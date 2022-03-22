Anonymous вииклали базу даних бізнес-клієнтів компанії Nestle, яка допомагає росіянам вбивати українців

Хакерське об’єднання Anonymous зламало базу даних однієї з найбільших харчових компаній світу, Nestle, через її позицію щодо продовження роботи в РФ попри війну проти України.

Про це хакери повідомили у Twitter.

Напередодні Anonymous пригрозили усім компаніям, які досі працюють в росії, і поставили ультиматум через 48 годин прийняти рішення про зупинку спонсорства агресора.

«Колектив Anonymous оприлюднив базу даних найбільшої харчової компанії в світі Nestlé. Витік 10 Гб даних електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів Nestlé тощо», – заявили хакери.

JUST IN: The #Anonymous collective has leaked the database of the largest food company in the world, Nestlé. Leaked 10GB data of emails, passwords, Nestlé business costumers, etc. #OpRussia #boycottnestle #PullOutOfRussia pic.twitter.com/rvVkn0ygxj — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 22, 2022

#Anonymous Courtesy @Ksecureteamlab 10GB #Nestle Database Leaked

Target https://t.co/7ploH7pxrc

Tecnology Magento

A sample of data has been published more than 50,000 nestle business customers#BoycottNestle

currently the weight is 10GB in SQL Formathttps://t.co/Sp1GHFEl7z pic.twitter.com/IKBtbeMVBo — ❤️🕊🏴‍☠️PuckArks 🏴‍☠️🕊❤️ (@PucksReturn) March 22, 2022