Leroy Merlin, Nestle, METRO и JTI — спонсоры российского вторжения в Украину

В результате российского вторжения в Украину 450 иностранных компаний решили покинуть российский рынок или сократить деятельность. Но такие бренды, как Leroy Merlin, Nestle, Ашан, METRO, JTI и другие, находят отписки, чтобы этого не делать. Как украинские офисы противостоят циничности этих материнских компаний исследовали в издании Forbes .

«Они целую неделю пытались добраться до аккаунтов в соцсетях», – рассказывает Forbes на условиях анонимности работник украинского офиса французской сети строительных гипермаркетов Leroy Merlin. 23 марта центральный офис таки добрался до Facebook-страницы «Леруа Мерлен Украина», забрал доступ к ней, а потом вообще деактивировал. Блокада украинского офиса, по словам работника, началась через несколько дней от начала войны. Тогда в Украине приостановил свою работу интернет-магазин французской торговой сети.

Работников, в петициях призывавших прекратить деятельность компании на российском рынке, отключили от корпоративной почты и платформы Workplace, объединяющей сотрудников из разных стран. «Groupe ADEO не хотела нас ни слышать, ни видеть, – говорит работник «Леруа Мерлен Украина». – Нас просто отрубили и подключили к аналогу Workplace, где только украинские работники».

Какова причина такой блокады? В результате вторжения России в Украину более 450 иностранных компаний решили покинуть российский рынок или сократить деятельность на нем, свидетельствуют данные Школы менеджмента Йельского университета. 169 компаний решили уйти из России, 191 – временно приостановила деятельность, 30 – частично сворачивают бизнес, 56 – отказались от новых инвестиций, но продолжают работать. Leroy Merlin в списке этих компаний нет. Вместе с ней в ряд игнорирующих украинскую войну стали такие бренды-гиганты, как Auchan, Decathlon, Nestle, Danone, METRO Cash&Carry и другие.

Так выглядит украинский интернет-магазин Leroy Merlin

В письме к работникам гендиректор Adeo Филипп Зиммерманн, текстом которого поделился собеседник Forbes, пишет, что у компании нет оснований для закрытия магазинов в России, в которой у ритейлера 45 000 работников. «Нет никаких причин перестать быть полезным россиянам, которым нужно отремонтировать, утеплить, обезопасить, защитить, осветить… свои дома, – пишет он. – Мы продаем им товары первой необходимости». На Leroy Merlin даже не повлиял обстрел россиянами ТРЦ Retroville, где погиб их бывший продавец-консультант, который в 2018-м перешел в охранную компанию, которая охраняет ритейлера.

На российском рынке у Leroy Merlin 113 магазинов и выручка $4,8 млрд. Выручка шести украинских магазинов Leroy Merlin в 2020 году, по данным YouControl, – $75 млн.

Украинские работники магазинов двух других компаний группы Adeo – сети гипермаркетов Auchan и спорттоваров Decathlon пытались слиться с Leroy Merlin. Но пока не выходит. Decathlon в Украине вроде бы согласился, но украинское подразделение Auchan тянет, все теперь зависит от них, говорит источник в Leroy Merlin.

В Auchan отказались комментировать Forbes эту тему, объяснив тем, что гендиректору нечего добавить к ранее озвученной позиции. «Aшан Украина» не имеет прямого влияния на принятие решений материнской компанией. Сотрудники направили в центральный офис во Франции коллективное письмо-обращение и призывают к кардинальным решениям», – говорится в сообщении украинского «Ашана».

Магазин «Ашан» в России Фото Getty Images

Одна из крупнейших пищевых компаний мира Nestle 22 марта подверглась хакерской атаке. Объединение Anonymous обнародовало 10 Гб данных электронной почты, паролей, бизнес-клиентов Nestlé. Причина – нежелание компании уходить с российского рынка.

Ее работу в РФ также не поддерживают протестующие у швейцарского парламента в Берне и Лозанне, украинские власти и офис компании в Украине. «Польша и страны Балтии поддерживают нашу позицию, но чем дальше западнее, тем меньше понимание, что это настоящая война», – рассказали Forbes в пресс-службе украинского офиса компании. Чтобы изменить позицию хедофиса гендиректор ежедневно вел переговоры с топ-менеджментом штаб-квартиры Nestlé. «Это не были просто письма, – говорят в компании. – У нас были нормальные встречи, где шаг за шагом объясняли свою позицию».

Спустя почти месяц после вторжения РФ в Украину швейцарская компания заявила, что будет производить и продавать в России только товары первой необходимости – детское и специальное медицинское питание. Это означает, что большинство брендов, среди которых флагманские KitKat и Nesquik, исчезнут с полок российских магазинов. «Это большая легенда, что детки без их питания не могут жить», – говорит руководитель одного из подразделений Nestle, попросивший не упоминать его имя в материале. «Трудно представить, как они не будут получать доходы и не будут платить налоги, если у них есть завод, работающий в России», – говорит она.

«Мы хотели, чтобы они официально признали, что это война, потому что они говорили «события» в Украине. И требовали полной остановки работы в России». Источник Forbes в табачной компании JTI Украина

Ранее компания поставила на паузу инвестиции в Россию и остановила импорт и экспорт некритических продуктов. Но эти решения не устраивают всех работников. Это может успокоить на день или два, но когда полетят бомбы, мы начнем давление, – говорит собеседник Forbes. Сотрудники украинского подразделения, по его словам, пока присылают письма и петиции о полном прекращении продаж в России. «Единственное, что они говорят, что они нас слышат», – говорит он.

Большинство работников украинской команды готовы покинуть компанию, им стыдно работать в ней, объясняет руководитель одного из подразделений Nestle. «Люди хотят бойкотировать, но многие не могут себе позволить, – объясняет он. – Их сдерживает то, что не будет денег хотя бы на еду».

На российском рынке у Nestle есть шесть заводов и 7000 работников. В 2020-м ее выручка в России составила $2,3 млрд. Для сравнения: в Украине, где компании принадлежит три фабрики, выручка – $353 млн. Почему Nestlé полностью не остановит деятельность в России? «Есть процессы, которые нельзя остановить сразу, – объясняют в украинском офисе. – Они позже, возможно, будут остановлены. Не готов сейчас сказать, когда полностью».

Но ускорить процесс выхода международных компаний могут санкции, которые остановят все внешнеторговые отношения со страной-агрессором. «Без импорта ни одна экономика в мире, тем более российская, не работает», – говорит Forbes бывший топ-менеджер Nestle, который не желает, чтобы его имя было названо в материале.

Сколько зарабатывают украинские представительства глобальных компаний, так и не покинувших Россию Nestle Количество работников в Украине: 2290 Выручка: 9,5 млрд грн

Metro Cash & Carry Количество работников в Украине: 3480 Выручка: 21,5 млрд грн

JTI Украина Количество работников в Украине: 1000 Выручка: 20,5 млрд грн

Ашан Украина Количество работников в Украине: 5820 Выручка: 14,1 млрд грн Данные: Рейтинг Forbes 100 крупнейших компаний Украины в 2021 году Выручка за 2020 год

Влияние санкций уже ощутила «дочка» глобального табачного гиганта JTI, которая в России игрок номер один. «Мы узнали по неофициальным каналам, что у них падение производства, – говорит собеседник Forbes в украинском подразделении JTI. – Все, что запрещено санкциями, они выполняют». До войны, по данным собеседника, доля JTI составила около 40% табачного рынка России, в Украине – 24,4%.

С начала войны штаб-квартира JTI, по словам сотрудницы украинского представительства, не признавала войны в Украине. Мы писали им в Workplace: «Это война, нас убивают, уничтожают наши города. И каждый рубль превращается в оружие против нас», – вспоминает она. Несмотря на то что в совете директоров многие иностранцы, которые не препятствовали и негласно поддерживали украинский офис, быстрой реакции не последовало. Впоследствии инициативная группа около десяти человек написала письмо, которое разместили на голосование в Telegram-канале работников. А затем направили его в исполнительный комитет. «Мы хотели, чтобы они официально признали, что это война, потому что они говорили «события» в Украине, – говорит источник Forbes в компании. – И требовали полной остановки работы в России».

Пока материнская компания отбивается от напора работников заявлениями о прекращении инвестиций на российский рынок и остановкой маркетинговых кампаний. Во внутренних каналах коммуникации украинских работников «кормят планами» по остановке работы в России в будущем. «Мы верим, что им нужно время, потому что у компании четыре фабрики и это не делается мгновенно», – говорит источник в компании.

Демарш сделали и работники METRO Украина, ежедневно работающие под обстрелами. Они также против ведения бизнеса сети гипермаркетов в России. «Это зарабатывание на крови и это такое же преступление, как война, которую ведет Путин», – говорит руководитель одного из направлений сети гипермаркетов.

Магазин METRO в России Фото Getty Images

Но в головном офисе, куда Совет директоров направил письмо, рассказывают, что продукты питания никак не связаны с войной, говорит собеседник Forbes в компании. На российском рынке, по состоянию на декабрь 2020-го, у METRO было 93 магазина и почти 10 000 сотрудников. Около 10% от общего объема продаж Metro приходятся на рынок РФ. Ее выручка в 2020-м составила почти $3,1 млрд, выручка в Украине за этот период – $796 млн.

Пока украинская команда бессильна в вопросе закрытия бизнеса МЕТRO в РФ, она параллельно выдавливает из материнской компании гумпомощь. Фуры с продуктами везут из филиалов METRO из Словакии, Польши, Германии и Румынии. Сейчас в Украину никакой инвестор не зайдет, а продукты питания ключевые и для армии, и для населения, – объясняет собеседник Forbes в компании. – Дожимать будем после войны».

Автор: Ната Штука; Forbes