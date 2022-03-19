Какие иностранные компании помогают россии убивать украинцев

Некоторые компании предприняли показательные шаги по сокращению инвестиций, но полностью свою деятельность в РФ не прекратили. Эти компании в 2021 году заплатили в бюджет «эрефии» 20 миллиардов. Кто является крупнейшим спонсором войны?

За последние две недели Россию покинуло более 200 иностранных компаний. Десятки тысяч россиян остались без работы, а миллионы потеряли доступ к качественным и высокотехнологичным товарам. Все это сильно ударило по экономике оккупанта, отмечает ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРАВДА.

Однако есть компании, которые намерены до последнего оставаться в России. Несмотря на санкции и развязанную войну, они продолжают обслуживать российский рынок.

РФ тратит на армию около 15% госбюджета и еще больше – на поддержку диктаторского режима. Таким образом, когда эти компании платят налоги в российский бюджет, они финансируют вооруженные силы и обстрелы украинских городов.

По данным ЭП, крупнейшие иностранные компании, оставшиеся в России, за исключением банков, ежегодно платят около 20 млрд долл в российский бюджет. Из них более 40% приходятся на табачные гиганты.

Некоторые компании предприняли показательные шаги по сокращению рекламных бюджетов или инвестиций, однако полностью свою деятельность не прекратили и продолжают обслуживать рынок оккупанта.

Такие меры позволяют компаниям сохранять доходы и являются попыткой переждать период агрессии.

Журналисты ЭП вместе с командой депутата от «Слуги народа» Марьяна Заблоцкого провели исследование и посчитали, сколько налогов уплачивают в бюджет РФ компании, продолжающие бизнес в террористическом государстве. Расчеты произведены на базе открытых источников – по публичной отчетности российских юрлиц международных компаний за 2020-й год.

Что это за компании, которые спонсируют войну через бюджет РФ, и почему они не спешат покидать Россию? Большинство из них в одном из последних выступлений называет Владимир Зеленский.

Табак

British American Tobacco объявила о намерении уйти из России, а Imperial Tobacco – передать свои активы третьему лицу в РФ. Доля этих компаний на рынке была относительно небольшой.

Однако два основных табачных производителя остаются на российском рынке. Это Philip Morris (США), Japan Tobacco International (Япония).

Сразу уйти с рынка РФ им сложно, ведь эти производители зависят от российских потребителей. Страны Восточной Европы входят в ведущую десятку по объемам употребления сигарет на душу населения. Российский рынок среди них самый большой.

Лидером по выручке среди иностранных компаний в России является Philip Morris. В 2020 году этот американский гигант выручил с рынка РФ 359 млрд руб (5 млрд долл). Компания объявила лишь о намерении уйти из России.

По данным Stat Space, российский рынок в выручке Japan Tobacco International составляет 21,2%, Philip Morris – 17,3%.

Инвестиции в новые мощности готовы сворачивать почти все компании, однако маловероятно, что производители сигарет в ближайшее время прекратят сотрудничество со страной-оккупантом.

На эти две табачные компании приходится 40% всех налоговых поступлений в российский бюджет среди оставшихся в России иностранных компаний – 8,3 млрд дол.

Розничная торговля

Большие ритейлеры тоже не спешат уходить с рынка. Речь идет о Metro (Германия), Auchan и Lenoy Merlin (Франция). В 2020 году эти три сети выручили с российского рынка 850 млрд руб (11 млрд долл).

Сеть «Метро» имеет 94 супермаркета в 51 российском регионе и обеспечивает 14 тыс рабочих мест. Украинская дочка этой компании заявила, что обращалась к владельцу с требованием закрыть бизнес в России, однако получила отказ.

Немецкий офис компании Metro угрожал украинскому отключению от поставок товара из-за ее давления на корпорацию по выходу из России.

Об этом рассказал бизнесмен и эксминистр Кабмина Дмитрий Дубилет.

Он рассказал, что украинский офис Metro с первого дня войны стал обращаться в немецкий офис с требованием закрыть бизнес в России. Однако, как ранее писала ЭП, в Германии отказывались.

«Более того, немецкий офис начал угрожать украинскому офису, что, если они не прекратят давление, то Украина будет отключена от централизованных закупок и поставок товара, что вообще может привести к полной остановке бизнеса в Украине», — рассказал Дубилет.

Он пересказывает слова сотрудников украинского Metro: «Мы общаемся с нашими коллегами по кампусу в Дюссельдорфе на разных уровнях – они утверждают, что решение оставаться в России Совет директоров принимал единолично, без какого-либо обсуждения ни с сотрудниками, ни с инвесторами. Всех просто поставили перед фактом.

Дубилет также напомнил, что в 2014 году METRO AG перерегистрировала два магазина в Крыму (Симферополь и Севастополь) на отдельное юридическое лицо в РФ во избежание санкций.

Под маркой французской сети «Ашан» в России остается открытым 241 магазин, где работают 33 тыс россиян.

Сеть строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен» столкнулась с проблемами поставок, однако продолжает работать на российском рынке. В РФ компания имеет 107 гипермаркетов, которые обслуживают 44 тыс сотрудников.

Ритейлеры не планируют уходить из России.

Во-первых, они очень зависимы от российского рынка. По данным Stat Space, доля российских потребителей в общей выручке «Ашана» составляет 11,5%, «Метро» – 10,1%, «Леруа Мерлен» – 18,3%.

Во-вторых, в этих компаниях трудятся десятки тысяч рабочих. Свое решение продолжать сотрудничество с агрессором они мотивируют «заботой об обычных людях».

В общей сложности эти ритейлеры уплачивают около 700 млн долл налогов.

Примечательно, что значительная доля российского ритейла приходится именно на французские компании. Их накануне упоминал секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Мне очень досадно, когда компании остаются работать на территории РФ. Кстати, здесь лидером является Франция. Французские компании почти все остаются на территории страны-агрессора и работают на кровавые деньги.

Эти деньги все в крови наших детей, наших близких и родных. Им нужно об этом думать. Они не понимают, что Путин за эти деньги покупает снаряды, которые убивают детей? Они должны это осознавать», – подчеркнул он.

Пищевая промышленность

В России остаются такие крупные производители продуктов питания: Nestle (Швейцария), Mars (США), Danone (Франция), PepsiCo (США), Coca-Cola (США).

В 2020 году эти пять компаний получили выручку 728 млрд руб (9,9 млрд долл). На них приходится львиная часть ассортимента в супермаркетах.

Корпорации Nestle принадлежит ряд известных брендов: Nescafe, Nesquik, Kit Kat, Purina, Nuts, Fitness. Компания объявила о намерении работать со страной-оккупантом, хотя и ограничила инвестиции и продажу отдельной продукции.

Danone тоже приостановила инвестиционные проекты в России, однако производство молочных продуктов и дистрибуцию сохранило.

Coca-Cola и PepsiCo объявили о приостановлении бизнеса по некоторым направлениям, однако окончательных решений не приняли.

Американская компания Mars после российского вторжения в Украину лишь приостановила инвестиции.

Доля российского рынка для этих компаний не столь существенна, как для ритейлеров или производителей табака, поэтому им было бы легче отказаться от сотрудничества с оккупантом.

Coca-Cola, Nestle, PepsiCo и Mars платили в России 2,1 млрд долл налогов.

Автопром

Несмотря на жесткие технологические санкции и дефицит запчастей, некоторые автопроизводители готовы продолжать деятельность в России. Среди них – Renault (Франция), Hyundai (Корея), Kia Motors (Корея), Mitsubishi (Япония) и Nissan (Япония).

В 2020 году эти производители выручили с российского рынка 880 млрд руб (11,8 млрд долл).

Наибольшее внимание приковано к Renault, которая остановила свои заводы, но продолжает сотрудничество с «АвтоВАЗом». Французский концерн владеет 66% российского автогиганта и пока не намерен выходить из бизнеса.

По мнению экспертов Motor.ru, если французский владелец решит покинуть российский автопром, заводы «АвтоВАЗа» смогут собирать только две модели: Niva Legend и Niva Travel.

Корейская Hyundai приостановила работу заводов из-за нехватки компонентов, однако об уходе из страны не заявляла. В России компания ежегодно собирала 200 тыс авто, это 4% от ее мировых мощностей.

Поставлять автомобили Hyundai не прекратит, как и другая корейская компания – Kia. Последняя имеет в России 14 заводов, где работают 52 тыс человек.

Японская Mitsubishi работает на рынке страны-агрессора в штатном режиме, хотя ее дочка Mitsubishi Electric прекратила поставки. Nissan тоже объявила о временной остановке предприятий, однако без полного ухода с российского рынка.

Renault, Mitsubishi, Hyundai и Kia вместе уплачивают 2,5 млрд долл налогов.

Химическая промышленность

Концерны по производству лекарств, бытовой химии и пищевых добавок тоже не спешат уходить с российского рынка. Речь о немецких компаниях Bayer, BASF и Henkel.

Самым чувствительным из этого списка является Bayer. Она производит важное лекарство и продолжит его поставлять. В то же время компания отказалась от инвестиций и всей деятельности, кроме касающейся здравоохранения и сельского хозяйства.

Henkel намерена отказаться от инвестиций и спонсорских контрактов, однако продолжит операционную деятельность и поставку товаров. BASF сначала объявила о прекращении работы, но затем продолжила поставки в Россию.

Для всех этих компаний российский рынок не является стратегическим и составляет всего несколько процентов от общей выручки.

Эти три производителя ежегодно платят в бюджет страны-оккупанта около 600 млн долл налогов.

Другие

Американская Procter & Gamble, которой принадлежат бренды Tide, Ariel, Gillette, Venus, Head&Shoulders, Oral-B, Old Spice, ограничила инвестиции и рекламную активность в связи с вторжением РФ в Украину, но работу не прекратила.

Игровые магазины Valve, Epic Games, Sony и Nintendo имеют определенные проблемы с платежными системами, но тоже продолжат работать на российском рынке.

Американская сеть ресторанов Burger King сначала заявила, что рассматривает российский рынок как стратегический, поэтому не собирается с него уходить, а затем приостановила поддержку ресторанов – что бы это ни значило.

Непонятным остается статус компаний McDonald’s, KFC и Starbucks, которые из-за агрессии временно закрыли свои рестораны.

С одной стороны, на эти фирмы давят политики и общество, призывая к бойкоту через поддержку агрессора. С другой – россияне угрожают им национализацией и арестом руководства. Окончательное решение им еще предстоит принять.

Эти четыре сети ежегодно платят оккупантам 400 млн долл налогов.

Список компаний, продолжающих работать в РФ, неполный, ведь упомянуты только самые крупные из них. Ежедневно с новыми санкциями он сокращается, но некоторые налогоплательщики цепко держатся за рынок страны-агрессора в поисках компромиссов.

Самые жесткие испытания для иностранцев в России еще впереди, но многие компании рассчитывают переждать кризис и продолжают наполнять российский бюджет войны.

Автор: БОГДАН МИРОШНИЧЕНКО, ДМИТРИЙ ДЕНКОВ; ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРАВДА