«Сигнал» для НАТО: на території Румунії впав розвідувальний БПЛА росіян

«Орлан-10» використовують для збору розвідданих і визначення цілей.

Безпілотник типу «Орлан-10», який Росія використовує переважно у війні з Україною, впав на території румунського села Думітра за понад 100 км від кордону.

Про це пише румунське видання Hot News.

Безпілотник впав на приватне подвір’я, місцевий селянин одразу ж поінформував правоохоронців про знахідку.

Модель нагадувала мініатюрний літак і не мала жодних розпізнавальних знаків, які могли б засвідчити, що дрон використовували у військових цілях, уточнили в місцевому відділенні поліції.

Журналісти звертають увагу, що, згідно з відкритими джерелами, дрон найбільше нагадував російський «Орлан-10», який РФ застосовує з 2014 року у війні з Україною.

Їх вже неодноразово збивали ЗСУ на території України.

«Орлан-10» використовують для збору розвідданих і визначення цілей.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг неодноразово заявляв, що Альянс не має наміру вступати у війну з Росією, проте гуртом захищатиме кордони кожної з країн-членів у разі агресії.

12 березня заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков відкрито пригрозив обстрілами конвоїв НАТО зі зброєю для України після того, як Столтенберг попередив Росію про наслідки такого рішення.

Крім того, 13 березня росіяни зухвало атакували Яворівський полігон у Львівській області за десятки км від кордону з Польщею – членом НАТО. На що президент України Володимир Зеленський зауважив, що наступного разу ракети російських терористів можуть впасти вже на територію Альянсу, якщо НАТО не закриє небо. // УНІАН