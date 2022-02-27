Наша міць. Чому Росія безсила перед вірусом українства

Якщо ми все-таки зазнаємо поразки, на нас чекають звірства окупантів: спочатку їх власні, а потім «дружніх Кремлю» маріонеток-«українців» із московською клешнею, засунутою їм у… , що виходять від встановленого ними режиму . Невідомо ще, до речі, чиї звірства будуть гіршими — слуги часто бувають стараннішими, прагнучи вислужитися перед панами. Нас також чекає щільна прив’язка до феодальної Росії, жорстка заборона всього ліберального взагалі, і всього українського, крім фольклорних танців і співів «хохлів» на втіху російським оркам, особливо. Чекає на фізичне знищення всіх українських патріотів, до яких окупанти доберуться, і відхід у підпілля чи втеча за кордон уцілілих. У сумі це означає довгу, можливо, кілька десятиліть, і нескінченно задушливу ніч. Опинившись у ній, навіть нинішні шанувальники московського режиму, яким здалеку він представлявся у рожевому кольорі, спочатку будуть шоковані, потім розчаровані, потім налякані і, нарешті в розпачі від відсутності перспектив. Весь цей шлях уже пройшли жителі анексованого Криму, включаючи і більшість тих, хто 2014 року бажав приходу російських окупантів.