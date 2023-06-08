Рашисты психанули от страха. Помешает ли подрыв плотины Каховской ГЭС контрнаступлению ВСУ

Каховская ГЭС полностью ушла под воду. Свидетельствующие об этом видео публикуют телеграм-каналы. В ночь на 6 июня дамбу подорвали российские военные, заявили в Киеве. Как предположила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк – в надежде остановить контрнаступление ВСУ: “Они пытаются увеличить площадь водной поверхности, чтобы украинские силы обороны не прибегли к форсированию”. Такого же мнения придерживается советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

Еще 20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял в Евросовете, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на ГЭС, и оккупанты “все подготовили” для теракта. Тогда же он предупредил Москву, что если российские войска попытаются взорвать ГЭС, это будет означать “объявление войны всему миру”, – напоминает телеканал “Настоящее время“.

“Военные преимущества это вряд ли даст”

Украинский военный эксперт Алексей Гетьман объясняет, есть ли военный смысл в подрыве Каховской ГЭС и повлияет ли это на возможности украинской армии наступать.

– Компания “Укргидроэнерго” сообщает, что Каховская ГЭС сейчас полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Какой военный смысл в подрыве Каховской ГЭС?

– Достаточно очевидно. Они таким образом хотели подтопить берега, в том числе левый берег. Они ожидают наступления именно в районе Херсона. Они думают, что там будет основной удар, что мы будем форсировать реку Днепр. И подрыв гидроэлектростанции – вода, естественно, разлилась на правый берег – с точки зрения россиян, может как-то приостановить или вообще сделать невозможным наступление возле, как они ожидали, Херсона.

Где мы будем наступать – про это точно знает только наше военно-политическое руководство. Как говорил секретарь СНБО Данилов, про это знают вообще только пять человек в мире – как будет проходить наше наступление. Но они, видимо, решили подстраховаться. Я думаю, они просто психанули от страха в ожидании нашего наступления.

По большому счету, это не остановит наши войска, вода спадет достаточно быстро. По прогнозам, за 20–40 часов прекратится сброс воды, вся вода, что там была, выйдет. Перепад высот на Каховской ГЭС приблизительно 16 метров, подтопление будет. И уже прописано, какие населенные пункты могут быть подтоплены. Но какого-то глобального затопления не будет. Это будет подтопление, вода уйдет за несколько дней. Для чего это нужно было делать, непонятно. Военные преимущества это вряд ли даст – может быть, на несколько дней. А экологические последствия будут достаточно тяжелые.

Плюс Запорожская атомная станция берет воду для охлаждения именно из Каховского водохранилища, и теперь возникает вопрос, как с этим быть. Естественно, вода будет разливаться, уровень в Каховском водохранилище упадет, и сможет ли Запорожская АЭС брать оттуда воду – это вопрос пока открытый. Нужно, чтобы специалисты разобрались. Но опасность такая существует.

– Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что есть угроза затопления 80 населенных пунктов. Глядя на масштаб разрушений, вы абсолютно уверены в том, что она была подорвана? Это не были какие-то удары извне?

– Да нет, конечно, она на сто процентов была взорвана, потому что видно разрушения. Теоретически можно допустить все что угодно, но на сто процентов она была взорвана изнутри. Президент Зеленский говорил еще год назад, что они планируют это сделать. Подтоплен левый берег – это действительно может затруднить форсирование реки Днепр. Если допустить невозможное, что это было сделано не россиянами, а, например, нами, то получается, что мы сами себе в ногу стрельнули. Это россияне так могут делать – мы такие глупости не делаем.

– Давайте еще раз посмотрим на этот масштаб. Мне кажется, там несколько десятков метров, по которым вода проходит дамбу. Насколько я понимаю, это можно только заминировать? Масштаб такой, что просто ударами разрушить такой отсек ГЭС невозможно?

– Да. Во-первых, это дамба, это достаточно серьезное укрепление. Для того, чтобы его разрушить, нам нужно было туда попасть чем-то очень мощным. Причем не одной ракетой, а несколькими ракетами. Нет, видно, что это было заминировано и взорвано российскими оккупантами. Вы же видели атаки на тот же самый Крымский мост, как это выглядит, когда мы атаковали этот объект. Сейчас это выглядит совсем по-другому. Это точно не наши ракеты – это точно заминировано.

– Еще раз важно проговорить: станцию контролировали российские военные?

– Естественно. Они полностью ее контролировали. Более того, они не допускали туда наших сотрудников, которые должны были бы обеспечить безопасность этой станции. Там много чего они натворили, поэтому ответственность на сто процентов ложится на этих людей.

Это вызовет определенные экологические проблемы, это вызовет проблемы с подтоплением. Я думаю, что обойдется без человеческих жертв: это будет не такое наводнение, когда кто-то может погибнуть. Я думаю, люди успеют эвакуироваться. Вода будет подниматься не так быстро. Она может отойти от береговой линии: где-то на 12 километров, по расчетам. То есть затопит не все места. С правого берега, который находится под нашим контролем, мы людей эвакуируем. С левого берега людям предлагается эвакуироваться самостоятельно. Но давайте помнить, что вода сойдет за несколько дней – по прогнозам, за 20–40 часов. Вся вода выльется и уйдет в Черное море. И все вернется на круги своя.

– Ваши оценки по поводу того, повлияет ли это на возможности украинской армии наступать?

– Никто не знает точно, где мы планировали наступать. Но если мы планировали наступать именно в районе Херсона – форсировать там реку Днепр – то, естественно, пока вода будет высокая, это отложит [наступление]. Никто не будет наступать, пока вода высокая. За несколько дней она уйдет, выльется в Черное море, и тогда можно будет начинать наступательные действия возле Херсона в том числе. Но, опять же, никто не знает, было ли в планах нашего Генерального штаба наступать именно в том месте, которое россияне сейчас затапливают.

– А какие есть способы форсировать Днепр в таком случае?

– Есть понтонные переправы. Мы же получили технику от наших партнеров, в том числе мостоукладчики, укладчики понтонных переправ. То есть, в принципе, есть возможность форсировать реки. Если есть такая необходимость и были приняты такие решения, то техникой мы обеспечены.

“Этот сценарий был нами предусмотрен еще осенью”

Тарас Березовец, офицер 1-й отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна, рассказал в эфире Настоящего Времени, готова ли Украина к контрнаступлению и затормозит ли его подрыв дамбы.

– Подрыв Каховской ГЭС сегодня – эти действия России, по-вашему, связаны с украинским контрнаступлением?

– Сомнений в том, что подрыв Каховской ГЭС был проведен российскими оккупантами, ни у кого нет. Это очень сложное гидротехническое сооружение, уничтожение которого требовало нескольких тонн взрывчатки. Любые заявления о том, что якобы к этому может быть причастна украинская авиация, опровергаются, потому что украинская авиация не действовала на данном направлении.

Естественно, противник уничтожил эту ГЭС в надежде сорвать украинское наступление. Однако они оказали медвежью услугу самим себе, поскольку более пологий как раз левый берег Днепра, который на данный момент контролируется противником. Происходит подтопление, пик которого наступит в 11 утра по киевскому времени, в первую очередь затронет левобережье Херсонщины, а также непосредственно оккупированный Крым из-за падения уровня воды.

Но основная цель – да, попытка сорвать наступление, увеличить количество заболоченных площадей на левом берегу Днепра и создать определенную дезориентацию, как они надеются, в действиях обороны. Однако этот сценарий был нами предусмотрен еще осенью минувшего года. Президент Зеленский еще в октябре минувшего года заявлял о готовности противника подорвать ГЭС и о последствиях.

– Вы говорите про левый берег Днепра – это тот берег, который сейчас захвачен российскими военными. Правильно ли я понимаю, что эта вода может затопить даже их позиции там, которые они там выстраивали на протяжении последнего года?

– В первую очередь будут подтоплены минные поля, которыми усеян левый берег Днепра. Я не понимаю логики действий нашего противника, поскольку поднятие уровня воды приведет к подтоплению минных полей и таким образом облегчит проведение любой десантной операции на левобережье. Поэтому этот момент мне, честно говоря, не совсем понятен.

– Украина готова к контрнаступлению? Или Украина его уже начала?

– Украина, безусловно, готова к наступлению. Для этого командованием Генерального штаба Вооруженных сил Украины и подразделениями были созданы все необходимые условия. Однако, как ранее предупреждали руководители Министерства обороны Украины, [версия российских военных о том, что 4 июня началось контрнаступление ВСУ] была опровергнута официально заявлением Министерства обороны Украины. Мы не анонсируем тех или иных наступательных действий. Вы все увидите в официальных сводках Генштаба.

– Можете нам описать, что происходит под Бахмутом сейчас?

– Под Бахмутом силы обороны проводят продавливание позиций российской армии после отхода оттуда ЧВК “Вагнер”. Как подтвердил глава наемников Евгений Пригожин, регулярные подразделения российской армии начали отступление. В частности, наступление ВСУ, продавливание позиций проводится по трассе, связывающей Бахмут и Славянск. Также продавливается позиция на южном направлении. За минувшие сутки подразделения украинских сил обороны смогли продвинуться на расстояние до 600 метров на данном направлении.

Также проводится продавливание позиций противника на направлении Запорожья, Орехова-Зуева, где прогресс еще больший. Противник получает в свой адрес значительное количество снарядов, проводится огневое поражение опорных пунктов противника, фортификационных сооружений. На обоих направлениях мы видим продвижение подразделений ВСУ.

– После отхода подразделений ЧВК “Вагнер”, который должен был закончиться, как заявлял Пригожин, к концу мая, что изменилось? И почему после этого отхода там стали возможны украинские контрнаступательные действия?

– Наступательные действия стали возможны в первую очередь потому, что подразделения российских оккупационных войск на данном направлении не предназначены для обороны, поскольку противник широко использует подразделения ВДВ – штурмовые подразделения. Посадить их в окопы – это очередная глупость российского военного командования.

Второе – это то, что ЧВК “Вагнер” удерживали позиции в Бахмуте ценой огромного количества жертв. Каждый день они теряли несколько сотен убитыми. Российская регулярная армия этого делать категорически не хочет. Поэтому они отходят под ударами превосходящих сил ВСУ на данном направлении.

– А ЧВК “Вагнер” подготовили там какие-то оборонительные рубежи для Минобороны России?

– ЧВК “Вагнер” заявляли, что они там подготовили соответствующие оборонительные рубежи: минные поля, фортификационные сооружения. Однако проверить независимыми источниками мы эту информацию, безусловно, не можем. В любом случае, нужно понимать, что ЧВК “Вагнер” – это также штурмовые подразделения, которые не очень подготовлены к оборонительным действиям, поэтому качество подготовленных ими фортификационных сооружений, очевидно, было недостаточно высоким для того, чтобы сдерживать напор украинских сил обороны.

– Еще была информация, что на протяжении мая украинские военные уничтожили некое рекордное количество российских артиллерийских установок. Вы можете это подтвердить?

– Я не могу сказать, что май стал рекордным в этом плане, потому что у нас кривая уничтожения тех или иных российских вооружений практически не очень сильно колеблется. Однако я могу подтвердить то, что приоритет оставался за уничтожением систем ПВО, радиолокационных систем, систем контрбатарейной борьбы типа “Зоопарк”, которые противник развернул на северном и восточном направлениях, и также производилось уничтожение артиллерии противника на данном направлении.

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Источник: Настоящее время