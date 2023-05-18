Z-спонсоры русского террора. 25 европейских компаний, которые до сих снабжают российско-фашистскую армию

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Z — значит Запад. 25 европейских компаний, которые все еще снабжают российскую армию

Санкции против российских оборонных компаний не мешают западным поставкам. Необходимое оборудование импортируют избежавшие попадания в санкционные списки военные подрядчики.

Европейские бизнесмены продают товары российским фирмам, которые снабжают армию микросхемами для ракет, гильзами, взрывателями, солдатской обувью, бронежилетами, двигателями для боевых кораблей и т. д. Поставки, как обнаружило издание The Insider, идут из Германии, Франции, Швейцарии, Венгрии, Словакии, Италии, Эстонии, Литвы, Австрии и Польши.

Станки для ракет

Московское ООО «Стан» — разработчик современных станков с числовым программным управлением, входящий в госкорпорацию «Ростех». Несмотря на то что «Ростех» находится под санкциями, немецкая компания Vansped Logistics (от имени Reißaus & Baumberg Maschinenbau GmbH) уже после начала войны поставляла «Стану» технологическое оборудование для литейного производства. Согласно базе ImportGenius, поставки были осуществлены в июле 2022 года.

«Стан» является поставщиком нескольких оборонных предприятий. В частности, компания осуществляла техническое перевооружение «123 Авиационного ремонтного завода» (учредитель — Минобороны), который занимается обслуживанием самолетов военной авиации. Является «Стан» и подрядчиком корпорации «Тактическое ракетное вооружение»: поставлял оборудование для «ПО «Стрела», занимающегося производством противокорабельных ракет.

Согласно базе данных анализа госзакупок, ООО «Стан» заключило 125 контрактов на общую сумму более 14 млрд рублей. Среди контрагентов выделяются:

  • ПАО «ОДК-Кузнецов» — выпускает двигатели для стратегических ракетоносцев Ту-160М;
  • АО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“» — единственный в России разработчик и производитель танков;
  • АО «НИКИЭТ» — головная организация по утилизации атомных подводных лодок;
  • АО «Адмиралтейские верфи» — главный центр производства неатомных подводных лодок;
  • АО «Концерн «Морское подводное оружие-Гидроприбор» — производитель торпед и морских мин;
  • АО «Корпорация «Комета» — входит в состав концерна воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей», занимается созданием космического эшелона российской системы ВКО.

Уже после начала войны против Украины первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков рассказывал о важности поставок со стороны ООО «СТАН» для выпуска ракетоносцев Ту-160 (именно с них по Украине запускают крылатые ракеты Х-555).

Берцы для для солдат

Европейские поставщики и буквально обувают российских солдат. Ростовская фирма «Донобувь» прямо на своем сайте сообщает, что является поставщиком Минобороны.

Предприятие шьет военные берцы и в прошлом году полностью переквалифицировалось на выпуск продукции под нужды армии. На язычках берцев указана буква Z.

«Производственные мощности компании — это новейшее высококачественное немецкое оборудование», — с гордостью сообщает «Донобувь» в своем каталоге. Как выяснил The Insider, «Донобувь» поставляет из Германии также обувной клей (отправитель — Jakob KECK Chemie GmbH) и кожу (Salamander SPS GmbH & Co. KG), а подошвы импортирует из Италии (Tacchificio Campliglionese).

И итальянцы, и немцы продолжили поставки в адрес «Донобуви» и после февраля 2022-го. Salamander продает во время войны кожу и еще одному подрядчику Минобороны — АО «Компания „Фарадей“».

Подошвы «Фарадей» получает тоже из Италии, от Suolificio Morrovallese. И пластиковые колодки у «Фарадея» снова итальянские, от Formificio Milanese Team. Поставщики заклепок — итальянские компании Hawai Italia и Sammi Export, стелек — Cunial Components из Италии, растворителей — немецкая Jakob KECK Chemie GmbH. 1,3 тонны кожи из шкур крупного рогатого скота производитель обуви для военных получил прошлым летом от Conceria Cervinia из Вероны. Другие поставщики «Фарадея» — словацкие фирмы Export-Import и MONETA SK spol.

Бронежилеты

Изготовитель бронежилетов для силовиков и военных АО НПП «КЛАСС» ввез фрезу из Италии. Поставщик — Minelli Carmello.

Микросхемы для ГЛОНАСС

АО «Информационные спутниковые системы» («ИСС») — один из крупнейших подрядчиков госкорпорации «Роскосмос». ИСС выполняет заказы по разработке и производству космических аппаратов в рамках развития системы навигации и позиционирования ГЛОНАСС и системы спутниковой связи «Гонец-М» в интересах Минобороны. ГЛОНАСС играет важную роль в обеспечении боеспособности Вооруженных сил РФ: система используется в высокоточном оружии, беспилотной авиации, на уровне оперативного управления войсками. В 2022 году на орбиту было запущено 9 космических аппаратов различного назначения (в том числе военного и двойного), произведенных «ИСС».

«ИСС» находится только под санкциями США. Поэтому может свободно импортировать из Европы переключатели, которые используются в микросхемах бортовых системах управления ракет. Поставщик — Radiall S.A. из Франции.

Взрыватели для «Градов» и «Смерчей»

Французская же компания Marchante во время войны снабжала российскую оружейную компанию «Курганприбор» техническими изделиями.

Французов не смущало ни то, что «Курганприбор» — официальный партнер концерна «Калашников», ни то, что владелец российской фирмы — российский сенатор Сергей Муратов. Сам «Курганприбор» попал в черный список ЕС только в декабре, но член Совета Федерации находится под персональными санкциями еще с марта прошлого года. Это не прервало его бизнес-отношений с Marchante.

Сергей Муратов

Сенатор Муратов, разумеется, поддерживает войну России против Украины. Тем более она ему лично выгодна: «Курганприбор» — производитель взрывателей для танковых выстрелов, сухопутной и морской артиллерии, ракетных систем залпового огня (РСЗО), зенитно-ракетных комплексов. В частности, именно это предприятие поставляет взрыватели и механизмы для реактивных снарядов к РСЗО «Смерч» и «Град», которые часто применяют при ударах по гражданским объектам.

Приборы ночного видения

Петербургское АО «Ломо» — производитель оптических систем для Военно-морского флота, Военно-космических сил и Сухопутных войск. Например, прицелов ночного видения «Маугли-2» и «Маугли-2М» для переносных зенитных ракетных комплексов. Полуактивной головкой самонаведения разработки «Ломо» оснащаются и высокоточные (управляемые) снаряды «Краснополь». В ходе войны с Украиной «Краснополь» настолько хорошо зарекомендовал себя, что объем производства таких снарядов в 2022 году вырос в несколько раз.

Поставщик «Ломо» из Европы — эстонская Marker Nordic Ou. Фирма из Таллина снабжала российского оборонного подрядчика волоконно-оптическими жгутами, промышленным клеем и др.

Нейросети для Минобороны

Семья главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, который ранее курировал закупки вооружения в Минобороны и в качестве вице-премьера правительства, контролирует оборонного подрядчика АО НТЦ «Модуль». В частности, Минобороны закупало ускоритель нейросетей разработки НТЦ «Модуль». Электрическое же оборудование «Модуль» закупает в Швейцарии, у фирмы E-tec Interconnect AG.

Надувные танки

Венгерская фирма Aluminiumarugyar Zrt. продает емкости для газа российскому предприятию «Русбал»производителю надувных макетов для армии.

Двигатели для военных кораблей

Еще одни покупатели продукции из Европы — олигархи Искандар Махмудов и Андрей Бокарев. Они контролируют АО «Коломенский завод», поставляющее Минобороны дизельные двигатели для военных кораблей. Части для двигателей типа Д500 «Коломенскому заводу» продает Sipavag AG из Швейцарии, D.Kudarauskienes Warehouse из Литвы и Geislinger GmbH из Австрии.

Именно на базе дизелей типа Д500 предприятие производит двигатели для Военно-морского флота. Винтовые пружины «Коломенский завод» получает из Германии, от Heinrich Eibach GmbH. Предохранительные клапаны — от HOERBIGER Wien GmbH из Австрии. Двигатели типа Д49 — от Piston Ring Manufacturer Prima из Польши.

Автор: Сергей Ежов

Источник: The Insider

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