоатому” розпорядження десятками мільярдів гривень і очікувати на вчасне завершення проєкту добудови, яке обіцяють всього за 2,5-3 роки? Практика останніх років показує, що ні.
Підписуємо?
В наступні кілька тижнів Міністерство енергетики буде намагатися переконати народних депутатів України погодити від імені суспільства угоду щодо добудови енергоблоків №3 та 4 на Хмельницькій АЕС.
Угоду, яка переповнена дрібним шрифтом та необґрунтованими запевненнями. Угоду, яка жодним чином не наблизить Україну до децентралізованої енергетичної системи та не додасть ані кіловату електроенергії в домівки українців в наступні кілька років.
Угоду, яка, на радість нашим ворогам, розпорошить і без того обмежені ресурси українського уряду та підірве зусилля останніх років у протидії російській ядерній енергетиці.
“Ми працюємо над відновленням того, що можна відновити. Водночас головний пріоритет наразі – це децентралізація і нарощення потужності генерації”, – заявив Міністр енергетики Герман Галущенко під час зустрічі з потенційними інвесторами, яка відбувалася в Берліні, 10 червня, напередодні Міжнародної конференції з питань відновлення України.
Залишилося тільки зробити так, щоб дії почали відповідати гучним заявам. І відмовитися від ідеї добудови енергоблоків №3 та 4 на Хмельницькій АЕС. Хоча би зараз, поки українське суспільство не в змозі прочитати дрібний шрифт, бо зайняте набагато важливішою справою – боротьбою за право на існування власної держави.
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