Anonymous вииклали базу даних бізнес-клієнтів компанії Nestle, яка допомагає росіянам вбивати українців
Хакерське об’єднання Anonymous зламало базу даних однієї з найбільших харчових компаній світу, Nestle, через її позицію щодо продовження роботи в РФ попри війну проти України.
Про це хакери повідомили у Twitter.
Напередодні Anonymous пригрозили усім компаніям, які досі працюють в росії, і поставили ультиматум через 48 годин прийняти рішення про зупинку спонсорства агресора.
«Колектив Anonymous оприлюднив базу даних найбільшої харчової компанії в світі Nestlé. Витік 10 Гб даних електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів Nestlé тощо», – заявили хакери.
JUST IN: The #Anonymous collective has leaked the database of the largest food company in the world, Nestlé. Leaked 10GB data of emails, passwords, Nestlé business costumers, etc. #OpRussia #boycottnestle #PullOutOfRussia pic.twitter.com/rvVkn0ygxj
— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 22, 2022
#Anonymous Courtesy @Ksecureteamlab 10GB #Nestle Database Leaked
Target https://t.co/7ploH7pxrc
Tecnology Magento
A sample of data has been published more than 50,000 nestle business customers#BoycottNestle
currently the weight is 10GB in SQL Formathttps://t.co/Sp1GHFEl7z pic.twitter.com/IKBtbeMVBo
— ❤️🕊🏴☠️PuckArks 🏴☠️🕊❤️ (@PucksReturn) March 22, 2022
Швейцарська Nestle – одна з найбільших харчових компаній, яка залишається працювати в росії попри те що російська армія вторгаль в Україну та вбивае мирних громадян. Корпорації Nestle належить низка відомих брендів: NESCAFÉ, Nesquik, Coffee-mate, Nuts, KitKat, Lion, Purina, Gerber, Світоч, Торчин та Мівіна.