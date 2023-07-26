У Підмосков’ї лікар замовила вбивство колишнього чоловіка – теж лікаря

Жінку затримали прямо в неї в кабінеті, де вона приймає пацієнтів.

Слідчі дізналися про замах, що готується, від інформатора — він повідомив, що 51-річна Оксана, лікар-терапевт Ашукінської міської лікарні, шукає кілера для свого колишнього чоловіка, лікаря-педіатра зі Щілківської лікарні.

Слідство “допомогло” знайти жінці виконавця – і далі “операція” проходила під контролем співробітників поліції.

25 липня до кабінету Оксани прийшов підставний кілер та показав жінці фото вбитого чоловіка. Також як доказ він приніс портмоне «убитого», його паспорт і телефон. Тут жінку й затримали.

На Оксану порушили справу за статтею про підготовку до вбивства. Жінці може загрожувати до 20 років позбавлення волі. // Baza