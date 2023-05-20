Сломанные санкции. Как Казахстан помогает путинским убийцам получать чипы и беспилотники

Несмотря на санкции, российская оборонная промышленность и армия исправно получают нужные им микроэлектронику и беспилотники через «дружественные» страны. Издание «Важные истории» вместе с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и немецким журналом Der Spiegel рассказывают, как это устроено.

Россия научилась обходить западные санкции. Схема выглядит просто. Крупнейшие технологические компании отказались от прямых поставок агрессору, но они не могут проконтролировать всех своих дистрибьюторов. Поэтому те, как правило совершенно законно, могут продать товар в Китай, Казахстан, Кыргызстан, Армению или в другую «дружественную» России страну. А уже оттуда он будет поставлен в Россию и отправится в том числе на оборонные предприятия и в войска.

Версия статьи Der Spiegel — здесь, версия OCCRP — здесь.

Поднебесная механика

В феврале 2023 года на счет московской компании «Небесная механика» поступили почти 800 тыс. рублей — плата за квадрокоптер от благотворительного фонда «Народный фронт. Все для победы». Этот фонд помогает с оснащением подразделениям российской армии, воюющим в Украине, — собирает им деньги на беспилотники, шлемы, бронежилеты, средства связи, автомобили. Учредитель фонда — Общероссийский народный фронт, основателем и лидером которого является Владимир Путин.

Сбор средств на закупку дронов «для разведывательных подразделений Донецкой и Луганской республик» идет под лозунгом «Летайте, братья!». От «Народного фронта» его курирует главный российский пропагандист Владимир Соловьев. На собранные средства уже было закуплено 300 квадрокоптеров для военных, утверждает он.

Фонд не ответил на вопросы «Важных историй».

«Небесная механика» торгует в России дронами китайской компании DJI, мирового лидера в производстве беспилотников. Они настолько популярны у российских военных, что название одной из серий почти стало нарицательным: мавиками часто называют беспилотники вообще, как копировальные аппараты — ксероксами. В Z-каналах регулярно собирают на них деньги.

Китайская DJI утверждает, что прекратила поставки своих беспилотников в Россию. Но они все равно находят путь к российским военным ФОТО: VK.COM

Еще в конце апреля 2022 года DJI объявила, что прекращает поставки дронов в Россию и Украину — чтобы предотвратить их использование в боевых действиях. «У нас есть подробные протоколы, которые позволяют гарантировать соблюдение санкций США и других юрисдикций», — заявляет компания.

Тем не менее китайские дроны участвуют в войне. Например, недавно США ввели санкции против дистрибьютора Aeromotus из ОАЭ, который отправлял дроны DJI в Россию. А «Небесная механика» прямо сейчас на своем сайте предлагает купить DJI Mavic 2 Enterprise Advanced за 800 тыс. рублей.

Как эти дроны попадают в Россию?

Казахстан, друг России

В начале 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Астану. Он говорил, что США «очень внимательно следят» за соблюдением санкций, введенных против Москвы. Присутствовавший на встрече тогдашний глава МИДа Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что его страна «пытается избежать каких-либо возможностей уклонения от санкций Россией», хотя это «очень сложно» — Казахстан является членом Евразийского экономического союза, и между странами нет таможенных границ.

Статистика показывает, что Казахстан помогает России уклоняться от санкций.

С начала российского вторжения импорт микроэлектроники в Казахстан вырос более чем вдвое. По данным Бюро национальной статистики Казахстана, в 2021 году в страну ввезли интегральных микросхем на 35 млн долларов (примерно столько же было и в предыдущие годы), а в 2022-м — уже более чем на 75 млн долларов. При этом экспорт микросхем из Казахстана в Россию в 2021 году был мизерный, на 245 тыс. долларов, а в 2022-м — уже на 18 млн долларов.

Такая же ситуация и с дронами. В 2021 году Бюро национальной статистики Казахстана вообще не упоминало дроны в своем отчете об импорте-экспорте. В 2022 году Казахстан импортировал дронов на 5 млн долларов и экспортировал в Россию — на 1,23 млн.

Беспилотники из Казахстана

«Важным историям» удалось ознакомиться с подробными данными таможенной статистики России. Из нее следует, что более 500 дронов в 2022 году в Россию отправила казахстанская компания «Аспан арба». Она была зарегистрирована в Казахстане уже после начала войны — в апреле 2022 года. Отраслевой портал Metalmininginfo сообщал, что «Аспан арба» будет официальным дилером дронов DJI в Казахстане и станет поставлять коптеры для горнодобывающей промышленности, «строительства, электроэнергетики, поисково-спасательных операций и сельского хозяйства».

Как свидетельствуют данные Министерства цифрового развития Казахстана, «Аспан арба» получила лицензию на импорт 18 тыс. беспилотников DJI на 45 млн долларов. Экспортер — компания DJI Europe B.V., нидерландская дочка китайской компании. 500 беспилотников «Аспан арба» отправила в Россию «Небесной механике».

«Аспан арба» можно перевести с казахского как «небесная повозка». Но у казахстанской и российской компаний похожи не только названия. «Небесной механикой» владеет Илья Гольберг — так же зовут учредителя «Аспан арба». Нынешний директор «Аспан арба» Михаил Сапожников ранее был совладельцем «Небесной механики» вместе с Гольбергом. Указанные на сайте «Аспан арба» телефоны в утечке данных курьерской компании СДЭК фигурируют как телефоны сотрудника «Небесной механики».

Кто еще закупал дроны у «Небесной механики»?

На вопрос, предназначался ли дрон, купленный у «Небесной механики», для войны в Украине, покупатель ответил вопросом «чей Крым?», после чего перестал отвечать

В апреле 2022 года дроны DJI Mavic 2 общей стоимостью 11 млн рублей у «Небесной механики» купила московская областная федерация ветеранов вооруженных конфликтов «Рысь». Ее основатель и единственный член правления, указанный на сайте, — подполковник спецназа Андрей Межевых. В Украине он внесен в базу «Миротворец» — за «нарушение государственной границы с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе». Сейчас он муниципальный депутат подмосковной Истры, член «Единой России», поддерживает войну. Связаться с Андреем Межевых «Важным историям» не удалось.

В феврале 2023 года квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK за 2,7 млн рублей купил камчатский краевой совет ветеранов войны и труда. На вопрос, предназначался ли он для участников войны в Украине, глава совета Юрий Жмурко ответил журналисту «Важных историй» вопросом «чей Крым?», после чего перестал отвечать.

Фонд «Будущее Камчатки» создан для «поддержки социальных, благотворительных, культурных и образовательных инициатив». Но он тоже закупает дроны — для морских пехотинцев с Камчатки. У «Небесной механики» фонд купил квадрокоптеров на 1,5 млн рублей. Фонд также не стал отвечать на вопросы «Важных историй».

Крупнейшим покупателем «Небесной механики» в 2022 – начале 2023 года была компания «Диджейай арс Москва», которая получила товаров почти на 500 млн рублей. «Диджейай арс» под брендом Digbox продает беспилотники и другую технику на Ozon — втором по выручке интернет-магазине России, где, разумеется, закупаются и военные.

Владелец «Небесной механики» и «Аспан арба» Илья Гольберг отказался отвечать на вопросы «Важных историй».

Микросхемы из Казахстана

Компания «Стэк» зарегистрирована в квартире в центре Москвы. На ее сайте говорится, что это «молодая успешно развивающаяся компания», которая торгует электронными компонентами для радиоэлектронной промышленности. В 2022–2023 годах «Стэк» ввезла из Казахстана комплектующих (интегральных схем, диодов, транзисторов и других) на 4,2 млн долларов. Таможенные данные не содержат информации о том, продукция каких производителей это была, однако есть данные о странах происхождения товара — это Гонконг, Германия, Нидерланды, Сингапур.

В числе клиентов «Стэк» на сайте упоминаются особое конструкторское бюро МЭИ — разработчик радиотехнических систем в составе «Роскосмоса», и «Московский прожекторный завод» — производитель систем электроснабжения для российских ракетных комплексов.

«Важным историям» удалось ознакомиться со списком клиентов «Стэка» в 2022 году. В основном «Стэк» отправляла комплектующие одной компании — «Сет-1».

Схема, по которой дроны попадают в Россию JAMES O’BRIEN/OCCRP По аналогичной схеме в Россию ввозят микрочипы. JAMES O’BRIEN/OCCRP

На сайте «Сет-1» сейчас стоит заглушка «Ведутся технические работы». Но раньше там говорилось, что компания занимается «разработкой и производством специальной техники для силовых структур», в том числе робототехнических комплексов для Минобороны — «Сфера» и «Скарабей». Продукцию «Сет-1» российские военные опробовали в Сирии; сейчас они ее используют для разминирования в Украине. В 2022 году «Сет-1» поставляла электронную технику Службе внешней разведки, ФСБ, а также на территорию так называемой Донецкой народной республики, удалось выяснить «Важным историям».

Генеральный директор и владелец компании «Стэк» Илья Сильницкий не ответил на вопросы «Важных историй». Глава компании «Сет-1» Сергей Ефременков их тоже проигнорировал.

Как «Стэк» получал нужные комплектующие?

В Штутгарте — одном из важнейших промышленных центров Германии — расположен офис компании Elix-St. Ей владеют россияне — Евгений и Елена Чернет. В России им принадлежит похожая по названию компания «Эликс-М», которая занимается разработкой материалов – поглотителей электромагнитных волн. Они используются в том числе для радиолокационной маскировки (военной техники, например). Клиенты «Эликс-М» — корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ОКБ им. Сухого и другие российские оборонные предприятия.

Штутгарт. Здесь находится офис немецкой компании Elix-St, которая через родственную казахстанскую фирму отправляет комплектующие в Россию. ФОТО: DER SPIEGEL

А в казахстанской Астане в марте прошлого года была зарегистрирована компания Da Group 22. Ее владелец и руководитель — Александр Чернет (судя по всему, сын Евгения Чернета).

Когда один из авторов этой статьи посетил в немецком Штутгарте офис Elix-St и дом Чернетов неподалеку, он не застал никого на месте. Один из соседей сказал, что Чернетов нет дома, а «мальчики то ли в Москве, то ли в Казахстане».

В 2022-м и начале 2023 года Elix-St отправила Da Group в Казахстан комплектующих более чем на 800 тыс. долларов, включая продукцию таких производителей, как Analog Devices, Infineon, Texas Instruments, STMicroelectronics, которые утверждают, что больше не сотрудничают с Россией. Da Group, в свою очередь, отправляет комплектующие в Россию, в основном компании «Стэк». Так, в январе 2023 года Da Group получила из Германии 2598 интегральных микросхем марки Onsemi от Elix-St. В том же месяце 2598 микросхем из Германии были отправлены Da Group в Россию компании «Стэк». При этом в 2018–2021 годах, то есть до полномасштабного вторжения, Elix-St вообще не ввозила товары в Казахстан (а в Россию, наоборот, ввозила).

Elix-St в ответ на вопросы журналистов заявила, что «не знает истории основания компании Da Group». В качестве доказательства того, что семья Чернет не является владельцем Da Group, компания отправила устаревшую выписку из государственного реестра, где в качестве владельца указан Дастан Ахматбеков. Но на момент публикации этой статьи в реестре директором и акционером был все же указан Александр Чернет.

В Elix-St подтвердили, что компания отправляла электронные компоненты Da Group, но они были предназначены «для видеорегистраторов». В некоторых случаях, по словам представителя компании, были получены сертификаты конечного пользователя, подтверждающие такое использование компонентов.

Еще одна компания, импортирующая американскую микроэлектронику в Россию, — российская «Прайм-эк». В частности, через Казахстан в 2022–2023 годах она ввезла комплектующих на 3,1 млн долларов.

Сама «Прайм-эк» ничем особенно не известна, но у нее есть партнер с похожим названием — «Прайм», которой «Прайм-эк» поставила в 2022 году электронных компонентов более чем на 100 млн рублей. Их офисы находились в одном здании, а контактный телефон, указанный на сайте «Прайма», в утечке данных курьерской службы СДЭК фигурирует как телефон «Прайм-эк».

«Прайм» — уже более понятная компания. По данным портала государственных закупок, она поставляла комплектующие предприятиям главного российского производителя оружия — госкорпорации «Ростех». В прошлом году одним из крупнейших клиентов «Прайма» стало пензенское производственное объединение «Электроприбор», входящее в концерн «Автоматика» «Ростеха». Оно производит средства связи для Минобороны, например комплекс П-240И, который российские военные в Украине используют для связи в полевых условиях.

«Прайм» и «Прайм-эк» не ответили «Важным историям».

Сломанные санкции

«Чтобы санкции были результативными, все должны действовать заодно, — рассуждает специалист по экспортному контролю Эрик Вудс. — Все компании должны проверять, с кем они ведут бизнес, особенно когда речь идет об известных центрах уклонения от санкций. Именно поэтому существуют вторичные санкции, и как мы видим, одни страны стараются подчинить своему санкционному режиму другие. Чем лучше они справятся, тем лучше будут соблюдать санкции».

Но и проконтролировать все невозможно, продолжает эксперт: «Для казахстанской компании, которая не ведет дела с США и зарабатывает миллионы долларов, продавая товары россиянам втридорога, это просто бизнес. Множество таких мелких игроков не изменят исход войны в пользу Путина, но они вполне могут создать у Путина впечатление, что такое возможно. А пока это так, война будет продолжаться. Война остановится, когда у России закончатся патроны».