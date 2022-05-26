Проти журналістів та медіа Росія в Україні за три місяці війни скоїла вже 280 злочинів

За три місяці повномасштабної війни росія скоїла 280 злочинів проти журналістів та медіа в Україні. Такими є дані моніторингу Інституту масової інформації.

Станом на 24 травня загалом росіяни вбили 29 журналістів, з них сім журналістів убито під час виконання професійних обов’язків. Дев’ять журналістів були поранені, і щонайменше 15 журналістів зникли безвісти. Зокрема, журналіст Дмитро Хилюк зник на Київщині під час російської окупації. Хоча цю територію з березня вже звільнено, ІМІ досі не вдалося його знайти.

Убито сім журналістів під час виконання ними професійних обов’язків. З них – троє українських та чотири іноземних. Дві жінки та п’ять чоловіків.

Євген Сакун, оператор телеканалу LIVE. Загинув 1 березня під час російського ракетного обстрілу телевежі в Києві. Брент Рено, документаліст, колишній кореспондент The New York Times, репортер Time. Розстріляний росіянами 13 березня в Ірпені на блокпосту. П’єр Закжевскі, оператор телеканалу Fox News, громадянин Ірландії. Загинув 14 березня під час артилерійського обстрілу російських військ у селі Горенка Київської області. Олександра Кувшинова, українська фіксерка, журналістка. Загинула 14 березня разом з П’єром Закжевскі під час артилерійського обстрілу з боку російських військ у селі Горенка Київської області. Оксана Бауліна, журналістка російського The Insider, Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального. Загинула 23 березня під російським обстрілом у Києві. Максим Левін, фоторепортер, воєнний кореспондент. Працював з багатьма міжнародними агенціями та українськими виданнями, зник 13 березня, 1 квітня знайдено вбитим. Мантас Кведаравічюс, литовський режисер та документаліст. Убили в Маріуполі.

22 медійників загинули як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів, не під час виконання ними журналістських обов’язків:

Олександр Литкін, журналіст «КNК Медіа». Загинув 13 лютого в с. Романівка внаслідок обстрілу військовослужбовцями збройних сил рф. Ділєрбек Шакіров, цивільний журналіст інформаційного тижневика «Навколо тебе». Був розстріляний 26 лютого в передмісті Херсона з автоматичної зброї. Сергій Пущенко, графік і живописець, культуролог, заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки журналістів України, лауреат журналістських премій, волонтер і ветеран АТО. Загинув 2 березня у Василькові разом із побратимами з тероборони. Віктор Дудар, військовий журналіст. Загинув 6 березня під час боїв з російськими загарбниками під Миколаєвом. Павло Лі, актор, ведучий телеканалу «Дом». Вступив на початку війни до лав територіальної оборони, загинув 6 березня під Ірпенем під час евакуації людей. Віктор Дєдов, оператор телеканалу «Сігма». Загинув 11 березня в Маріуполі внаслідок обстрілу будинку. Олег Якунін, редактор запорізького сайту misto.zp.ua. Загинув 18 березня, захищаючи Україну від російських окупантів. Лілія Гумянова, викладачка журналістики та завідувачка художнього відділу Лівобережного районного будинку дитячої та юнацької творчості. Загинула 19 березня внаслідок російських обстрілів Маріуполя. Юрій Олійник, оператор 24 каналу. Загинув 23 березня в боях біля Попасної Луганської області. Сергій Заїковський, публіцист, історик, перекладач. Загинув 24 березня в бою з російськими окупантами під Києвом. Денис Котенко, співробітник пресслужби Міністерства ветеранів. Загинув 24 березня в бою з російськими окупантами під Києвом. Євген Баль, журналіст, письменник, волонтер. 2 квітня помер унаслідок катувань російських військових у Маріуполі. Роман Нежиборець, відеоінженер чернігівського каналу «Дитинець». У селі Ягідне біля Чернігова вбили у квітні російські військові. Зореслав Замойський. Його тіло з ознаками насильницької смерті знайшли 13 квітня в Бучі. Віра Гирич, журналістка Радіо Свобода. Загинула внаслідок російського обстрілу Києва 28 квітня. Олександр Махов, журналіст каналів «Україна», «Україна24», «Дом». Загинув 4 травня через обстріли. Ветеран війни на Донбасі. З початком повномасштабної російської агресії 2022 року знову пішов на фронт. Наталя Харакоз загинула в заблокованому росіянами Маріуполі. Журналістка, письменниця, членкиня НСЖУ та Національної спілки письменників України, керівниця літературного клубу «Азов’є». Євген Старинець, ексменеджер філії «Суспільне Черкаси», військовослужбовець. Загинув 30 квітня в боях за Попасну (Луганщина). Максим Мединський, комунікаційник, військовослужбовець. Трагічно загинув під час оборони країни. Оксана Гайдар (псевдонім Руда Пані). Загинула під час обстрілу російською артилерією села Шевченкове Броварського району на Київщині між 11 і 12 березня. Костянтин Кіц, оператор луцького каналу “Аверс”. Загинув, захищаючи на фронті Україну. Ігор Гуденко, фотограф, відеоблогер. Знайдено 27 лютого в Харкові, лікарі констатували його біологічну смерть. Відповідно до висновків лікарів, його смерть не є насильницькою. Ігор Гуденко був похований 7 квітня ритуальною службою.

Окупанти продовжують викрадати та брати в полон представників медіа. Зафіксовано дев’ять випадків захоплення та викрадення журналістів росіянами. Останній випадок стався в тимчасово окупованому Херсоні в травні: російські військові викрали з помешкання інженера «Суспільне Херсон» Олексія Воронцова, а через шість днів його відпустили. Він живий і перебуває вдома, в тимчасово окупованому Херсоні.

Продовжують закриватися медіа внаслідок російської агресії на території України. Так, щонайменше 113 регіональних медіа* змушені були припинити роботу через погрози з боку російських окупантів, захоплення редакцій, неможливість працювати в умовах тимчасової окупації та друкувати газети тощо. Медіа припинили виходити на Донеччині, Закарпатті, Луганщині, Львівщині, Миколаївщині, Одещині, Полтавщині, Херсонщині, Харківщині, Хмельниччині, Чернігівщині, у Чернівцях, Запорізькій області, Кропивницькому.

Також зростає кількість погроз і кібератак, вчинених проти журналістів та медіа. Так, за три місяці повномасштабної війни ІМІ зафіксував 50 випадків погроз та переслідувань журналістів і медіа. Якщо спочатку окупанти фізично погрожували (приходили додому до журналістів чи до їхніх батьків), то зараз це перемістилося більше в інтернет-простір. Зокрема, з початку березня спостерігається стабільна тенденція до залякування журналістів через розсилання на їхні пошти, особисті чи редакційні, погроз ув’язненням у Сибіру, тортурами, допитами. У квітні журналістам почали надсилати віршовані погрози. Хоча в травні це все продовжилося, але вперше було зафіксовано випадок погроз застосуванням ядерної зброї. Зокрема, такого листа отримала редакція центру журналістських розслідувань «Сила правди». Погрози отримували редакції як центральних медіа, так і регіональних.

Сайти українських медіа стабільно потерпають від постійних кібератак, які вчиняють росіяни. За цей період ІМІ зафіксував 32 таких випадки. Унаслідок атак сайти медіа перестають працювати на певний час узагалі чи частково працюють. Хакери змінюють матеріали, розміщують російській прапор, свої символи Z та V тощо.

Крім того, російські окупанти продовжують знищувати українське мовлення на тимчасово захоплених територіях. Так, у Маріуполі окупанти поширюють пропаганду, використовуючи назву та логотип газети «Приазовский рабочий». Нагадаємо, що ця газета через окупацію припинила свою діяльність.

Також серед злочинів росіян обстріли журналістів, телевеж, офісів медіа, блокування доступу до сайтів українських медіа в рф та окупованому Криму тощо.

Вбивства – 7

1. У Києві через обстріл телевежі загинув оператор телеканалу Live

01.03.2022 Оператор телеканалу LIVE Євгеній Сакун загинув унаслідок російського обстрілу телевежі в Києві 1 березня.

Інформацію про смерть працівника телеканалу згодом підтвердили й у Нацполіції, повідомляє Новини.LIVE.

«Тепер з окупантами в нас особистий рахунок», – пишуть колеги Євгенія Сакуна. Редакція Новини.LIVE висловлює щирі співчуття родині загиблого.

Як повідомляв ІМІ, 1 березня російські війська завдали удару по київській телевежі, внаслідок чого на певний час канали зникли з ефіру.

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва за фактом ракетного обстрілу Київської телевізійної вежі, що призвів до загибелі людей, розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

2. Терористи рф вбили в Ірпені журналіста Брента Рено

13.03.2022 В Ірпені під Києвом російські окупанти розстріляли кореспондента The New York Times Брента Рено (Brent Renaud), ще одного журналіста поранено. Про це повідомив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов

«Сьогодні в Ірпені розстріляли 51-річного кореспондента всесвітньо відомого медіа New York Times. Ще один журналіст поранений. Зараз потерпілого намагаються вивести із зони бойових дій. Звісно, професія журналіста передбачає ризик, втім громадянин США Брент Рено поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжальність агресора», – написав Андрій Нєбитов.

Як повідомила речниця лікарні Охматдит Анастасія Магеррамова, поранений американський 46-річний журналіст Хуан Дієго Херрера Арредондо був у свідомості. Чоловік отримав осколкове поранення в стегно. Його прооперували медики «Охматдиту». Про долю свого колеги він поки що не знає. Останнє, що пам’ятає, – його напарника підстрелили в шию на російському блокпосту.

3. Фотожурналіста Макса Левіна вбили російські військові — прокуратура

13.03.2022 Фотожурналіста Максима Левіна, який зник під час виконання журналістських обов’язків у березні в Київській області, знайшли вбитим. Про це Інституту масової інформації повідомили в Офісі генерального прокурора.

“Тіло журналіста знайдене на території села Гута Межигірська Вишгородського району. За попередньою інформацією беззбройного Максима Левіна військовослужбовці збройних сил РФ вбили шляхом двох пострілів зі стрілецької зброї”, — ідеться в повідомленні.

Поліція знайшла тіло фотожурналіста 1 квітня.

Вишгородська окружна прокуратура веде кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Як інформують у виданні LB.ua, де Макс працював тривалий час, він разом із Олексієм Чернишовим, військовим та в минулому фотографом, поїхали документувати наслідки російської агресії. Доля Олексія Чернишова наразі невідома.

У Макса Левіна залишились четверо неповнолітніх синів, дружина та літні батьки.

Як повідомляв ІМІ, фотожурналіст Максим Левін зник на лінії фронту у Вишгородському районі під Києвом, де виконував свої професійні обов’язки і висвітлював війну. Востаннє він виходив на зв’язок 13 березня.

Максим Левін народився 1981 року на Київщині. Працював як фотокореспондент, документальний фотограф та оператор багатьох українських і міжнародних видань, співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Його фото публікували такі видання, як Wall Street Journal, TIME, Break.

4. Під Києвом бойовики рф убили українську журналістку Олександру Кувшинову

14.03.2022 Українська журналістка Олександра Кувшинова загинула під час артилерійського обстрілу російських військ у селі Горенка Київської області. Разом з нею загинув оператор телеканалу Fox News, громадянин Ірландії П’єр Закжевскі. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

У розпорядженні ІМІ з’явилося фото посвідчення, видане Fox News для Олександри Кувшинової.

Про загибель свого оператора повідомили також у сюжеті Fox News. За даними каналу, Закжевські та Кувшинова працювали з кореспондентом Бенджаміном Голлом. Вони перебували в автомобілі, коли по них відкрили вогонь.

Напередодні, 14 березня, стало відомо, що кореспондент Fox News Бенджамін Голл дістав поранення ніг під час підготовки репортажу біля Києва.

За повідомленням Геращенка, Бенжамінові Голлу ампутували частину гомілки.

5. Під Києвом бойовики рф убили оператора Fox News

14.03.2022 Оператор телеканалу Fox News, громадянин Ірландії П’єр Закжевскі загинув під час артилерійського обстрілу російських військ у селі Горенка Київської області. Разом з ним загинула українська журналістка Олександра Кувшинова. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Про загибель свого оператора повідомили також у сюжеті Fox News. За даними каналу, Закжевські та Кувшинова працювали з кореспондентом Бенджаміном Голлом. Вони перебували в автомобілі, коли по них відкрили вогонь.

6. У Києві під обстрілом окупантів загинула журналістка The Insider

23.03.2022 Журналістка The Insider Оксана Бауліна загинула 23 березня під російським обстрілом у Києві під час виконання редакційного завдання.

Про це повідомляється на сайті видання.

Як пише видання, Бауліна знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району столиці та потрапила під новий ракетний обстріл. З нею загинув ще один цивільний, двоє людей, які її супроводжували, були поранені та госпіталізовані.

До приходу в The Insider Оксана працювала у “Фонді боротьби з корупцією” Олексія Навального. Після внесення організації до екстремістського списку вона змушена була виїхати з Росії.

Як кореспондента Оксана поїхала в Україну, де встигла зробити кілька репортажів зі Львова та Києва.

Видання зазначає, що продовжимо висвітлювати війну в Україні, у тому числі й такі військові злочини Росії, “як невиборчі обстріли житлових районів, де гинуть мирні жителі та журналісти”.

7. У Маріуполі росіяни вбили литовського документаліста Мантаса Кведаравічюса

03.04.2022 У Маріуполі російські військові вбили литовського режисера та документаліста Мантаса Кведаравічюса. Про це повідомили “Армія Інформ”, російський режисер Віталій Манський та литовські ЗМІ.

“Армія Інформ” зазначає, що режисер загинув при спробі виїхати з міста. За інформацією литовських ЗМІ, в його авто могла влучити ракета.

Президент Литви Ґітанас Науседа уже висловив співчуття через смерть Кведаравічюса, передає delfi.lt.

“Не лише Литва, а й цілий світ втратив відомого творця, який до останнього, попри небезпеку, працював в Україні, на яку напала Росія. Бажаю сил і сил рідним, друзям та всім шанувальникам таланту Кведаравічюса», – сказав президент Литви.

Пізніше українська журналістка Альбіна Львутіна, яка була знайома з режисером, повідомила, що Мантаса Кведаравічюса застрелили російські військові. “Бездушні російські військові взяли Мантаса в полон і вбили. А потім просто кинули. Його героїчна дружина зробила неймовірне. Вона змогла під обстрілами знайти його тіло в Маріуполі й вивезти в рідну Литву. Щоб її саму не вбили, щоб тіло не знищили, треба було приховати інформацію”, – написала журналістка. За її словами, Мантас загинув не 2 квітня, а раніше. На той момент дружина вже намагалася вивезти його тіло через Росію. Про загибель Кведаравічюса в окупованому Маріуполі стало відомо 3 квітня.

Також про обставини загибелі Мантаса Кведаравічюса у Маріуполі повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За даними омбудсмена, він потрапив у полон до рашистів, які згодом його розстріляли. “Тіло режисера окупанти викинули на вулицю. Його дружина, ризикуючи життям, вивезла тіло з блокованого міста та привезла до Литви. Справжня причина загибелі режисера раніше не озвучувалась заради її безпеки”, — йдеться у повідомленні.

Мантас Кведаравічюс народився 1976 року. Отримав ступінь магістра культурної антропології в Оксфордському університеті. У 2011 році створив документальний фільм “Барзах” про зруйновану війною Чечню. Прем’єра фільму відбулася на Берлінському кінофестивалі, він отримав премію Amnesty International.

У 2016-му зняв документальний фільм “Маріуполь” про місто, яке за рік до того опинилося на передовій російсько-української війни. Фільм був показаний на Берлінському кінофестивалі.

Зникнення — 15

28.03.2022 Кореспондент інформаційної агенції УНІАН Дмитро Хилюк зник та, ймовірно, перебуває в полоні російських військових. Про це у фейсбуці повідомила журналістка Наталія Богута.

«Мій друг та колега, журналіст Дмитро Хилюк, перебуває в полоні. За нашими даними, його забрали окупанти ще на початку березня і зараз утримують у пункті для полонених у місті Димер Київської області», – написала Наталія.

У коментарях під постом вона додала, що “ми повідомили Центр з обміну, Службу безпеки, Кирила Тимошенка, Олексія Арестовича, Ірину Венедіктову”. Офіційним структурам переказали деталі затримання та місце утримання, про яке повідомили свідки.

«В подальшому, після спілкування з медіапредставниками, зокрема тими, що пройшли шлях звільнення журналістів, було прийнято рішення про оприлюднення інформації», – зазначила Наталія.

Згодом Київщину було звільнено від російських окупантів, однак журналіста УНІАН Дмитра Хилюка досі не знайдено, зв’язку з ним немає від початку березня нинішнього року.

Комітет захисту журналістів (CPJ) заявив, що влада рф має негайно звільнити його, а також припинити затримання представників преси за їхню роботу.

Як ідеться в новині, у свідченні близьких журналіста є інформація, що його затримали російські військові в селі Козаровичі на Київщині, яке росіяни окупували 1 березня. Родичка журналіста на умовах анонімності повідомила CPJ, що Хилюк зателефонував їй 3 березня і сказав, що російські солдати обшукали будинок, у якому він жив з батьками, вилучили їхні телефони та SIM-картки.

Крім того, невідомою залишається доля щонайменше 14 журналістів з Маріуполя. Вони чи не змогли виїхати з міста, чи не мають зв’язку, чи загинули. ІМІ наразі не має можливості перевірити, що з колегами, тому вважає їх зниклими.

Крім того, невідомою залишається доля ще щонайменше 14 журналістів з Маріуполя. ІМІ наразі не має можливості перевірити, що з колегами, тому вважає їх зниклими.

Захоплення та викрадення журналістів – 9

1. Російські військові викрали та катували фіксера французького радіо Radio France

05.03.2022 Російські військові 5 березня викрали фіксера французького радіо Radio France Нікіту (ім’я змінено) у селищі в центральній Україні, катували його і протримали у полоні дев’ять днів.

Про це 21 березня повідомила правозахисна організація “Репортери без кордонів”, представники якої поспілкувалися з фіксером після його звільнення з полону.

За даними організації, 8 березня вони отримали сигнал від Radio France про зникнення фіксера та розпочали його пошуки.

Як розповів Нікіта, його били, що він відчував як зуби кришаться у роті, катували електрострумом, тримали у крижаному підвалі з водою, допитували, не давали їжі упродовж 48 годин. Також його кинули до рову поруч з мертвим собакою і влаштували імітацію страти: солдат, що стояв над рвом вистрілив, і куля зачепила його голову. Потім його відвезли до лісу і прив’язали до дерева і так допитували п’ять днів. Потім його звільнили.

Згідно з висновками лікарів, Нікіта отримав гематоми в області голови та по всьому тілу, набряк правої ноги та оніміння кінцівок через удари електрострумом. Відмітивши, що травми були спричинені російською армією, лікар зробив висновок, що Нікіта отримав “злочинну травму”. Він оговтується, а його родина змогла втекти.

Репортери зауважують, що свідчення фіксера були перевірені у розмові з іншим полоненим, звільненим разом з Нікітою, з його родиною, журналістами Radio France, з якими Нікіта працював перед викраденням. RSF надасть ці свідчення прокурору Міжнародного кримінального суду (CPI) як доповнення до двох скарг наданих ними 4 та 16 березня.

“Нікіта надав нам моторошне свідчення, яке підтверджує лють військових злочинів, що скоює російська армія проти журналістів, — зазначив генеральний секретар RSF Крістоф Делуар. – Передати його свідчення прокуророві CPI – це найменшe, що ми можемо зробити для цього хороброго фіксера”.

Репортери наводять розповідь Нікіти:

5 березня Нікіта супроводжував групу спецкорів Radio France, які робили репортажі у центральній частині країни, неподалік від селища, де його родина знайшла притулок. В готелі, де зупинилися журналісти, він дізнався, що дорога до села, де мешкає його родина, вільна. У регіоні велися масивні бомбардування, отож він вирішив відправитися туди перевірити, чи рідні на місці і вивезти їх. Він взяв машину журналістської групи, звільнив її від апаратури. Він мав проїхати через три селища, щоб потрапити на місце.

За кермом автівки, на радіаторі якої значиться “ПРЕСА”, він потрапив у засаду російської ДРГ у лісополосі поруч з узбіччям. Його машину розстріляли з автомату. Він нарахував від 30 до 40 пострілів. Схилившись на бік, він натиснув на газ, але врізався у дерево. Врятований подушкою безпеки, він кричав, що він цивільний, підняв руки, щоби довести, що немає зброї та вийшов з автівки. Він нарахував шість військових, які мали білу стрічку, що пов’язана на нозі. Вони його схопили та кинули на землю, обшукали та побили. Його сприйняли за військового, який перевіряв місцевість аби скорегувати вогонь артилерії.

Натягнувши йому шапку на очі, військові відвели Нікіту в дім, що стояв в декількох хвилинах від місця затримання. Військові переглянули інформацію з його телефону та знайшли повідомлення щодо його професійної діяльності – пошук куленепробивних жилетів, визначення маршрутів. Після цього військові витягли його з дому та поставили до стіни. Вони зняли його шапку, лезо ножа зачепило його око, вони погрожували порізати йому обличчя. Він пояснив, що він фіксер та перекладач іноземних журналістів, але його продовжили бити прикладом автоматів по обличчю та тілу. Нікіта відчув, як зуби кришаться у роті та спльовував кров. Його кинули до рова, поруч з дохлим собакою та влаштували імітацію страти: солдат робив вигляд, наче перевіряв, як стріляє зброя, куля зачепила голову Нікіти.

Далі військові відвезли його до своєї дислокації у лісі. Нікіта розповів, що йому на очі насунули шапку і він не міг бачити, але чув, що в таборі нараховується близько сотні солдат, бронемашин та артилерія. Його прив’язали до дерева, в нього вкрали обручку та залишили босоніж. Того дня військові били його прикладом та залізними прутами по ногах. Від болю Нікіта декілька разів втрачав свідомість. За його словами, солдати, схоже, робили це заради гри.

Його кілька разів переміщували від одного дерева до іншого. У лісі він провів три дні, прив’язаний з руками за спиною, до дерев. 6 березня його допитав військовий, який, вважає Нікіта, є полковником. Його допитали про його діяльність. Ще два дні Нікіта залишався зв’язаним у лісі. Його вже не били, поруч були прив’язані інші цивільні, один з них буде звільнений разом із Нікітою — з ним зв’яжеться RSF, що дозволить перевірити свідчення.

8 березня його відвезли в бронемашині з цим другим полоненим та ще третім кудись в сорока хвилинах звідти. На місці військові дістали його з бронемашини та кинули на землю. Один солдат сів йому на спину. Його знову почали допитувати: військові думали, що він шпигун, що прикривається своєю роботою фіксера.

Його катували електрострумом. Без можливості огляду, обличчям притиснутий до землі, Нікіта не зміг сказати, яким інструментом його катували. Але він розповів про три чи чотири електроудари упродовж від п’яти до десяти секунд щоразу. Двох інших цивільних, що їхали з ним, також катували. Той, з ким змогли поспілкуватися RSF розповів, що йому на голову натягнули кульок, аби не дати дихати та що його жорстоко били.

Військові змусили Нікіту написати та поставити свій підпис під листом про підтримку російської армії та вторгнення в Україну. Трьох цивільних потім відвели зв’язаних, з зав’язаними очима у погріб, який був наповнений водою. Там вони провели два дні перед тим, як їх перемістили до іншого місця після благань. 10 березня їх перевели до іншого погребу, де до них привели ще одного полоненого, колишнього українського високопосадовця.

В цьому домі чотирьох полонених допитали військові, у яких Нікіта бачив лише ноги та чоботи. Проте це йому дозволило зрозуміти, що йдеться не про простих солдат бойових підрозділів – чоботи чисті та навощені, штани випрасувані. Можливо, то були офіцери ФСБ або ГРУ.

12 березня полоненим оголосили, що їх звільнять наступного дня. 13 березня Нікіту відпустили у лісі після години дороги. Він думав, що його стратять та побіг, але пострілів не було. Згодом він вийшов на дорогу. Після того, як він знову зустрів російських солдатів та думав, що його візьмуть у полон, Нікіті вдалося сісти в автівку з цивільними українцями. Якщо ви його не візьмете, сказав військовий цивільним, що вагалися, “мы прикончим его на месте”.

Зараз у Нікіти все тіло в гематомах, нога розпухла, він досі не може рухати руками внаслідок катування електрострумом. Згідно з висновками лікарів, Нікіта отримав гематоми в області голови та по всьому тілу, набряк правої ноги та оніміння кінцівок через удари електрострумом. Відмітивши, що травми були спричинені російською армією, лікар зробив висновок, що Нікіта отримав “злочинну травму”. Він оговтується, а його родина змогла втекти.

2. Російські окупанти тримають у заручниках британських журналістів – Резніков

08.03.2022 Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що російські окупанти тримають у заручниках іноземних журналістів. Про це йдеться в його зверненні.

За його словами, журналістів тримають у заручниках на Київщині.

«Окупанти тримають у заручниках журналістів: наразі відомо про громадян Британії в містечку Стоянка-2. Обстріляли групу і поранили ще одного журналіста – громадянина Британії. Журналіст, громадянин Швейцарії, був обстріляний і пограбований окупантами на Миколаївщині. На жаль, ви досі дозволяєте окупантам це робити», – зазначив міністр.

3. На Херсонщині зник журналіст Олег Батурин

12.03.2022 У Каховці (Херсонська область) ввечері зник місцевий журналіст Олег Батурин.

Про це регіональному представнику Інституту масової інформації повідомила його дружина.

За її словами, приблизно о 16:00 Олегу зателефонував знайомий і запропонував зустрітися біля автостанції, яка розташована неподалік будинку журналіста.

«Десь о 16:30 Олег пішов на зустріч, залишивши вдома телефон та документи. Обіцяв повернутися через 20 хвилин. Але не повернувся», – розповіла вона.

За повідомленнями в місцевих чатах, приблизно о 16:50 біля автостанції помітили російських військових.

Олег Батурин працює журналістом газети «Новий день».

Нагадаємо, у Каховці на постійній основі немає російських військових, проте окуповано сусіднє місто Нова Каховка. Там є спроба створити військово-цивільну адміністрацію, підконтрольну росіянам.

4. Громадське повідомило, що їхня журналістка Вікторія Рощина, ймовірно, перебуває в російському полоні

18.03.2022 Журналістка Громадського Вікторія Рощина, ймовірно, перебуває в полоні в російських окупантів. Видання закликає українську й міжнародну спільноту долучитись інформаційно та діями до звільнення журналістки, повідомляє Громадське.

За даними видання, Рощина знімала відео та писала статті з гарячих точок на сході й півдні України всі дні російсько-української війни. 11 березня видання опублікувало текст, у якому вона розповідає про те, як живе тимчасово окупований Енергодар

“У ці дні журналістка готувала матеріали про воєнні дії в Запорізькій та Донецькій областях. Вона планувала поїхати аж до Маріуполя, аби розповісти про те, що насправді відбувається в місті, яке понад два тижні щодня обстрілюють російські війська. 11 березня ввечері Вікторія Рощина, ймовірно, була в дорозі із Запоріжжя в Маріуполь і мала поганий звязок, тому ми майже не змогли говорити телефоном. Відомо було лише, що з Енергодара на той час вона вже виїхала”, – пише видання.

12 березня редакція не змогла вийти з Вікторією на зв’язок. Від свідків, яких видання не називає з міркувань безпеки, стало відомо, що на той момент вона перебувала в тимчасово окупованому Бердянську.

16 березня Громадьске дізналося, що напередодні (ймовірно, 15 березня) Вікторію Рощину затримала ФСБ РФ.

“Нині про її місце перебування нічого невідомо. Дві доби ми докладали всіх зусиль, аби звільнити журналістку в непублічний спосіб. Але це виявилося безрезультатно”, – зазначає видання.

Як повідомляв ІМІ, 8 березня Вікторія Рощина повідомила, що потрапила під російський обстріл на Запоріжжі. Її авто, в якому вона перебувала, пограбували.

5. У Мелітополі окупанти викрали журналістів «Мелітопольських відомостей»

21.03.2022 У Мелітополі Запорізької області представники окупаційної влади викрали кількох працівників редакції “Мелітопольські відомості” (МВ), повідомляє місцеве видання РІА-Мелітополь.

“Додому до журналістів Юлії Ольховської та Любові Чайки, видавця Михайла Кумока, що випускає редактору газети “Мелітопольські відомості” Євгенії Борян, прийшли озброєні люди, забрали їх і відвезли невідомому напрямку. Росіяни намагаються домогтися співпраці”, — йдеться у повідомленні на сайті МВ.

Наразі сайт МВ не працює, але видання повідомило про викрадення у телеграм-каналі.

Представники холдингу звертаються до керівництва міста та країни, колег з української та світової преси виступити на захист мелітопольських представників преси.

Оновлення. За даними ІМІ, окупанти вже відпустили Євгенію Борян. Її забрали, з нею провели бесіду і вона повернулася.

Про те, що окупанти відпустили трьох журналісток МВ після розмов про необхідність співпрацювати із загарбниками написало видання «Місцеві вісті – Мелітополь» у Facebook. “Поки що знаходиться в невідомому місці Михайло Кумок”, – написало видання.

Нагадаємо, Мелітополь перебуває під контролем російських військ. У місті регулярно відбуваються протести місцевих жителів проти російського вторгнення.

Раніше окупанти викрали міського голову Мелітополя Івана Федорова та громадську діячку Ольгу Гайсумову.

6. У Мелітополі окупанти взяли у заручники батька журналістки «РІА-Мелітополь»

23.03.2022 Російські окупанти взяли у Мелітополі (Запорізька область) у заручники батька директорки “Головна газета Мелітополя”, сайту РІА-Мелітополь Світлани Залізецької. Журналістка попросила ІМІ оприлюднити цей інцидент.

Як повідомляє РІА-Мелітополь, до будинку журналістки троє окупантів прийшли з обшуком о 7-й ранку 23 березня.

У будинку перебували батьки пенсіонери – мати та батько. Один з окупантів був у цивільному та двоє військових з автоматами. У будинку перевернули все догори. Батька 75 років Залізецького Йосипа Станіславовича вони вивезли у невідомому напрямку. Вимога одна – повернеться додому лише після того, як дочка прийде до них. Пояснення про те, що доньки немає у місті, на окупантів не вплинули. Родичі намагаються дізнатися, де знаходиться батько Світлани Залізецької, але з ними ніхто не бажає говорити на цю тему.

“Я розцінюю такі дії окупаційних сил російської федерації, як тероризм. Взявши в заручники мого старого батька, вони намагаються досягти співпраці або вимагатимуть зупинити роботу сайту. Окупанти знайшли документи – карту Поляка і стали запитувати у мами все про родичів у Польщі. Раніше зі мною Галина Данильченко провела попередню “профілактичну” бесіду. Наступна зустріч мала бути з комендантом. Її результат був прогнозований, тому я залишила місто. В іншому випадку сиділа б у катівнях казематів окупантів, як міський голова Іван Федоров, громадська активістка Ольга Гайсумова та Сергій Прийма, якого досі тримають у неволі”, — зазначила Світлана Залізецька.

Вона звернулася до всіх колег по НСЖУ, міжнародних організацій з проханням оприлюднити цей інцидент і допомогти звільнити з полону її батька.

“Він переніс інсульт, мама пережила великий інфаркт із зупинкою серця. Такі методи впливу вважаю нацистськими. Якщо з моїми батьками щось трапиться, це буде на совісті окупантів”, – сказала Світлана Залізецька.

Нагадаємо, 21 березня російські окупанти викрали всю редакцію МВ-холдингу, після чого його керівник Михайло Кумок прийняв рішення призупинити роботу всього холдингу.

7. Російські окупанти затримали запорізьку журналістку Ірину Дубченко

28.03.2022 Запорізьку журналістку Ірину Дубченко затримали російські окупанти та вивезли в Донецьк. Її схопили у Розівці, де вона доглядала за старенькою бабусею. Про це повідомляє журналіст Яків Носков.

Дубченко звинувачують у підтримці та переховуванні українських військових. За інформацією Носкова, окупантам її здали місцеві жителі.

«Ірі закидають підтримку й переховування українських військових. Як кажуть люди, до того ДНР-івці розправилися з кількома бійцями ЗСУ, які перебували на лікуванні у місцевому медзакладі. Іру здали місцеві. Наразі її вивезли в Донецьк для проведення «слідчих дій», – пише Носков.

Ірина Дубченко працювала в газеті «Суббота плюс», «Политсовет», на сайті Depo.Запоріжжя, інформагенції УНІАН.

8. На Херсонщині окупанти викрали журналіста Олександра Гунька

03.04.2022 У Новій Каховці (Херсонська область) 3 квітня російські окупанти викрали і вивезли у невідомому напрямку місцевого журналіста та письменника, редактора інтернет-видання “Нова Каховка сіті” Олександра Гунька.

Про це повідомила його донька Оксана Гунько, повідомив у фейсбук голова облорганізації Комітету виборців України.

За словами доньки, перед цим у помешканні журналіста проводили обшук.

За декілька годин до приходу озброєних росіян, видання «Нова Каховка сіті» опублікувало матеріал про силовий розгін окупантами мирного мітингу у Каховці.

9. Російські окупанти викрали інженера «Суспільне Херсон» Олексія Воронцова

16.05.2022 У тимчасово окупованому Херсоні військові окупаційних сил рф викрали 16 травня з помешкання інженера «Суспільне Херсон» Олексія Воронцова. Його місце перебування зараз невідомо.

Про це керівництву компанії повідомила дружина Олексія, повідомляє Суспільне.

Суспільний мовник звертається до української влади та міжнародної громадськості із закликом всебічно та всіма можливими способами сприяти поверненню Олексія Воронцова.

Компанія скерувала повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб унаслідок збройної агресії рф та до Херсонської окружної прокуратури Херсонської області.

Суспільне зазначає, що з 2 березня 2022 року команда UA:Херсон працює віддалено і є українським медіа в регіоні, яке продовжує правдиво інформувати жителів тимчасово окупованих територій.

Станом на зараз приміщення «Суспільне Херсон» контролює окупаційна влада рф. З боку окупантів неодноразово були спроби пошуку справ працівників філії з метою вербування, допитів та отримання інформації.

21 травня стало відомо, що військові окупаційних сил рф відпустили Олексія Воронцова. Він живий і перебуває вдома, в тимчасово окупованому Херсоні.

Як повідомляв ІМІ, російські військові розікрали філію «Суспільне Херсон», а тепер створюють пропагандистський канал.

3 березня в Херсоні окупанти захопили приміщення філії Суспільного, команда продовжує роботу віддалено. Навколо будівлі озброєні чоловіки встановили розтяжки. Крім того, окупанти, які захопили студію телебачення та телецентр, відімкнули телевізійний сигнал українського телебачення.

Херсонська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактами захоплення та мінування силовиками рф будівлі херсонського філіалу Суспільного мовника. Провадження відкрито за ст. 341, ч. 1 ст. 438 КК України – захоплення державних або громадських будівель, споруд, а також порушення законів та звичаїв війни.

Поранені журналісти – 9

1. Данського журналіста підстрелено на Сумщині

26.02.2022 Журналіст данського таблоїду Ekstra-Bladet Стефан Вайхерт (Stefan Weichert) був поранений під час репортажу зі Сходу України, про це повідомило Reuters.

Він був підстрелений разом зі своїм колегою фотографом Емілем Фільтенборгом Міккельсеном (Emil Filtenborg Mikkelsen) під час руху в автомобілі в місті Охтирка, приблизно за 90 км на північний захід від Харкова, повідомляє Ekstra-Bladet.

«Це жахливе нагадування про небезпеку, з якою стикаються журналісти в Україні щодня, щоб задокументувати жахи війни», – написав у Twitter міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод.

Журналістів доставили до Полтавської обласної клінічної лікарні, де їх прооперували.

Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, громадяни Данії отримали поранення середньої тяжкості. Наразі стан стабільний.

За даними «Фактів», журналісти були в бронежилетах. Вони перебували в районі Охтирки, коли їхній автомобіль потрапив під обстріл.

Вайкерт і Міккельсен уже два роки постійно живуть в Україні. Обоє досвідчені журналісти й пройшли необхідне навчання з техніки безпеки в Данії.

Як повідомляє Нацгвардія, про стан здоров’я іноземних журналістів поінформовано представників посольства Данії.

2. Фотографа з Данії підстрелено на Сумщині

26.02.2022 Фотограф данського таблоїду Ekstra-Bladet фотограф Еміль Фільтенборг Міккельсен (Emil Filtenborg Mikkelsen) був поранений під час репортажу зі Сходу України, про це повідомило Reuters.

Він був підстрелений разом зі скоїм колегою журналістом Стефаном Вайхертом (Stefan Weichert) під час руху в автомобілі в місті Охтирка, приблизно за 90 км на північний захід від Харкова, повідомляє Ekstra-Bladet.

3. Кореспондента Sky News Стюарт Рамзі поранено унаслідок російського обстрілу на Київщині

28.02.2022 Російські військові обстріляли іноземних журналістів поблизу села Стоянка Київської області. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на обласну поліцію у фейсбуці.

«28 лютого близько 16-ї години російські військові обстріляли автомобіль з п’ятьма працівниками британського телеканалу Sky News. Це сталося поблизу села Стоянка в Бучанському районі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що медійники відразу вискочили з машини та сховалися в найближчому укритті, звідки їх евакуювали працівники Бучанського районного управління поліції.

Одного з представників медіа поліцейські доправили в лікарню, де йому надали першу медичну допомогу. Згодом він приєднався до своїх колег.

У поліції уточнили, що в групі журналістів – четверо громадян Великої Британії та один громадянин України.

Кореспондент британського телеканалу Sky News Стюарт Рамзі отримав поранення внаслідок обстрілу російськими військами в Бучі на Київщині 28 лютого. Оператора каналу Річі Моклера врятував бронежилет.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Sky News.

“Під Києвом був скоєний напад на головного кореспондента Стюарта Рамзі та його команду. Оператор Річі Моклер дістав два постріли в бронежилет, Стюарт був поранений”, – пише канал. Групу з п’яти медійників уже доправили до Великої Британії.

Журналісти розповіли, що після поїздки до Бучі намагалися знайти зворотний шлях до Києва.

“Від першого пострілу тріснуло лобове скло. Оператор Річі Моклер зіщулився в просторі для ніг переднього пасажира. Тоді ми потрапили під повну атаку. Кулі прошили всю машину, трасери, спалахи куль – лобове скло, пластикові сидіння, кермо та панель приладів розтрощилися”, – повідомили медійники.

Спочатку вони подумали, що опинилися під помилковим вогнем з українського блокпоста. Однак згодом українці пояснили журналістам, що вони потрапили в засідку російських диверсантів.

Зрештою всім п’ятьом членам знімальної групи вдалося вижити та дістатися безпечного місця, сховавшись за бетонним парканом сусідньої будівлі.

“Їхній досвід ілюструє масштаб хаосу і насильства, коли російське вторгнення вступає в нову і більш смертоносну фазу”, – зазначає видання.

4. Журналіста зі Швейцарії Гійома Бріке поранено внаслідок російського обстрілу

06.03.2022 Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Марія Чорна повідомила про напад окупантів на швейцарського журналіста Гійома Бріке: бойовики обстріляли його машину та відібрали речі.

Про це Марія Чорна повідомила в Telegram, пише Громадське.

Російські військові обстріляли журналіста біля населеного пункту Водяно-Лорине Миколаївської області.

За словами Бріке, після перетину українського блокпоста він на своєму службовому автомобілі попрямував у південному напрямку і буквально через декілька хвилин був обстріляний військами окупантів з близької відстані. Водночас окупанти чітко бачили, що знак «преса» на автомобілі.

Після обстрілу журналіст одразу з‘їхав на узбіччя. Російські військові підійшли, назвались та обшукали його. У медійника відібрали паспорт, 3 тисячі євро готівкою, особисті речі, шолом, відзнятий на камеру матеріал та ноутбук.

Після цього журналіста відпустили, він сів в авто та поїхав у напрямку Кропивницького, щоб отримати медичну допомогу. За словами голови ОДА, журналіст має осколкові поранення. Ввечері 6 березня він прибув до лікарні Кропивницького.

За даними Національної поліції, внаслідок обстрілу кілька куль влучили в скло, поранивши журналіста. Він отримав пошкодження обличчя та передпліччя.

Російські війська обстріляли його броньоване авто, коли він рухався в бік Миколаєва. Після зупинки авто російські загарбники відібрали в громадянина Швейцарії документи, грошові кошти, фото-, відеотехніку, ноутбук та інші цінні речі й відпустили.

Потерпілий журналіст якомога швидше вирушив на територію Кіровоградщини. Пораненого на блокпосту зустріли поліцейські Кропивницького, які допомогли чоловіку дістатися лікувального закладу, де йому було надано медичну допомогу.

5. Під час обстрілу постраждав кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір

11.03.2022 Унаслідок ракетного обстрілу поблизу Києва постраждав кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір. Про це він повідомив у своєму інстаграмі вранці 11 березня.

«Зараз отака ситуація в районі Києва, будемо пробувати вибиратися», – сказав Мар’ян в кількасекундному відео, яке доповнив підписом «Живий. Все ок». На відео видно кров з вуха.

Через кілька годин Мар’ян записав ще одне відео, де розповів, що отримав контузію, медики надали йому допомогу. Почувається нормально, продовжує працювати.

За даними Радіо Свобода, Мар’ян Кушнір постраждав унаслідок удару російських військ на Київщині – у нього контузія.

За словами Кушніра, ракетний удар чи удар з авіації стався близько 3:00 11 березня в Баришівці. Внаслідок нападу є ще потерпілі, проте точна їхня кількість наразі невідома. Загиблих немає.

Домедичну допомогу кореспондентові Радіо Свобода надали військові медики й медики Баришівки. Зараз він перебуває в задовільному стані.

Мар’ян Кушнір працює на Радіо Свобода з 2015 року, зараз він активно висвітлює події, пов’язані з масштабним вторгненням Росії в Україну, зокрема на Київщині.

6. Терористи рф поранили в Ірпені американського журналіста Хуана Аррендондо

13.03.2022 В Ірпені під Києвом російські окупанти розстріляли кореспондента The New York Times Брента Рено (Brent Renaud), ще одного журналіста поранено. Про це повідомив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов

«Сьогодні в Ірпені розстріляли 51-річного кореспондента всесвітньо відомого медіа New York Times. Ще один журналіст поранений. Зараз потерпілого намагаються вивести із зони бойових дій. Звісно, професія журналіста передбачає ризик, втім громадянин США Брент Рено поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжальність агресора», – написав Андрій Нєбитов.

Як повідомила речниця лікарні Охматдит Анастасія Магеррамова, поранений американський 46-річний журналіст Хуан Дієго Херрера Арредондо був у свідомості. Чоловік отримав осколкове поранення в стегно. Його прооперували медики «Охматдиту». Про долю свого колеги він поки що не знає. Останнє, що пам’ятає, – його напарника підстрелили в шию на російському блокпосту.

7. Журналіст Fox News отримав перелом ніг унаслідок обстрілу російськими військами

14.03.2022 Кореспондент американського телеканалу Fox News Бенджамін Голл, який останніми тижнями висвітлював війну в Україні, був госпіталізований з пораненням, яке отримав 14 березня під час підготовки репортажу під Києвом.

Про це повідомила виконавча директорка Fox News Сюзанна Скотт у листі до співробітників мережі, пише «Європейська правда».

«Наразі в нас є мінімальний рівень деталей, але Бена госпіталізували, і наші команди на місці працюють, щоб зібрати додаткову інформацію, оскільки ситуація швидко змінюється», – заявила Сюзанна Скотт.

«Безпека всієї нашої команди журналістів в Україні та прилеглих регіонах є нашим головним пріоритетом і надзвичайно важливою», – додала Скотт.

Трохи раніше про поранення журналіста повідомив ведучий Fox News Джон Робертс під час ефіру, повідомляє Укрінформ.

«Журналіст Fox News дістав поранення під час підготовки репортажу під Києвом», – сказав Робертс. Він додав, що про цей інцидент відомо мало деталей. Команда телеканалу намагається з’ясувати більше подробиць.

Увечері 14 березня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила, що іноземний журналіст отримав сьогодні осколковий перелом обох ніг унаслідок обстрілу російськими військами. Вона оприлюднила посвідчення журналіста, на якому видно назву Fox News – американського телеканалу.

За її словами, журналіст перебуває в реанімації в лікарні.

«Осколковий перелом двох нижніх кінцівок – «русскомирный» діагноз, поставлений українськими лікарями британському журналісту. На даний момент журналіст перебуває в реанімації під наглядом лікарів. […] Ще раз хочу звернутися до наших партнерів: громадянин вашої держави перебував на території України, виконуючи редакційне завдання. Його діагноз вказано вище. Цей чоловік не був на військовому об’єкті, у які, зі слів офіційних осіб РФ, вони постійно цілять. Не будучи на військовому об’єкті, він отримав серйозні поранення», – написала Венедіктова.

Відомості про злочин внесено до ЄРДР, і це провадження розслідуватиметься належним чином, зазначила генпрокурорка.

8. Журналіст «1+1» Андрій Цаплієнко отримав осколкове поранення

25.03.2022 Журналіст «ТСН. Тижня» телеканалу 1+1 Андрій Цаплієнко отримав осколкове поранення. Про це він написав 25 березня у Facebook, повідомляє ТСН.

За його словами, поранення неважке. Інших подробиць він не повідомив.

«Дострибався. Маю невеличке осколкове. Лікар пообіцяв, що до перемоги заживе», – написав журналіст.

За даними 1+1 media, Цаплієнко отримав поранення увечері 25 березня під час обстрілу російськими військами колони цивільного населення в Чернігівській області.

В обстріляній колоні перебували іноземні журналісти з англомовного каналу TRT World (Туреччина) та спеціальний кореспондент ТСН (1+1), заслужений журналіст України Андрій Цаплієнко. Вони виконували редакційне завдання, фіксуючи проведення гуманітарного коридору для евакуації мирних жителів у безпечну зону.

«Це сталося сьогодні, 25 березня, близько 16:50 під час обстрілу гуманітарного коридору до Чернігова. Там перебувало багато цивільних людей та автомобілів, які чекали на дозвіл, аби переправитися до Чернігова або забрати своїх рідних звідти. Після того як безпілотник зафіксував скупчення людей, через 15 хвилин розпочався обстріл. Спершу почали стріляти зі смерчу, потім з артилерії калібром 122 мм, далі підключився міномет, і на фінальному етапі – танк. Усе це тривало не менше ніж півтори години», – розповів Андрій Цаплієнко.

Разом з Цаплієнком була знімальна група англомовного каналу TRT World. «Попри те що колеги – досвідчені військові журналісти, вони були шоковані, адже вперше опинилися під таким потужними артилерійським обстрілом. Так само як шоковані жорстокістю російських військових у ставленні до мирного населення», – розповів журналіст.

Зараз Андрій пербуває під крапельницею: «Лікарі сказали, що рана на 5 балів. Це означає, що все буде нормально і мені дуже пощастило».

Нагадаємо, за даними ІМІ, за місяць широкомасштабного вторгнення рф в Україну (з 24 лютого до 24 березня) поранення внаслідок обстрілів російських окупантів отримали щонайменше семеро журналістів.

9. Російські окупанти тяжко поранили оператора Олександра Навроцького

26.03.2022 Оператор Олександр Навроцький отримав тяжке поранення ноги на передовій. Під час знімання Навроцький потрапив під обстріл ворожих «градів» на Київщині. Про це повідомив режисер Володимир Сидько.

«Зараз Олександр у госпіталі в задовільному стані, але, щоб стати на ноги в прямому сенсі, потрібне дороге лікування й реабілітація. Ми, його найближчі друзі, зробимо максимально все, аби він знову був у строю, однак без вашої допомоги не обійтися. Тому прошу вас усіх, так як ще ніколи не просив, допомогти! Розумію, що в час цієї цинічної війни не всі мають на це змогу, але навіть кілька гривень будуть у нагоді! Нижче реквізити Олександра і його тата. Зробіть максимальний репост! Усім безмежною вдячні».

Обстріли журналістів – 13

1. Чеські репортери Voxpot потрапили під обстріл російських бойовиків

02.03.2022 Чеські репортери Voxpot Майда Сламова і Войтех Богач потрапили 2 березня під обстріл разом з двома українськими медійниками в м. Макарів поблизу Києва.

Про це повідомили репортери Voxpot.

Журналісти повідомляють, що вони живі, однак під час утечі на авто російські бойовики навмисно стріляли по авто журналістів.

На дверцятах автівки знайдено простріли від АК-74.

У репортажі Войтех Богач зазначив, що їхнє авто було марковано написом «ПРЕСА», з ними були двоє українських репортерів на ім’я Тарас та Альона.

2. Російські військові обстріляли та пограбували авто, в якому перебувала журналістка Громадського

08.03.2022 Російські військові обстріляли та пограбували авто, в якому перебувала журналістка Громадського Вікторія Рощина. Про це вона повідомила на своїй фейсбук-сторінці.

За словами Вікторії, вона та водій авто натрапили на колону російських танків у Запорізькій області.

«Далі – гул танків, біла літера Z, прапор РФ. Вони виїхали з-за повороту й рушали в наш бік. З водієм дали задню й намагалися розвернутися. Росіяни активно почали працювати по нас. Кулями, а потім розпеченими снарядами. На щастя, вони пролітали повз. Я дала команду зупинитися, кинути авто й лягати в полі. Але колони йшли на нас, і порятунком став закинутий будинок, за яким і перечекали проїзд російської техніки», – написала вона.

«Поки ми ховались – нашу машину вскрили. Там була наліпка PRESS. Забрали мій ноутбук, камеру, рюкзак, цигарки водія теж забрали», – розповіла журналістка.

Вона зазначила, що залишилася без зв’язку та в оточенні.

«Танки з обох сторін селища. Ми в оточенні й без можливості передати інформацію. Найстрашніше в окупації – ніч. Світанок таки вселяє надію на краще. В нас він розпочався не з обстрілів чи підвалу. Близько 150 одиниць російської техніки рушило в бік наших мирних сіл. Я пішла в розвідку пішки. Через стрес не відчувала ні втоми, ні холоду, ні страху. Далі було ще багато чого. І ще обов’язково буде», – написала Рощина.

Також вона додала, що їх урятували добрі люди.

«Я поїхала в регіони, щоб розповісти, що відбувається там і про що думають люди, які весь цей час живуть без зв’язку, під дулом автоматів, градами й гулом російських танків. У невеличких селах та містах окупанти відчувають себе «героями» – стріляють у мирних мешканців, підпалюють авто, вбивають, мародерять. Вони перетворюють життя людей на пекло, травмують психіку дітей. Вони забрали мою техніку, але не відберуть бажання розповідати правду про їхні злочини. Цього разу мене, напевно, вкотре врятувало диво. Але я ніколи не пробачу Росії. Ніколи», – написала журналістка.

3. Знімальна група ТСН потрапила під обстріли російських військ на Київщині

15.03.2022 Знімальна група ТСН каналу 1+1 потрапила 15 березня під артилерійський обстріл російських окупантів на Київщині, повідомляє ТСН.

Журналістка Юлія Кирієнко та оператор Володимир Рибачок приїхали на позицію на Київщині, щоб українські армійці розповіли, як саме тут днями затримали російських солдатів. Вони не встигли розпочати знімання, оскільки ворог почав обстріл з боку окупованого села. Обстріл знімальну групу зустрів у полі, і сховатись було просто ніде. Єдиним укриттям для журналістів став рів попід дорогою.

Під час затишшя група намагалася втекти на авто, але через обстріл вимушена була зупинитися та ховатися в приватному будинку.

«За ці кілька хвилин було щонайменше 10 вибухів. Військові потім сказали: працював ворожий безпілотник. Із нього окупанти й корегували вогонь», – розповіла Юлія Кирієнко.

«Мені допомагало, що ти молилася. От я прям відчув силу слова», – сказав після порятунку колега Юлії, військовий кореспондент Борис Сачалко.

«Ми звикли бачити таку картину на Донбасі, а тут… досі не віриться, що це так близько», – розповів інший військовий кореспондент Олег Корнієнко.

За словами журналістки, ворожі обстріли на цьому напрямку фронту не припиняються вже кілька днів. «Окупанти розлючені після шаленої поразки, коли військові розбили їхню танкову колону. Тож і мстяться, здаля обстрілюючи і села, і дороги, якими їздять автівки мирних мешканців», – зазначила Юлія Кирієнко.

4. Під ворожий обстріл разом з ТСН потрапила і знімальна група «Фактів» ICTV

15.03.2022 Знімальна група програми «Факти» телеканалу ICTV потрапила 15 березня на Київщині під артилерійський обстріл російських військових. Про це повідомили на телеканалі.

Журналіст Олег Корнієнко та оператор Артур Турович потрапили під обстріл посеред поля. Щойно журналісти прибули на позиції, росіяни розпочали артилерійську атаку.

«Працювати на позиціях фактично неможливо. Ворог одразу відкриває вогонь та б’є хаотично. З укриття не виходимо, бо буквально кожну хвилину чуємо вибухи та обстріли», – розповів журналіст ICTV Олег Корнієнко.

Журналістам вдалося сховатися в укриття та перечекати обстріл, який тривав понад годину. Однак ЗСУ вдалося ліквідувати ворожу артилерію та військових.

Зазначимо, що знімальна група програми «Факти» ICTV потрапила під обстріл разом зі знімальною групою ТСН каналу 1+1.

5. Знімальна група «Настоящего времени» також потрапила під російський обстріл на Київщині

15.03.2022 Знімальна група каналу «Настоящее время» потрапила 15 березня під артилерійський обстріл російських військ на Київщині. Про це повідомляється на сайті каналу.

За даними каналу, російські військові били по одному із сіл у північному напрямку.

Обстріл застав журналіста Бориса Сачалко та його оператора в полі. Вони були в жилетах преси та змогли добігти до укриття. Борис втратив мікрофон, але залишився живим.

«Ми з водієм та оператором цілі», – сказав Сачалко після того, як врятувався.

Зазначимо, що знімальна група «Настоящего времени» потрапила під обстріл разом зі знімальними групами програми «Факти» ICTV та ТСН каналу 1+1.

6. Під обстріл потрапили турецький каналу TRT World

25.03.2022 Іноземні журналісти з англомовного каналу TRT World (Туреччина) та спеціальний кореспондент ТСН (1+1), заслужений журналіст України Андрій Цаплієнко потрапили під обстріл російських військ в Чернігівській області 25 березня. Журналіст «ТСН. Тижня» телеканалу 1+1 Андрій Цаплієнко отримав осколкове поранення.

За даними 1+1 media, Цаплієнко отримав поранення увечері 25 березня під час обстрілу російськими військами колони цивільного населення в Чернігівській області.

В обстріляній колоні перебували іноземні журналісти з англомовного каналу TRT World (Туреччина) та спеціальний кореспондент ТСН (1+1), заслужений журналіст України Андрій Цаплієнко. Вони виконували редакційне завдання, фіксуючи проведення гуманітарного коридору для евакуації мирних жителів у безпечну зону.

«Це сталося сьогодні, 25 березня, близько 16:50 під час обстрілу гуманітарного коридору до Чернігова. Там перебувало багато цивільних людей та автомобілів, які чекали на дозвіл, аби переправитися до Чернігова або забрати своїх рідних звідти. Після того як безпілотник зафіксував скупчення людей, через 15 хвилин розпочався обстріл. Спершу почали стріляти зі смерчу, потім з артилерії калібром 122 мм, далі підключився міномет, і на фінальному етапі – танк. Усе це тривало не менше ніж півтори години», – розповів Андрій Цаплієнко.

Разом з Цаплієнком була знімальна група англомовного каналу TRT World. «Попри те що колеги – досвідчені військові журналісти, вони були шоковані, адже вперше опинилися під таким потужними артилерійським обстрілом. Так само як шоковані жорстокістю російських військових у ставленні до мирного населення», – розповів журналіст.

Зараз Андрій перебуває під крапельницею: «Лікарі сказали, що рана на 5 балів. Це означає, що все буде нормально і мені дуже пощастило».

7. Журналісти CNN потрапили під російський обстріл біля Миколаєва

04.04.2022 Знімальна група американського телеканалу CNN потрапила 4 квітня під російський артилерійський обстріл. Ніхто з команди не постраждав, повідомляє CNN.

Команда каналу потрапила під обстріл на перехресті доріг на південь від Миколаєва, поблизу селища Олександрівка. Автомобіль журналістів пошкоджено.

Кореспондент CNN Бен Ведеман, продюсер Карім Гаддер, фотожурналіст Джон Торіго, перекладачка Валерія Дубровська та їхня команда зупинилися на перехресті, щоб поспілкуватися з кількома українськими солдатами.

Коли Ведеман знімав стенд-ап, на відстані приблизно 150 метрів від місця їхнього розташування стався потужний вибух. Телевізійники впали на землю, коли прозвучав ще один удар.

“Ми впали на землю, а потім побігли до машин. Стрибнули в наш Mitsubishi Pajero, але він був знищений. Машина не заводилася. Принаймні дві шини були спущені. Всі вікна розбиті. Бак був пробитий, дизельне паливо та інші рідини витекли”, – повідомив Ведеман.

Команда підбігла до свого іншого автомобіля, який також був пошкоджений осколками, сіли та поїхали.

Нагадаємо, на Миколаївщині внаслідок російських обстрілів 4 квітня сталося чотири пожежі: горіло зерносховище, будинок та автомобілі. Осколкові поранення отримали цивільні громадяни.

8. У Рубіжному кореспондентка телеканалу «Дом» потрапила під російський обстріл

28.04.2022 У частково окупованому Рубіжному Луганської області потрапила під обстріл кореспондентка телеканалу “Дом” Анастасія Волкова.

Як розповіла Анастасія представниці ІМІ, вони приїхали 28 квітня до міста зняти матеріал про евакуацію людей. У цей час росіяни відкрили вогонь по місцю, звідки мала б розпочатися евакуація.

“Щойно ми заїхали через п’ять хвилин почали гепати принципово по тому квадрату, де ми знаходилися. Ми заповзли у палац культури по склу на пузі, щоб перебути той обстріл. Ми чули, як зліва, справа, спереду, позаду цієї будівлі, по будівлі прилітало. Ми чули, як працював важкий міномет”, — розповіла Анастасія.

За словами журналістки, вона була у бронежилеті та шоломі, з наліпками “PRESS”.

Виїхала вона, коли зрозуміла, що в окупантів закінчилися боєприпаси і є шанс скористатися цим затишшям. Коли журналістка вже доїхала до Сєвєродонецька, то, зазначила, було чутно, що у Рубіжному поновилися обстріли.

9. Команда Громадського потрапила під обстріл, знімаючи репортаж про евакуацію з донеччини

05.05.2022 Команда hromadske під обстрілами “Градів” зняла репортаж про те, як цивільних мешканців Лимана Донецької області вивозять до Дніпра, повідомляє “Детектор медіа”.

У складі знімальної групи були журналістка Анастасія Станко, відеограф Колян Пастико та водій Віктор Андрущенко.

Під час знімання в дорозі за 200 метрів від команди hromadske та мешканців Лимана впало три снаряди. Невдовзі після завершення евакуації людей російська ракета влучила в автомобільний міст між Райгородком і Лиманом – ним журналісти hromadske їздили десяток разів. Також за цим маршрутом з Лимана вивозять поранених.

У своєму репортажі журналісти зосередилися на роботі поліції, яка вивозить людей, що потребують допомоги. “Близько двадцяти 200-х, 300-х більше”, – кажуть поліцейські про втрати під час повномасштабної війни.

Кожна поїздка тут ризикована. “У 2014-му в порівнянні з цим був дитячий садок. Хто під «Градами» лежав, той зрозуміє”, – коментує Дмитро “Залізничник”.

Під час евакуації по автобусах б’ють “Гради”. Поліцейські їдуть до напівзруйнованих будинків у Лимані в інтервалах, коли російські окупанти перезаряджають свою техніку. Зрештою, їм вдається вивезти пораненого чоловіка.

10. Естонські та німецькі журналісти потрапили під російський обстріл на Донбасі

12.05.2022 Кореспонденти естонського каналу ERR Антон Алексєєв та Крістьян Свіргсден, журналісти естонського Postimees Яанус Пийрсалу й Дмитрій Котюх, а також кореспондент німецької Welt Альфред Хакенсбергер потрапили під російський обстріл у Донецькій області, неподалік міста Сіверськ, повідомляє Детектор медіа.

У кількох кілометрах від міста їхнім автівкам довелось зупинитись через початок обстрілу.

“Це був безпілотник, чули свист ракети, яка падала і влучала в житловий район. А потім був типовий феєрверк з окремих бомб протягом більше хвилини”, – описав інцидент Альфред Хакенсбергер під час включення вже з безпечного місця.

“З того місця, де ми зупинилися, було видно, що місто знаходиться під сильним вогнем і вже горить багато будинків. Пролежавши під вогнем 15 хвилин, ми вирішили залишити це неприємне місце. Тим більше, що відносно неподалік нас уже летіли уламки касетних боєприпасів”, – зазначив у своєму репортажі Антон Алексєєв.

Про постраждалих внаслідок обстрілу не повідомляється.

11. Знімальна група ТСН потрапила під обстріл касетними бомбами в Мар’їнці

12.05.2022 Знімальна група ТСН телеканалу”1+1” під час знімання сюжету потрапила під російський обстріл касетними бомбами в місті Мар’їнка на Донеччині, повідомляє ТСН.

У сюжеті йдеться, що російські війська щодня обстрілюють місто з літаків, гелікоптерів, “Градів” та артилерії.

“За лічені секунди усю центральну частину містечка накриває суцільними вибухами. Кремезний боєць “Молот” наказує лежати і не рухатися. Запальні частинки падають просто перед журналістами і військовими. Оператор фіксує злочин росіян на камери і група разом із військовими терміново виїздить із під обстрілів”, — йдеться у сюжеті.

Журналістам вдалося поспілкуватися з містянами, які попри обстріли залишаються у Мар’їнці.

Поспілкуватись із людьми довго не вдається, адже з боку Донецька знову лунають вибухи – військові кажуть, це ворожа авіація розбиває елеватор, промзону.

Під обстріл потрапила команд ТСН у складі: Олександр Загородний, Іван Головач, Віталій Овсянніков.

12. Журналісти «Заборони» потрапили на Харківщині під російський обстріл

15.05.2022 Журналісти інтернет-видання “Заборона” потрапили на Харківщині під російські обстріли. Ніхто не постраждав, повідомляє видання у телеграм-каналі.

Так, 15 травня, знімальна група Заборони, оператор Микола Дондюк, журналістка Віра Миронова та фотограф Іван Чернічкін потрапили під потужні обстріли росіян у селі Черкаські Тишки, що за 25 км на північ від Харкова.

Обстріл почався під час запису відеоінтервʼю з мешканцем села.

Видання опублікувало також відео обстрілу села.

Раніше під російський обстріл у Донецькій області, неподалік міста Сіверськ, потрапили кореспонденти естонського каналу ERR Антон Алексєєв та Крістьян Свіргсден, журналісти естонського Postimees Яанус Пийрсалу й Дмитрій Котюх, а також кореспондент німецької Welt Альфред Хакенсбергер.

Знімальна група ТСН телеканалу”1+1” під час знімання сюжету потрапила під російський обстріл касетними бомбами в місті Мар’їнка на Донеччині.

13. Знімальна група ICTV потрапила під російський артилерійський обстріл на Донеччині

18.05.2022 Знімальна група телеканалу ICTV потрапила під російський артилерійський обстріл у Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомляється на сайті «Фактів ICTV».

Ворог почав обстріл ракетами, коли журналісти Тетяна Наконечна, Євген Турта, Олег Цимбалюк працювали над сюжетом.

Одна з ракет упала за кількадесят метрів. Ніхто постраждав.

Переслідування журналістів, погрози, залякування – 50

1. Роскомнагляд погрожує заблокувати доступ до Крим.Реалії через інформування про війну Росії проти України

26.02.2022 Роскомнагляд погрожує обмежити доступ до сайту Крим.Реалії, звинувативши проєкт Радіо Свобода у «фактах поширення недостовірної інформації» щодо нового вторгнення Росії в Україну. Про це повідомив Крим.Реалії з посиланням на пресслужбу російського відомства.

«Відповідно до вимог Генеральної прокуратури РФ Роскомнагляд направив повідомлення про необхідність обмеження доступу до недостовірної інформації на адресу ресурсів «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона», «New Times», «Дождь», «Свободная Пресса», «Крым.Реалии», «Новая Газета», «Журналист», «Лениздат», – йдеться в повідомленні.

Роскомнагляд заявив, що на зазначених ресурсах розміщено нібито недостовірну інформацію «про обстріл українських міст і загибель мирних жителів України внаслідок дій Російської Армії, а також матеріали, в яких операція називається нападом, вторгненням або оголошенням війни».

«Роскомнагляд також розпочав проведення адміністративних розслідувань за фактом поширення недостовірної суспільно значущої інформації переліченими ЗМІ. Це правопорушення тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 13.15 КпАП РФ, як адміністративний штраф у сумі до 5 млн рублів», – зазначається в повідомленні.

Як повідомляв ІМІ, у лютому Роскомнагляд вимагав від Крим.Реалії видалити новину з коментарем російського опозиційного політика Гаррі Каспарова та матеріали про російський військовий призов у Криму.

2. У Херсоні колаборанти погрожують журналістам застінками

04.03.2022 Відомий місцевий колаборант Кирило Стремоусов погрожує «інакомислячим» в окупованому Херсоні російським ув’язненням. Про це ІМІ повідомляють місцеві журналісти.

«Усім, хто проти «руського міру», тобто патріотам, активістам, журналістам, тут небезпечно. Бо Стремоусов обіцяє зачистки й тюрми», – повідомила ІМІ одна з журналісток, що залишилися в обласному центрі.

Зокрема, у своєму відеозверненні Стремоусов пообіцяв «перепис населення» і покарання для «тих, хто жив на гранти».

Водночас Стремоусов посилається на депутата російської Думи В’ячеслава Володіна, який заявив, що 4 березня Дума може ухвалити закон, за яким усім ЗМІ й навіть дописувачам у соцмережах загрожує до 15 років в’язниці та штраф до 5 млн рублів, якщо вони повідомлятимуть про події в тимчасово окупованих регіонах України щось відмінне від риторики державних російських каналів.

Себе Стремоусов називає у відео «руським», який багато років страждав від «нацистів» та «провокацій СБУ». Він також збрехав, що СБУ заарештувала його. Насправді жодного разу правоохоронці його не затримували, навіть після нападу на конвой СБУ.

3. Одеські ЗМІ отримують листи з погрозами за «причетність до нацизму»

04.03.2022 Одеські ЗМІ почали отримувати анонімні листи від відправника «Русская Одесса» російською мовою з темою «Ваш шанс спастисть» (орфографію збережено) з погрозами та закликом «відмовитися від антиросійської діяльності».

Так, отримання такого листа підтверджує головна редакторка видання «Пушкінська» Наталя Коршак. У копії вказано електронні пошти інших місцевих ЗМІ: «Медіа-інформ», «Репортер», «Третій Цифровий», «Думська», 048, «Волнорез», all.news.

Скриншот листа опублікував у фейсбуці журналіст видання «Ґрати» Стас Юрченко.

«Ваше видання показало себе з гіршого боку за час української окупації міста. Ваш останній шанс пом’якшити неминуче покарання за причетність до нацизму – розмістити надісланий банер і негайно відмовитися від будь-якої антиросійської діяльності. Розплата близько. Іншого шансу може не бути», – пишуть у листі.

На банері видно слово «ОдеZZa». Літерами Z позначено російську техніку, яка вторглася на територію України, а також деякі матеріали російської пропаганди.

4. Бойовики опублікували персональні дані журналістки одного з регіонів України

08.03.2022 Проросійські бойовики опублікували персональні дані журналістки одного з регіонів України. Про це ІМІ повідомили обізнані джерела.

У мережу виклали її мобільний номер, паспортні дані, адресу проживання. Вказана інформація лише частково відповідає дійсності.

Сама журналістка зазначає, що стикається з таким уперше. Дії бойовиків розцінює як залякування та тиск на себе – щоб вона виїхала з міста і там не залишилося представників українських медіа.

5. В Бердянську журналістів під дулами автоматів змушують транслювати на радіо російську пропаганду

09.03.2022 У тимчасово окупованому Бердянську російські окупанти під дулами автоматів змушують місцевих журналістів транслювати російську пропаганду.

Про це розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух у відеокоментарі, розміщеному на ютуб-каналі обладміністрації, повідомляє LB.ua.

«Переписали їх адреси, їхніх родичів адреси й змушують їх усяку фігню випускати в ефір. Ввозять, наприклад, гумдопомогу. Треба роздати – ніхто не прийшов. Два автобуси є з «бабусями черговими». Вони вийшли, отримали, розповіли, «як добре в Росії», і нормально зняли та показують на своє телебачення. У Мелітополі, зокрема, таке було», – розповів Старух.

Як повідомляв ІМІ, 8 березня в Бердянську російські окупанти захопили радіостанцію «Азовська хвиля».

Також 8 березня російські військові захопили в Бердянську Запорізької області будівлю місцевого медіахолдингу «ПРО100».

6. Росіяни погрожують фотожурналістові, який зняв бомбардування пологового будинку в Маріуполі

11.03.2022 Низка російських акаунтів у соціальних мережах публікує погрози українському фотожурналісту Євгенові Малолєтці, який сфотографував наслідки бомбардування пологового будинку в Маріуполі 9 березня. Внаслідок злочину російських військ троє людей загинуло (включно з дитиною), 17 постраждали.

Євген Малолєтка, який співпрацює з міжнародними фотоагенціями, опублікував світлини з руйнуваннями та потерпілими. Російська пропаганда одразу ж почала розганяти наратив, що це постанова, а Євгена Малолєтку називати «антиросійським пропагандистом».

Одразу після авіаудару очільник міністерства закордонних справ рф Сергій Лавров визнав бомбардування і оголосив, що в лікарні «не було пацієнтів», тому що її «захопили бійці «Азова». Після цього росіяни знайшли в соцмережах акаунт вагітної дівчини з фотографій, з’ясували, що вона модель, почали розповідати, що фото сфабриковані, і цькувати її в коментарях. Повідомлення про «фейк» навіть публікувало в соцмережах посольство рф у Великій Британії. 11 березня стало відомо, що дівчина народила дитину.

7. Російські окупанти погрожують херсонській журналістці

12.03.2022 Російські окупанти погрожують розправою херсонській журналістці Ірині Староселець. Про це власкор Укрінформу в Херсонській області Ірина Староселець повідомила на своїй фейсбук-сторінці, пише видання «ІРС-Генічеськ».

Також цю інформацію журналістка підтвердила регіональному представнику ІМІ.

«Росіяни мені телефонують і погрожують. Називають ім’я і пояснюють, що зі мною зроблять», – розповіла журналістка.

Як пише видання, журналістка активно висвітлює події в окупованій російськими військовими Херсонській області.

Нагадаємо, на захопленій російськими військовими території Херсонської області окупанти роблять спроби створити систему комендатур.

8. У Бердянську російські окупанти переслідують і залякують журналістів

13.03.2022 У тимчасово захопленому Бердянську загарбники погрожують журналістам та їхнім родинам, змушуючи працювати на російську пропаганду.

Про це під час телемарафону #UAРАЗОМ повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, передає Укрінформ.

«У Бердянську окупанти переписали адреси журналістів, їхніх родичів. Примушують їх працювати для російської пропаганди. Погрожують їхнім дітям, батькам, дружинам. Тобто намагаються реалізувати терор і тотальне залякування», – прокоментував Старух.

Він також сказав, що в області чимало випадків викрадення людей. Зокрема, в Дніпрорудному сьогодні зранку викрали мера Євгена Матвєєва, у Мелітополі – Івана Федорова, також громадську активістку Ольгу Гайсумову.

Є випадки викрадення і щодо інших територій.

«Про мера Дніпрорудного трохи є інформація, а про Івана Федорова немає. Ми всі намагаємося знайти й вжити заходів, щоб повернути його в Україну, хоча б вирвати з лап терористів», – сказав Старух.

Нагадаємо, у Бердянську, Мелітополі та Енергодарі загарбники заблокували українські ЗМІ.

9. У рф хочуть порушити справу проти ведучої «1+1» Наталії Мосейчук

21.03.2022 Голова Слідчого комітету рф Олександр Бастрикін доручив порушити справу проти української телеведучої телеканалу «1+1» Наталії Мосейчук. Про це повідомляє ДМ з посиланням на пресслужбу відомства.

Телеведучу намагатимуться притягти до відповідальності та оголосити у міжнародний розшук. При чиною стало те, що вона «в ефірі висловила погрози на адресу російських льотчиків та їхніх близьких». Як повідомили у Слідчому комітеті, Наталія Мосейчук «висловлювала людиноненависницьку позицію та реальні загрози».

Як пишуть російські ЗМІ, відеозапис ефіру з Мосейчук набуло розголосу після того, як його поширив у телеграм-каналі екс-депутат Ілля Кива.

Длями під час марафону «Єдині новини»Наталія Мосейчук відреагувала на повідомлення про чергове бомбардування України. Вона нагадала про відповідальність військовим і їхнім рідним. Зокрема, Наталія Мосейчук сказала, що дружини російських окупантів мають «боятися та розуміти, що рано чи пізно» вони овдовіють. А нареченим російських льотчиків порадила «знайти собі чорні хустки».

Зазначимо, що 20 березня російський телеграм-канал “Тройка” оголосив “охоту” на Мосейчук. Адміни каналу закликали підписників надсилати будь-які дані родичів, друзів ведучої і “ми найближчим часом порадуємо вас новинами про їхню долю”.

Увечері цього ж дня телеграм-канал оприлюднив персональні дані ведучої.

“Мосейчук Наталья Миколаевна …, как думаешь сколько в крипте могут закинуть по приколу наши граждане чтобы тебе на выходе из квартиры … в Киеве, … пробили голову ледорубом за послание к семьям наших летчиков? Думаем за пол битка в вашей Шумерии найдутся умельцы которые еще сделают это со стримом в прямом эфире)”, — написано в каналі.

Зазначимо, що даний телеграм-канал також оприлюднює персональні дані українських військовослужбовців.

10. Російські окупанти вломилися додому до редактора токмакської газети

21.03.2022 Російські окупанти прийшли пізно увечері 21 березня до редактора районної газети “Наше місто-Токмак” (Запорізька область) Віталія Голода.

Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

За його словами, окупанти прийшли до нього додому близько 22.00.

“Вчора, 21 березня, орієнтовно в 22.00 до мене додому ломилися рашисти. Оскільки мене вдома не було, виламали двері, перерили речі та документи, викрали системник комп’ютера”, — написав редактор.

Як повідомив редактор представниці ІМІ в Запорізькій області, про те, що в його квартиру увірвалися окупанти, йому повідомили сусіди.

“Це були не військові, а представники МВД чи ФСБ. Військових я всіх знаю, бо щодня з 28 лютого ми проводили мітинги проти окупації. Військові вели себе коректно”, — повідомив він.

За його словами, 21 березня о 21.30 викрали депутатку Плаксіну, а о 22.10 приїхали вже до нього.

“Як розповіли мені сусіди, спочатку вони стукали у двері, як всі, потім гупали з силою, а потім пішли за монтировками чи ломиками. Знайомі мені вже фото зламаних дверей надіслали. Відомо, що забрали компютер та документи. Але які документи взяли, я не знаю”, — розповів Віталій Голод.

За словами Віталія Голода, він не постраждав і наразі знаходиться поза окупованим містом.

11. У Мелітополі до батьків журналістки прийшли окупанти

21.03.2022 До батьків власної кореспондентки редакції “Индустриальное Запорожье” в Мелітополі Катерини Даниліної-Левочко 21 березня о 4 ранку прийшли російські окупанти.

Про це журналістка повідомила представниці ІМІ в Запорізькій області.

“Вчора, 21 березня, о 4 ранку окупанти приходили до квартири моїх батьків, в якій я не живу вже дев’ять років. Дома був тільки батько, мама поїхала з міста за день до початку війни. Шукали мене. Незрозуміло, чому саме там. При цьому до нашої з чоловіком квартири не навідувались. Вони провели в домі батьків обшук, перевірили в батька телефон”, — розповіла Катерина.

За її словами, у батька питали, де вона працює, а також запитували інформацію про власника холдинга “Мелітопольські відомості” Михайла Кумока. Можливо, зауважує журналістка, це пов’язано з тим, що раніше вона працювала в цьому медіа.

За словами Катерини Даниліної-Левочко, наразі вона знаходиться у безпеці поза Мелітополем.

12. “Європейська правда” отримала листа з погрозами про “суворі допити та тюремні терміни”

25.03.2022 Онлайн-видання “Європейська правда” отримало на пошту електронного листа з погрозою про “суворі допити та тюремні терміни” у разі російської окупації.

Про це повідомив на фейсбуці головний редактор видання Сергій Сидоренко.

Журналіст повідомив ІМІ, лист прийшов на редакційну пошту листа підписаного деяким Месропом Брызгаловим.

У листі повідомляється, що слідчий комітет росії порушив кримінальні справи щодо всіх журналістів видання за статтею “екстремізм”.

“Всі ваші контактні та персональні дані передані російським правоохоронцям”, — йдеться у листі.

Анонім обіцяє, що коли армія росії займе населені пункти, в яких живуть журналісти, їх очікують “допити із пристрастю та тюремні терміни”. Також журналістам пропонується звільнитися з робити “прямо зараз”, щоб стати свідком та уникнути “реального покарання”.

Скриншот листа Сергій Сидоренко опублікував у фейсбуці.

Як повідомляв ІМІ, на початку березня херсонський колаборант Кирило Стремоусов погрожував «інакомислячим» в окупованому Херсоні російським ув’язненням.

Одеські ЗМІ отримували анонімні листи від відправника «Русская Одесса» російською мовою з темою «Ваш шанс спастисть» (орфографію збережено) з погрозами та закликом «відмовитися від антиросійської діяльності».

13. Запорізька редакція сайту 061.ua отримала листа з погрозами покарання

25.03.2022 Запорізький сайт 061.ua отримав на редакційну пошту листа з погрозами. Лист був підписаний Айзоном Атаєвим та відправлений із забороненої в Україні пошти mail.ru.

Про це регіональній представниці ІМІ повідомили співробітники сайту.

В листі, зокрема, говориться: “Усі дані співробітників вашого ЗМІ злиті ФСБшинкам Росії. Кожен з вас, хто не припинить співпрацювати на українську пропаганду режима Зеленського буде покараний за статтею 205 КК РФ “Терроризм”.

В листі пропонують самостійно дізнатися, які тюремні терміни будуть загрожувати за цією статтею в найближчий час, зокрема, ознайомившись з кримінальним кодексом російської федерації.

Як повідомляв ІМ, дещо схожого листа отримало 25 березня онлайн-видання “Європейська правда”, журналістам видання погрожують допитами та тюремними термінами.

14. Анонім погрожує журналістам «Главкому» тюремними термінами за «тероризм»

25.03.2022 Анонімні погрози на електронну пошту почали отримувати працівники видання “Главком”.

Як повідомляє “Главком”, лист-погроза підписаний користувачем “Акмол Пластінкін” та надійшов з електронної адреси [email protected]

“Усі дані співробітників вашого ЗМІ злиті ФСБшникам Росії”, – написав користувач у

Анонімний автор заявив, що кожен із працівників “Главкома”, який “не припинить працювати на українську пропаганду режима Зеленського”, буде нібито покараний за статтею 205 КК Російської Федерації “Тероризм”.

Також “Акмол Пластінкін” пригрозив, що тюремні терміни загрожуватимуть працівникам “Главкому” уже “найближчим часом”.

Видання вважає, що їм погрожують через інформування читачів російсько-українську війну.

15. Ще одне запорізьке видання отримало листа з погрозами про тортури

25.03.2022 Запорізький сайт inform.zp.ua отримав 25 березня на редакційну пошту лист з погрозами і вимогами до співробітників редакції звільнитися або, у разі незгоди, на них чекають допити з тортурами.

Про це представниці ІМІ в Запорізькій області повідомив головний редактор сайту.

За його словами, лист надійшов вдень від користувача “Абдулхамід Говоров” із забороненої в Україні пошти mail.ua. В листі, зокрема, говориться, що слідчий комітет росії порушив кримінальну справу проти усіх співробітників видання.

“Справа порушена за статтею. “Екстремізм”. Усі ваші контактні та персональні дані передані російським правоохоронцям. Після того, як армія росії займе населенні пункти, в яких ви живете і працюєте, вас чекають допити з тортурами і тюремні термін”, — йдеться у листі.

Також в ньому наголошується, що співробітники медіа можуть фігурувати у справі як свідки і уникнути “реального покарання”, якщо ”прямо зараз звільняться зі ЗМІ”, у якому вони працюють. Також до листа було додане фото катувать цивільних осіб людьми у воєнній формі та масках.

Як повідомляв ІМІ, вже дві редакції отримали схожі листи – «Європейська правда» та запорізький сайт 061.ua. Їм також погрожують допитами та тюремними термінами за статтями «екстремізм» та «тероризм». Анонімні погрози на електронну пошту отримали також працівники видання «Главком».

16. Крим.Реалії отримало погрози про тюремні терміни в Сибіру

27.03.2022 Видання «Крим.Реалії» отримало на пошту електронного листа з погрозами про тюремні терміни в Сибіру за «тиражування фейків про армію росії».

Про це ІМІ повідомили в редакції Крим.Реалії.

Так, лист надійшов від користувача «Андріяна Судіропуло» із забороненої в Україні пошти mail.ru.

У листі, зокрема, йдеться, що армія росії «скоро займе всі міста України та буде створено військовий трибунал, який розслідуватиме військові злочини режиму Зеленського та його пособників».

«Усі журналісти та співробітники українських ЗМІ, які займалися пропагандою для неонацистів та тиражували фейки проти армії росії, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності та отримають реальні тюремні терміни. Поки не пізно, звільняйтеся зі своїх місць роботи, саботуйте розпорядження вашого керівництва та переходьте на бік росії. Інакше на вас чекають виправні колонії ФСВП рф на території Сибірського федерального округу», – йдеться в листі анонімного користувача.

17. Редакція Вільного радіо отримала погрози на електронну пошту

28.03.2022 Редакція Вільного радіо, що на Донеччині, отримала погрози на електронну пошту. Про це повідомила директорка Вільного радіо Анастасія Шибіко на фейсбук-сторінці.

«На мейл Вільного радіо приходить різне: люди просять знайти їхніх близьких, вивезти з окупації, змінити мера міста, знайти зброю, їжу тощо, чомусь надати розголосу, когось покарати. Але є й таке», – написала Анастасія та оприлюднила скріни з листування.

У коментарі представниці ІМІ Анастасія зауважила, що не знає тих, хто пише погрози. “Ні, не знаю. Це надсилають через форму зворотного зв’язку на сайті радіо. Ми елементарно пробили мейл, пише, що це якась московська фірма. Але хз, якщо чесно, це дуже поверхнево”, – відповіла Анастасія Шибіко.

Редакція ще не вирішила, як реагуватиме на ці листи.

«Я не знаю, як реагувати, якщо чесно. Мені це більше виглядає як спроба залякати, а не реальні погрози. Але якщо є куди надіслати заяву – я її обов’язково надішлю», – додала Анастасія.

18. Запорізькому сайту 061.ua знову погрожують. Цього разу в’язницею в Сибіру

28.03.2022 Запорізький сайт 061.ua отримав на редакційну пошту 26 березня ще одного листа з погрозами й вимогами звільнитися. Про це регіональній представниці ІМІ повідомили співробітники сайту.

Цього разу лист був підписаний “Радієм Рижковим” та знову надісланий із забороненої в Україні пошти mail.ru.

У листі, зокрема, мовиться про те, що невдовзі російська армія «займе всі міста України, в країні буде встановлена тимчасова влада і створений воєнний трибунал, який розслідуватиме військові злочини режиму Зеленського».

«Усі журналісти й співробітники українських ЗМІ, які займалися пропагандою на догоду неонацистам і тиражували фейки проти армії росії, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності й отримають реальні тюремні терміни», – йдеться в листі.

Автор листа пропонує співробітникам редакції «негайно звільнитися, поки не пізно», рекомендує саботувати розпорядження керівництва медіа і «переходити на бік росії». Якщо ці умови не будуть виконані, журналістам погрожують виправними роботами в російських колоніях на території Сибірського федерального округу.

Нагадаємо, 25 березня декілька українських медіа отримали анонімні листи з погрозами – «Європейська правда«, «Главком» та запорізькі сайти 061.ua і inform.zp.ua. Їм погрожують допитами та тюремними термінами за статтями «екстремізм» і «тероризм».

Видання «Крим.Реалії» отримало на пошту електронного листа з погрозами про тюремні терміни в Сибіру за «тиражування фейків про армію росії».

19. Запорізькому сайту 061.ua втретє надіслали погрози з росії

28.03.2022 Запорізький сайт 061.ua отримав на редакційну пошту 28 березня вже третього листа з погрозами. Про це регіональній представниці ІМІ в Запорізькій області повідомили співробітники сайту. Лист надіслано із забороненої в Україні пошти mail.ru від «Лілії Брагіної». В темі листа зазначено українською: «Подивіться, це важливо!»

У листі, зокрема, йдеться: «Скоро у вашому місті почне діяти закон російської федерації, і всі пособники неонацистського режиму України, зокрема співробітники українських ЗМІ, будуть притягнуті до відповідальності за злочинні дії з підтримки бандеровського режиму Зеленського».

В повідомленні вимагають від журналістів відмовитися від тиражування антиросійських фейків на адресу російських військових, «поки не пізно».

Нагадаємо, 25 березня декілька українських медіа отримали анонімні листи з погрозами – «Європейська правда», «Главком та запорізькі сайти 061.ua і inform.zp.ua. Їм погрожують допитами та тюремними термінами за статтями «екстремізм» та «тероризм».

Видання «Крим.Реалії» отримало на пошту електронного листа з погрозами про тюремні терміни в Сибіру за «тиражування фейків про армію росії».

20. Головреду запорізького сайту погрожують з рф в’язницею

30.03.2022 Головний редактор запорізького сайту inform.zp.ua Ерік Бринза отримує погрози з російських номерів в особисті повідомлення в телеграмі. Про це він повідомив представниці ІМІ в Запорізькій області.

За його словами, перше повідомлення з невідомого номера з кодом рф він отримав 30 березня. В ньому, зокрема, йшлося: “Практично в кожній статті, опублікованій на вашому ресурсі, є склад злочину за кількома статтями кк рф. Коли російські війська займуть твоє місто і звільнять його від бандерівців, ти відповідатимеш за злочини помийки, на яку працюєш. Готуйся, це трапиться вже скоро”.

Наступного дня, 31 березня, головред отримав нове повідомлення вже з іншого номера рф, в якому йшлося про те, що “рускіє солдати” скоро будуть у місті, знову звільнять його від “бандерівців”. Для цього, пише автор повідомлення, “армія росії здійснює перегрупування своїх військ на Київському та Чернігівському напрямках і після цього піде в наступ”. “Вам же доведеться відповідати за тиражування антиросійських фейків і за дискредитацію вс рф. Відповідатимете за все це ви за російськими законами. Ваші куратори з СБУ і зграї Зеленського вам не допоможуть. Вас чекає тюрма!” – погрожували редактору.

3 квітня Ерік Бринза отримав нове повідомлення за тією ж схемою. “Щоразу, коли ви на сторінках свого “ЗМІ” тиражуєте антиросійські фейки на догоду неонацистській пропаганді маріонеточного режиму Зеленського, пам’ятайте, що скоро армія росії встановить контроль над усіма звільненими містами України й вам доведеться відповідати за законами рф за свої злочинні дії”, – йдеться в повідомленні.

21. Запорізька редакція 061.ua продовжує отримувати нові погрози з росії

03.04.2022 На редакційну пошту запорізької редакції 061.ua продовжують надходити листи з погрозами. Про це регіональній представниці ІМІ в Запорізькій області повідомили співробітники редакції.

Ще два листи із забороненої в Україні пошти mail.ru редакція отримала 3 і 4 квітня. Листи мають майже ідентичний зміст, але різних відправників.

Так, у листі за 3 квітня, надісланому від користувача “Антоніна Логінова”, зокрема, йдеться, що “армія росії перегруповує свої війська на Київському та Чернігівському напрямками”, після чого вона “піде в наступ” і “скоро рускіє солдати будуть у вашому місті й звільнять його від бандерівців”. “Вам же доведеться відповідати за тиражування антиросійських фейків і за дискредитацію вс рф. Ваші куратори з СБУ та зграї Зеленського вам не допоможуть. На вас чекає тюрма”, – мовиться в повідомленні.

У листі від 4 квітня, надісланого о 2:40 ночі від користувача “Геннадій Бобров”, йдеться про те, що “практично в кожній статті, опублікованій на вашому ресурсі, є склад злочину за кількома кримінальними статтями кк рф”. У повідомленні також мовиться про “звільнення міста від бандерівців” і те, що журналісти “відповідатимуть за злочини помийки, на яку ти працюєш”. В листі попереджають про те, що “кожен журналіст або співробітник сайту, винний у тиражуванні антиросійських фейків і дискредитації дій вс рф, скоро відповість за всією суворістю російських законів”.

Нагадаємо, раніше редакція сайту 061.ua вже тричі отримувала аналогічні погрози – 25 березня, 26 березня та 28 березня.

22. Роскомнагляд погрожує заблокувати видання “Трибун” через новину про обстріли росіянами Рубіжного та Попасної

06.04.2022 Рубіжанське видання “Трибун” (Луганська область) отримало листа від Роскомнагляду з вимогою видалити із сайту новину про обстріл Рубіжного та Попасної російськими окупантами.

Про це повідомив головний редактор “Трибуну” Олексій Артюх.

Якщо редакція відмовиться, Роскомнагляд погрожує заблокувати медіа на території росії.

Олексій Артюх зазначає, що “запропонували компромісне рішення”. Він додав скріншот відповіді редакції, вона російською:

“Предлагаем компромиссный вариант. Есть два стула: один з пиками точеными, другой — с бутылками пол литровыми. На какой сами сядете, а на какой путина посадите? Русский военный корабль, иди нахуй! Слава Украине! С презрением, редакция общественно-политического обозревателя Трибун”.

Попри бої на території Луганщини видання “Трибун” не припиняє роботу та продовжує висвітлювати події в області.

23. Два волинських медіа отримали погрози з росії

07.04.2022 Два волинських медіа отримали листи-погрози на електронну пошту з росії.

Про це представниці ІМІ у Волинській області повідомили в редакціях “Волинь Online” та “Конкурент”.

Листи надіслані із забороненої в Україні пошти mail.ru, в них погрожують кримінальною відповідальністю через “фейки та неправду на тему дій російських збройних сил в Україні”.

Як розповіла редакторка інтернет-видання “Волинь Online” Мар’яна Метельська, вдень 7 квітня на редакційну пошту прийшов лист російською мовою від користувача “Владислав Єфремов”.

У листі було зазначено: “Всі співробітники українських ЗМІ та сайтів, які розповсюджують фейки та неправду на тему дій російських збройних сил в Україні та покривають бандерівців, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності найближчим часом. Ніхто не піде непокараним”.

Журналістка розповіла, що раніше їй подібні листи не надходили. Мар’яна Метельська хотіла відповісти на надісланий лист, щоб “відправити” адресата слідом за російським воєнним кораблем. Проте надіслати такий лист не вдалося, бо видало помилку, що не вдалося знайти доменну адресу mail.ua.

Аналогічний лист отримав також і редактор ІА “Конкурент” Андрій Лучик. Лист надійшов від користувача “Костянтин Лаврентьев”.

Журналіст розповів, що перед отриманням листа йому телефонував чоловік із московського номера і пропонував певні послуги щодо сайтів, на що редактор відповів “що тобі москалику треба?” та відправив його в сторону російського воєнного корабля.

24. Редакція “Новин Полтавщини” отримує від окупантів листи з погрозами

07.04.2022 Редакція комунального інформаційного агентства “Новини Полтавщини” отримала 7 квітня листа із погрозами кримінальної відповідальності за нібито тиражування фейків та брехні про дії російських військових на території України.

Про це представниці ІМІ в Полтавській області розповів керівник “Новини Полтавщини” Юрій Ніколаєв.

За його словами, перший лист редакція отримала від користувача “Ілья Некрасов”, другого – від користувача “Артем Красильников”, надійшли вони з пошти mail.ru.

“Усі співробітники українських ЗМІ і сайтів, які тиражують фейки і брехню на тему дій російських збройних сил на території України і покривають бандерівців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності найближчим часом. Ніхто не залишиться без покарання”, – такий текст, але російською мовою отримала редакція.

За словами журналіста, подібні листи з погрозами реакція отримувала і раніше, загалом – приблизно 5-6 разів.

“Спробував посилати за курсом корабля російського, але неможливо доставити лист. Двічі пробував”, — сказав Юрій Ніколаєв.

25. Волинським медіа продовжують погрожувати з росії

11.04.2022 Волинський телеканал “Конкурент TV” та сайт Волинь Online отримали листи-погрози на електронну пошту з росії. У листах є “рекомендації” про відповідальність за висвітлення дій країни-агресора та її армії.

Про це представниці ІМІ у Волинській області повідомили редакторки медіа.

Як розповіла редакторка каналу “Конкурент TV” Олександра Куртєєва, 8 квітня на редакційну пошту надійшов лист від користувача Николая Петухова. У листі було повідомлення російською мовою: “Скоро всім журналістам і працівникам засобів масової інформації доведеться відповідати за всією суворістю російського закону, бо армія росії вже на підході до Києва. Рекомендую вивчити тюремний жаргон, бо у вас залишилось небагато часу на волі”.

Аналогічного листа від цього ж користувача отримала 8 квітня редакторка Волинь Online Мар’яна Метельська. А 9 квітня вона отримала вже третій лист із погрозами. “За поширення неправдивої інформації про дії російської армії та пропаганду режиму Зеленського, всіх журналістів чекає кримінальна відповідальність з відправкою у виправні установи”, — йшлося у листі.

11 квітня Мар’яна Метельська отримала четвертий лист від росіян. У листі від користувача “Артем Красильников” російською мовою погрожують допитами та ув’язненням для всіх журналістів, які підтримують “неонацистський” режим Зеленського, відправлять на допит з пред’явленням звинувачень з подальшим відправленням у виправні установи”.

Нагадаємо, 7 квітня два волинських медіа — ІА “Конкурент” та Волинь Online — отримали листи-погрози на електронну пошту з росії. У листах журналістам погрожують кримінальною відповідальністю через «фейки та неправду на тему дій російських збройних сил в Україні».

26. Запорізький сайт 061.ua продовжує отримувати погрози з росії

11.04.2022 Запорізький сайт 061.ua продовжує отримувати погрози з росії — ще три листи з погрозами ув’язнення редакція отримала з 7 по 9 квітня.

Про це представниці ІМІ в Запорізькій області повідомили співробітники редакції.

Листи надійшли з пошти mail.ru. У темах до листів зазначено: “К прочитанню. ВАЖЛИВО”, “Читайте і думайте”, “Обов’язково до прочитання”. В них знову йдеться про притягнення до кримінальної відповідальності за “розповсюдження фейків і брехні”.

“Усі співробітники українських ЗМІ і сайтів, які тиражують фейки та брехню на тему дій російських військових сил на Україні та покривають бандерівців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності в найближчий час”. “Ніхто не піде непокараним”, — йдеться у листі від 7 квітня, автором якого є користувач Олександр Мєдвєдев.

В наступному листі від Артема Красильникова співробітникам редакції рекомендують “вивчити тюремний жаргон, бо у вас залишилося зовсім небагато часу на волі”.

9 квітня редакція отримала ще одного листа від Артема Осіпова, де коротко повідомлялося, що “за пропаганду фейків усі співробітники засобів масової інформації будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за всією строгістю закона російської федерації”.

Вже 11 квітня редакція знову отримала листа від Артема Красильникова із погрозами допитів та ув’язнення. В листі зазначається, що “скоро всіх журналістів, які підтримують неонацистський режим Зеленського, відправлять в слідчі органи на допит і висунення звинувачень з наступною відправкою у виконавчі заклади”.

27. Журналістам запорізького видання inform.zp.ua погрожують з рф допитами та ув’язненням

12.04.2022 На редакційну пошту запорізького сайту inform.zp.ua, а також в особисті повідомлення головного редактора Ерік Бринза з 6 по 11 квітня надійшло понад шість листів з погрозами з росії. Частина з них написана у віршах.

Про це Ерік Бринза повідомив представниці ІМІ в Запорізькій області.

За його словами, на редакційну пошту останнім часом надійшли два листи. Перший від “Артема Осіпова”, другий від “Артема Красильникова”. Обидва листи були відправлені з пошти mail.ru 8 і 11 квітня відповідно. В листах автори погрожували співробітникам редакції кримінальним переслідуванням за законами російської федерації “за пропаганду фейків”, “підтримку неонацистського режиму Зеленського” і “розповсюдження дезінформації про дії російських військ”.

За словами редактор сайта, чотири листи з погрозами в особисті повідомлення в телеграмі він отримав 6, 7, 8 і 9 квітня. Усі вони були відправлені з номерів рф, два з них були написані у віршованій формі і містили погрози про кримінальне переслідування, допити і ув’язнення. У одному повідомленні, зокрема, говориться: “Обманюючи населення, фейками пропагандуючи, чи не закрадаються у вас сумніви, що Зеленський брехун? Чи готові ви, капітуюючи, у виправні заклади емігруючи, прийняти такий ганебний кінець?”. Також в особистих повідомленнях дублювалася інформація про те, що усіх журналістів, які “підтримують неонацистський режим Зеленського” спрямують “до слідчих органів на допит і висунення обвинувачень з наступною відправкою у виправні заклади”.

28. Росіяни продовжують погрожувати волинським журналістам

13.04.2022 Інформаційне агентство “Конкурент” і сайт “Волинь Online” знову отримали листи-погрози на електронну пошту з росії.

Про це редакції медіа повідомили представниці ІМІ у Волинській області.

Так, 11 квітня “Конкурент” отримав на редакційну пошту листа від користувача “Артема Красильникова” російською мовою. У листі погрожують допитами та ув’язненням для всіх журналістів, які підтримують “неонацистський” режим Зеленського.

13 квітня редакторці сайту “Волинь Online” Мар’яні Метельській надійшов лист російською мовою у віршованій формі такого змісту:

Готуйся міняти мікрофон

Готуйся міняти фотокамеру

На блатний тюремний жаргон

І тюремну брудну камеру.

Нагадаємо, що декілька листів з погрозами у квітні отримали редакції сайту “Конкурент”, телеканалу “Конкурент TV” та «Волинь Online».

29. Редакції «Волинь Online» надсилають з рф віршовані погрози

15.04.2022 Редакторка сайту “Волинь Online” Мар’яна Метельська отримала вже шостий лист з погрозою з росії.

Про це вона повідомила представниці ІМІ у Волинській області.

Так, 15 квітня на редакційну пошту надійшов лист від користувача “Алексей Сазонов” російською мовою з таким віршем:

“Російська армія — визволителі

Ведуть операцію, щоб життя спасти

А вам пропагандонам-розповсюджувачам

Від кримінальної відповідальності не піти”.

Нагадаємо, 13 квітня редакторці сайту “Волинь Online” Мар’яні Метельській отримала віршованого листа з погрозою ув’язнення.

Раніше листи з погрозами отримали редакції сайту “Конкурент”, телеканалу “Конкурент TV” та «Волинь Online» та Racurs.ua.

30. Редакція сайту Запоріжжя 061.ua теж отримує з рф віршовані погрози

15.04.2022 Редакція сайту міста Запоріжжя 061.ua отримала нові погрози про ув’язнення журналістів. Цього разу погрози у віршованій формі надійшли 13 і 15 квітня.

Про це представниці ІМІ повідомили співробітники сайту.

Так, в листі від 13 квітня, підписаним Артемом Осіповим і відправленим з пошти mail.ru, йдеться про таке: “Готуйся змінювати мікрофон, готуйся змінювати фотокамеру на блатний кримінальний жаргон і тюремну брудну камеру!”.

Вже 15 квітня редакція отримала ще одного листа від Олексія Cазонова із закликом “Задумайтеся!” і вже з іншою римою: “Обманюючи населення, фейками пропагандуючи, чи не закрадається у вас сумнів, що Зеленський брехун? Чи готові ви, капітулюючи, у виправні заклади мігруючи, прийняти такий ганебний кінець”.

Нагадаємо, 15 квітня редакторка сайту “Волинь Online” Мар’яна Метельська отримала вже шостий лист із погрозою з росії, цього разу віршований.

Запорізький сайт 061.ua продовжує отримувати погрози з росії: чотири листи з погрозами ув’язнення редакція отримала із 7 по 11 квітня.

31. Волинський журналіст протягом місяця отримав 11 погроз ув’язненням з рф

15.04.2022 Журналіст волинського сайту “Racurs.ua” Юрій Конкевич з 15 березня отримав з рф на електронну пошту вже 11 листів з погрозами ув’язненням.

Про це він повідомив представниці ІМІ у Волинській області.

Як розповів журналіст, 15 квітня він вперше отримав віршовані погрози від користувача “Алексея Сазонова”.

“Обманюючи населення, фейками пропагандуючи, не закрадається у вас сумнів, що Зеленський брехун? Чи готові ви капітулюючи, у виправні заклади емігруючи, прийняти такий ганебний кінець?”.

Раніше, повідомив журналіст, на редакційну пошту писали, що практично у всіх статтях на сайті, де він працює, є склад злочину по кількох статтях кримінального кодексу рф.

Нагадаємо, редакторка сайту “Волинь Online” Мар’яна Метельська отримала 15 квітня шостий лист із погрозою з росії. Також листи від різних користувачів надсилали редакції сайту “Конкурент”, телеканалу “Конкурент TV”.

32. Російські окупанти погрожують рідним Олега Батурина

16.04.2022 Журналіст газети “Новий день” (Каховка, Херсонська область) Олег Батурин повідомив, що російські окупанти погрожують його рідним, які залишилися на тимчасово окупованій території.

Про це Батурин повідомив 16 квітня на своїй фейсбук-сторінці.

“Моїм рідним, які залишилися на тимчасово окупованій території, почали погрожувати. Такі “привіти” їм передають від російських окупантів. Рідні дуже налякані. Росіяни вимагають, щоб я припинив свою професійну журналістську діяльність”, — написав журналіст.

Як повідомляв ІМІ, 12 березня в Каховці (Херсонська область) зник місцевий журналіст Олег Батурин. 20 березня його відпустили.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом імовірного викрадення російськими окупантами журналіста Олега Батурина на Херсонщині. Кримінальне провадження розпочато за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Олег Батурин впевнений, що його викрали, тримали в полоні вісім діб через журналістську діяльність і чітку громадянську позицію.

33. Запорізький сайт 061.ua отримав з рф чергові погрози про трибунал

17.04.2022 Сайт міста Запоріжжя 061.ua продовжує отримувати погрози з росії — новий лист на редакційну пошту надійшов 17 квітня.

Про це представниці ІМІ в Запорізькій області повідомили співробітники редакції.

Листи надійшов від відправника “Ніколая Петухова” з пошти mail.ru. В листі знову лякали журналістів тим, що росія окупує всі міста України дуже швидко і на медіа чекає трибунал.

“Після того як росія займе всі міста України, буде створений воєнний трибунал для всіх, хто підтримував владу нацистів на чолі з Зеленським. Всі журналісти відповідатимуть за тиражування фейків про рф і пропаганду укронацистського режиму”, — йдеться у листі.

34. Маріупольський сайт 0629.com.ua отримав погрози про ув’язнення у Сибіру

20.04.2022 Редакція сайту міста Маріуполя 0629.com.ua отримала на редакційну пошту погрози ув’язненням у Сибіру. Про це повідомила редакторка видання Анна Мурликіна.

Вона оприлюднила скріншот. Лист до редакції надійшов з електронної скриньки [email protected] від користувача “Дима Буров”.

“Если вы не боитесь попасть в исправительные колонии ФСИН РФ на территории Сибирского федерального округа, можете и дальше заниматься пропагандой украинского режима. Ну хоть одежду теплую подготовьте, ведь ваш длительный отпуск в тюремное заключение будет холодным!”, — йдеться у листі.

У коментарі представниці ІМІ Анна Мурликіна розповіла, що схожі листи вони отримують щодня. Буває, кілька повідомлень на день. Їх надсилають з різних адрес.

З цього приводу редакція зверталася до СБУ і там перевіряли адреси, з яких надходять листи. Більшість з них зареєстровані на російські номери і вже заблоковані.

Зазвичай у цих листах, говорить Мурликіна, нецензурна лексика та відкрита агресія, а цей лист відрізняється змістом і тональністю, тому вона вирішили поділитися ним у соцмережах.

Нагадаємо, 16 квітня редакція сайту 0629 повідомила, що останні три тижні зазнає постійних кібератак. Російські хакери намагалися змінити логотип видання на прапор рф.

35. Волинські медіа почали отримувати погрози від російських хакерів NoName

24.04.2022 Редакції волинських медіа “Волинь Online”, “Конкурент” та телеканал “Конкурент TV” отримали нові погрози на електронні скриньки. Цього разу відправники листів підписалися угрупованням NoName057 (16).

Про це повідомляє представниця ІМІ у Волинській області.

Так, 24 квітня редакції отримали листи російською мовою з таким змістом:

“V” — значит ПОБЕДА, “Z” — значит за НАМИ, Ваша песенка спета, Пропагандистскими лживыми ртами”.

А 25 квітня редакції отримали інший вірш:

“Жыл-был маленький журналист, Пропагандист и комформист, А его папик, наркоман-юморист, Был настоящий фашист и нацист. У папочки всегда было много дел: Собрать свою шайку, устроить обстрел, Лишь бы сыночек запечатлел, И выложил в сеть сей беспредел. Несколько месяцев так и прошло, Ложью и свастикой все заросло. Папочка был несказанно рад, Ничего теперь не вернется назад, Однако скоро пришли освободители, борцы с фашизмом и правды любители, взяли в плен фашиста-отца, Не забыли и про юнца. Задумайтесь, журналисты, напрягите умы. Вместе с Зеленским не избежать вам тюрьмы”.

Раніше цим редакціям вже погрожували допитами та ув’язненням.

Нагадаємо, 22 квітня видання “Детектор медіа” атакували хакери: сайт зазнав DDoS-атаки. Відповідальність за кібератаку взяло на себе угруповання NoName057(16). Хакери назвали їх ворогами росії та зазначили, що атакували, бо видання “дискредитує армію росії та тиражує русофобські фейки”.

Також від хакерського угрупування NoName отримала листа редакція міста Запоріжжя 061.ua.

36. Керівниці РІА-Мелітополь погрожують протягом трьох тижнів з рф

25.04.2022 Директорці “Головна газета Мелітополя” і сайту “РІА-Мелітополь” Світлані Залізецькій вже кілька тижнів погрожують в коментарях і в особистих повідомленнях. Про це вона повідомила представниці ІМІ в Запорізькій області.

За її словами, погрози протягом, щонайменше, останніх трьох тижнів, надходять на пошту, особисті повідомлення. Також редакторка отримує телефонні погрози з невідомих номерів.

У листах, які Світлана Залізецька надала ІМІ, йдеться про такі ж погрози про допити з тортурами та ув’язненням, які систематично отримують з рф запорізькі сайти 061.ua і inform.zp.ua. В них традиційно говориться про відповідальність за законом рф за фейки і дезінформацію щодо дій російської армії. Журналістці також рекомендують “вивчити тюремний жаргон”, лякають трибуналом та відсилкою “до виправних закладів” за “підтримку нацистів”.

“Це мала частинка того, що ми отримуємо кожного дня. Вони просто спамять з підконтрольної рф території, з росії, а також до них додалися і колаборанти. По суті, намагаються психологічно тиснути”, — зазначила Світлана Залізецька.

Також, за словами директорки, частина погроз надходить у коментарі під дописами в соціальних мережах від невідомих людей. Зазвичай вони містять абьюзивну знецінюючу лексику і погрози здоров’ю і життю журналістки на кшталт: “…Якщо через тебе, (лайка), в місто від ВСУ прилетить точка, де б ти не жила і твій дід, я тобою займуся і сама тебе прикончу (лайка)”. В цих же коментарях йдеться про погрози батьку журналістки.

Нагадаємо, російські окупанти в Мелітополі (Запорізька область) взяли в заручники батька директорки “Головна газета Мелітополя”, сайту “РІА-Мелітополь” Світлани Залізецької 23 березня. Вони вимагали зустрічі з журналісткою як умову для звільнення її батька. Але 25 березня російські окупанти звільнили з полону її батька.

37. Запорізькому сайту 061.ua прийшли погрози від російських хакерів NoName

25.04.2022 Редакція міста Запоріжжя 061.ua отримала 25 квітня з рф чергового віршованого листа з погрозами.

Про це представниці ІМІ в Запорізькій області повідомили співробітники редакції.

Погрози прийшли з пошти mail.ru від отримувача “Саші Ісаєва”. Також в листі містився лінк на телеграм-канал хакерського угрупування NoName.

В повідомленні, зокрема, говориться: “Жив-був маленький журналіст, пропагандист і конформіст. А його папік, наркоман-юморист, був справжній фашист і нацист. У батька було завжди багато справ: зібрати свою шайку, влаштувати обстріл, для того, щоб синішка занотував і виклав в мережу це свавілля. Кілька місяців так і пройшло, брехнею і свастикою все заросло. Батька був дуже радий, ничого тепер не повернеш назад. Однак скоро прийшли визволителі, борці з фашизмом і правди любителі, взяли у полон фашиста-батька, не забули і про юнака. Замислитесь, журналісти, напружте розум — разом із зеленським вам не уникнути тюрми!”.

Нагадаємо, раніше редакція сайту 061.ua вже отримувала аналогічні погрози – 25 березня, 26 березня та 28 березня, 3, 4 квітня, 7-11 квітня, 17 квітня.

22 квітня видання “Детектор медіа” атакували хакери: сайт зазнав DDoS-атаки. Відповідальність за кібератаку взяло на себе угруповання NoName057(16). Хакери назвали їх ворогами росії та зазначили, що атакували, бо видання “дискредитує армію росії та тиражує русофобські фейки”.

38. Редакція «Волинь Online» отримала вже 10 лист із погрозами

28.04.2022 Редакція видання “Волинь Online” отримала на електронну пошту вже 10 листа з погрозами від представників “руского міра”. Відправники підписалися як угруповання NoName057 (16).

Про це представниці ІМІ у Волинській області повідомила редактокра видання Мар’яна Метельська.

За її словами, останній лист надійшов сьогодні, 28 квітня. Раніше декілька листів надіслали у віршованій формі.

“Ми хакерське угруповання NoName057 (16) попереджуємо вас та інших представників вашого “ЗМІ”: поки ви не зупините хвилю фейків про російську федерацію, ми продовжимо класти ваш сайт. За всі ваші злочини вам доведеться відповідати по закону. Подумайте, поки не стало зовсім пізно”, — зазначили в листі.

Водночас Метельська зазначила, що проблем із роботою сайту чи DDoS-атак жодних не було.

Нагадаємо, з 24 квітня редакції волинських медіа “Волинь Online”, “Конкурент” та телеканал “Конкурент TV” отримали нові погрози на електронні скриньки. Цього разу відправники листів підписалися як угруповання NoName057 (16).

22 квітня видання “Детектор медіа” атакували хакери: сайт зазнав DDoS-атаки. Відповідальність за кібератаку взяло на себе угруповання NoName057(16). Хакери назвали їх ворогами росії та зазначили, що атакували, бо видання “дискредитує армію росії та тиражує русофобські фейки”.

Також від хакерського угрупування NoName отримала листа редакція міста Запоріжжя 061.ua.

39. Російські хакери погрожують запорізьким медіа “валити сайти”

28.04.2022 Двом запорізьким сайтам, infоrm.zp.ua та 061.ua, почали надходити погрози від хакерського угруповання Noname057(16). Листи надійшли з поштовиків inbox.ru і list.ru. В листах зловмисники погрожують зламати сайти медіа.

Про це представниці ІМІ в Запорізькій області повідомили співробітники редакцій.

Як розповів головний редактор infоrm.zp.ua Ерік Бринза, лист з погрозами на редакційну скриньку надійшов 28 квітня. В темі листа було вказано: “Важливі дані”. “Ми — хакерське угруповання NoName057(16), попереджаємо вас і всіх інших співробітників вашого “ЗМІ”: доки не не зупините хвилю фейків про російську федерацію, мі продовжимо класти ваш сайт. За всі ваші злочини вам прийдеться відповідати за законом. Подумайте, поки не стало зовсім пізно”, — йшлося у листі.

На реакційну пошту 061.ua лист від “Чеслави Соловєй” надійшов 30 квітня. Зміст листа був ще коротший: “Не зрозуміли з першого разу — скажемо ще раз. Ми будемо продовжувати валити ваші сайти, якщо ви не зупините конвеєр фейків про рф”.

Наразі обидва сайти працюють в штатному режимі.

Як повідомляв ІМІ, 22 квітня видання “Детектор медіа” атакували хакери: сайт зазнав DDoS-атаки. Відповідальність за кібератаку взяло на себе угруповання NoName057(16). Хакери назвали їх ворогами росії та зазначили, що атакували, бо видання “дискредитує армію росії та тиражує русофобські фейки”.

З 24 квітня редакції волинських медіа “Волинь Online”, “Конкурент” та телеканал “Конкурент TV” отримали нові погрози на електронні скриньки. Цього разу відправники листів підписалися як угруповання NoName057 (16). “Волинь Online” отримало на електронну пошту вже 10 листа з погрозами від угруповання NoName057 (16).

Також від хакерського угрупування NoName отримала листа редакція міста Запоріжжя 061.ua.

40. Російські хакери погрожують “валити сайти” і волинським медіа

30.04.2022 Волинським медіа продовжують надходити погрози від хакерського угруповання Noname057(16). Листи від них 30 квітня отримали редакції “Волинь Online”, “Racurs.ua”, ІА “Конкурент”.

Про це редактори сайтів повідомили представниці ІМІ у Волинській області.

Листи надіслали з поштовика list.ru російською мовою такого змісту: “Не зрозуміли з першого разу — скажемо ще раз. Ми будемо продовжувати валити ваші сайти, якщо ви не зупините конвеєр фейків про рф”.

Редактор сайту ІА “Конкурент” Андрій Лучик розповів представниці ІМІ, що ввечері 1 травня на сайт була здійснена DDoS-атака. Атаку на сайт вдалося швидко відбити.

Редакторка сайту “Волинь Online” Мар’яна Метельська розповіла, що DDoS-атак на сайт поки не було. Сайт працює у звичному режимі.

Нагадаємо, аналогічні листи від хакерського угруповання Noname057(16) отримали від два запорізькі сайти — infоrm.zp.ua та 061.ua.

41. Запорізькому сайту 061.ua надійшли нові погрози з рф

03.05.2022 Редакція міста Запоріжжя 061.ua отримала 3 травня з рф чергового віршованого листа з погрозами.

Про це представниці ІМІ в Запорізькій області повідомили співробітники редакції.

Погрози надійшли з пошти mail.ru від отримувача “Іринна Чюкарова”. В листі погрожують кримінальною відповідальністю: “Російська армія – визволителі, ведуть операцію, щоб життя врятувати. А вам, пропагандонам-поширювачам, кримінальної відповідальності не уникнути!”

Нагадаємо, раніше редакція сайту 061.ua вже отримувала аналогічні погрози – 25 березня, 26 березня та 28 березня, 3, 4 квітня, 7–11 квітня, 17 квітня, 25 квітня.

42. Російські окупанти погрожують харківським медіа та атакують сайти

04.05.2022 Низка харківських журналістів отримують особисті погрози від російських окупантів, а на сайти, де вони працюють, вчиняються DDoS-атаки.

Про це представниці ІМІ в Харківській області повідомили редакції видань KHARKIV Today, «Слобідський край», «Накипіло», InsiderNews, 057.ua.

«У нас постійно йдуть DDoS-атаки на сайт. Одного разу прийшов лист від якихось шахраїв, там, здається, погрожували обвалити сайт і вимагали 5 тисяч доларів. Написав Роскомнагляд, вимагали видалити публікацію і погрожували заблокувати сайт у росії, хоча вони вже заблокували нас іще, здається, з 2018 року”, – розповіла журналістка KHARKIV Today.

Листа про відкриття кримінальної справи та погрози щодо допитів і ув’язнення отримала реакція Сайту міста Харкова 057.ua. Крім того, журналісти отримують дзвінки з російських номерів із погрозами особистою розправою.

Опубліковані відео та фото злочинів рф в Україні стали приводом для погроз трьом співробітникам медіагрупи “Накипіло». Також була вчинена DDoS-атака на сайт. На адресу редакції надійшов лист такого змісту: «Не зрозуміли з першого разу, скажемо ще раз. Ми будемо продовжувати валити ваші сайти, якщо ви не зупините конвеєр фейків про рф».

Атаки на сайти пережили й «Слобідський край» та InsiderNews. «Нам не писали, була спроба злому адмінки сайту наприкінці лютого – на початку березня. А потім просто Роскомнагляд заблокував сайт на росії», – прокоментував головний редактор InsiderNews.

Усі редакції вжили додаткових заходів цифрової безпеки й продовжують боротьбу на інформаційному полі.

43. Запорізькому сайту 061.ua знову погрожують російські хакери

05.05.2022 Запорізький сайт 061.ua знову отримав погрози від хакерського угруповання Noname057(16). Черговий лист надійшов 5 травня з поштовика inbox.ru.

Про це представниці ІМІ в Запорізькій області повідомили співробітники редакції.

Так, відправником листа зазначений “Александрович Цисарь”. У листі містяться вірші з латинськими літерами, які використовуються як символи російських окупантів. “V – значить ПЕРЕМОГА, Z – значить ЗА НАМИ! Ваша пісенька виконана, пропагандистськими брехливими ротами! З привітом, NoName057(16)!” – йдеться в листі.

44. Волинська журналістка тричі отримала однакові погрози

08.05.2022 Редакторка сайту “Волинь.Online” Мар’яна Метельська знову отримала віршовані погрози, які вже діставала від хакерського угруповання Noname057(16).

Про це вона повідомила представниці ІМІ у Волинській області.

Востаннє вона отримала погрози на електронну пошту 8 травня, їй погрожують ув’язненням.

“Жыл-был маленький журналист, пропагандист и комформист. А его папик, наркоман-юморист, был настоящий фашист и нацист. У папочки всегда было много дел: собрать свою шайку, устроить обстрел, лишь бы сыночек запечатлел и выложил в сеть сей беспредел. Несколько месяцев так и прошло, ложью и свастикой все заросло. Папочка был несказанно рад, ничего теперь не вернется назад. Однако скоро пришли освободители, борцы с фашизмом и правды любители, взяли в плен фашиста-отца, не забыли и про юнца. Задумайтесь, журналисты, напрягите умы. Вместе с Зеленским не избежать вам тюрьмы”.

Раніше вірш такого змісту редакція сайту “Волинь.Online” отримала 25 квітня.

5 травня на редакційну пошту надійшло повідомлення такого змісту: “V – значит ПОБЕДА, Z – значит за НАМИ, ваша песенка спета, пропагандистскими лживыми ртами”. Аналогічний лист надходив 24 квітня цього року.

3 травня редакції надіслали лист про те, що російська армія – “визволителі”. Про це теж уже писали редакції цієї весни.

Крім того, у квітні згаданій редакції погрожували “валити сайти”, а також сайтам Racurs.ua, ІА Конкурент.

45. Два волинських ЗМІ отримали від росіян погрози про відповідальність за «русофобские фейки»

09.05.2022 Редакція сайту “Волинь.Online” та ІА “Конкурент” знову отримали погрози від хакерського угруповання Noname057(16).

Про це редактори повідомили представниці ІМІ у Волинській області.

Так, 9 травня на редакційну пошту “Волинь.Online” надійшов лист російською мовою з текстом: “Наши деды и прадеды победили нацистов в 1945-м, а мы победим неонацистов в 2022-м! Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!”.

Як повідомила журналістка Мар’яна Метельська, це вже 15-й за рахунком лист від представників “руского міра”. Однак вони не завжди писали нові погрози. Уже тричі Мар’яна Метельська отримувала однакові погрози від Noname057(16).

Редактор “Конкурента” Андрій Лучик повідомив, що на електронну пошту видання 9 травня надійшли погрози такого змісту: “Всем пособникам Гитлера пришлось отвечать за свои поступки. Не кажется ли вам, что за ваши русофобские фейки, дискредитацию действий ВС РФ и оболванивание вашей же собственной аудитории вам тоже придется ответить? Причем, возможно, уже совсем скоро”.

За словами Лучика, редакція вже отримала на пошту з десяток листів від росіян.

Раніше російські хакери погрожували “валити сайти” виданням Racurs.ua, ІА “Конкурент” та “Волинь Online”.

46. Сайт Запоріжжя 061.ua отримав від росіян листи з новими пропагандистськими тезами

09.05.2022 Редакція сайті міста Запоріжжя 061.ua отримала від росіян 9 травня листа з новими за риторикою тезами. В ньому згадуються “західні грантодавці” та “куратори з українських спецслужб”.

Про це представниці ІМІ в Запорізькій області повідомили співробітники редакції.

Так, у листі від “Александровича Цисаря” з темою “Обов’язково до прочитання”, надісланого з пошти inbox.ru, йдеться:

“Гроші, які вам платять за розпалювання ненависті до росіян, не врятують вас. Ваші куратори з українських спецслужб і влади забудуть вас за першої ж небезпеки для їхніх власних шкур. Не допоможуть вам і ваші західні грантодавці, куратори й спонсори. Вас просто викинуть, як використані та більше непотрібні речі”. Лист підписаний хакерським угрупованням NoName057(16).

Раніше низка волинських та запорізьких медіа отримували від росіян погрози ув’язненням, допитами та тортурами.

47. Запорізькому сайту inform.zp.ua погрожують російські хакери

10.05.2022 Три нових листи з погрозами отримала запорізька редакція сайта inform.zp.ua з 30 квітня по 5 травня. Два з них були підписані хакерським угрупованням NoName057(16). Про це представниці ІМІ в Запорізькій області повідомив головний редактор сайту Ерік Бринза.

Листи надійшли з пошти mail.ru. Так, в листі від 30 квітня від відправника Чеслави Соловєй повідомлялося: “Не зрозуміли з першого разу — скажемо ще раз. Ми будемо продовжувати валити ваші сайти, якщо ви не зупините конвейер фейків про рф”. Лист був підписаний лінком на телеграм-канал хакерського угруповання Noname057(16).

Вже 2 травня редакція знову отримала листа, цього разу від “Ірини Чюракової” з віршованими погрозами. В повідомленні йшлося: “Російська армія-визволителі, ведуть операцію, щоб життя врятувати. А вам, пропагандонам-розповсюджувачам, кримінальної відповідльності не уникнути”.

А 5 травня на редакційну пошту прийшли чергові погрози від хакерів Noname наступного змісту: “V” — значить перемога, “Z” — значить за нами! Ваша пісенька виконана, пропагандистськими брехливими ротами!. З привітом, NoName057(16)!”.

За словами головного редактора сайту, листи з погрозами з рф приходять ситематично. Аби зменшити потік погроз, в редакції також прийняли рішення, зокрема, блокувати усі повідомлення з незнайомих номерів в телеграмі.

48. Росіяни знову погрожують запорізькому сайту 061.ua

15.05.2022 Редакція сайту міста Запоріжжя 061.ua отримала 15 травня чергові погрози з росії, в яких їх попереджають про відповідальність за злочини за законами рф.

Про це представниці ІМІ в Запорізькій області повідомили співробітники редакції.

В листі від користучав “Салават Головенькіної”, зокрема, йдеться: “Ви чули, що українській владі уже виданий секретний наказ вивезти з країни усі золотовалютні резерви? Скоро Зеленський втече. А всі ті, хто підтримував неонацистський режим України, в тому числі, інформаційно, будуть відповідати за свої злочини за законом російської федерації. Готуйтесь, пропагандисти!”.

Нагадаємо, раніше редакція сайту 061.ua вже отримувала аналогічні погрози – 25 березня, 26 березня та 28 березня, 3, 4 квітня, 7-11 квітня, 17 квітня, 25 квітня.

Також редакції кілька разів погрожувало хакерське угруповання NoName057(16).

49. Росіяни почали погрожувати журналістам застосуванням ядерної зброї

18.05.2022 Редакції центру журналістських розслідувань “Сила правди” надійшли погрози щодо застосування ядерної зброї від рф.

Про це представниці ІМІ у Волинській області повідомив директор “Сили правди” Юрій Горбач.

Лист російською мовою надійшов 18 травня на редакційну скриньку: “Бандеровцы, Галиция и Волынь это наша русская земля Рюриковичей. Ваше здание окружено спецназом ФБС! Сопротивление бесполезно! Выходите с поднятыми руками и кладите руки на землю! Одно натравливание диявола жидовского на наши души — и вам всем смерть! Рвать и сжигать напалмом вас будем, давить танками! Если ОУН-УПА окажет сопротивление, применим по Галичине и Волыни ядерное оружие, которое у нас есть, а у вас нет!”.

Відправник листа — Павел Иванов-Остославский. Текст супроводжувався різними картинками із зображенням російських солдатів.

За словами Горбача, такий лист надійшов на редакційну пошту вперше.

Раніше погрози вже надходили на редакційні пошти сайтів “Волинь.Online”, “Ракурс.ua”, ІА “Конкурент” та “Конкурент TV”. Переважно погрожували ув’язненням, тортурами та допитами.

50. Запорізькому сайту 061 знову погрожують з росії судами і ув’язненням

20.05.2022 Редакція запорізького сайту 061.ua отримала нову порцію погроз з росії. Журналістам погрожують судами за російськими законами та ув’язненням за розповсюдження “антиросійських фейків”.

Про це співробітники редакції повідомили представниці ІМІ в Запорізькій області.

Так, 20 травня редакція отримала листа з поштовика bk.ru від “Галімдзян Цвєтнової” з таким змістом: “Розповсюджуючи антиросійські фейки проти росії, ви вимощуєте собі надійну дорогу до тюремної камери, панове пропагандисти. Вам не уникнути відповідальності за всією суворістю російських законів”.

Наступного дня, 21 травня, редакція отримала ще одного листа з темою “Відповідальність не за горами!” від “Марам Кірютіної”. Лист було відправлено з поштовика list.ru. “Ви всі знаходитеся на олівці у російських правоохоронців як співучасники злочинів так званої української влади проти мирних громадян. З приходом російської армії до ваших міст вам доведеться відповідати перед судом за всі своїх правопорушення”, — йшлося у листі.

Нагадаємо, раніше редакція сайту 061.ua вже отримувала аналогічні погрози – 25 березня, 26 березня та 28 березня, 3, 4 квітня, 7–11 квітня, 17 квітня, 25 квітня, 15 травня. Також редакції кілька разів погрожувало хакерське угруповання NoName057(16).

Обстріли та захоплення телевеж — 11

1. Російська війська захопили вежу в Мелітополі й змусили припинити українське мовлення

27.02.2022 Втрачено мовлення в Мелітополі (Запорізька область) через захоплення російськими військами вежі. Телеканал «МТВ плюс» змусили припинити трансляцію.

Про це повідомила 28 лютого Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

«Оперативно був запущений аналоговий передавач, і мовники трималися до останнього. Проте російські окупанти змусили «МТВ плюс» припинити трансляцію. Так само немає мовлення в Приморську, Бердянську, Токмаку», – йдеться в повідомленні.

Крім того, складна ситуація на Чернігівщині. Окупанти цілять у телевізійну вежу, вже було чотири ракети поруч. Деякі мовники припиняли роботу і відновлювали. Суспільне продовжує мовити.

У Куп’янську Харківської області місцева телерадіокомпанія встигла вивезти обладнання до того, як місто захопили, тож окупант не зможе скористатися ефіром для пропагандистської діяльності.

2. Росіяни завдали удару по київській телевежі

01.03.2022 Російські війська завдали удару по київській телевежі, п’ятеро людей загинули, ще п’ятеро травмовані.

«Окупанти влучили в апаратну мовника на телевежі. Телетрансляція може ненадовго призупинитися. Найближчим часом увімкнуть резервне мовлення частини каналів.

«Зараз можна стежити за радіостанціями. Також у YouTube доступний канал РАДА», – повідомили в Центрі стратегічних комунікацій.

«Наразі дивитися українське телебачення можна на регіональних Мультиплекс МХ-5. Просимо громадян скористатися пошуком каналів на своєму телевізорі, щоб отримати доступ до регіональних каналів», – додають у Держспецзв’язку.

3. Російські війська стріляли в харківську телевежу

02.03.2022 Російські війська стріляли по телевізійній вежі в Харкові. Про це повідомляє «Детектор медіа» з посиланням на інформацію Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, телевежа вціліла.

Однак снаряд пошкодив будівлю поряд.

З вежі мовлення не здійснюється. Концерн РРТ веде відновлювальні роботи.

За інформацією Суспільного, харківська телевежа встояла під час авіаудару. Два снаряди впали поблизу неї о 12:55. Персонал евакуювали, інформації про травмованих немає.

Нагадаємо, після серії вибухів у Києві зник телесигнал. Мовлення телеканалів було тимчасово зупинено в цифровому ефірі, у провайдерів та на супутнику телеканали продовжують транслюватись. Снаряд потрапив в апаратну мовника на телевежі. Згодом канали мовлення в Т2 відновили.

4. Окупанти обстріляли в Лисичанську телевежу

02.03.2022 У Лисичанську Луганської області російські війська завдали удару по телевежі. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Окупанти завдали удару по телевежі в Лисичанську», – написав він.

Як повідомили «Детектору медіа» в Національній раді з питань телебачення та радіомовлення снаряд потрапив у район поряд з вежею, де є житлові будинки.

Мовлення ведеться в мультиплексах МХ-1 та МХ-5. Мовники, які працювали на території вежі, евакуювались.

5. У Коростені внаслідок удару з повітря зруйновано телевежу «Коростень-медіа»

02.03.2022 У Коростені Житомирської області 2 березня з повітря був завданий удар на один з блок-постів, зруйнували телевежу «Коростень-медіа». Телетрансляція в місті припинилася.

Про це повідомила Наталія Чижевська, заступниця Коростенського міського голови «Суспільному Житомир».

Напад стався приблизно о 15-й годині.

«Ми на зв’язку з головним лікарем Коростенської лікарні. Він повідомив, що четверо померло. Наразі в лікарні борються за життя ще п’ятьох постраждалих», – повідомила Наталія Чижевська.

6. Російська авіація знову обстріляла телевежу в Харкові

06.03.2022 У Харкові російська авіація влучила в телевежу. Тимчасово телетрансляцію зупинено.

Про це «Суспільному Харків» повідомила речниця очільника військової адміністрації Олега Синєгубова.

Телесигнал наразі відсутній. За попередньою інформацією рятувальників, російська авіація влучила в телевежу на Павловому полі.

Також є інформація про влучання снарядів в районі майдану Небесної сотні, повідомив речник ДСНС регіону Євген Василенко

Як повідомляв ІМІ, 2 березня російські війська обстріляли телевежу в Харкові.

7. На Сумщині внаслідок російського авіаудару пошкоджено телевежу

09.03.2022 У місті Білопілля на Сумщині внаслідок авіаудару російських військ 9 березня пошкоджено телевежу.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

«За попередніми даними, внаслідок ворожого авіаудару на території Білопільської радіотелепередавальної станції сталося пошкодження телевишки та загорівся металевий вагончик, який знаходився під телевишкою та експлуатувався як складське приміщення», – йдеться в повідомленні.

О 23:15 пожежу ліквідували, загиблих та потерпілих немає.

8. Окупанти обстріляли рівненську телевежу

14.03.2022 У Рівненській області вранці 14 березня росіяни обстріляли й пошкодили телевізійну вежу. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Два вибухи пролунали приблизно о 5:20.

«Внаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу на Рівненщині. На місці працюють відповідні служби. Деталі з’ясовуються», – написав Коваль.

В області частково не працює теле- та радіомовлення.

«Є позитивні новини: з-під завалів евакуйовано декількох людей, вони живі, в нормальному стані. Роботи продовжуються далі. Зрозуміло, що ворог хотів відрізати людей від правдивої інформації. Але ми не бачимо великої проблеми в цій ситуації, бо багато людей вже дивляться онлайн, через додатки слухають радіо. Сподіваємося, що найближчим часом ми відновимо радіо і телебачення через вишку», – додав Коваль пізніше в телеефірі Суспільного.

Посадовець уточнив, що внаслідок влучання пошкоджено телевежу та адмінприміщення поруч.

9. Росіяни обстріляли ракетами телевежу на Київщині

14.03.2022 У понеділок, 14 березня, близько 8:45 ранку, окупанти завдали ракетного удару по телерадіовежі в селі Винарівка Білоцерківського району Київської області. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, пошкоджено будівлю сервісного центру. Потерпілих серед цивільного населення немає.

10. Росіяни обстріляли телевежу у Вінниці – зникло українське мовлення

16.03.2022 Уранці 16 березня російські окупанти обстріляли телевежу Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення у Вінниці. Ефірне мовлення в місті тимчасово не працює.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Верховної Ради.

Як повідомив перший заступник голови Вінницької обласної ради Володимир Кістіон, тимчасово припинено трансляцію ефірного мовлення телевізійних та радіоканалів у місті та навколишніх громадах. Зокрема, неможливим є отримання сигналу через тюнери Т2 та частини FM-радіостанцій. Фіксуються проблеми з доступом до ефіру UA:Суспільне, «Армія», «Місто над Бугом» та інших каналів. Ведеться робота з відновлення ефіру.

11. Російські окупанти обстріляли телевежу в місті Ізюм Харківської області.

24.03.2022 Про це повідомив начальник відділу молоді та спорту місцевої міської ради Максим Стрельник.

За його словами, також зруйновано меморіал пам’яті Другої світової війни на горі Крем’янець.

«Російські окупанти варварськи знищують історичний меморіал пам’яті Другої світової війни на горі Крем’янець в Ізюмі. В результаті обстрілів ворога, зруйновано не тільки історичні пам’ятки, а й нашу телевізійну вежу. Рашисти гірші за фашистів! Не забудемо! Не пробачимо! Після нашої Перемоги, ми відновимо всі наші пам’ятники на Крем’янці і обов’язково відбудуємо нову телевежу, яка буде підсвічуватися жовто-блакитними кольорами. Слава Україні!», – написав Стрельник.

Захоплення та напади на редакції медіа – 5

1. У Бучі російські війська розгромили студію телеканалу «Погляд»

27.02.2022 У Бучі (Київщина) російські війська розгромили 27 лютого студію телеканалу «Погляд». Про це повідомила 28 лютого Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. За даними Нацради, зараз компанія налагоджує мовлення з іншої локації. Місто Макарів знеструмлено, відтак телеканал «Авіс» не працює.

2. Будівлю Суспільне.Херсон захопили та замінували росіяни

02.03.2022 П’ять озброєних російських окупантів захопили 2 березня будівлю філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД «Скіфія». Про це повідомило місцеве видання «Вгору».

Вони одразу ж відімкнули камери відеоспостереження та перевірили бомбосховище. Там перебувало 15 цивільних осіб. Соціальними мережами почали ширитися фейки про те, що людей взяли в полон.

Однак менеджер філії Михайло Сваричевський повідомив: того ж дня окупанти відпустили людей. До них не застосовували силу чи зброю.

Станом на 3 березня на території філії немає жодної цивільної людини. За словами очевидців, там помітили 15 озброєних чоловіків азійської зовнішності. Навколо будівлі вони встановили розтяжки. Про це повідомили компетентним органам, які мають встановити: розтяжки бойові чи сигнальні.

3. У Бердянську російські окупанти захопили радіостанцію «Азовська хвиля»

08.03.2022 Бердянська радіостанція «Азовська хвиля» захоплена російськими військовими. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Як попереджає оперативний штаб Бердянського виконкому всіх містян, можливе поширення окупантами інформації пропагандистського та антиукраїнського характеру.

«Знайте, це – дезінформація та маніпуляції. Бердянськ – це Україна!» – йдеться в повідомленні.

4. Російські військові захопили в Бердянську будівлю медіахолдингу «ПРО100»

08.03.2022 Російські військові захопили в Бердянську Запорізької області будівлю місцевого медіахолдингу «ПРО100».

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці видання «Новини Бердянська».

«На даний момент у будівлі інформаційної групи ПРО100 озброєними військовими РФ захоплено близько 50 співробітників редакції. Наших хлопців не випускають. Зв’язку з ними немає! По радіо веде мовлення пропаганда РФ. На даху снайпер», – написала редакція.

Як розповів регіональній представниці ІМІ в Запорізькій області один зі співробітників медіахолдингу, раніше до редакції зайшла певна кількість озброєних людей, щоб поговорити з редакторами та журналістами й «роз’яснити свою позицію», зокрема чому вони перебувають в місті і які в них завдання. Вони спілкувалися з усім колективом. Як повідомили ІМІ, наразі всі члени редакції залишили приміщення редакції, російські військові залишилися в приміщенні ПРО100.

До складу медіахолдингу входять телекомпанія «ЮГ», радіостанція «Азовська хвиля», газети «Бердянські відомості» та «Відомості Півдня».

Відомо, що в місті також розповсюджуються листівки російською мовою, в яких від імені Росії «роз’яснюється картина подій, що відбуваються», наголошується на «мирних намірах» воєнних, ідеться про об’єднання РФ і України. Серед іншого в листівці повідомляється, що «ігнорування керівництвом міста і району присутності російської влади на території Бердянського району вважається злочинним», а «дії керівництва, що відсторонилося від взаємодії, оголошуються незаконними до проведення перемовин».

Як повідомляв ІМІ, у Бердянську російські окупанти захопили радіостанцію «Азовська хвиля».

5. Миколаївська філія Суспільного потрапила під ракетний обстріл російських військ

20.04.2022 У ніч на 21 квітня, під час ракетного обстрілу Миколаєва, російські війська вдарили і по Миколаївській філії Суспільного мовника.

Про це повідомляє керівництво філії.

Загиблих та потерпілих немає.

«Суспільне Миколаїв» продовжує працювати та оперативно інформувати про все, що відбувається в місті та області.

Кіберзлочини – 32

1. Хакери зламали сайт 5 каналу

24.02.2022 24 лютого сайт 5 каналу зазнав кібератаки. На сайті з’явилася новина із зображенням Путіна та начебто з вимогами від «глави адміністрації» скласти зброю всім збройним формуванням України.

2. Видання «Бабель» повідомило про DDoS-атаку

24.02.2022 Видання «Бабель» повідомило, що на сайт почалася DDoS-атака. Про це йдеться в телеграм-каналі видання.

«Друзі, на сайт «Бабеля» йде потужна DDoS-атака. Робимо все можливе, щоб її відбити. Читайте наші соцмережі», – зазначається в повідомленні.

Журналісти закликають підписуватися на їхні соцмережі: фейсбук і телеграм.

3. Сайт «Полтавська хвиля» повідомив про DDoS-атаку

24.02.2022 На сайт видання «Полтавська хвиля» вчиняється DDoS-атака. Станом на зараз сайт не працює.

Про це представниці ІМІ в Полтавській області повідомив головний редактор «Полтавської хвилі» Віталій Улибін.

З перших днів загострення російської агресії та з першого дня повномасштабного вторгнення Росії до України «Полтавська хвиля» активно висвітлює події в Україні та подає інформацію про військові дії.

Редакція працює над тим, щоб перевести свою роботу у фейсбук та телеграм.

4. На Полтавщині журналісти отримали лист з гугл-формою нібито від державного сектору

25.02.2022 Редакція видання “Семенівські вісті” (Полтавська область) отримала на електронну адресу листа нібито від державного сектору з інформацією про варіації закордонної спільноти.

Про це представниці ІМІ в Полтавській області повідомив головний редактор видання Михайло Погрібний.

Лист має назву “Важливе повідомлення допомога Україні” та містить посилання на гугл-форму. Михайло Погрібний сказав, що посилання не відкривали.

5. Луцький сайт «Конкурент» зазнав DDoS-атаки з Росії

25.02.2022 Інформаційне агентство «Конкурент» кілька годин поспіль зазнавало DDoS-атак з території Росії та Німеччини.

Про це повідомив головний редактор сайту ІА «Конкурент» Андрій Лучик представниці ІМІ у Волинській області.

За його словами, 25 лютого кілька годин поспіль він та його колеги не могли зайти на адмінсторінку сайту.

На cвоїй сторінці у Facebook видання «Конкурент» повідомило, що дізнаватися про найсвіжіші новини від ІА «Конкурент» можна в телеграмі, інстаграмі та на телеканалі «Конкурент TV».

6. Cайт херсонської газети «Новий день» перестав відкриватися

01.03.2022 Сайт херсонської газети «Новий день» newday.kherson.ua перестав відкриватися. Про це повідомив журналіст газети Олег Батурін у своєму фейсбуці.

«Друзі, росіяни вирубили сайт херсонської обласної газети «Новий день», в якій я працюю. Доступ до сайту закритий, коли він відновиться – невідомо. Я продовжую працювати, поки живий. Всі свої тексти про те, що відбувається на Херсонщині намагатимусь викладати на свой сторінці», – написав він.

Матеріали журналіста тимчасово виходитимуть на сайті «Медіаклуб Європростір».

7. Сайт Суспільного мовника атакували

01.03.2022 Сайт Суспільного мовника атакували: він тимчасово не працюватиме. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці мовника.

За даними мовника, запустили вірус, який знищує файли.

Водночас глушать супутниковий сигнал UA:Перший. Мовник готується перейти на резервний. Згодом «Суспільне Новини» повідомило про те, що він відновив свою роботу.

8. Хакери зламали сайт фінансового видання Minfin.com.ua

02.03.2022 Хакери зламали 2 березня сайт українського фінансового видання Minfin.com.ua, повідомляє «Детектор медіа».

СEO компанії Treeum Іван Євтушенко припустив, що зловмисники, ймовірно, сплутали сайт медіа із сайтом Міністерства фінансів України, через схожість назви та велику кількість відвідувачів.

О 10.46 2 березня головна сторінка Minfin.com.ua мала такий вигляд:

«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю: не Мир пришел Я принести, но меч…»

«Як і більшість українських медіа, аполітичний досі сайт Minfin.com.ua останніми днями всіляко підтримував українців та дух нашої армії. Ми збирали і публікували інформацію як з фінансової сфери, так і просто життєво необхідну в наш час. Останній тиждень «Мінфін» щоденно отримує понад 1 мільйон переглядів. Можливо, саме тому, нас легко було сплутати з міністерством. Але ми радо приймемо цей удар на себе. І вважатимемо його лише черговою тактичною помилкою ворога. Слава Україні й усім воїнам ЗСУ!» – розповів Євтушенко.

Редакція продовжує свою роботу у Facebook, Telegram та Instagram і закликає читати новини в цих каналах або ж на сайті Finance.ua.

9. Сайт НВ атакували хакери

03.03.2022 Сайт видання НВ 3 березня зазнав хакерської атаки.

“Шановні читачі, сьогодні вранці наш сайт зазнав потужної хакерської атаки. Незабаром його роботу відновлять. А поки ми продовжуємо працювати у соцмережах”, – ідеться в повідомленні видання.

10. Фішингові листи приходять від нібито Суспільного

04.03.2022 Громадянам України 4 березня почали надходити електронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. Зверніть увагу: Суспільне не надсилало листів із подібним закликом, ймовірно, це фішингова атака!

У листах просять «розпакувати» файл та запустити програму. Ми просимо в жодному разі цього не робити! Адже зловмисники таким чином можуть поцупити ваші персональні дані.

Також майте на увазі, офіційна розсилка від Суспільного мовника відбувається з офіційної пошти [email protected] Повідомлення пресслужби Суспільного — на сайті corp.suspilne.media або на офіційних Facebook- або Instagram-сторінках.

Додамо, якщо ви втратили сигнал українського телебачення, перемикайтеся на Українське Радіо (АМ та FM по всій країні) і цифрові платформи Суспільного. Саме оперативне інформування й перевірка повідомлень допомагає зберігати спокій та протидіяти дезінформації окупантів.

Зберігайте картинки чи робіть фото екрана, а також поширюйте на випадок зникнення українського телебачення чи інтернету.

11. DDoS-атака на сайт Житомир.info: окупант вніс зміни в новину про обстріли населених пунктів

05.03.2022 На сайт видання Житомир.info ввечері 5 березня відбулася DDoS-атака. Хакери внесли зміни в новину про обстріли населених пунктів, повідомляється на сайті видання.

Як пише видання, сайт кілька хвилин був недоступний через велику кількість запитів, а читачі побачили, що внесені зміни в новину про обстріли населених пунктів.

«Фахівці підтвердили, що це була саме DDoS-атака, після того як доступ до сайту був заблокований користувачам з Росії та Білорусі, Житомир.info продовжує працювати стабільно», – пише видання.

12. Сайт НВ останні п’ять днів зазнає DDoS-атак

11.03.2022 Сайт НВ останні п’ять днів зазнає DDoS-атак. Про це повідомив головний редактор видання Віталій Сич на своїй фейсбук-сторінці.

«Сьогодні представник США в Раді Безпеки ООН під час свого виступу згадала НВ як приклад журналістів, які інформують світ про події в Україні, незважаючи на небезпеку. […] Я радий, що ми змогли зробити бодай такий внесок в інформування українців і світу про звірства росіян в Україні. І радий, що росіяни теж оцінили нашу роботу. Останні п’ять днів вони дідосять наш сайт, відправляючи по 200 тис. запитів на секунду. Але він усе ще працює і буде працювати. Ми будемо в далі інформувати й підтримувати українців – на сайті та на Радіо НВ», – написав Сич.

Також він розповів, що як його колеги працюють під час війни.

«Сьогодні до моєї колеги Ані Мороз, мого зама, яка керує журналом НВ, на подвір‘я в Київській області прилетів снаряд. У трьох метрах від входу, прилетів, але не вибухнув.

Іншому колезі, журналісту Івану Верстюку, пощастило менше: теж сьогодні снаряд влучив у балкон його квартири на Борщагівці в Києві. Він залишився живий і здоровий, зараз переїздить на іншу квартиру», – написав Сич.

Як повідомляв ІМІ, 3 березня сайт видання НВ зазнав хакерської атаки.

13. Хакери вже декілька днів атакують херсонський сайт МОСТ

13.03.2022 Херсонське інтернет-видання МОСТ уже декілька днів зазнає кібератак. Про це ІМІ повідомив редактор видання Сергій Нікітенко.

«У перший день війни сайт змогли «погасити» на два дні, але ми все відновили й працюємо. Вчора знову була сильна DDoS-атака. Нашій технічній службі довелося відключити сайт, щоб не створювати навантаження на сервер», – розповів він.

14. Хакери зламали рухомий рядок каналу «Україна 24» та транслюють фейк Зеленського про «капітуляцію»

16.03.2022 Російські хакери зламали рухомий рядок телеканалу «Україна 24» та сайт «Сегодня» і транслюють фейкове повідомлення президента Володимира Зеленського про нібито «капітуляцію».

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці «Україна 24».

«Це фейк! Фейк! Друзі, ми неодноразово про це попереджали. Ніхто здаватися не збирається. Тим більше в умовах, коли армія РФ зазнає поразок у боях з українською армією!» – йдеться в повідомленні.

15. Сайт ZN.ua зазнав хакерської атаки

16.03.2022 Сайт ZN.ua зазнав хакерської атаки. Про це видання повідомило у своєму телеграм-каналі.

«На сайт нашого видання здійснено DSS-атаку, і ми, на жаль, не можемо продовжувати інформувати вас про найважливіше з основного ресурсу. Однак продовжимо подавати найважливіші новини тут», – йдеться в повідомленні від 11:10 16 березня.

Станом на 13:15 сайт видання вже працює.

16. Хакери атакували сайти українських ЗМІ та розмістили прапор рф з літерами Z та V

17.03.2022 Низка сайтів українських центральних та регіональних медіа зазнали втручання в роботу: на головних сторінках було розміщено російський прапор та георгіївську стрічку.

Також на картинці видно літери Z та V, якими маркується військова техніка збройних сил російської федерації, що беруть участь у вторгненні в Україну з 24 лютого 2022 року.

Зокрема, про кібератаку на сайт повідомило в телеграм-каналі Громадське радіо.

“Прямо зараз відбувається кібератака на сайт Громадського радіо: hromadske.radio. Наша технічна команда вже над цим працює!” – йдеться в повідомленні.

Також зламано сайти “Цензор.Нет”, “Новости Донбасса”.

Як повідомляють регіональні представники ІМІ, такої ж проблеми зазнали херсонський сайт МОСТ, волинські сайти “Перший”, “Буг” та «Вісник».

В Запоріжжі про злам сайту повідомили журналісти “Репортера Запоріжжя”. Приблизно о 18.00 при спробах зайти з головної сторінки в новини сайту на екрані почали з’являтися триколор та георгіївська стрічка.

На Хмельниччині постраждав сайт “Незалежного громадського порталу”. Роботу сайту наразі відновлено.

З такою ж проблемою зіткнулися одеські сайти Odessa.Online та “Бесарабія Інформ”.

Полтавський сайт “Кременчуцький Телеграф” повідомив, що працює над ліквідацією проблеми.

Видання “Новини Полтавщини” повідомляє, що сайт тимчасово не працює та розвязує цю проблему.

Рівненський сайт Рівне Медіа також потрапив під атаку росіян. Такого ж втручання в роботу зазнав сайт коломийського телеканалу НТК. Згодом роботу сайту ntktv.ua відновили, проте неможливо відкрити жодну сторінку. Атакований був і сайт міста Полтави 0532.ua.

Причина зламу

Head of Digital Громадського радіо Сергій Омельченко повідомив, що причиною зламу є спроба масового несанкціонованого показу неприйнятної реклами. Джерело цих показів – одна з найпопулярніших у Східній Європі трафіко-обмінна система Redtram. Громадське радіо видалило код Redtram із сайту і відновило доступ до нього.

17. Полтавський сайт “Зміст” після вторгнення рф періодично зазнає DDoS-атаки

18.03.2022 У Полтаві сайт інтернет-видання “Зміст” періодично зазнає DDoS-атаки з початку широкомасштабної війни рф проти України, 24 лютого.

Про це представниці ІМІ в Полтавській області повідомили в редакції.

Як розповіли в редакції, сьогодні, 18 березня, сайт не працює через технічні роботи.

“У нас DDoS-атаки почалися з початку війни. Також парсили новини, але ми укріпилися, тому це не перешкоджає роботі. 18 березня сайт тимчасово не працює через технічні роботи по сертифікатах”, – прокоментували представниці ІМІ.

Невдовзі роботу ресурсу обіцяють відновити.

18. Через скарги російських ботів YouTube двічі блокував акаунт полтавського телеканалу PTV UA

22.03.2022 YouTube двічі блокував канал полтавського телеканалу PTV UA, а трансляції каналу у Facebook видаляються через висвітлення широкомасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це 22 березня на своїй фейсбук-сторінці повідомила головна редакторка програм телеканалу PTV UA Юлія Костенко.

“Мова ворожнечі: основний YouTube-канал PTV UA заблокований, трансляції на фб видаляються. Ми лишаємося на Т2 в області, працює наш тг-канал, заходьте на наш сайт і підписуйтеся на всі резервні джерела”, – вона.

Причиною блокування YouTube назвав мову ворожнечі, розповіла редакторка представниці ІМІ в Полтавській області. За її словами, така ситуація виникла уже вдруге.

Журналістка додала, що нині їхній ютуб-канал розблоковано, але вона не виключає, що це може повторитися.

Юлія Костенко зазначає, що їх блокують через скарги російських ботів, які скаржаться YouTube на частину їхніх матеріалів.

“Попередження отримуємо через матеріали про трупи хоча і блюримо, музику (змінюємо на готових роликах чи кадрах), кадри агресії та обстрілів/вибухів (звуки). Також за мовлення: агресивні вислови в сторону окупантів. Часто подаємо жахи, що творять рашисти — і їхні боти нас завалюють скаргами та коментарями по сотні з тезами “здавайтеся, складіть зброю, ви всі помрете, путін вас врятує…”, – сказала у коментарі представниці ІМІ в Полтавській області Юлія Костенко.

19. Сайт Еспресо не працює через DDoS-атаку

23.03.2022 Сайт телеканалу Еспресо зранку 23 березня зазнає потужної DDoS-атаки. Про це повідомив співвласник телеканалу “Еспресо” Микола Княжицький.

“Від ранку наш сайт Еспресо під сильною DDoS-атакою. Скоро виправимо”, — написав він у фейсбуці.

20. Суспільне повідомило про хакерську атаку на сайт

25.03.2022 На новинний сайт Суспільного https://suspilne.media/ здійснюється потужна хакерська атака. Через це робота сайту уповільнена.

Про це Суспільне повідомляє у своєму телеграм-каналі.

Медіа зазначає, що вирішує проблему та продовжує повідомляти новини у своїх соцмережах: Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, Viber та Twitter.

Нагадаємо, 1 березня сайт Суспільного мовника атакували. За даними мовника, запустили вірус, який знищує файли.

Громадянам України 4 березня почали надходити електронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника.

21. Портал Mind повідомив про кібератаку на сайт з росії

31.03.2022 Журналістський бізнес-портал Mind повідомляє про кібератаку на сайт з росії.

Про це видання повідомило на своїй фейсбук-сторінці.

“Друзі, вибачаємось: наш сайт атакували з росії. Скоро повернемось”, — йдеться у дописі.

22. Кропивницьке видання «Фотоінформ» через DDoS-атаки втратило частину матеріалів

31.03.2022 Кропивницьке видання «Фотоінформ» зазнало минулого тижня DDoS-атаки, внаслідок чого було втрачено частину вже опублікованих матеріалів.

Про це регіональному представникові ІМІ в Кіровоградській області повідомив редактор видання Ігор Філіпенко.

За слова редактора, технічні фахівці зафіксували атаки з Луганська.

“Портал атакували кілька разів протягом 21–22 березня. У зв’язку з великою кількістю запитів з IP-адрес 188.190.92.193 – 74416 запитів та 188.190.94.148 – 1389075, роботу сайту було паралізовано. Для повноцінної роботи сайту довелося “відкотити” дані на два тижні назад, тож деяка інформація з 10–22 березня була втрачена”, – прокоментував ситуацію Філіпенко.

Наразі нормальну роботу видання відновлено.

23. Сайт міста Чернігів 0462.uа повідомив про DDoS-атаку

01.04.2022 Редакція сайту міста Чернігів 0462.uа повідомила про DDoS-атака на ресурс, яка здійснюється зранку 1 квітня.

Про це повідомляє ресурс на своїй фейсбук-сторінці.

“З ранку відбувається потужна DDoS-атака на наш інформаційний веб-ресурс. Видно допекли ворогам з-за порєбрика наші матеріали. Для захисту сайту служба підтримки на певний час обмежила доступ користувачів з-за меж України. Тому, якщо ви заходите на сайт з європейських чи інших країн світу, доступ до нього буде обмежений. Вибачте за незручності, ми працюємо над якнайшвидшим і повним відновленням роботи сайту для всіх користувачів”, — йдеться у повідомленні.

Ресурс з 24 лютого 2022 року активно висвітлює перебіг збройної агресії росії на території України, фіксує злочини окупантів на Чернігівщині.

Сайт входить до п’ятірки найвідвідуваніших в області.

24. Кропивницьке видання «Златопіль» заявляє про спробу «покласти» сайт

01.04.2022 Кропивницький новинний портал “Златопіль” зазнав кібератаки, внаслідок якої доступ до ресурсу було тимчасово втрачено.

Про це регіональному представникові ІМІ у Кіровоградській області повідомила редакторка видання Олена Шендеровська.

“У ніч з 31 березня на 1 квітня була спроба відключити сайт, перенавантаживши наш сервер. Встановити звідки велася атака важко, адже зловмисники використовували проксі-сервери. Наразі роботу сайту вдалося відновити”, — розповіла Шендеровська.

Редактора наголосила, що з початку повномасштабної війни рф проти України видання окрему увагу приділяє саме кібербезпеці, аби убезпечити сайт від можливого зламу та втрати інформації.

Як повідомляв ІМІ, наприкінці березня кропивницьке видання «Фотоінформ» зазнало DDoS-атаки, внаслідок чого було втрачено частину вже опублікованих матеріалів.

25. “Радіо Трек” зазнає системних DDoS-атак

05.04.2022 Найпопулярніше медіа Рівного “Радіо Трек” зазнає системних DDoS-атак з початку повномасштабної війни в Україні.

Про це ІМІ розповів головний редактор “Радіо Трек” Микола Кульчинський.

Користувачі “Радіо Трек” іноді не можуть завантажити сторінку, адже браузер відображає помилку.

За словами Миколи Кульчинського, атака відбувається на сервер у Львові. Під час потужних атак сайт не працює. Частіше редакція зіштовхується з тим, що не може опублікувати матеріали. Наразі розробники сайту постійно працюють, щоб виправити проблему.

“У нас проблеми з самого початку війни. Тобто як мінімум, з початку березня, вони йшли напливами. Останнім часом були дуже великі. Вони були такі, що ми виключалися. Готуєш матеріал, готуєш, а не можеш його поставити. Поставив, а його ніхто не читає. По-різному було, але останні дні просто не можна було працювати. Це перешкоджання журналістській діяльності, тому що ми не можемо нормально працювати”, — розповів Микола Кульчинський.

Наразі медіа продовжує роботу. Крім того, за даними сервісу “Similarweb” у лютому відвідування ЗМІ зросло до понад 2 мільйонів.

26. Сайт “Рівне вечірнє” атакували майже триста раз з початку повномасштабної війни

12.04.2022 На сайт “Рівне вечірнє” із 24 лютого по 12 квітня було здійснено 249 кібератак. Більшість із них відбувалися з території Китаю та росії.

Про це ІМІ повідомив головний редактор сайту “Рівне вечірнє” Богдан Слонець.

За його словами, 95% атак було відбито, але зловмисникам на короткий термін вдалось зробити сайт недоступний шляхом прямих DOS та DDoS-атак. Загальний час, коли сайт знаходився офлайн, склав 24 хвилини. Здебільшого атаки створювали проблеми при завантаженні публікацій.

“89 атак — це атаки типу scan, які сканують сайт на вразливість коду та можливість завантажити shell та віруси. 158 атак — типу DDoS-атак на сайт переважно з Китаю — 37%, росії — 34%, мережа TOR — 16%, Україна — 6%, Німеччина — 4% та менше 3% — з інших країн”, — розповів Богдан Слонець.

Також сайт зазнав дві масовані прямі атаки безпосередньо на VDS (Віртуальний виділений сервер,) де розміщений сайт.

За оцінками редактора сайту, атаки відбуваються, коли медіа повідомляє про загрозу нападу з білорусі, яка має кордон з Рівненською областю.

За даними платформи “Similarweb”, у березні відвідуваність сайту значно зросла і наразі становить 2 мільйони.

Нагадаємо, постійних атак також зазнає найпопулярніший ЗМІ Рівненщини “Радіо Трек”.

27. Сайт Маріуполя 0629 зазнає кібератак, рф намагалася змінити логотип на свій прапор

15.04.2022 Сайт міста Маріуполь 0629 останні три тижні зазнає постійних кібератак. Російські хакери намагалися змінити логотип видання на прапор рф.

Про це повідомляється на сайті видання.

Як пише видання, сайт атакують з десятків різних країн світу, в тому числі і з росії. Атаки відбуваються не тільки на маріупольській сайт, але і на інші сайти мережі СitySites.

Технічна служба була вимушена на певний час заблокувати можливість для відвідувачів з деяких країн доступу до сайту, щоб зупинити атаки та стабілізувати роботу сайту.

Доступ до сайту редакція відновила 14 квітня, однак вночі сталася нова атака.

“На цей раз диверсія стосувалась логотипу сайту. Він був видалений, разом з деякими іншими зображеннями. Росіяни намагалися встановити замість нашого логотипу — російський триколор! Наразі дуже мало інформації, хто це зробив і у який спосіб. Технічна служба працює над відновленням.

Ми обіцяємо: один з символів Маріуполя не зникне. Його неможливо просто так “видалити зі сторінки”. Тому що 0629 – це не картинки та логотипи. Це – люди. І вони будуть працювати і доносити правду про місто, як би це не заважало нашому ворогу – російській федерації”, — пише видання.

Редакція закликала підтримати їх своєю увагою.

Нагадаємо, Маріуполь з 1 березня перебуває в облозі російських військ, які майже повністю його знищили авіаударами та артилерією. Уже півтора місяця українські військові підрозділи чинять їм опір та намагаються утримати місто.

28. «Детектор медіа» зазнає DDoS-атаки

22.04.2022 Видання “Детектор медіа” 22 квітня атакували хакери: сайт досі зазнає DDoS-атаки. Про це повідомляє проєкт ГО “Детектор медіа” Media Sapiens.

Адміністратор фіксує велику кількість спроб одночасно зайти на сайт. Технічний відділ працює над тим, щоб відновити роботу сайту.

Редакція просить вибачення за тимчасові незручності.

Водночас сайти MediaSapiens та “ДМ Суспільного” продовжують працювати. Читати “Детектор медіа” можна в Telegram, Facebook, Twitter та Instagram.

Станом на 15.30 сайт “Детектора медіа” не працює.

Як повідомив ІМІ головний редактор “Детектор медіа” Отар Довженко, відповідальність за кібератака взяло на себе угруповання NoName057(16). Хакери назвали їх ворогами росії та зазначили, що атакували, бо видання “дискредитує армію росії та тиражує русофобські фейки.

29. Росіяни зламали запорізький сайт «Пороги» та розмістили свою пропаганду

24.04.2022 У Запоріжжі 24 квітня зламали молодіжний студентський сайт “Пороги” і вивісили там російську пропаганду. Про це представниці ІМІ в Запорізькій області повідомили співробітники сайту.

При спробі зайти на сайт на головному екрані з’являвся текст російською: “Інформація про спецоперацію вс рф, що проводиться” на фоні двох прапорів, українського і російського.

В тексті, зокрема, говорилося про те, що росіяни і українці “один народ, який роз’єднав західний світ” і “поставив у влади маріонеток, смішних “правителів” і наркоманів”. Також в повідомленні наголошувалося на тому, що “росія бореться не проти вас, а за вас”. Автори зверталися до Збройних Сил України із закликом скласти зброю та закликали мирне населення не брати до рук зброю, аби “не жертвувати собою за закликом людей без честі і совісті”. Крім цього, у зверненні наголошувалося на тому, що Україна для росії — “невід’ємна частина нашої власної історії, культури, духовного простору”, згадуючи про те, що це “родичі, пов’язані з нами кровними, сімейними зв’язками”.

Наразі сайт відключено і пропагандистське повідомлення більше недоступне для аудиторії.

30. Сайт LIGA.net зазнав DDos-атаки

25.04.2022 Сайт LIGA.net зазнав 25 квітня DDoS-атаки. Про це медіа повідомило у телеграм-каналі.

Через DDoS-атаку сайт тимчасово не працював.

“Друзі, наразі наш сайт не працює по причині активних DDos-атак. Наші фахівці вирішують проблему. Актуальні новини ви можете читати в нашому telegram-каналі”, — повідомила редакція.

Станом на 13 годину сайт відновив роботу.

22 квітня видання “Детектор медіа” атакували хакери: сайт зазнав DDoS-атаки. Відповідальність за кібератаку взяло на себе угруповання NoName057(16). Хакери назвали їх ворогами росії та зазначили, що атакували, бо видання “дискредитує армію росії та тиражує русофобські фейки”.

31. Потужна кібератака обмежила роботу видання “Одеса.Онлайн”

05.05.2022 Редакція видання “Одеса.Онлайн” отримала 5 травня на електронну пошту листа з погрозами від представників хакерського угруповання NoName057 (16), після чого видання зазнало кібератаки.

Про це представнику ІМІ в Одеській області повідомив керівник цього медіапроєкту Вадим Тютюкін.

Редакцію попередили, що «ваша песенка спета». Цього ж дня розпочалася потужна DDoS-атака, яка вже другий день обмежує повноцінну роботу сайту.

«Повідомляємо вам, що ваш русофобський та брехливий ресурс odessa.online сьогодні зазнав атаки від хакерів з NoName057(16). Поки ви не припините свою згубну діяльність з дискредитації дій зс рф та розпалювання ненависті стосовно громадян росії на сторінках вашого сайту, ваш ресурс і надалі падатиме під нашими DDoS-атаками!» – йдеться в листі до редакції.

32. Сайт видання «НикВести» не працює через DDoS-атаку

18.05.2022 Миколаївське інтернет-видання «НикВести» 18 травня зазнало DDoS-атаки.

Про це представниці ІМІ в Миколаївській області повідомив головний редактор видання Олег Деренюга.

За його словами, атака триває з 15:22, технічні спеціалісти працюють над розв’язанням проблеми. Також видання звернулося по допомогу до партнерів – системи Project Shield від Google.

«З 15:22 сайт «НикВести» перебуває під DDoS-атакою і не працює. Через рівно дві години, о 17:22, навантаження на сервер посилилося ще втричі. Ми працюємо над вирішенням цієї проблеми. Також ми звернулися до наших партнерів, «НикВести» підключені до системи Project Shield від Google, яка захищає медіа від цифрових атак», – розповів Олег Деренюга.

Він не відкидає, що джерелом атаки є російська федерація.

«Не виключено, що десь у росії нам та нашим матеріалам не раді. Учора ввечері ми, наприклад, отримали офіційного листа з попередженням від Яндексу, що вони змушені відключити відображення новин «НикВести» через те, що публікація з перехопленням розмови російських солдатів не відповідає їхнім правилам та має ненормативну лексику», – сказав Олег Деренюга.

Станом на 18:18 сайт «НикВести» все ще не доступний для перегляду.

Блокування інтернет-доступу до медіа – 6

1. Росія заблокувала на своїй території доступ до українського «Главреда»

25.02.2022 Роскомнагляд обмежив доступ до сайту сайту українського інтернет-видання «Главред» у мережі Інтернет на території Росії.

Про це повідомив «Главред».

Редакція отримала повідомлення від Роскомнагляду про обмеження доступу до інформаційного ресурсу з Росії, оскільки «інформація, розміщена на сайті, порушує закон РФ».

«Відповідно до статті 15.3 Федерального закону від 27.07.2006 № 149-ФЗ «Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації» повідомляємо, що, згідно з вимогою Генеральної прокуратури Російської Федерації від 24.02.2022 № 27-31-2020/Ид2145-22, інформація, розміщена на інформаційному ресурсі https://glavred.info, містить неправдиві повідомлення про акти тероризму або іншу недостовірну суспільно значущу інформацію, поширювану під виглядом достовірних повідомлень, яка створює загрозу заподіяння шкоди життю та (або) здоров’ю громадян, майну, загрозу масового порушення громадського порядку та (або) громадській безпеці або загрозу створення перешкод функціонуванню або припинення функціонування об’єктів життєзабезпечення, транспортної або соціальної інфраструктури, кредитних організацій, об’єктів енергетики, промисловості або зв’язку», – йдеться в повідомленні окупантів.

Далі йдеться про те, що доступ до сайту з території Росії буде заборонений на підставі вимоги Генеральної прокуратури Російської Федерації від 24.02.2022.

«Негайно, з моменту отримання цього повідомлення, провайдер хостингу або інша особа, яка забезпечує розміщення в інформаційно-телекомунікаційній мережі, зокрема в мережі Інтернет, зобов’язані проінформувати про це обслуговуваного ними власника інформаційного ресурсу і повідомити його про необхідність негайного видалення інформації, яка поширюється з порушенням закону», – додається в повідомленні.​

2. Сайт Крим.Реалії російською мовою заблоковано в окупованому Росією Криму

28.02.2022 Сайт проєкту Крим.Реалії російською мовою недоступний та заблокований більшістю провайдерів в окупованому Росією Криму.

Про це виданню повідомили читачі в Криму.

Як повідомляє громадська ініціатива Роскомсвобода, сайт Крим.Реалії заблокував Роскомнагляд на вимогу російської прокуратури.

Як повідомляв ІМІ, напередодні Роскомнагляд погрожував обмежити доступ до сайту Крим.Реалії, звинувативши проєкт Радіо Свобода у «фактах поширення недостовірної інформації» щодо нового вторгнення Росії в Україну.

3. У Росії заблокували доступ до офіційних сайтів українських відомств і ЗМІ

02.03.2022 У Росії заблокували доступ до офіційних сайтів українських відомств і ЗМІ, повідомляє 24 канал.

Так, 2 березня Роскомнагляд заблокував у Росії офіційні сайти Міністерства охорони здоров’я та Державної прикордонної служби України. Це стає зрозуміло з реєстру блокувань, який веде правозахисна організація «Роскомсвобода».

Також заблоковано доступ до українських ЗМІ: Служба новин 1+1 ТСН; «Сегодня»; Укрінформ; 24 канал; ZAXID.NET; «Дзеркало тижня»; Цензор.НЕТ, Vesti.ua; Depo.ua; Delo.ua; LB.ua.

4. В Росії заблокували доступ до УНН

02.03.2022 Росія заблокувала на своїй території доступ до інформаційного агентства Українські Національні Новини (УНН) та інших українських ЗМІ, повідомляє УНН.

Відповідне рішення ухвалено Генеральною прокуратурою Російської Федерації. До списку заблокованих потрапила низка інших українських ЗМІ, які висвітлюють повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України.

Серед ЗМІ під блокування також потрапили «Главком», «Сегодня», «Контракти», «Дело» та інші видання.

УНН зазначає, що його сайт вже неодноразово блокували починаючи з 2014 року.

5. У росії заблокували доступ до низки українських медіасайтів

17.04.2022 У росії за рішенням генеральної прокуратури заблокували сайт громадської організації “Інститут масової інформації”.

Про це йдеться в реєстрі заборонених сайтів.

За даними реєстру, рішення про блокування було ухвалено 12 квітня, дата першого блокування – 17 квітня.

Як повідомляє проєкт “Роскомсвобода”, також рф заблокувала на своїй території доступ до сайтів правозахисної організації Human Rights Watch та до сайтів українських медіа: dev.ua, “Апостроф”, “Цензор”, “Громадське радіо”, “Газета.ua”, “Сегодня”, MigNews та інших.

Загалом разом з ІМІ доступ був заблокований до 24 сайтів згідно з рішенням генпрокуратури рф, яким до реєстру внесено посилання на статтю “про проблеми з евакуацією мирних жителів та дії російської армії під час “спеціальної військової операції”.

Оскільки блокування здійснюється за HTTPS, багатьом російським операторам недоступний відразу весь сайт, зазначає “Роскомсвобода”.

“Ці та інші новинні сайти внесено за “маскою”, а отже обмеження доступу стосується всіх їхніх доменів та піддоменів”, – зазначив проєкт.

Як повідомляв ІМІ, у січні 2021 року Федеральна служба з нагляду у сфері масових комунікацій і зв’язку (Роскомнагляд) на вимогу генпрокуратури рф обмежила доступ до сайту Інституту масової інформації на території росії через новину, яка нібито містить “заклики до масових безладів, ведення екстремістської діяльності”. Йшлося про новину від 18 серпня 2016 року “У Росії заблокували інтерв’ю Громадського ТБ з представником “Хізб ут-Тахрір”.

6. У росії заблокували доступ до видання «Свої.city»

09.05.2022 Роскомнагляд заблокував український онлайн-журнал «Свої.city» на території російської федерації. Про це повідомила координаторка видання Гаяне Авакян.

«Нас заблокували на росії! Нарешті це сталося! Значить, ми все робимо правильно!» – написала Гаяне.

З іншого боку, зазначила Гаяне, їхнє видання читало багато людей у росії і саме від них отримували правдиву інформацію про війну на сході України. З початком війни кількість користувачів з рф збільшилася втричі.

Рішення про блокування генпрокуратура росії ухвалила 24 лютого 2022 року – у день повномасштабного вторгнення рф в Україну, але перше блокування сталося 17 березня.

«Нас заблокували по масці – повністю всі сторінки сайту з доменом та піддоменами», – зазначила Гаяне Авакян в коментарі представниці ІМІ.

Онлайн-журнал «Свої.Сity» розповідає про життя людей на сході України по обидва боки лінії фронту, про життя переселенців, про українських біженців за кордоном. Автори онлайн-журналу створюють інструкції для розв’язання юридичних проблем, з якими стикаються переселенці та жителі окупованих територій.

Вимкнення українського мовлення – 10

1. Херсон відімкнули від українського телебачення

03.03.2022 Окупанти, які захопили студію телебачення та телецентр, відімкнули телевізійний сигнал. Про це повідомляє Мост.

Т2 не працює по всьому місту. Очевидно, що немає сигналу й у всьому Херсонському районі, який отримує сигнал з Херсона. Кабельні оператори продовжують транслювати українські телеканали.

2. У Херсоні російські окупанти транслюють пропаганду через Т2

04.03.2022 У Херсоні з ранку 4 березня через приставку Т2 окупанти почали транслювати 24 російські телеканали та три радіоканали. Про це повідомляє Суспільне Херсон.

«На телеканалі UA:Херсон транслюється всеукраїнський марафон. Інші регіональні канали не працюють. Подібна ситуація і в районах області», – ідеться в повідомленні.

3. Окупанти почали транслювати російські канали у Мелітополі

04.03.2022 Російські військові, які взяли під контроль телевізійну вежу Мелітополя, почали трансляцію російських телеканалів. Про це інформує Запорізька обласна військова адміністрація.

Вона посилається на міську раду Мелітополя та джерела у Службі безпеки України

“Джерела СБУ повідомляють, що окупанти встановили своє обладнання на телевежі Мелітополя та почали трансляцію російських телеканалів”, — додає керівник ОВА Олександр Старух.

Інформацію про трансляцію російських каналів у місті ІМІ підтвердили місцеві мешканці.

Державна служба спеціального зв’язку уточнила, що трансляція російських каналів здійснюється не з мелітопольської телевежі, а за допомогою іншого передавача.

«Жоден цифровий телевізійний передавач на телевежі в Мелітополі наразі не працює. Телемовлення в Мелітополі здійснюється за допомогою розташованого за межами телевежі аналогового передавача, до якого Концерн радіомовлення, радіозв’язку і телебачення не має ніякого відношення», — ідеться в повідомленні.

4. Росіяни знеструмили передавачі Радіо Крим.Реалії та вивезли в напрямку Криму

04.03.2022 Російські окупанти після вторгнення в Україну знеструмили передавачі Радіо Крим.Реалії, що здійснювало радіомовлення з вежі в селі Чонгар Херсонської області.

Про це ІМІ повідомив головний редактор ГО «Радіо кримських громад» Олександр Янковський.

За словами головреда, передавачі були знеструмлені 24 лютого, одразу після вторгнення російської армії в Україну.

А 4 березня, додав Янковський, невідомі особи вивезли передавач для мовлення на частоті 648 АМ у напрямку окупованого Криму.

Громадська організація «Радіо кримських громад» є ліцензіатом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та здійснює радіомовлення під позивними «Радіо Крим.Реалії» на частотах 105.9 ФМ, а також 648 АМ.

5. У Старобільському районі Луганщини окупанти вимкнули трансляцію українських телеканалів

14.03.2022 У Старобільському районі Луганської області російські окупанти вимкнули трансляцію українських телеканалів. Про це представниці ІМІ стало відомо з власних джерел.

Також у місті немає мобільного зв’язку. Люди в малих селах не мають доступу до інформації про суспільно-політичну ситуацію в громаді.

Крім того, вони не мають можливості викликати швидку. Водночас є інформація про те, що окупанти вираховують проукраїнських активістів та приходять з обшуками до їхніх осель.

6. На частині Херсонської області почало мовити російське телебачення

22.03.2022 У Каховському та Бериславському районах Херсонської області російські окупанти вимкнули трансляцію українського мовлення та запустили російське телебачення.

Про це повідомив регіональний представник ІМІ у Херсонській області.

Вимкнули в цих районах українське телебачення 22 березня, повідомили працівники Любимівської сільради.

Як розповів співрозмовник ІМІ, російські війська потрапили на територію датацентру, який розміщений у селі Василівка на Каховщині, 22 березня.

“Ввечері вчора вони вимкнули українське телебачення, а сьогодні зранку вже запустили російське мовлення”, — розповів співрозмовник ІМІ.

7. У Херсоні перестали працювати українські радіоканали в діапазоні FM

26.03.2022 У Херсоні перестали працювати українські радіоканали в діапазоні FM. Про це повідомляє «Суспільне Херсон». Жителі міста повідомляють, що наразі в цьому діапазоні транслюються тільки російські радіоканали.

8. Окупанти запустили в Енергодарі своє пропагандистське радіо

10.04.2022 У тимчасово окупованому місті Енергодар Запорізької області російські окупанти ввімкнули “Радіо росії”.

Про це 10 квітня повідомили в телеграм-каналі Запорізької обласної воєнної адміністрації.

“В Енергодарі ворогу вдалося створити радіостанцію “Радіо росії”, на хвилях якої розповсюджують неправдиву і спотворену інформацію, ворожу пропаганду та крутять пісні, що оспівують путіна і велич рф”, – йдеться в дописі.

Також повідомляється, що окупанти з пропагандистською метою поширюють фото, як вони роздають нібито гуманітарну допомогу від росії пенсіонерам міста. “Судячи з фото, продукти доставили лише чотирьом людям”, – повідомляє ОВА.

Як повідомляв ІМІ, у березні після російської окупації місцеве телебачення Енергодара «ЕНТС» (Енергодарські телевізійні системи) повідомило про вимушене припинення мовлення.

9. Окупанти транслюють в Дніпрорудному на Запоріжжі свої канали та радіо

25.04.2022 В тимчасово окупованому місті Дніпрорудне Запорізької області російські окупанти почали глушити мовлення українських телеканалів та запустили вісім російських телеканалів і три радіостанції.

Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі міста Енергодар.

Зокрема, транслюють радіо “Маяк”, один з найпотужніших рупорів кремлівської пропаганди.

В Запорізькій обласній воєнній адміністрації журналістам підтвердили, що окупанти намагаються здійснювати російське телерадіомовлення на всіх тимчасово захоплених територіях. За даними ЗОВА, в Дніпрорудному російські окупанти силами власних фахівців встановили цифровий передавач для теле та радіосигналу, що транслює рашистські телеканали та радіо “Маяк”.

10. У Маріуполі окупанти поширюють пропаганду, використовуючи назву та логотип газети “Приазовский рабочий”

11.05.2022 У Маріуполі окупанти використовують назву та логотип газети “Приазовский рабочий” для поширення пропаганди. Про це написала у фейсбуці головна редакторка видання Олена Калайтан, повідомляє Детектор медіа.

“Сьогодні мені стало відомо, що разом з “гуманітаркою” в Маріуполі роздають нібито свіжий номер газети “Приазовський робочий” з нашим лого, але ж, звичайно, зовсім не нашим українським контентом.

Що ж, наша редакція прогнозувала заздалегідь, що окупанти використають роками напрацьовану довіру наших читачів та авторітет газети “Приазовський робочий”, який ми з турботою розвивали, берегли та бережемо.

Шановні читачі – прошу не сприймати все те, що нині видає колабораціонистська влада як нашу позицію, – українська редакція “Приазовського робочего” не має відношення до жодного рядку цієї новоспеченої газети”, – йдеться в повідомленні.

Останній випуск справжньої газети вийшов 23 лютого. Після початку повномасштабної російської агресії Олена Калайтан відправила голові НСЖУ листа про те, що видання призупиняє вихід і що подальше використовування бренду буде незаконним.

Як повідомляв ІМІ, газета “Приазовський робочий” — одна з медіа Донецької області, які через окупацію припинили свою діяльність.

Медіа, які припинили роботу через російську окупацію – 113

1. У Генічеську припинило роботу інтернет-видання «Новий візит» через російську окупацію

12.03.2022 У Генічеську (Херсонська область) припинило роботу та творчу діяльність інтернет-видання «Новий візит».

Про це повідомив у фейсбуку головний редактор видання Геннадій Осьмак.

За його словами, сайт припинив роботу «у зв’язку з нинішньою ситуацією».

Нагадаємо, сьогодні ввечері на сайті Генічеської міської ради повідомили про те, що міський голова, його заступники, секретар ради та керівник справами виконкому, пішли у відставку.

Генічеськ росіяни війська окупували 24 лютого.

2. Ще одне медіа з Генічеська припиняє роботу

13.03.2022 Редакторка генічеського видання «Приазовська правда» Анна Соколова заявила, що від сьогодні припиняє вести журналістську діяльність.

Про це вона повідомила в телеграм каналі видання.

Таке рішення Соколова пов’язала з «нинішніми умовами».

«Медіатовариство, яким я керую, мені не належить, тому, звісно, я не можу себе автоматично видалити з реєстрів. Однак віднині прошу не асоціювати моє ім’я з «Приазовською правдою» та будь-яким іншим виданням», – написала журналістка.

Також вона попередила читачів, що від сьогодні не має стосунку до будь-яких публікацій «Приазовської правди».

Анна Соколова є керівницею ТОВ «Редакція Генічеської районної газети «Приазовська правда«.

Колишня районка в паперовому варіанті перестала виходити приблизно пів року тому. З часу окупації Генічеська російськими військами редакція газети публікувала свої матеріали на фейсбук сторінці та в телеграмі.

У 2021 році газеті «Приазовська правда» виповнилося 100 років. Це один з найстаріших засобів масової інформації Херсонської області.

3. В Енергодарі припинив мовлення місцевий телеканал «ЕНТС»

13.03.2022 Місцеве телебачення Енергодара «ЕНТС» (Енергодарські телевізійні системи) змушене припинити мовлення. Про це повідомили на офіційній сторінці телеканалу.

4. В окупованому Мелітополі припинила вихід газета «Новий день»

13.03.2022 В окупованому Мелітополі Запорізької області припинила друк міськрайонна газета «Новий день».

Про це 13 березня на своїй фейсбук-сторінці повідомила головна редакторка видання Діляра Кудусова.

«В умовах окупації редакція, на жаль, змушена припинити друк Мелітопольської міськрайонної газети «Новий день». Поки працюватимемо лише на сайтах та соціальних сторінках Мелітополь.City та газети «Новий день», – написала вона.

Як повідомляється в дописі, з моменту повідомлення про припинення виходу газети будь-які інші видання з такою назвою не є продуктом їхнього редакційного колективу.

«Якщо десь з’явиться видання під назвою «Новий день», це означатиме, що хтось свавільно використовує наш логотип, а редакція не має до змісту матеріалів жодного відношення. З окупантами не співпрацюємо. Слава Україні!», – написала редакторка видання.

5. Радіостанція “Клас” з Ізюму припинила мовлення у місті після російської окупації

14.03.2022 Радіостанція “Клас” з міста Ізюм Харківської області припинила мовлення у місті після російської окупації.

Про це представниці ІМІ повідомили у редакції медіа.

Також радіостанція припинила мовлення у містах Куп’янськ (Харківщина) та Костянтинівка (Донеччина).

В Ізюмі та Куп’янську радіостанція припинила мовлення ще 26 лютого, напередодні окупації міста, коли тривали бої. А у Костянтинівці — 14 березня.

Таке рішення ухвалили після того, як виїхали всі співробітниці, ховаючись від обстрілів — працювати було нікому та й небезпечно, зазначили в редакції.

“Після окупації Ізюму вирішили припинити мовлення, щоб, не дай боже, не стати мовником агресора”, — наголосили в редакції.

Там додали, що слухачі були розгублені, бо щодня слухали радіостанцію.

“Писали нам, дзвонили, питали. Ми пояснювали, чому прийняли таке рішення”, — зазначила представниця радіостанції у коментарі ІМІ.

Радіо “Клас” — недержавна музично-інформаційна мережева радіостанція у Донецькому та Харківському регіонах. Покриття — Ізюм та Куп’янськ Харківської області, а також Костянтинівка, Краматорськ та Бахмут Донецької області, близько 1 мільйона слухачів.

Також ІМІ стало відомо ще про щонайменше 108 медіа, які припинили свою діяльність у низці регіонів через напад рф на Україну та окупацію. Це медіа з окупованих російською армією міст Херсонщини та Запорізької області, медіа з міст Чернігова та Маріуполя, які були розбомблені унаслідок російських авіаударів. Низка газет в Чернігівській області не виходять, оскільки не мають можливості друкуватися і відсутня доставки, деякі працюють онлайн або/та у соцмережах.

ІМІ наводить перелік таких видань:

Донеччина: Антикризовий медіа-центр у Краматорську, Маріуполь: телеканали МТБ, ТБ7, Сігма, газета “Приазовський робочий”, інтернет-видання MRPL.CITY, Маріупольські новини.

Запорізька область: інтернет-видання “Пробердянськ”, “Пологи”, телеканал МТВ плюс, газети “Рост”, “Наше місто-Токмак”, “Токмакська гривня” та “Таврія”, газети “Запорізька правда”, МИГ, “Авоська” (окремий додаток до газети “МИГ”), “Панорама”, сайт “Акимовский Вестник”.

Закарпаття: газета “Ужгород”.

Луганщина: сайт troyitske.city, газети “Кремінщина”, “Вісті Біловодщини”, “Життя Білокуракінщини”, “Слово хлібороба”, ТРК Донбас.online, телеканал Ірта, кризовий медіацентр “Сіверський Донець”.

Львівщина: газета “Зоря”.

Кропивницький: газета “Вечірня газета”

Миколаївщина: газети “Вечерний Николаев”, “Южная правда”, “Николаевские новости”, “Промінь”, “Рідне Прибужжя”, “Березань”, “Голос Баштанщини”, “Очаків”, “Вісті Снігурівщини”, “День за Днем”, “Вперед”, “Нове життя”, “Перемога”, “Прибузький вісник”.

Одещина: ТРК “Одеса Лайф”, газета “Порто Франко”.

Полтавщина: газета “Гадяцький вісник”.

Херсонщина: газети “Гривна”, “Новий день”, інтернет-видання Kherson.net.ua, Newtime Херсон, газета Каховська зоря, Генічеськ Сіті, Білозерка.Інфо.

Харківщина: Куп’янський Інформаційний Телеканал, газета Обрії Ізюмщини, перс-центри Харкова: Время, KharkivToday, Пресклуб, Время, Накипіло, KharkivToday, газети “Вісник Великобурлуччини”, “Вісник Купʼянщини”, “Вісник Балакліївщини”, “Вісті Барвінківщини”, “Дворічанський край”, “Краєвид”, “Обрії Ізюмщини”, “Трудова слава”, ТРК “Сокіл”, медіагрупа “Обʼєктив”, ТРК АТН, радіо “Накипіло”.

Хмельниччина: газета “Старкон City”, газета “Актуально” (Актуально для подолян).

Чернігівщина: бахмацькі газети “Голос Присеймів’я” та “Порадник”, бобровицька газета “Наше життя”, борзнянська газета “Вісті Борзнянщини”, варвинська газета “Слово Варвинщини”, городянська газета “Новини Городнянщини”, ічнянська газета “Трудова слава”, козелецька газета “Новини Придесення”, коропська газета “Нові горизонти”, корюківська газета “Маяк”, куликівська газета “Поліська правда”, менська газета “Наше слово”, ніжинські газети “Ніжинський вісник” та “Вісті”, новгород-сіверська газета “Сіверський край”, носівська газета “Носівські вісті”, газета “Прилуччина в новинах, подіях, коментарях”, прилуцька міська “Град Прилуки”, ріпкинська газета “Життя Полісся”, семенівська газета “Життя Семенівщини”, сосницькі газети “Вісті Сосниччини” та “Час”, срібнянська газета “Срібнянщина”, талалаївська газета “Трибуна хлібороба”, чернігівська газета “НК”, щорська районна газета “Промінь”, газети “Вісник Ч”, “7 днів”, “Весть”, «Деснянська правда», сайт Gorod.cn.ua.

Чернівці: газета “Чернівці!”.

* Є інформація, що мовників закрилося більше, ІМІ уточнює цю інформацію і згодом її оприлюднить.