Подполковник Специальных сил США Перри Блэкберн: украинцы добились успеха в применении «нерегулярных сил»

Украинцы используют блестящую военную стратегию «глубокой обороны», которую они научились применять довольно быстро. Это существенно замедляет и запутывает россиян, поскольку предполагает проведение комплексных атак на нескольких уровнях со стороны как ВСУ, так и нерегулярных сил. Об этом в эксклюзивном интервью агентству Укринформ рассказал подполковник в отставке Специальных сил США Перри Блэкберн.

Он прибыл в Украину в составе своей некоммерческой организации AFGfree.org, чтобы помочь с доставкой необходимой помощи в труднодоступные регионы. Недавно он начал анализировать то, как украинская терроборона набирает, обучает, организует и оснащает личный состав. Сейчас он помогает создать единый подход для территориальной обороны Украины, чтобы «обучать тренеров» основам боя, как эффективно «стрелять, двигаться и обеспечивать связь».

– Если говорить о нынешнем этапе войны, какие виды классической тактики были наиболее удачно применены украинскими силами против россиян?

— Оборона, которую они проводят – это классическая «глубокая оборона». Украинцы быстро научились применять эту стратегию, и она является важным фактором, который помешал продвижению врага. Это останавливает россиян и сбивает их с толку, когда проводится сразу несколько уровней атак, как со стороны регулярных частей, так и нерегулярных сил при полной поддержке украинского народа.

Думаю, другой классический метод, который украинцы достаточно хорошо применяют – это контрнаступление или контратака. По военной практике мы знаем, что оборона проводится тогда, когда нужно подготовиться к наступлению. Поэтому, думаю, украинские военные используют такую же тактику – обороняться, чтобы подготовиться к наступлению, и сейчас вы уже можете увидеть это на поле боя чаще, чем в первые дни.

— В чем именно украинцы имеют успех – с точки зрения действий регулярных подразделений, а также нерегулярных сил? Какие тактические приемы и операции, примененные украинцами, были эффективны в противостоянии россиянам? — Если честно, я так и не увидел никаких эффективных действий со стороны россии против украинцев. Мы все, кто вырос в эпоху холодной войны, знали, что российские силы вторжения – медленные, но не методические, и что они, скорее всего, будут полагаться на артиллерию, чтобы попытаться поразить своего противника и заставить его капитулировать. Думаю, именно так и произошло вначале. Но почему-то многие забыли об этом и подумали, что русские будут быстрыми и гибкими, и что через семь дней все закончится. Впрочем, украинцы исполнили очень важную роль в этом деле, они встали против этого и добились действительно поразительного успеха. Итак, по поводу украинцев, первое, что я увидел – это то, как они сплотились. Они объединились как братья и сестры на этой войне, они быстро доверились своему руководству, Президенту Зеленскому, являющемуся наиболее важным фактором для проведения любых операций против вражеских сил. Нужно доверять друг другу, и они поступили именно так. Они также доверились другим нациям, чтобы те стали частью совместных усилий, даже если это происходит только путем оказания помощи. Розгром російських загарбників на переправі через Сіверський Донець Во-вторых, украинцы добились успеха в применении «нерегулярных сил», и я думаю, здесь есть две вещи, которые нельзя не учитывать на поле боя. Одна касается гуманитарного аспекта, а другая – эффективности применения вашей тактики, нестандартных приемов и операций против врага, чтобы остановить его продвижение, а затем нейтрализовать, контратаковать и вернуть захваченные территории. И хотя это иногда может тянуться медленно, совместите это с тем, как действуют украинские силы, и вы увидите, что они добились значительных успехов. Я вижу это на местах, где мы работаем со многими людьми в сфере гуманитарной помощи, обеспечивающими поставки в районы, отмеченные на картах как захваченные, откуда россияне отступают. Эти районы нуждаются в большей первоочередной поддержке, чем другие регионы Украины. Итак, мы можем «с помощью и через» украинцев восстановить эти территории гораздо быстрее – при поддержке украинского правительства, украинских военных и частных организаций, таких как AFGfree, выполняющих подобную работу. – Среди американцев до сих пор возникают вопросы по доставке в Украину боеприпасов, вооружения и других материалов. Что вы увидели на местах, где больше нужны снаряды, горючее, патроны и другие необходимые вещи? Доходят ли эти припасы, или нам нужно прилагать дополнительные усилия?

— Мы должны прилагать больше усилий, совершенно верно. Мы слишком медленно пытаемся помочь украинцам. Я бы сказал, весь мир действовал слишком медленно. Мы уже знали об этом перед Олимпиадой. Многие мировые лидеры даже заявляли о вторжении россии. Я думаю, мир ждал, чтобы увидеть, действительно ли путин собирается это сделать. Возможно, они думали, что не хотят провоцировать его, но, в конечном счете, это оказалось неправильным решением. Таким образом, теперь они пытаются догнать, и это очень трудно сделать, когда уже происходят прямые боевые столкновения с врагом. Однако, с другой стороны, я должен сказать, что украинцы – гражданские и военные, которых я встречал, – невероятно добродетельные люди. Я к тому, что это немного надрывает твое сердце. Хотя я обычно так не говорю, но я благодарен за все, что они делают и не жалуются на это… Они просто делают все, что могут, с тем, что имеют, и одновременно используют свои «нерегулярные силы», чтобы восполнить пробелы и дефицит поставок. Битва за Ірпень: як ветерани АТО «били їх на досвіді» И когда я говорю о поставках, я имею в виду не только вооружение. Здесь также речь идет о гуманитарных грузах. Люди находятся в зоне боевых действий. Произошло много неизбирательных – совершенно неспровоцированных – ракетных ударов с российской стороны, убивавших невинных мирных жителей. Ни одна нация в мире не сможет сказать, что любое из этих нападений могло быть оправданным. И речь идет не об одном-двух из них, что можно было бы списать на ошибку таргетинга, потому что это происходило в Украине очень часто. Именно поэтому эти (гуманитарные – ред.) усилия не менее важны, потому что вы должны показать людям, что уделяете им такое же внимание и поддержку, как и военным. И это та вещь, которая объединяет (украинскую – ред.) нацию. Это действительно здорово. Я был здесь, в Украине, и раньше. Я действительно несколько раз играл в американский футбол в Киеве против «Киевских патриотов». Так что видеть, как эта нация превращается и растет… Это просто невероятно, и я с гордостью могу сказать, что мы, в AFGfree, помогаем этим усилиям. К сожалению, эту игру с «Киевскими патриотами» мы не выиграли. Они ведь тренировались здесь играть в американский футбол, верно? В этом нет ни малейших сомнений. Они – «Meat Eaters!» (на амер. жаргоне – сильная команда, хищники, не вегетарианцы). — Вы запустили свой проект AFGfree.org после вывода сил США из Афганистана, чтобы помочь афганцам в вопросах безопасности, выезда и гуманитарной поддержки. Когда Россия вторглась в Украину, вы адаптировали свой успешный проект, чтобы помочь украинцам. Как это работает сейчас?

– С самого начала это все не было похожими вещами. Афганистан – это страна, не имеющая выхода к морю, оттуда трудно уехать, в то время как в Украину мы можем направить необходимые поставки из других стран. Поэтому сначала (в Украине – ред.) мы помогали с эвакуацией, продовольствием и укрытием. Под укрытием мы понимаем обеспечение определенного убежища для перемещенных лиц, а также дальнейшее перемещение по Украине и за ее пределы. В районах, куда нет привычного доступа, и претерпевших войну, мы можем выполнять функции спецназовцев, под которые создавался наш проект AFGfree.org. Эта работа проводится при помощи и непосредственном участии украинцев, чтобы обеспечить поставки припасов и гуманитарной помощи, критически необходимых в районах, где ситуация тяжелая. Поэтому мы не просто доставляем припасы в места, куда добраться легко, мы используем в наших операциях украинцев, знающих местность, чтобы иметь фактическое представление о линии разграничения с российскими войсками. Мы делаем это, чтобы доставить припасы, еду, другие вещи людям, которые в этом нуждаются – украинцам, которые фактически находятся в тылу врага. Это большое дело, которое мы смогли реализовать в нескольких труднодоступных районах и которое мы будем продолжать до тех пор, пока это будет необходимо. Это (вынужденное переселение людей – ред.) является частью тактики россиян, впрочем, украинцы сами прилагают усилия, чтобы смягчить эти последствия, и чтобы военные могли продолжать воевать. Такой «подход целой нации», который сейчас видим здесь, в Украине, не наблюдался со времен Второй мировой войны. Украина – это нация, действительно объединившаяся, чтобы бороться с тиранией. Головной сержант противотанкового дивизиона: если «убрать» воздух, то мы никому не проиграем – от слова «совсем» – Какую стратегию Украина может использовать в борьбе с диверсантами и саботажниками?