Компанию Nestlé бойкотируют в соцсетях за отказ уходить из фашистской россии, хакеры дали 48 часов, чтобы подумать и уйти

Швейцарский пищевой гигант Nestlé может столкнуться с бойкотом со стороны потребителей после обвинений со стороны украинских властей в соучастии в действиях России на Украине.

На этой неделе в социальных сетях лавинообразно распространились призывы к бойкоту и пародийные мемы, высмеивающие компанию, пишет Euromag.

Президент Украины Владимир Зеленский еще больше усилил давление на компанию в субботу 19 марта, выступив по прямой видеосвязи на антивоенном митинге в Берне.

Напомним, что почти сразу после вторжения россии в Украину многие крупные торговые марки и бренды уже прекратили свою деятельность в стране-агрессоре.

В четверг 17 марта премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что поговорил с генеральным директором «Нестле» Марком Шнайдером о возможных «побочных эффектах» пребывания концерна на российском рынке, но, «к сожалению, тот не проявил никакого понимания. Надеюсь, что „Нестле“ скоро передумает», — добавил украинский политик и этот его комментарий получил более 60 000 «лайков» за одни сутки.

«В качестве работодателя мы несем ответственность за более чем 7 000 наших сотрудников в России», – сказал пресс-секретарь концерна со штаб-квартирой в городе Веве на берегу Женевского озера.

Скоро пользователи Twitter начали кампанию критики компании, объединившись вокруг хештега #boycottnestle.

Некоторые так называемые мемы переделывали логотип компании, изображая характерную птицу в гнезде так, словно на ее крыле находится нацистская повязка с буквой Z в виде свастики. Латинская бука Z — это знак, который наносят на бронетехнику и иные средства передвижения российские войска, участвующие во вторжении в Украину.

Другие мемы показывали «Нестле» на фоне фотографий разбомбленных больниц в качестве «официального спонсора» российского вторжения. Министр иностранных дел Украины Дмитро Кулеба также высказался по этому вопросу. «Отказываясь прекратить ведение бизнеса в России, „Нестле“ позволяет России продолжать агрессивную войну в Европе», — написал он в своем Твиттере.

Первая городская гимназия Черкас сообщила корпорации Nestle об одностороннем выходе из проекта «Азбука питания». Об этом сообщают на странице Facebook учебного заведения.

Черкасская гимназия работала в проекте примерно 10 лет, но сейчас выступила с заявлением о прекращении сотрудничества и призвала не покупать продукцию Nestle: NESCAFÉ, Nesquik, Coffee-mate, Nuts, KitKat, Lion, Purina, Gerber, Свиточ, Торчин и Мивина.

Напомним, что компания «Нестле» приостановила поставки в Россию некоторых видов продуктов питания, включая кофе бренда Nespresso, но она продолжает поставлять товары первой необходимости, такие как детское питание и крупы. По данным агентства Bloomberg в 2021 году выручка Nestlé в России составила 1,7 млрд швейцарских франков или 1,8 млрд долларов, что эквивалентно примерно 2% от общего объема выручки концерна. На фондовом рынке инвесторы, похоже, относительно равнодушно относятся ко всем этим противоречиям и спорам. В комментариях, присланных в субботу порталу SWI, представитель Nestle заявил, что «у нас нет абсолютно никаких коммерческих причин оставаться в России. Но речь идет о поставках необходимых продуктов питания и удовлетворении основных потребностей местного населения», хотя по данным социологов 75% этого населения с радостью встретило сообщение о том что российские войска вторглись в Украину и гордятся уничтожением населения.

Концерн также подчеркнул свои «усилия по поддержке граждан Украины. Мы будем продолжать делать все возможное для поддержки украинского народа как в самой стране — в том числе в таких городах, как Харьков, где мы пытаемся обеспечивать поставки каждый день — так и за рубежом», — указал пресс-секретарь концерна. Компания подчеркнула свою приверженность соблюдению режима санкций и отвергла утверждения, что она продолжает вести бизнес в России «как обычно».

Компания также отметила, что предприняла «беспрецедентные шаги» по сокращению масштабов своей деятельности в России, включая прекращение всего импорта и экспорта, за исключением основных продуктов питания. «Мы полностью соблюдаем все санкции, будь то американские, европейские или швейцарские — как мы всегда это делаем», — указал представитель «Нестле».

В своем аккаунте в Twitter хакеры обратились к руководству компаний, которые не хотят уходить с российского рынка. Anonymous предлагают им изменить решение в течение 48 часов — или их сайты будут взломаны.

«Призываем все компании, продолжающие работать в России, уплачивая налоги в бюджет кремлевского преступного режима, убирайтесь из России! — пишут они. — Мы даем вам 48 часов, чтобы подумать и уйти, иначе вы станете нашей мишенью!»

Press Release: We call on all companies that continue to operate in Russia by paying taxes to the budget of the Kremlin's criminal regime: Pull out of Russia! We give you 48 hours to reflect and withdraw from Russia or else you will be under our target! #Anonymous #OpRussia pic.twitter.com/7HO9UzeBoc

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 20, 2022