Разгром русских войск под Броварами: советский хлам и бегство россиян по трупам своих

Восток Киевской области дал достойный отпор россиянам в направлении Броваров. Теперь такие поражения — рутина для вражеской армии. Победоносного марша не случилось, да и колонны врага уже подходят в основном с советским хламом и действуют крайне хаотично, что украинцам только на руку.

Хлам времен совка и неадекватность российского командования

Хорошие новости для Киева подвезли с направления Броваров. Россияне протащили через лесистые заболоченные территории Северщины головы своих колонн, угрожая восточным районам Киева. Это был шестой танковый полк из Чебаркуля.

Но под Скибином их встретили 72-я бригада, легкая пехота «Азова» (вероятно, они выставили пару новых составов после мобилизации, ибо часть «Азова» работает возле Мариуполя. — Прим. авт.) и местная ТрО — победоносного рейда с марша вроде того, как американцы проехались по Багдаду, не вышло.

Вызывает вопросы, в принципе, адекватность командующего российской группировкой — ему наплевать на тылы, на второй эшелон батальонно-тактических групп и поддержку пехоты. Даже на то, что на флангах у них остались Десна и Козелец, откуда может последовать неприятная контратака от украинцев. Это сумасшествие как оно есть, но оно нам на руку.

Надо понимать, что вышеописанные колонны набиты откровенным советским хламом — кроме более или менее нового БТР-82, там были, например, Т-72 А без модернизации.

Минометы, гранатометы, ПТРК и беспилотники

Кратко бой можно описать так. «Лента» противника вошла в Скибин, растянувшись на многие сотни метров. У села она попала в «киллбокс» (сосредоточенный огонь минометов, 122-й артиллерии и ПТРК по единому трехмерному пространству. — Прим. авт.). Поле боя плотно контролировали наши БПЛА — они корректировали удары.

Украинская легкая пехота обошла трассу с фланга через кладбище и углубилась в лес. Оседлав трассу через лесистую местность у села Залесье с севера, украинские войска начали поражать хвост колонны при помощи ПТРК и РПГ.

Головной танк накрыли сосредоточенным огнем артиллерии и минометов. По хвостовому прилетело из гранатометов — оба вспыхнули как спички.

Продолжающиеся прилеты артиллерии вызвали панику у экипажа огнемета «ТОС», который выстрелил куда бог пошлет — это, к слову, о том, как россияне заботятся о мирном населении и избирательном огне.

Видимо, паника началась, потому что украинцы начали пробивать картонные борта осколками. Досталось и плотно стоящим носом к корме вражеским БТР — даже страшно представить, что творилось в десанте от 122-х минометов, чьи осколочные снаряды падали в 15 метрах от них.

Дымовая завеса РФ не помогла

Танки попробовали ставить дымовую завесу «Тучами» и газовать на месте, чтобы укрыться в клубах пыли и выхлопных газов. Но прилеты артиллерии продолжились — дроны работали, а не знающие аналогов «Панцири», вероятно, либо отстали, либо достались очередным украинским фермерам.

Во время отхода россиян по трассе были безвозвратно утрачено минимум две машины — это подтверждено средствами объективного контроля, БПЛА даже сняли, как они полыхают. Четыре танка сожжены, захвачен Т-72 А, уничтожен БТР-82, по данным телефонных перехватов, пал на поле боя командир полка полковник Захаров.

Полтора десятка убитых и раненых были замечены только возле и внутри битой техники, но точно есть павшие и в тех экипажах, которые отошли. Будут среди «двухсотых» и те, кого не смогли стабилизировать, и они скончались по дороге в отходящей через поселки колонне.

Группа однозначно потеряла боеспособность битая осколками Динамическая Защита, ДЗ , которую нужно переснарядить, сорванные прицелы, антенны, поврежденные «коробочки» — все это получили от многочисленных прилетов внутри «ленты».

Железо и кровь: Welcome to Ukraine

Совсем недавно, например в той же Чечне, для россиян это был бы черный день, серьезное поражение. А сейчас это уже рутина: вторая разгромленная за трое суток ротная группа на Броварском направлении, утратившая возможность наступать БТГр (батальонная тактическая группа ).

У села Перемога на днях 72-я отдельная механизированная бригада отработала два Т-72 Б3 и четыре БТР, захватила танк. Плюс два трофейных российских танка, шесть сожженных, пять уничтоженных БТР, десятки убитых — и это только на одном направлении, у двух крохотных сел, которых и не видно на карте без лупы.

Восточный обвод Киева встречает агрессора железом и кровью. Добро пожаловать в Украину! Парада не будет — будет кладбище у села Залесье.

Автор: Кирилл Данильченко; The Page