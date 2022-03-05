Не лише Coca-Cola. Які ще західні компанії й далі годують та спонсорують агрессора працюючи в РФ?

Після того, як Росія повномасштабно вторглась на територію України і розв’язала війну, понад 100 провідних іноземних компаній заявили, що згортають свій бізнес у РФ. Такі гіганти у своїх галузях, як Apple, Mercedes, Jaguar, Lenovo, Intel, General Motors, AMD, Maersk, Sony, Disney, Boeing, Microsoft та десятки інших оголосили про вихід з російського ринку. Вони припинили продавати свої товари та надавати послуги у РФ.

Але деякі компанії не тільки не припинили свою діяльність у Росії, а й заявляють, що не збираються цього робити у майбутньому. Новина про те, що Coca-Cola вирішила продовжити працювати в РФ, швидко поширилась в інформпросторі. Уже 4 березня деякі українські торговельні мережі оголосили компанії бойкот. Товари марки Coca-Cola почали прибирати з полиць у мережах Novus, Fozzy Group та Varus.

Але з ринку Російської Федерації не пішла не лише Coca-Cola. Журналісти «Схем» (Радіо Свобода) також звернули увагу на інші великі компанії, які продовжують вести бізнес у РФ.

METRO

METRO – міжнародна торговельна оптова мережа, із штаб-квартирою у Німеччині.

3 березня на офіційній Facebook-сторінці Metro Russia з’явилось повідомлення: компанія не збирається йти з ринку РФ, де у неї 93 торговельні центри. Компанія також представлена в Україні.

«METRO продовжує роботу у Росії. Ми не плануємо закривати наші торгові центри. Всі магазини METRO працюють у звичайному режимі. Ми передбачили необхідний запас товарів та налагоджуємо ланцюжки поставок», – йдеться в повідомленні.

PepsiCo

Компанія PepsiCo поки не робила заяв стосовно своїх подальших планів на російському ринку. Запит про це кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні відправив ще у понеділок, 28 лютого. Відтоді компанія не відповіла і не виходила з публічними повідомленнями.

Росія є другою за розміром після Мексики країною, куди «PepsiCo» експортує свої товари, йдеться у її фінансовому звіті . За 2021 рік компанія заробила в РФ 3,4 мільярда доларів.

Зараз компанія виробляє продукцію під брендами Pepsi, Mirinda, 7up, Lay’s, «Фруктовый сад», «Домик в деревне», «Агуша», «ХрусTeam», «Чудо», Sandora, «Славяночка», Lipton, «Ессентуки».

Nestle SA

Швейцарська компанія, що входить у сотню найбільших в світі і володіє приблизно 2 тисячами брендів (Nescafe, Nesquik, Nuts, Maggi, Світоч, Мівіна, Торчин) різної продукції, також не припиняє своєї роботи у Росії.

«Наші фабрики та офіси у Росії продовжують свою роботу. Наша мета – забезпечувати споживачів якісними продуктами харчування та напоями у всіх регіонах нашої присутності. Ми продовжуємо представляти на ринку широкий асортимент продуктів харчування», – відповіли в пресслужбі компанії на питання російського видання ТАСС.

Натомість, ще 24 лютого з’явилась інформація, що компанія тимчасово згортає свою діяльність в Україні у зв’язку з небезпекою для її працівників. В Україні на «Nestle», якій тут належить 3 фабрики у Львові («Світоч» та «Мівіна»), у Волинській області («Торчин») працювало близько 5 тисяч людей.

Stellantis

Чимало світових виробників автомобілів вже оголосили про припинення діяльності у Росії — як виробництво на її території, так і експорт автомобілів та комплектуючих до РФ. Однак транснаціональний виробник автомобілів – корпорація Stellantis, яка в Росії (у Калузі) має завод з виробництва окремих моделей таких відомих брендів як Peugeot, Citroen, Opel та FIAT, – вирішила не переривати свою діяльність у РФ допоки може працювати.

Компанія також не заявляє про припинення експорту до РФ інших своїх моделей, зокрема, люксових автомобілей Maserati, а також Chrysler, Dodge, Alfa Romeo та позашляховиків Jeep.

Водночас компанія виявила бажання пожертвувати 1 мільйон євро українським біженцям та потерпілим, але називає війну в Україні «агресією», не згадуючи при цьому Російську Федерацію.

«Була розпочата агресія, яка потрясла світовий порядок, і без того не врегульований невизначеністю. Громада «Stellantis», що складається з 170 національностей, з тривогою дивиться, як мирні жителі тікають з країни. Навіть якщо масштаби причин ще не очевидні, людські втрати будуть нестерпними», – йдеться в офіційному повідомленні компанії.

В Україні у компанії є близько 70 дилерських центрів, які не тільки продають автомобілі, а й займаються їхнім ремонтом та сервісом з замовлення запчастин.

Danone

Французька компанія-виробник молочної продукції також повідомила, що не припиняє своєї діяльності у Росії. Її бренди «Простоквашино», «Активія», Actimel’, Evian, «Растішка» та інші надалі з’являтимуться на полицях російських магазинів.

«Зупиняти нашу діяльність у Росії та йти з ринку ми не плануємо. На даний момент ключові системи, інфраструктура та логістика компанії в Росії працюють у штатному режимі», – йдеться в повідомленні, яке пресслужба Danone розіслала ЗМІ Росії.

В Україні компанія «Danone» працює вже понад 20 років та володіє заводами у Херсоні та Кременчузі. На офіційному сайті «Данон Україна» компанія засуджує вторгнення Росії.

«Ми висловлюємо невимовну вдячність всім данонівцям, як в Україні, так і по всьому світові за солідарність в засуджені воєнних дій та готовність надати будь-яку допомогу Україні та українцям», – сказано у повідомленні.

TotalEnergies

Ця велика французька нафтогазова компанія заявила, що збереже свою присутність у Росії, але більше не інвестуватиме в нові проєкти в країні. Для TotalEnergies Росія є стратегічним ринком. Французам належить 19% найбільшого виробника скрапленого газу в країні, Росія також забезпечує понад 17% газового та нафтового видобутку компанії в світі.

Pirelli

Італійський виробник шин Pirelli заявив, що створив «кризовий комітет» для моніторингу ситуації, але наразі не планує зупиняти виробництво на жодному з двох російських заводів. Тим часом конкурент італійців, фінська компанія Nokian Tyres, заявила минулого тижня, що переносить виробництво деяких ліній продукції з Росії.

BASF

Найбільша в світі хімічна група BASF заявила, що збереже у Росії та Білорусі виробництво продуктів харчування «з гуманітарних міркувань». Нові інвестиції в країну заморожені.

SwatchGroup

Всесвітньовідомий швейцарський виробник годинників заявив, що продовжить свою діяльність у Росії, але призупинить імпорт продукції. В РФ і надалі можна буде купити годинники брендів Rado, Breguet, Omega та кілька інших.