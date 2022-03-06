Компанія Danone висловила солідарність з Україною та повідомила, що й надалі годуватиме російських загарбників

Французька компанія Danone оголосила про призупинення інвестиційних проектів у Росії, але збереже діюче виробництво молочної продукції та дитячого харчування. У повідомленні компанії наголошується, що рішення ухвалене через ситуацію в Україні.

«Ми прийняли рішення призупинити всі інвестиційні проєкти в Росії, але в даний час зберігаємо наші виробництво та розповсюдження свіжих молочних продуктів та дитячого харчування, щоб, як і раніше, задовольняти основні потреби місцевого населення у продовольстві», — йдеться у заяві компанії. Отже, виходить, що й надалі компанія Danone буде годувати, в тому числі і російських загарбників, які нищать українські міста та вбивають мирне населення.

В компанії запевнили що Danone продовжить стежити за розвитком ситуації та виконуватиме рішення французької влади. Компанія також висловила солідарність з Україною та повідомила, що пожертвувала 500 тисяч євро Комітету Червоного хреста.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває з 24 лютого 2022 року. За ці десять днів низка провідних західних компаній розірвала відносини з Росією та ввела санкції на російський продукт.