Как в Швейцарии закрыли глаза на поставки станков для военного завода в Россию, а в Латвии на поставки микросхем

В России продукцию Рижского завода представляло ООО «Альфа». Согласно данным ЕГРЮЛ, это 100% дочернее предприятие рижского AS «ALFA». На сайте «Альфы» подробно представлен ассортимент рижской продукции:

«Операционные усилители, компараторы, ЦАП, АЦП, УВХ, преобразователи Ч/Н и Н/Ч, таймеры, регуляторы напряжения, интерфейс датчиков…»

Однако само ООО «Альфа» не ввозило микросхемы в Россию. Как показывает база импортно-экспортных данных Importgenius, этим занимались две другие фирмы: ООО «Компания Леста-М» (ее совладелец Пётр Шумов также был директором в ООО «Альфа») и ООО «Альфа-ЛР» (бывшее дочернее предприятие RD ALFA Mikroelektronikаs Depаrtаments).

Рижские микросхемы поставлялись в Россию под торговыми марками RD ALFA и ALFA RPAR. Основным поставщиком был RD ALFA Mikroelektronikаs Depаrtаments. Однако с началом войны с Украиной всё изменилось. Теперь поставщиками становятся ALFA RPAR и две, видимо, китайские фирмы: Dalian Stella Trading Co. Ltd (раньше поставляла в Россию металлолом) и Liaoning Jinhechuang Logistics Co. Ltd.

В Риге никого не смутило, что покупатели из России куда-то пропали, а на их место внезапно пришли новые клиенты, которые в течение неполного года военных действий закупили продукции на $1,7 млн. Тем временем московская «дочка» продолжила поддерживать рекламный сайт на русском языке с ассортиментом рижской микроэлектроники, а директор этой московской «рекламной» фирмы стал — в лице «Компании Леста-М» — единственным получателем рижского экспорта в России.

«Искандеры» и Су-27. Куда шли рижские микросхемы

В системе госзакупок можно найти данные о поставках ООО «Компания Леста-М» разным госкомпаниям 68 наименований микросхем и радиодеталей. The Insider идентифицировал, что 59 из них были произведены на Рижском заводе полупроводниковых приборов. Подавляющее большинство заказов компании — от предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Самым важным торговым партнером «Компании Леста-М», согласно данным госзакупок, был АО «НИИ электронных приборов» (НИИЭП). Это предприятие входит в состав Ростеха через концерн «Техмаш». НИИЭП участвовало в разработке ракет «Искандер», а также в создании систем радиолокации для военных. В частности предприятие сделало системы ближней локации для «Кинжала», автоматику для «Точки-У» и «Искандера» и бортовой компьютер для С-300В. «Компания Леста-М» заключила с НИИЭП контрактов на 43 млн рублей.

Второй по объему закупок контрагент «Компании Леста-М» — это «Ижевский Электромеханический Завод “Купол“» (АО ИЭМЗ). Здесь производят зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2Э». Минторг США внес предприятие в санкционные списки.

Следующий по объему закупок рижских микросхем партнер ООО «Компания Леста-М» — «Уфимское Приборостроительное Производственное Объединение». Оно выпускает бортовые приборы для Су-27. «Компания Леста-М» выполняла также поставки на адрес «Уральского оптико-механического завода» (УОМЗ), который делает оптико-локационные станции для боевых самолетов; ОАО «Радиоприбор», производящего локаторы; ростеховского «Государственного Рязанского приборного завода» (ГРПЗ), изготавливающего радарные системы, НИИ «Полюс» им. Стельмаха, который производит оружие с лазерным наведением.