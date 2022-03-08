Coca-Cola продолжит поить российских убийц, Burger King кормить, а Leroy Merlin поставлять стройматериалы

В противовес многим западным компаниям, которые отказались работать в россии, чтобы не снабжать товарами российских убийц и поддерживающее их местное население, некоторые компании заявили, что ради русских денег, продолжат кормить, одевать и снабжать материалами фашистскую россию. В издании «Вот так», собрали заявления этих компаний с пояснениями причин материального обеспечения ими российской агрессии в Украине.

Burger King:

«Сеть ресторанов быстрого питания Burger King не планирует уходить из России и по-прежнему рассматривает ее как один из стратегических рынков. Burger King продолжит работу в России и откроет новые рестораны в 2022 году»

Leroy Merlin:

«Мы не планируем каких-либо изменений. Leroy Merlin сегодня — это более 44 тысяч сотрудников по всей России, их безопасность и стабильность — наш приоритет»

Metro:

«В последнее время компания показывает стабильный рост. Поставки стабильные, нехватки продуктов не предвидим. Наша основная работа и ответственность — следить за тем, чтобы на полках было достаточно товаров, чтобы поставки были стабильными, а цены — разумными»

Coca-Cola:

«Все операционные, производственные и логистические мощности Coca-Cola в России работают. Мы несем полную ответственность перед партнерами, обществом и тысячами наших сотрудников в России. Наш безусловный приоритет — безопасность наших сотрудников»

Danone:

«Останавливать деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем. На данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в РФ работают в штатном режиме. Сейчас главные приоритеты — безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы бизнеса»

Procter&Gamble:

«Мы значительно сокращаем наш продуктовый портфель, чтобы сосредоточиться на основных товарах для здоровья, гигиены и личной гигиены, необходимых многим российским семьям, которые зависят от них в своей повседневной жизни»

Nestle:

«Наши фабрики и офисы в России продолжают свою работу. Наша цель — обеспечивать потребителей качественными продуктами питания и напитками во всех регионах нашего присутствия. Мы продолжаем представлять на рынке широкий ассортимент продуктов питания»

Uniqlo: