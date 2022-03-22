Anonymous вииклали базу даних бізнес-клієнтів компанії Nestle, яка допомагає росіянам вбивати українців

Хакерське об’єднання Anonymous зламало базу даних однієї з найбільших харчових компаній світу, Nestle, через її позицію щодо продовження роботи в РФ попри війну проти України.

Про це хакери повідомили у Twitter.

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Напередодні Anonymous пригрозили усім компаніям, які досі працюють в росії, і поставили ультиматум через 48 годин прийняти рішення про зупинку спонсорства агресора.

«Колектив Anonymous оприлюднив базу даних найбільшої харчової компанії в світі Nestlé. Витік 10 Гб даних електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів Nestlé тощо», – заявили хакери.

Швейцарська Nestle – одна з найбільших харчових компаній, яка залишається працювати в росії попри те що російська армія вторгаль в Україну та вбивае мирних громадян. Корпорації Nestle належить низка відомих брендів: NESCAFÉ, Nesquik, Coffee-mate, Nuts, KitKat, Lion, Purina, Gerber, Світоч, Торчин та Мівіна.

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