У Повітряних силах ЗСУ висміяли установку ППО на дахах адмінбудівель у Москві

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат висміяв установку ЗПРК “Панцирь-С1” на даху адмінбудівель у Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

“Це взагалі, як Іван-дурак на печі їде. Зрозуміло, що нормальні країни ставлять модульні установки, які здатні автоматично збивати повітряні цілі. А вони прям машини на дахи будівель величезними кранами ставлять. Ну що тут дивуватися, ніякої паніки немає”, – сказав Ігнат.