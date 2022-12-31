Відома французька компанія Bonduelle поздоровила російських вбивць та надіслала їм на фронт посилки з консервами

Відома французька компанія Bonduelle, яка виробляє овочеві консерви, відмовилася йти з Росії та «вести війну проти росіян». Про це заявив у листопаді гендиректор компанії Гійом Деброс.

За його словами, місія Bonduelle полягає в тому, щоб «годувати людей, а не вести війну проти росіян, казахів чи Центральної Азії». Очевидно в компанії вирішили що вести війну проти українців на боці росіян – можна.

Сьогодні стало відомо, що від імені, компанії російським окупантам на передову були відправлені фірмові консерви з побажанням перемоги на українцями.

Нагадаємо, з РФ у сегменті продуктів харчування пішли такі компанії, як Mars (виготовляє шоколадні батончики Snickers, Milky Way, Twix, Pedigree, Eclipse, Orbit); Dolmio (соуси); PepsiCo (напої Pepsi, Adrenaline Rush, сік «Улюблений», «Будиночок у селі»); Coca-Cola (напої Coca-Cola, Sprite, Pulpy, Schweppes) та ін.