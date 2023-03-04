Продолжение расследования: Почему руководство «Ашана» лжет, заявляя, что не знало о поставках российским захватчикам

Вскоре после выхода первой части расследования о поставках российским военным руководство «Ашана» опубликовало ответ, в котором решительно отрицало участие в этих поставках, равно как и то, что региональные магазины «Ашана» помогали волонтерам, собирающим помощь для мобилизованных.

Издание The Insider приводит новые доказательства (в том числе документы, фото и видео), из которых следует, что «Ашан» не только отлично знал, куда поставляются товары, но и принимал самое деятельное участие в том, чтобы замаскировать поставки в адрес Минобороны под обычную коммерческую продажу частным компаниям.

Стадия отрицания

После выхода расследования The Insider и Le Mondе, в котором рассказывалось, как российское подразделение «Ашана» поставляло товары для военных РФ, французское руководство сети «Ашан» опубликовало ответ, где отрицало всякую причастность к таким поставкам:

«„Ашан“ не оказывает никакого добровольного и активного содействия поставкам кому-либо, кроме гражданского населения России. Auchan Retail не проводит, не поддерживает и не финансирует какие-либо „благотворительные“ сборы для российских вооруженных сил».

Также сеть утверждает, что упомянутый в статье заказ делался городским советом Петербурга и что «в товарах, заказанных в этот период, не было ничего такого, что могло бы навести на мысль о конкретном конечном получателе». «Ашан» также заявил, что не имеет никакого отношения к точкам сбора товаров для фронта волонтерами в разных регионах России, просто по совпадению эти точки сбора находятся в тех же помещениях, что и «Ашан».

Что не так с оправданиями «Ашана»

Практически все заявления в пресс-релизе «Ашана» — откровенная и сознательная ложь, легко опровергаемая многочисленными документами, фотографиями и данными под запись показаниями сотрудников.

«Ашан» признает, что мартовский заказ был сделан городским советом Санкт-Петербурга, но зачем он был оформлен на десять частных компаний, формально не принадлежащих правительству Петербурга? Почему, как показывает переписка, эти десять компаний были отобраны московским руководством «Ашана»? Почему при получении товаров за все десять компаний расписывался один человек — некто Е. А. Сафронова? Зачем «Ашан» и питерская мэрия стали бы оформлять поставку так, чтобы она выглядела как закупка частных компаний? Не потому ли, что эти «закупки» были фиктивными и по сути являлись попыткой скрыть поставки для Минобороны, чтобы избежать санкций?

Судя по платежкам, от лица десяти разных компаний товары принимал один и тот же человек, некто Е. А. Сафронова:

«Ашан» заявляет, что не знал конечного получателя. Но сами сотрудники и менеджеры «Ашана» на территории «Ашана» наклеивали на упаковки товаров бирки «гуманитарная помощь». При этом в списке товаров для «помощи» нет ничего для женщин и детей, зато есть бритвы и сигареты. Как минимум два представителя компаний, через которые «Ашан» оформлял эту помощь, подтвердили под запись (имеется в распоряжении редакции The Insider), что знали, что она идет военным.

Наконец, чиновники из мэрии Петербурга (например, зампред Комитета по социальной политике города Александр Любимов) сами открыто заявляли, что помощь эта направлялась для Министерства обороны. То есть через две недели после начала войны руководство «Ашана» вместе с правительством Петербурга организовало сбор «гуманитарной помощи», состоящей исключительно из товаров для мужчин, но руководство «Ашана» не догадывалось о конечной точке назначения?

Сами сотрудники «Ашана» оформляли коробки как «гуманитарную помощь», хотя по бумагам это были обычные продажи

«Ашан» пытается представить мартовские поставки как обычную закупку. Региональный менеджер «Ашана» по логистике, отвечавшая за организацию этих поставок, заявила The Insider, что, по ее данным, «Ашан» предоставлял помощь бесплатно со своих складов. Это согласуется с тем, что менеджеры «Ашана» клеили на упаковки подпись «гуманитарная помощь», — на то она и гумпомощь, чтобы предоставляться бесплатно.

Но если «Ашан» и правда поставлял гумпомощь, например для беженцев, то зачем скрывать и отрицать это, почему не повесить информацию об этом на своем сайте, зачем обставлять все как коммерческую покупку? Не потому ли, что руководство «Ашана» отлично осознавало, что эти товары предназначаются для Министерства обороны (о чем прямым текстом публично говорили питерские чиновники)?

Руководство утверждает, что точки сбора помощи для российских военных лишь по совпадению были в тех же торговых центрах, что и «Ашан», но почему же тогда волонтеры, собиравшие помощь для военных в разных городах (например, во Владимире и Рыбинске), публично благодарили «Ашан» за помощь и на отчетных фотографиях жали руки региональным сотрудникам «Ашана», одетых в форменную одежду «Ашана» и на фоне «Ашана»?

Сборщик помощи для мобилизованных позирует с Алексеем Соколовым, специалистом отдела безопасности «Ашана» города Владимира

Волонтеры из Рыбинска благодарят «Ашан» за помощь мобилизованным солдатам

Открытым остается лишь вопрос о том, что знало французское руководство холдинга о деятельности своего российского подразделения. Но было бы очень странно, если бы им ничего не было известно, — ведь среди российского менеджмента немало французских граждан, как, например, директор по продажам российского «Ашана» Лоран Пруст, непосредственный руководитель организатора питерских поставок Евгении Сторожевой.

Путь от «Ашана» к солдатам

24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения, гендиректор «Ашан Ритейл Россия» Иван Мартинович заявил своим сотрудникам, что «„Ашан“ — это бизнес, а не политика», и уведомил, что сеть продолжит работать в России. Уже через несколько дней, 28 февраля, губернатор Санкт-Петербурга Беглов издал распоряжение для администрации города о сборе гуманитарной помощи для «ЛДНР» и «далее по мере освобождения территорий».

Сначала городская администрация сотрудничала с МЧС и собирала продукты длительного хранения (антисептики и теплые вещи, всего 129 тонн), но затем стала помогать и Минобороны и собирать вещи уже для солдат, подключив к сбору этой помощи разные лояльные коммерческие организации. Именно на этом этапе подключается «Ашан» и среди сигарет, зажигалок, тушенки, мужских вещей и т. д. поставляет зубную пасту «Каждый день», на примере которой мы можем проследить путь от «Ашана» до военных.

15 марта 2022 года всем руководителям и связанным с ними департаментам магазинов «Ашан» в Санкт-Петербурге и главного склада РЦ «Ашан Санкт-Петербург» приходит по внутренней служебной почте распоряжение от контролера управления Натальи Зельцер с указанием на основании приложенного списка собрать товары для «гуманитарной помощи». Список и количество товаров на магазины и склад курирует региональный руководитель Евгения Сторожева (ее непосредственный начальник — гражданин Франции Лоран Пруст, директор по продажам).

Все коробки и палеты были укомплектованы 15 марта на складе РЦ «Ашан Санкт-Петербург» по адресу: Московское шоссе, 177 корпус 2. В коробках — сигареты, тушенка, стиральный порошок и многое другое, в том числе и зубная паста в количестве 1000 штук.

Отдел логистики в лице менеджера по складским операциям Дмитрия И. подтверждает собранное количество и автотранспорт, который ночью 16 марта доставит товары со склада и попутно заберет собранную «гуманитарную помощь» из магазинов «Ашан» Петербурга для перевозки в конечный пункт «Ашан Северный».

Оператор склада делает рассылку в магазины с данными автотранспорта, который поедет по магазинам со склада для сбора «помощи»:

16 марта 2022 года товары оказываются в гипермаркете «Ашан Северный» по адресу: пр. Культуры, 41А. Лишь несколько отдельных позиций из списка довозят из других магазинов в течение 16–17 марта, их к вечеру собрали контролеры управления «Ашана» Владислав Колмаков и Виталий Лавриненко по указанию все той же Евгении Сторожевой.

17 марта 2022 года в 14:50 контролер управления Наталья Зельцер просит в корпоративной бухгалтерии центрального офиса «Ашан» в Москве выставить счета на десять юридических лиц. 18 марта бухгалтер ЦО «Ашан» подтверждает выставленные счета. Все десять выбранных компаний выполняют заказы для госкомпаний или муниципальных учреждений.

Товары, в том числе зубная паста, проверяются отделом коммерции и собираются на 4 палетах в транзитной зоне гипермаркета «Ашан Северный».

21 марта в 15:20 Наталья Зельцер получает от корпоративной бухгалтерии электронное письмо с вложением универсальных передаточных документов (УПД).

Зубную пасту по этим документам должна забрать компания «Энергия-3000» (ИНН 7813139474). В 15:28 Зельцер оповещает сотрудника склада гипермаркета «Ашан Северный» Русаеву о том, что необходимо распечатать и подготовить УПД.

Утром 22 марта 2022 года в «Ашан Северный» приезжает автотранспорт стороннего перевозчика и забирает 4 палета «гуманитарной помощи», в том числе и зубную пасту. За всех десять юрлиц расписывается один человек — «ведущий инженер» Сафронова Е. А.

Затем все товары, в том числе зубная паста «Каждый день», доставляют непосредственно на аэродром под Петербургом, а оттуда — в зону боевых действий (что подтвердили чиновники в своем отчете, озвученном в общественной палате Санкт-Петербурга).

Наконец, гендиректор «Энергии-3000» Галина Баранова подтвердила The Insider, что зубная паста предназначалась для военных.

Так выглядела цепочка поставок для Минобороны в первые недели войны. Позже, после объявления мобилизации, помощь стали отправлять не только напрямую, но и через точки сбора в торговых центрах, где ее для мобилизованных солдат собирали волонтеры. Какая часть из отправленных волонтерами вещей была действительно принесена обычными гражданами, а какая на самом деле поступила напрямую от «Ашана» — теперь установить сложно.

Источник: The Insider