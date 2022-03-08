Coca-Cola продолжит поить российских убийц, Burger King кормить, а Leroy Merlin поставлять стройматериалы
В противовес многим западным компаниям, которые отказались работать в россии, чтобы не снабжать товарами российских убийц и поддерживающее их местное население, некоторые компании заявили, что ради русских денег, продолжат кормить, одевать и снабжать материалами фашистскую россию. В издании «Вот так», собрали заявления этих компаний с пояснениями причин материального обеспечения ими российской агрессии в Украине.
Burger King:
«Сеть ресторанов быстрого питания Burger King не планирует уходить из России и по-прежнему рассматривает ее как один из стратегических рынков. Burger King продолжит работу в России и откроет новые рестораны в 2022 году»
Leroy Merlin:
«Мы не планируем каких-либо изменений. Leroy Merlin сегодня — это более 44 тысяч сотрудников по всей России, их безопасность и стабильность — наш приоритет»
Metro:
«В последнее время компания показывает стабильный рост. Поставки стабильные, нехватки продуктов не предвидим. Наша основная работа и ответственность — следить за тем, чтобы на полках было достаточно товаров, чтобы поставки были стабильными, а цены — разумными»
Coca-Cola:
«Все операционные, производственные и логистические мощности Coca-Cola в России работают. Мы несем полную ответственность перед партнерами, обществом и тысячами наших сотрудников в России. Наш безусловный приоритет — безопасность наших сотрудников»
Danone:
«Останавливать деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем. На данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в РФ работают в штатном режиме. Сейчас главные приоритеты — безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы бизнеса»
Procter&Gamble:
«Мы значительно сокращаем наш продуктовый портфель, чтобы сосредоточиться на основных товарах для здоровья, гигиены и личной гигиены, необходимых многим российским семьям, которые зависят от них в своей повседневной жизни»
Nestle:
«Наши фабрики и офисы в России продолжают свою работу. Наша цель — обеспечивать потребителей качественными продуктами питания и напитками во всех регионах нашего присутствия. Мы продолжаем представлять на рынке широкий ассортимент продуктов питания»
Uniqlo:
«Одежда — это жизненно необходимая вещь. Люди в России имеют такое же право на жизнь, как и мы. Все 50 магазинов Uniqlo в России продолжат свою работу»