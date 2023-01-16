Raiffeisen банк у росії визнав терористичні «ЛНР» і «ДНР» та впровадив кредитні канікули для російських загарбників

Як пише видання The Page . в понеділок, 9 січня, міжнародний банківський скандал навколо Raiffesenbank запалав одразу в Україні, Австрії та росії. Австрійські видання Der Standard і Kleine Zeitung опублікували матеріали про те, що Україна вимагає міжнародних санкцій для двох топменеджерів австрійської банківської групи Raiffeisenbank International , а російська донька банку АТ «Райффайзенбанк» не тільки офіційно визнає терористичні «народні республіки», але й надає вигідні умови кредитування російським окупантам в Україні, тобто фактично фінансує агресивну війну.

Raiffeisen у росії визнав так звані «ЛНР» і «ДНР»

В умовах кредитних канікул для російських мобілізованих російський «Райффайзен» дійсно прямим текстом визнає терористичні утворення «ЛНР» і «ДНР» (окуповані території Донецької та Луганської областей) і пропонує пільгові умови для «мобіків»:

«заемщик…, призванный на военную службу … при условии его участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (далее – СВО)».

Російський «Райффайзен Банк» визнає так звані «ЛДНР» та надає пільгові кредити окупантам.

Відповідь російського «Райффайзена » на звинувачення в підтримці війни є показовою:

«Банк діє на підставі чинного законодавства країни, у якій він розташований». «Банк діє на підставі чинного законодавства країни, у якій він розташований».

Показова відповідь російського банка на звинувачення в фінансуванні агресивної війни. Скрін — Сергій Стерненко.

До речі, про можливу діяльність на окупованих територіях Донецької та Луганської області в російському «Райффайзен Банку» говорили ще у 2017 році.

Топменеджери Raiffeisenbank International — у списку тих, кого очікують санкції РНБО

Голова правління австрійської групи Raiffeisenbank International (RBI) Йоханн Штробль і операційний директор групи Андреас Гшвентер потрапили до списку «Війна та санкції» — це люди, для яких Україна в особі Міністерства закордонних справ України та Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) вимагає міжнародних санкцій. Їхні імена як керівників наглядової ради російської дочки АТ «Райффайзенбанк» є на сайті sanctions.nazk.gov.ua (раз і два).

Підстави для санкцій: вони є вищими посадовими особами «компаній, що проводять діяльність у фінансовій сфері та матеріально, фінансово або в будь-який інший спосіб підтримують дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України». Рекомендація про введення санкцій за процедурою надійде до РНБО.

Водночас Йоханн Штробль є головою наглядової ради української дочки RBI, АТ «Райффайзен Банк».

Йоханн Штробль, CEO Raiffeisen Bank international, дуже скоро може опинитись під санкціями.

Андреас Гшвентер, операційний директор RBI та член наглядової ради російського Райффайзена.

Станом на кінець 2021 року баланс «Raiffeisen Банк» у росії становив приблизно 18 млрд євро, а в ньому працювали понад 9 тис. людей. Це один із топ-10 російських банків і багаторічна «дійна корова» групи RBI — за 9 місяців минулого року майже половину прибутку група отримала саме в росії.

З 24 лютого 2022 року RBI «вивчає» ситуацію навколо російської доньки.

У березні 2022 року група офіційно заявила: «Ми залишаємося прихильними до наших клієнтів, це люди та компанії, які не мають стосунку до війни», — і надалі мовчала. У березні 2022 року група офіційно заявила: «Ми залишаємося прихильними до наших клієнтів, це люди та компанії, які не мають стосунку до війни», — і надалі мовчала.

Усі ці місяці австрійський банк начебто обговорює два варіанти: продовження діяльності в росії, як і раніше, або продаж бізнесу. Від RBI не було жодних заяв із цього приводу місяцями, австрійському медіа банк також відповів незрозуміло: «Через складну ситуацію» «неможливо вказати час», «коли експертизу буде завершено».

Офіційна позиція «Райффайзен Банк Україна»

Видання The Page звернулося за коментарем до українського банку групи «Райффайзен Банк Україна ». Щодо можливих санкцій проти топів RBI нам порадили «звертатися до пресофісу RBI». А позиція банку є такою:

«Ми – «Райффайзен Банк Україна » – український банк. У банку працюють люди з різних країн, і всі ми є патріотами України. Команда банку самовіддано працює в умовах воєнного часу, поділяючи з кожним українцем випробування, біль втрат і гордість за країну.

«Райффайзен Банк» в Україні є окремою юридичною особою, що діє відповідно до українського законодавства й дотримується всіх встановлених вимог воєнного стану. Банк припинив відносини з тими клієнтами та грошима, що мають російське та білоруське походження. Ми підтримуємо санкції проти країни-агресора, забезпечуємо критичну інфраструктуру.

Одним із наших акціонерів є універсальна банківська група «Райффайзен Банк Інтернаціональ» (RBI), що здійснює фінансову діяльність на ринках 13 країн Центральної та Східної Європи. На відміну від більшості компаній інших галузей, для банків практично неможливо припинити роботу в будь-якій країні в короткостроковій перспективі через складне банківське регулювання. Утім, Група RBI першою з міжнародних роздрібних банків, що працюють в Україні, оголосила про перегляд своєї присутності в росії, зокрема, Група розглядає ретельно спланований вихід банку з росії».

Олександр Писарук, голова правління «Райффайзен Банк Україна», підкреслив, що їхня материнська компанія «в росії не залучає активно клієнтів і суттєво скорочує кредитний портфель».

«Raiffeisen був фактично першим банком, який присутній і на українському, і на російському ринку, який зробив заяву з цього приводу. І якщо ви побачите заяву, то RBI засудив у ній ВІЙНУ, яка в країні-агресорі називається «спеціальною військовою операцією». Назвати ВІЙНУ ВІЙНОЮ, висловити співчуття всім українцям – це було чесно.

Наш материнський банк чесно й принципово підійшов до питання. Він, я певен, робитиме те, що говорить. Між іншим, хочу нагадати, що RBI має трішки менш як 70% акцій українського банку, а 30% належать ЄБРР (Європейському банку реконструкції та розвитку). Нещодавно ЄБРР також заявив про закриття офісу в росії. Тож у нас усі акціонери відповідальні.

«Райффайзен Банк Україна» – це український банк з іноземним капіталом, це геть не той самий банк, що працює в росії».

«На пів шишечки» не буває — Денис Довгополий

Окремо додамо коментар щодо ситуації від Дениса Довгополого, CEO в Unicorn Nest:

«Ця історія не про те, що банк щось там зробив. А про те, що «на пів шишечки» не буває. Якщо ти залишився в рф, то ти лайно. І рано чи пізно це виявиться. Ти не можеш працювати в росії й довго балансувати – тебе зіштовхнуть униз. І це плата за малодушність.

У цю гру зіграла Bonduelle. Вони залишилися у рф, і компанія заплатить за це. Можливо, своїм банкрутством. Навряд чи вони зможуть оговтатися від такого репутаційного удару, після якого прозріли навіть європейці.

Компанія, фактично доведено та судячи з реакції, свідомо фінансувала війну. Їх уже почали знімати з полиць не лише в Україні, а й у Європі. Рекламні агенції почали відмовлятися від контрактів. І це лише початок — попереду проблеми з банками (ага, НАЗК), найімовірніше, будуть розслідування.

З «Райффайзеном» усе значно простіше й драматичніше. Я переговорив із кількома групами юристів, які розповіли багато цікавого про можливі наслідки того, що зараз відбувається. Але хочу звернути вашу увагу на кілька фактів:

у роки WWII (Другої світової війни) компанія практично працювала на третій рейх, її повернули власникам лише в 1955 році;

ви можете звернути увагу на частку росії в прибутку Групи та падіння акцій Групи з початку року;

інсайдери пишуть, що ейчари в банку на вухах стоять, але я впевнений, що особливого звільнення співробітників не буде. Позиція Групи відома давно й критикується давно, хто хотів, той пішов уже давно, хто залишився, той пасивно (а можливо, й активно) підтримує війну, і я маю багато запитань до цілої низки українських громадян, які, будучи пов’язані з банком, не озвучили свою позицію тоді й не озвучують зараз.

Але важливо інше: останні події запустили процеси, які виявляться вже в короткостроковому періоді, і дуже сильно. Для того щоб бути ізгоєм у світі грошей, не обов’язково потрапляти під санкції, достатньо бути замазаним. Кожна західна компанія, яка не втекла з оркостану, заплатить за це свою ціну». Але важливо інше: останні події запустили процеси, які виявляться вже в короткостроковому періоді, і дуже сильно. Для того щоб бути ізгоєм у світі грошей, не обов’язково потрапляти під санкції, достатньо бути замазаним. Кожна західна компанія, яка не втекла з оркостану, заплатить за це свою ціну».

Міжнародні банки повинні нарешті вийти з російського ринку — НБУ

Реакція Національного банку України:

Нацбанк нагадав, що вважає посилення санкцій та зовнішнього тиску на економіку країни-агресора одним з пріоритетів своєї міжнародної діяльності. НБУ неодноразово закликав міжнародні банківські та страхові групи Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole припинити бізнес-діяльність на території рф та білорусі. Представники НБУ зустрічались з керівництвом та акціонерами цих груп. Міжнародні банкіри кожного разу запевняли, що вони «продовжують вивчати всі стратегічні варіанти майбутнього їх бізнесу в росії, включно з варіантами виходу з цього ринку».

Проте НБУ констатує «відсутність прогресу на шляху прийняття остаточних рішень щодо виходу з російського ринку». Навпаки, міжнародні групи залишаються активними учасниками банківського ринку рф, конкуруючи за збільшення кредитних портфелів. У своїх матеріалах банки відкрито використовують назви лнр та днр як окремих суб’єктів, фактично толеруючи зухвале порушення росією міжнародного права.

«Публічно ще раз звертаємося до керівництва міжнародних банківських груп – залишаючись в росії, ви обрали підтримку агресора та його воєнних злочинів». «Публічно ще раз звертаємося до керівництва міжнародних банківських груп – залишаючись в росії, ви обрали підтримку агресора та його воєнних злочинів».

Отримання прибутків у країні-агресорі призводить до значних ризиків для діяльності зазначених інституцій в їхніх основних юрисдикціях, нагадав НБУ. Та пообіцяв звернутись до відповідних урядів і регуляторів для ініціювання реакції на дії міжнародних фінансових груп.

«Щодня ми підбиваємо невтішні підсумки втрат, які принесла нашій країні війна. Щоранку розпочинаємо день з хвилини мовчання, згадуючи загиблих. У той час, як бізнес, який залишився в рф, підсумовує та підраховує. Міжнародні банки повинні нарешті реалізувати рішучі заяви, зроблені майже рік тому, та вийти із ринку зануреної по лікті в кров українців росії. Дотичність поважних європейських компаній до економіки країни-терориста – отруйна. Війна – це час обирати між прибутком та гідністю», – підкреслив голова НБУ Андрій Пишний. «Щодня ми підбиваємо невтішні підсумки втрат, які принесла нашій країні війна. Щоранку розпочинаємо день з хвилини мовчання, згадуючи загиблих. У той час, як бізнес, який залишився в рф, підсумовує та підраховує. Міжнародні банки повинні нарешті реалізувати рішучі заяви, зроблені майже рік тому, та вийти із ринку зануреної по лікті в кров українців росії. Дотичність поважних європейських компаній до економіки країни-терориста – отруйна. Війна – це час обирати між прибутком та гідністю», – підкреслив голова НБУ

«Міжнародні компанії, які залишаються працювати в росії, напряму фінансують російські воєнні злочини та геноцид українців», — ще раніше висловився міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. «Міжнародні компанії, які залишаються працювати в росії, напряму фінансують російські воєнні злочини та геноцид українців», — ще раніше висловився міністр закордонних справ України

Про згортання бізнесу в росії одразу після повномасштабного вторгнення рф в Україну заявили американський Goldman Sachs, групи ING, Credit Agricole, Societe Generale, Commerzbank, BNP Paribas, SEB, Intesa Sanpaolo, PPF Group, Bayerische Landesbank, Iccrea BancaImpresa S.p.A., Lombard Odier. Hellenic Bank і Hokkaido Bank залишили по 1 відділенню. Платіжні системи Visa, Mastercard, JCB, American Express, PayPal, Payoneer, Western Union залишили російський ринок. Citi Bank так і не вийшов і почав набирати співробітників. Досі працюють у рф UniCredit і HSBC.

Автор: Кіра Іванова; The Page