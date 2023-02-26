Про тонкощі підготовки до деокупації: «Звільнення Криму наближається завдяки ЗСУ»

Звільнення Криму наближається завдяки Збройним силам України і триває підготовка кадрового резерву для півострова, який потрібен буде після його деокупації. Про це, серед іншого, в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода LIVE» розповів Денис Чистіков, заступник постійної представниці президента України в АР Крим.

Влада України раніше заявляла, що повертатиме Крим і силою, і дипломатією. Деякі закордонні експерти навіть зазначали, що Україна може звільнити півострів до кінця літа 2023 року.

– Формулювання «готуємо кадровий резерв для Криму» звучить красиво. Але поясніть, це поки що на етапі намірів чи вже конкретно якась робота ведеться і цей резерв формується?

– Ця робота почалася ще восени за вказівкою президента України після другого урядового саміту. Оскільки ми бачимо, вже і світ розуміє, що звільнення Криму наближається завдяки ЗСУ. Тому в цьому напрямку вже проводилися нами робочі наради з відповідними органами державної влади і з правоохоронцями, з силовими органами. Вони в себе вже після наших зустрічей проаналізували, яку кількість їм необхідно збільшити своїх структурних підрозділів. Це саме стосується і правоохоронців, і ЗСУ, і спецслужб, які будуть функціонувати на території тимчасово окупованого Криму. Вони вже мають певний штат.

Крім того, Нацполіція вже має досвід щодо роботи на звільнених територіях. Тому вона вже також розробляє, у неї є план дій у разі звільнення цих територій, у тому числі і тимчасово окупованого Криму. Також вони на майбутнє вже закладають, передбачають певні витрати у свої бюджети. Тому також ця робота ведеться.

Крім того, представництво разом з Київським національним університетом вже розробляє навчальну програму для заочного і очного навчання саме для студентів, яке буде готувати саме фахівців, які будуть необхідні в адміністративних органах влади на звільнених територіях тимчасово окупованого Криму.

Крім того, зараз завершується запис на онлайн-курс для підвищення кваліфікації держслужбовців саме для їх направлення і отримання певних знань в сфері, що стосується звільнення тимчасово окупованого Криму.

Крім того, як вже казали в Міністерстві реінтеграції, безпосередньо Ірина Андріївна Верещук, що при Мінреінтеграції буде створена робоча група, яка вже буде безпосередньо напрацьовувати з органами центральної виконавчої влади саме в системі виконавчої влади вже дії безпосередньо з відновлення цих представництв на території тимчасово окупованого Криму. Тому так.

– А як щодо кримців, які зараз перебувають на півострові? Ті самі вчителі, лікарі, представники інших професій – ви бачите якусь зацікавленість? Може, хтось реєструється до цього вашого «кадрового резерву» звідти? Чи ні?

– Тут слід відзначити на рахунок зацікавленості кримців, що вони розуміють, що Україна наближається і звільнення буде. Вони зараз більше зацікавлені законодавством України. Оскільки ми розуміємо, що за 9 років змінилося законодавство. Тому те, що стосується кадрового резерву, не всі зможуть відразу бути залученими. Але будуть передбачатися навчальні програми щодо їх перепідготовки. Але це тривалий процес. Однак нам потрібно відразу запустити державну систему.

Але що стосується кадрового резерву і зацікавленості серед кримців, то є підвищення зацікавленості саме серед кримців-ВПО, які виїхали з території тимчасово окупованого Криму і зараз перебувають тут. Тобто ми вже отримуємо не тільки безпосередньо у ході розмови, спілкування, але також вже безпосередньо отримуємо від них резюме з проханням зарахувати їх до кадрового резерву, коли він почне офіційно функціонувати.

– Ми ж розуміємо, ми зараз дуже гіпотетично, на перспективу говоримо. Ніхто зараз не знає, коли буде звільнений Крим. І ви зараз сказали, що завдяки ЗСУ звільнення Криму наближається. Але насправді ви теж не знаєте, коли це може статися – перспектива місяці чи навіть роки.

Але припустимо, що Крим дуже швидко звільняють, як Харківщину чи Лиман, і туди приходить українська влада. Що відбуватиметься? Ви всіх вчителів, лікарів звільняєте? Як відбуватиметься перевірка ось таких представників мирних професій на співпрацю з російською владою?

– Тут слід відзначити наступне, що громадяни України, мешканці Криму, які не вчиняли воєнних злочинів, не вчиняли злочинів сприяння російській агресії, не вчиняли злочинів проти людяності, не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Особи, керівники навчальних закладів будуть притягнені до кримінальної відповідальності, оскільки вони сприяли окупації, вони керували. Це ж стосується і медичної сфери, саме адміністративного, керівного персоналу.

Що стосується вчителів, то вони будуть проходити стажування, перепідготовку і продовжувати викладання, окрім тих предметів, що, на цей час, це історія Російської Федерації, яка викладається, а також ті, що займалися саме мілітаризацією освіти. Оскільки ми знаємо, що дев’ять років Росія активно проводила заходи, які направлені на втягнення дітей у військову сферу. Тобто готували їх для продовження військової агресії з боку Російської Федерації.

Що стосується медичних працівників, то також тут треба зазначити, що буде притягнутий саме керівний, адміністративний персонал, який координував діяльність, а також ті, що надавали безпосередню участь у «СВО». Тобто ми знаємо, що і цивільні об’єкти використовуються зараз окупаційною адміністрацією у військових цілях.

Що стосується органів державної влади, то ми знаємо, що на даний час відразу залучати не буде можливості, оскільки мешканці Криму не були інтегровані в наш простір саме законодавчий. Тому буде вестися підготовка.

Тому саме про 50 тисяч і говориться. Це перший етап, коли треба буде налагодити безперебійне функціонування системи. Оскільки ми розуміємо, що реінтеграція повинна бути швидкою. І Росію, хоч ми її і виб’ємо з території тимчасово окупованого Криму, але вона продовжить існувати і продовжить свою інформаційну і пропагандистську діяльність, буде намагатися всіляко впливати на це. Тому саме для стабільного функціонування державних органів і правоохоронних, і ЗСУ необхідний вказаний кадровий резерв.

– Напередодні з’явилося дослідження Єльського університету, де повідомлялося, що було ідентифіковано щонайменше 43 табори на території Росії і в окупованому українському Криму, де утримували українських дітей в рамках так званого «політичного перевиховання». Чи відомо українській стороні про наявність таких таборів у Криму, скільки там дітей може утримуватися або якась інша інформація?

– Слід відзначити, представництво веде такий моніторинг ще від початку окупації. Оскільки Російська Федерація зрозуміла, що вона не змогла налагодити систему управління на новоокупованих територіях Запорізької і Херсонської областей, вони ухвалили рішення вивозити цих дітей нібито на «відпочинок» на територію Кримського півострова. Для цього використовувалися дитячі табори, у тому числі «Артек» для нібито «відпочинку». Разом з тим там відбувався «виховний» процес. Крім того, використовувалися для цього і кадетські корпуси, кадетські класи, які функціонують на території тимчасово окупованого Криму.

У подальшому після «навчання», так званого «відпочинку» дітей не повертали з питань безпекового фактору. Тому, якщо батьки самі не приїжджали за дітьми, ці діти залишалися на території тимчасово окупованого Криму.

Крім того, насильно були вивезені дитячі будинки з території Херсонської області. Це дитячі будинки з Херсону, Олешок, Нової Каховки, Каховки. Вони також були переміщені.

Відомі також такі факти про те, що саме для маніпуляції з колаборантами їхні діти перебувають за межами і під контролем Російської Федерації. Зокрема, відома інформація, яка поширювалася у ЗМІ, щодо колаборантів з міста Скадовськ, чиї діти перебувають на території Російської Федерації. Щоб вони не відмовлялися виконувати свої обов’язки, діти зараз залишаються під контролем Росії.

– Ми ж виходимо в прямому етері. Люди наживо питають у вас: що робити людям у Криму – тікати чи очікувати на ЗСУ і нічого не боятися?

– Ми зараз знаємо, що навіть ті люди, кримці, які ставилися нейтрально до того, що відбувалося, зараз вже усвідомлюють повернення ЗСУ, вони вже, навпаки, підштовхують Російську Федерацію (є такі тренди), що якщо ви не були впевнені дев’ять років тому, навіщо це ви робили, краще залишити зараз Крим, ми не хочемо тут війни. Тобто вони, знову ж таки, вже підштовхують Російську Федерацію до того, що вони мають передати Крим під контроль України без збройного конфлікту.

Що стосується кримців, то ми зазначаємо, що мешканці Криму, які не вчиняли злочинів проти людяності, не сприяли окупації, не будуть притягнені до відповідальності. Навіть ті, що були причетні до протиправної діяльності, щодо них і не маючи ознак злочинів, пройдуть люстраційні заходи, будуть певні обмеження щодо заняття певних посад, але вони також не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і зможуть продовжувати проживати на території тимчасово окупованого Криму.

Залишити тимчасово окупований Крим мають лише громадяни Російської Федерації, які в’їхали на територію Криму після 2014 року. Оскільки ми знаємо, що більшість з них в’їхала на територію Криму саме незаконно. Оскільки на той час законних підстав в’їзду в Крим не було.

– Багато там таких громадян? Зараз ми не беремо військових, які там самі собою, бо війна. А от цивільних?

– За статистикою навіть офіційною, яку вказують окупаційні органи влади, їх понад 400 тисяч. Разом з тим, за інформацією представництва, у тому числі Меджліс веде і Мінреінтеграції, вказана кількість від 500 тисяч до 900 тисяч осіб.

– Ви, мабуть, бачили ось ці агітаційні плакати «Пора заканчивать». Я так розумію, що в такий спосіб російська влада закликає кримців долучатися до війни проти України. А ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин також вербує кримців в колоніях і у в’язницях?

– Була поширена інформація у ЗМІ про те, що в СІЗО в місті Сімферополя перебували вербувальники від ПВК «Вагенр», і вони залучили до своєї діяльності 1200 ув’язнених на території тимчасово окупованого Криму. Разом з тим ми точно знаємо іншу інформацію про те, що ув’язнені, які були ув’язнені на території тимчасово окупованого Криму, вже поховані на території тимчасово окупованого Криму.

І тут треба зробити такий аспект, що саме такі факти примушують людей вмикати критичне мислення. Оскільки, наприклад, з цієї ситуації, що нам відома, людина вчинила тяжкий злочин, вбила місцевого мешканця, і ця ситуація була дуже гучною для населеного пункту, а зараз його ховають, як героя, і приїжджають керівники так званої «республіки», і його поховали на «алеї слави». Тому місцеві мешканці тепер задумалися, де вони проживають і ради чого вони живуть і взагалі дії окупаційної влади і Російської Федерації.

– Ви ж чуєте заяви української влади і президента, і того ж очільника розвідки, який у кожному інтерв’ю закордонному медіа говорить про те, що Крим буде звільнений, Крим буде звільнений цього року.

Ці меседжі дуже сильно змінюють суспільні настрої в Криму? Як змінюються ці настрої впродовж останнього року, особливо коли звучать такі тези від української влади, що Крим буде звільнений?

– По-перше, ми бачимо, що спротив зріс. І це підтверджують як і рухи спротиву, так і підтверджують ЗСУ. Зокрема, Оперативне командування «Південь», яке вказує, що з наближенням і активізацією ЗСУ в напрямку тимчасово окупованого Криму вони отримують більше інформації саме військового характеру, яка допомагає у подальшому проводити вдалі військові операції.

Крім того, слід відзначити і наступне, що окупаційна адміністрація вже менше робить заяв, які спростовують дії української сторони. Тому що вони бачать, що вони вже не сприймаються місцевими мешканцями, а, навпаки, викликають більше критики. У зв’язку з цим вони спочатку обмежили коментарі, лайки на своїх соціальних сторінках, а зараз взагалі не роблять ніяких заяв. Зараз у них цю функцію виконують телеграм-канали, лідери місцевих думок.

Але також ми бачимо за реакцією, що місцеве населення все більше не сприймає. Оскільки вони бачать заяви і те, що відбувається в реальності, вони мають дуже велику різницю.

– А кримці потрапляють в український полон? Є такі випадки?

– Наразі в перебігу моніторингу представництво має інформацію про 27 таких осіб, саме полонених з території тимчасово окупованого Криму.

– І що вони обирають: повертатися чи залишатися?

– Це саме ті, які перебувають на контрольованій частині України.

– Тобто вони пішли на війну в лавах збройних сил Росії і…

– Тут слід відзначити у цьому випадку, що саме, відповідно до міжнародного гуманітарного права, Російська Федерація не мала права, взагалі обов’язок не залучати місцевих мешканців ні до призову, ні до мобілізації. У цьому випадку, відповідно до міжнародного гуманітарного права, вони є саме жертвами.

Разом з тим на цей час це є складним питанням. У ході роботи саме робочої групи щодо реінтеграції і деокупації тимчасово окупованого Криму це питання винесене як проблема. Воно вже обговорюється робочими групами, у тому числі при ГПУ саме щодо бачення щодо притягнення чи не притягнення до відповідальності в майбутньому вказаної категорії осіб. Але слід відзначити, саме тих, які були примусово притягнені, мобілізовані або призвані і які не вчинили жодних дій саме проти ЗСУ, а також проти українського народу.

– Тобто немає очевидної відповіді на запитання: вони, умовно кажучи, – зрадники-колаборанти чи вони – жертви, яких силоміць залучили до лав російської армії?

– Слід відзначити, що представництво не є компетентним саме в даванні цієї оцінки. Але ми бачимо, що зараз це є питання, яке потребує доопрацювання і суспільного обговорення на території України.

– Що вам зараз відомо про російських керівників Криму, які були помітні так ще рік тому, які робили гучні заяви? Чи бачите ви якусь тенденцію, що такі, так би мовити, російські «обличчя Криму», вони залишають півострів? Чи таких очевидних тенденцій немає?

– Слід відзначити, що, по-перше, покидають, скоріше, родини цих «облич Криму», а не самі «обличчя Криму». «Обличчя Криму», навпаки, ними зараз намагаються закривати, умовно, всі дірки, які існують. Ми бачимо, що на новоокуповані території Херсонської та Запорізької областей не хочуть їхати громадяни Росії з Росії і саме залучають мешканців тимчасово окупованого Криму, призначають на ці посади. І

І ротації, які відбуваються в тимчасово окупованому Криму, то все менша кількість росіян приїжджає в тимчасово окупований Крим, розуміючи, що вони можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Тому можна відзначити саме таку тенденцію у Криму.

– А кримський міст працює?

– Автомобільної частини вони провели ремонт. Але його повне введення можливе після. Вони обіцяють до квітня місяця. Разом з тим залізничний міст – надалі продовжує однак колія не функціонувати. І його ремонт обіцяють не раніше, ніж восени. Але ми бачимо, що вони поспішають, оскільки розуміють, що у будь-який момент сухопутний коридор, яким вони зобов’язують їхати вантажні автомобілі, може бути перекритий.

Разом з тим саме ці обмеження, які з цим мостом і сухопутним коридором, вказують на значне зростання цін в Криму. Разом з тим ці зростання вони намагаються перекрити за рахунок новоокупованих територій Херсонської та Запорізької областей. Зокрема, місцеві мешканці відзначають: хоч ціни у них і зросли, але вони у два-три рази нижчі у Криму, ніж на території Херсонської і Запорізької областей, які знаходяться під окупацією. Тобто таким чином окупаційна адміністрація намагається стримувати ріст цін.

Крім того, зараз відзначається дефіцит продуктів харчування і медикаментів. При тому, що медикаменти спочатку були дефіцитом, який пов’язаний саме з санаційною політикою. Але зараз вже дефіцит взагалі медикаментів і російського виробництва. Тобто через логістичні проблеми і доставку в Крим перевізники і компанії відмовляються працювати в Криму.

Наприкінці грудня минулого року очільник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна повертатиме Крим і силою, і дипломатією.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, оцінюючи перспективи деокупації Криму, заявив, що насамперед важливо отримати контроль над Мелітополем Запорізької області.

Колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес заявляв, що Україна може звільнити Крим до кінця літа 2023 року.

20 січня голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що «з воєнного погляду цього року буде дуже важко викинути російські війська з кожного дюйма окупованої Росією території України».

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