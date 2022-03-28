Действительно ли ушли 54 известные мировые компании, зарабатывающие в россии?

После аннексии Крыма Россией в 2014 году один из поставщиков сыра камамбер в российские магазины, французский Auchan, перенес производство из Франции в РФ, против которой только что была введена серия международных санкций. Благодаря этому, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собеседника в Auchan, 95% товаров, продаваемых компанией на российском рынке, теперь производятся внутри страны. Соответственно, сейчас, во время нападения России на Украину, Auchan может почти безболезненно оставаться одной из нескольких десятков иностранных компаний, которые, несмотря на войну, решили продолжать бизнес в РФ.

Подробный разбор от Forbes.

Согласно исследованию ученых Школы менеджмента Йельского университета, на 24 марта от присутствия в РФ полностью отказалось 169 международных компаний. 36 – наоборот, никак не отреагировали на события в Украине, продолжая обслуживать клиентов в России и, соответственно, уплачивая налоги в российский госбюджет.

Еще 191 компания решила «приостановить деятельность», впрочем, не исключая случайного возобновления бизнеса. 30 – не идут, но сокращают сделки, 56 – тоже остаются, но прекращают инвестиции в рынок РФ.

Наблюдая за подготовкой российских властей к вторжению в Украину, международные компании оказались в ловушке. С одной стороны, оставаться в России для них – большой бизнес (ведь российский рынок будет стагнировать из-за санкций) и репутационный удар. С другой – это риск потерять миллиардные инвестиции и серьезные доходы. СЕО европейских корпораций говорят об этом прямым текстом.

«Вы хотите, чтобы мы отказались от российских активов и тем самым обогатили россиян, которых мы же и поместили под санкции?» – спросил СЕО французской энергетической компании Total Патрик Пуянне во время интервью на радио RTL.

В списке 250 крупнейших российских компаний по выручке в 2020 году 54 – с иностранным капиталом. 43 происходят из семи стран: США, Великобритании, Германии, Франции, Японии, Кореи и Китая. Total, владеющая долями в нескольких газодобывающих проектах в РФ – одна из них. Как и ряд других международных корпораций, она решила не уходить из России.

Инфографика: Максим Золоедов

Forbes проанализировал финансовые показатели и решения по российскому рынку всех 54 крупнейших компаний РФ с иностранным капиталом. Уровень лояльности к рынку зависит от жесткости санкций: некоторые компании заявили о желании уйти из России, другие последовательно остаются, третья группа ограничилась частичным сокращением активности в РФ.

Что держит международный бизнес в стране, развязавшей войну с Украиной?

США

Решение американской корпорации International Paper остановить производство на Целлюлозно-бумажном комбинате в российском Светлогорске спровоцировало дефицит и резкое удорожание офисной бумаги по всей РФ. Одна из причин – санкции блокируют поставки критических для производства импортных материалов.

Долю в основном бизнесе в РФ – производстве целлюлозы (занимает ⅔ российского рынка) Ilium, которым International Paper занимается вместе с местным миллиардером Захаром Смушкиным, – американская компания хочет продать.

Из РФ также планирует постепенно выйти одна из самых крупных табачных компаний мира Philip Morris (PMI), занимающая около трети российского сигаретного рынка. Компания пока не останавливает дистрибуцию продукции, но ограничила производство и остановила запуск всех новых продуктов в России. Бизнес в России генерирует около 6% глобальной выручки PMI.

PepsiCo останавливает продажи своих флагманских напитков в РФ (наиболее узнаваемый бренд – Pepsi), однако пока ничего заявляла по отношению к заводу «ВБД», генерирующему более $1,5 млрд выручки в год.

Ее глобальный конкурент – Coca-Cola Company (не входит в список 250 крупнейших компаний РФ) – полностью прекратила деятельность в России, однако корпорация не владеет заводами в РФ напрямую, занимаясь только маркетингом. В то же время она поставляет сырье на 10 предприятий, принадлежащих Coca-Cola Hellenic Bottling Company. Эта компания пока не делала никаких заявлений о возможной продаже этого актива, но предупредила российских покупателей о подорожании продукции на треть.

Молчат и американские энергетические гиганты Chevron, Mobil и Oryx, совокупно контролирующие четверть международного проекта «Каспийский трубопроводный консорциум – К».

Инфографика: Максим Золоедов

Великобритания

Британский нефтяной гигант BP был одной из первых глобальных компаний, объявившей о полном выходе из российского бизнеса в результате войны в Украине. Это произошло еще 27 февраля – как пишет WSJ, решение британская компания принимала не без определенного давления со стороны правительства Великобритании.

В России BP владеет 20% долей в крупнейшей нефтедобывающей компании страны «Роснефть» и через нее – еще в 11 дочерних компаниях. Их общая выручка в 2020 году превысила $18 млрд, чистая прибыль – $6,1 млрд, из которой на долю BP выпадало около $1,3 млрд.

Другая нефтегазовая компания с британскими корнями Royal Dutch Shell также сворачивает все проекты в РФ.

Инфографика: Максим Золоедов

Германия

Утром 25 марта под обстрел российских войск попал гипермаркет Metro в Харькове, принадлежащий немецкой компании Metro AG. Восемь лет назад – в конце мая 2014-го – разворованный магазин Metro в Донецке стал одним из символов захвата города боевиками, действовавшими при поддержке и координации со стороны России.

В 2022 году Metro входит в число европейских компаний, которые принципиально отвергают идею выхода с российского рынка. Это вызвало внутренний конфликт между украинским подразделением и материнской структурой. Центральный офис Metro (Дюссельдорф) объяснил сотрудникам нежелания уходить из России «ответственностью за 10 000 российских работников». 2021 бизнес в РФ принес Metro выручку в €2,4 млрд, около 10% от общего годового результата группы.

Почти синхронно из РФ вышли три ключевых германских производителя автомобиля: Volkswagen, Mercedes Benz и BMW. Их индустрия больше всего пострадает от войны в Украине. Во-первых, российский рынок сковывают санкции, что ограничивает поставки импортных запчастей. Во-вторых, последствия ощутят автопроизводители по всему миру из-за нарушений логистических цепей: украинские компании поставляют около половины неона, используемого в производстве микрочипов, а РФ является важным поставщиком, палладием и никелем, пишет Forbes со ссылкой на аналитический отчет банка UBS.

Инфографика: Максим Золоедов

Франция

По словам собеседников WSJ, которые 4 марта участвовали во встрече между президентом Франции Эммануэлем Макроном и представителями крупного бизнеса, руководство страны не стало давить на компании по выходу с российского рынка.

В первые недели войны в Украине французский бизнес показал себя одним из самых лояльных России. Об ограничении бизнеса в РФ после продолжительной критики объявил только автоконцерн Renault, который все же решил остановить производство на заводе в Москве. Французская компания также пообещала подумать, что делать с долей 68% в российском «АвтоВАЗе», которым она владеет вместе с госкомпанией «Ростех».

Отчасти ограничил активность в РФ Danone, впрочем, сохранив производство. Наиболее последовательными оказались ритейл-сети группы ADEO : Leroy Merlin, Auchan и Decathlon. Все эти компании также имеют бизнес в Украине.

23 марта центральный офис Leroy Merlin отобрал доступ к Facebook-странице у сотрудников «Леруа Мерлен Украина». Накануне они засыпали материнскую компанию петициями с требованием выйти из российского рынка. Позже украинский офис был отрезан от корпоративных коммуникаций.

«Нет никаких причин перестать быть полезными россиянам, которым нужно отремонтировать, утеплить, обезопасить… свои дома», – написал в письме украинским коллегам гендиректор Adeo Филипп Зиммерманн.

В 2020 году 113 магазинов в РФ принесли Leroy Merlin выручку в $4,8 млрд. Аналогичный показатель шести украинских магазинов (данные YouControl) – $75 млн. 21 марта один из них был частично разрушен во время целенаправленного ракетного удара россиян по ТРЦ Retroville, находящемуся в одном из спальных районов Киева. В результате атаки погибли восемь человек.

Инфографика: Максим Золоедов

Банки стоят в стороне от темы войны в Украине? Почему? На российском рынке присутствует ряд крупных европейских банков. Среди них французские Societe Generale, BNP Paribas и Credit Agricole, итальянские Intesa Sanpaolo и UniCredit, австрийские Raiffeisen и Erste, немецкий Deutsche Bank, американский Citi, швейцарский Credit Suisse и другие. В список ТОП-50 по активам в РФ входят семь банков с иностранным капиталом: Росбанк (100% у Societe Generale), UniCredit, Citi, банк «Санкт-Петербург» (21,3% в Credit Suisse, еще около 5% – в ЭБРР), Московский кредитный банк (МКБ, 3,25% в ЭБРР) и Совкомбанк (13,5% в нескольких азиатских инвестфондах). Читать больше

Другие владельцы крупного российского бизнеса British American Tobacco* Отрасль : Дистрибуция табака. Выручка в 2020: $2 730 млн. Решение по рынку РФ: выход из рынка * Ни один из владельцев не владеет пакетом свыше 1% акций

Nestle, Швейцария Отрасль: FMCG. Выручка: $2 298 млн. Решение: сокращение ассортимента

INGKA (Бренд IKEA), Нидерланды/Швеция Отрасль: FMCG. Выручка : $1706 млн. Решение : выход с рынка

Enel, Италия Отрасль : Электроэнергетика (50% в компании «Русэнергосбыт»). Выручка , взвешенная на долю компании: $1245 млн. Решение : прекращение инвестиций и постепенный выход с рынка

Glencore, Швейцария Отрасль : Нафтогаз (25% в «Русснефти»). Выручка, взвешенная на долю компании: $457 млн. Решение : оценивает возможность выхода с рынка

ЕБРР Отрасль : Нафтогаз (8% в «Иркутской нефтяной компании»). Выручка : $154 млн. Решение: остается в проекте

Gedeon Richter, Венгрия Отрасль : Фарма (5% в «ЦВ Протек»). Выручка : $148 млн. Решение : остается в проекте

Arricano, Эстония Отрасль : Ритейл (6% у «О Кэй»). Выручка : $126 млн. Решение : остается в проекте

Япония

Японский кармейкер Toyota не заявлял о закрытии своего завода в Санкт-Петербурге, но все равно попал в список иностранных компаний, подлежащих принудительной национализации россиянами.

Toyota приостановила производство и экспорт в РФ. Официальное объяснение – проблемы с логистикой. Другой японский автопроизводитель Nissan также остановил бизнес в России, однако, в отличие от Toyota, не стал подчеркивать, что это временно.

Глобальный табачный гигант JTI занимает около 40% табачного рынка России (на Украине – 24%). Компания пытается обходить во внутренних и внешних коммуникациях тему вторжения РФ в Украину, говорят собеседники Forbes в JTI. В настоящее время компания ограничила только маркетинговую и инвестиционную активность на российском рынке.

Инфографика: Максим Золоедов

Корея

Как и в случае с Японией, корейский бизнес в целом представлен в РФ автопроизводителями – Hyundai и KIA. Компании владеют заводом ХММР в Санкт-Петербурге, вторым по мощностям в РФ. Ежегодно предприятие выпускает около 200 тыс. авто.

Корейцы также избегают вопроса войны России с Украиной: остановив ХММР на неопределенный срок, они ссылаются на проблемы с поставками. Когда завод сможет возобновить работу – неизвестно. Между тем автомобили нескольких моделей Hyundai продолжают выпускать другие российские заводы, не принадлежащие корейским компаниям, в частности «Автотор» в Калининграде.

Более четкая позиция у Samsung. 5 марта, объявляя об остановке поставок в РФ, компания прямо отметила, что это связано с «текущими геополитическими обстоятельствами», цитирует стейтмент Samsung агентство Bloomberg.

Инфографика: Максим Золоедов

Китай

Несмотря на статус едва ли не главного партнера России, Китай имеет не так много крупных бизнес-проектов в РФ. Ключевой игрок в этом смысле – коллаборация государственных Sinopec и Silk Road Fund, которые инвестировали в несколько нефтегазовых проектов в России. Другой интересант – China National Oil and Gas Expolration and Development Company.

До сих пор китайские госкомпании никак не реагировали на вторжение России в Украину (по данным FT, частные Xiaomi, Oppo и Huawei вдвое сократили поставки в РФ из-за санкций), однако, по информации источников Reuters, близких к Sinopec, компания начала переговоры с российскими партнерами о приостановке инвестиций, что было обусловлено рекомендацией властей Китая пересмотреть бизнес-связи с Россией.

Sinopec владеет 10% в российском Сибур Холдинг, партнеры планировали совместные инвестпроекты в РФ на $500 млн. Основным акционером Сибур является правительство России. Среди миноритариев – давний друг президента РФ олигарх Геннадий Тимченко и Кирилл Шамалов – считают российские СМИ, зять Владимира Путина.

Инфографика: Максим Золоедов

Авторы: Владимир Ланда; Сергей Шевчук; Forbes