У Повітряних силах ЗСУ висміяли установку ППО на дахах адмінбудівель у Москві

Published

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат висміяв установку ЗПРК “Панцирь-С1” на даху адмінбудівель у Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

У Повітряних силах висміяли установку ППО на дахах адмінбудівель у Москві

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігна (mil.in.ua)

“Це взагалі, як Іван-дурак на печі їде. Зрозуміло, що нормальні країни ставлять модульні установки, які здатні автоматично збивати повітряні цілі. А вони прям машини на дахи будівель величезними кранами ставлять. Ну що тут дивуватися, ніякої паніки немає”, – сказав Ігнат.

Нагадаємо, у Москві встановлюють ЗПРК “Панцирь-С1” на даху адмінбудівель, зокрема Мініоборони РФ.

Like

Tags:

You may also like...