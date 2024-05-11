Скільки та як вкрали на будівництві доріг

Останній аудит державних витрат на будівництво доріг був у 2018 році. Відтоді в українських медіа вийшло не одне розслідування про діяльність дорожнього картелю та зловживання на Великому будівництві.

Наприкінці 2023 ZN.UA видало матеріал, що без аудиту ДАСУ НАБУ не може далі розслідувати справу колишнього голови Дніпропетровської ОДА Резніченка щодо зловживань під час будівництва доріг в області. Водночас, у розпорядженні видання Цензор.НЕТ опинились матеріали, які описують зловживання, які могли здійснюватись одним з найбільших підрядників при будівництві доріг – компанією “Автомагістраль Південь”.

Місяць тому Румунія підписала договір із консорціумом концесіонерів Avant Airports та українською компанією “Автомагістраль-Південь” на будівництво нового аеропорту поруч із Бухарестом.

Генеральний директор “Автомагістраль-Південь” Микола Тимофеєв назвав аеропорт наймасштабнішим інфраструктурним проєктом Румунії. Для самої “Автомагістраль-Південь” – це теж неабиякий плюс. Адже багато років компанія була найбільшим підрядником на будівництві доріг в Україні, а зараз наша держава більше витрачає коштів на зброю, ніж на асфальт.

За минулий рік дохід “Автомагістраль-Південь” становив 8,215 млрд грн. Це десь як заробітки компаній родини Глиняних чи “Атомсервісу” на харчових тендерах Міноборони.

Водночас два тижні тому стало відомо, що “Автомагістраль Південь” підозрюють в неналежному виконанні робіт при будівництві водогону в Кривому Розі. Тому Служба відновлення та розвитку інфраструктури просить стягнути з ТОВ “Автомагістраль-Південь” 9,1 млн грн.

Згідно з інформацією з YouControl, ТОВ “Автомагістраль-Південь” з’явилась на ринку у 2006 році. Компанію заснували Олег Наливанний та Валерій Коротков. Компанія давно асоціюється з Геннадієм Трухановим, а кілька років свій контроль над нею визнавав Олександр Бойко.

“Автомагістраль-Південь” – найбільший підрядник “Укравтодору” при будівництві доріг.

Для порівняння. В 2019 “Автомагістраль-Південь” отримала на підрядах 5,8 мільярдів гривень, тоді як Онур – 2,3, а “Автострада” – 1,5 мільярда. У 2020 “Автомагістраль-Південь” вже отримала 17,2 мільярда, тоді як її конкуренти “Ростдорстрой” – 7,8 млрд, “Онур” – 6,7 млрд, “Автострада” – 5,8.

У 2021 “Автомагістраль-Південь” виграла підрядів на 23 мільярди, “Ростдорстрой” – 7,6 млрд, “Онур” – 11 млрд, “Автострада” – 12,2 млрд.

У попередні роки “Ліга антитрасту” повідомляла, що “Автомагістраль-Південь” – фігурант численних кримінальних розслідувань різних правоохоронних органів, починаючи від поліції, податкової та СБУ, закінчуючи НАБУ щодо ухилення від сплати податків, розкрадання бюджетних коштів, передачі 15% відкатів укравтодорівцям, завищення цін на будівельні матеріали, використання “фіктарів та конвертів” тощо.

За даними “Ліги антитрасту”, “Автомагістраль-Південь” – “підрядник, що закладає у вартість ремонту та будівництва дороги за бюджетні кошти вартість будівельних матеріалів на 20-50% дорожче за ту, за якою їх придбали компанії з його орбіти”.

“Наші гроші” навіть оприлюднили таблицю з кримінальними провадженнями щодо компанії.

Менше тижня тому Дарницький суд столиці дозволив у рамках кримінального провадження вилучити на підприємстві “Київсвітло” понад 100 документів. Серед них є частина пов’язаних з “Автомагістраль Південь”.

В ухвалі суду сказано, що до Нацполіції у місті Києві надійшло повідомлення про те, що під час моніторингу публічних закупівель, де замовником виступало КП “КИЇВМІСЬСВІТЛО”, встановлено, що обсяг та повнота виконаних робіт “не відповідає умовам укладеного договору, а також містить арифметичні неточності, що свідчить про розтрату бюджетних коштів”.

Серед іншого там вилучено:

Розрахунок розміру планованої кошторисної заробітної плати робітників ТОВ “Автомагістраль-Південь” оригінал на 2 арк.;

Розрахунок фактичних показників загальновиробничих витрат ТОВ “Автомагістраль-Південь” за результатами 2022 року оригінал на 1 арк.;

Загальновиробничі витрати за статтями витрат ТОВ “Автомагістраль-Південь” за 2022 оригінал на 2 арк.;

Інформація про структуру, потужність загальновиробничих витрат за результатами діяльності ТОВ “Автомагістраль-Південь” у 2022 рік оригінал на 2 арк.;

Розрахунок фактичного показника адміністративних витрат ТОВ “Автомагістраль-Південь” за 2022 рік оригінал на 2 арк.

На вигляд – як дуже детальне дослідження діяльності не просто “Київсвітла”, а значно більшого гравця.

Цензор.НЕТ направив запити до Нацполу та ДБР щодо наявних проваджень стосовно “Автомагістраль-Південь”, але обидва правоохоронні органи відмовились повідомляти таку інформацію.

Водночас у розпорядженні видання є матеріали, що можуть свідчити про можливе привласнення протягом 2019-2022 років державних коштів на суму близьку до 5 мільярдів гривень ТОВ “Автомагістраль-Південь” та її сателітами. Йдеться про співпрацю компанії ТОВ “Шляховик 97”, ТОВ “Белогві”, ТОВ “Сучасні дорожні матеріали”, а також ТОВ “Плайзент-Пром”, ТОВ “Мєдан”, ТОВ “Снаб Поінт”, ТОВ “Сентвін”, ПП “Елемент 29-СН”, ТОВ “Ларі-Мар”, ТОВ “Сентурі”.

Зокрема наявні у видання матеріали вказують, що підприємства ТОВ “Плайзент-Пром”, ТОВ “Мєдан”, ТОВ “Снаб Поінт”, ТОВ “Сентвін”, здійснюючи фінансово-господарську діяльність, по черзі одне за одним орендували одні і ті самі нежитлові приміщення у ТОВ “Автомагістраль-південь”, а ТОВ ” Шляховик-97″ здійснюється оренда одних і тих же складських приміщень, ємностей, майданчиків, іншого майна.

Відомо, що підприємства ТОВ “Плайзент-Пром”, ТОВ “Мєдан”, ТОВ “Снаб Поінт”, ТОВ “Сентвін” здійснювали фінансово-господарську діяльність до тих пір, поки їхньою діяльністю не зацікавляться правоохоронні органи.

З відкритих даних випливає, що ТОВ “Плайзент-Пром” здійснювало свою діяльність протягом 30.01.2019 року – по 31.07.2020 року, потім його замінило ТОВ “Мєдан” яке працювало з 27.03. 2000 року по 13.08.2021 року. На сьогодні – це ТОВ ” Снаб Поінт” працює з 01.12.2000 року по сьогоднішній день та ТОВ “Сентвін” з 14.01.2022 року – понині.

Як ці компанії пов’язані? Як уже згадувалось, лише нещодавно Бойко визнав, що володіє “Автомагістраль південь”. У реєстрах зазначається, що він же є засновником ТОВ “Шляховик-97”, який є основним постачальником матеріалів для “Автомагістраль Південь”. А директором “Шляховика” є його брат Юрій Бойко, також відомий як менеджер “Автомагістраль-Півдня”.

У ТОВ “Сучасні дорожні матеріали” власником пакету 50 % акцій є ТОВ “Шляховик-97”.

Ймовірно, ТОВ “Плайзент-Пром”, ТОВ “Мєдан”, ТОВ ” Снаб Поінт”, ТОВ “Сентвін” – це компанії-прокладки, які, судячи з наявних у видання матеріалів, використовують для реалізації оборудок.

Про те, що всі ці компанії пов’язані, також свідчить ухвала суду в одному з кримінальних проваджень щодо ТОВ “Шляховик-97” про фіктивну закупівлю бітуму.

У рамках вилучення доказів в одного з фігурантів справи знайшли і вилучили “документи, печатки та штампи юридичних осіб-нерезидентів “Lightcom Trade LLP “SEAL”, “TRIDENT OVERSEAS MANAGEMENT LTD COMPANY SEAL”, “WESTPARK BUSINESS LTD “ANGUILA”, “ООО “СЗСК” Санкт-Петербуг”, а також печатку ТОВ “МЄДАН”, ТОВ “СНАБ ПОІНТ”, ТОВ “СЕНТВІН” та ін”.

“Виявлення вказаних печаток в послідуючому вплинуло на виявлення і вилучення первинних фінансово-господарських документів, які містять реквізити вказаних підприємств у зв`язку із наявністю вважати, що вказані суб`єкти господарської діяльності підконтрольні службовим особам ТОВ “Шляховик-97″ та ТОВ”Автомагістраль-Південь”, – сказано в ухвалі суду.

У компанії “Автомагістраль Південь” виданню “Цензор.НЕТ” так прокоментували зв`язки з цими компаніями:

“Загалом у базі компанії понад 10 тисяч контрагентів (постачальників будівельних матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей). Проте розкриття комерційної інформації щодо цін та обсягів поставки, якщо компанія не є її одноосібним власником, протирічить політиці конфіденційності та умовам контрактів з контрагентами”, – зазначається у відповіді компанії на запит видання.

А на запитання щодо оренди приміщень компаніями-прокладками відповіли: “Надання в оренду виробничих або інших приміщень не є для компанії основним видом діяльності. Проте компанія може надавати в оренду приміщення іншим виробникам для організації більш ефективного постачання для потреб компанії. Всі правочини підтверджуються відповідними документами”.

Адже матеріали, які є в розпорядженні Цензор.НЕТ, описують можливе заволодіння державними грошима через різні схеми.

Деталі зловживань можна простежити по тому, як купувались окремі складові – пісок, суглинок, бітум тощо.

В реєстрі судових рішень Цензор.НЕТ знайшов провадження, де описується одна з таких схем.

“В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що посадові особи ТОВ “Автомагістраль-Південь” у змові із посадовими особами Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, колишнім начальником Служби ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та посадовими особами ПрАТ “Петриківський рибгосп” організували розкрадання бюджетних коштів під час здійснення будівництва автомобільної дороги державного значення Н-31 “Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка”, шляхом умисного завищення вартості піску, а також його незаконного видобування на території Петриківського району Дніпропетровської області”, – йдеться в ухвалі.

Для будівництва зазначеної автомобільної дороги ТОВ “Автомагістраль-Південь” купувало пісок через ТОВ “Плайзент-Пром”, ТОВ “Філ Гуд Інкорпорейтед”, ТОВ “Бетонні покриття та технології” та ТОВ “Шляховик-97”.

Як повідомлялося, пісок для дороги на Дніпропетровщині нібито везли з Вінниччини.

“Так, посадовими особами ТОВ “Автомагістраль-Південь” до офіційних документів вносяться відомості про вартість придбання піску за ціною, яка є вищою на 340% від ринкової: в той час, як ринкова вартість тонни піску становить від 35 до 65 гривень за тонну, ТОВ “Автомагістраль-Південь” придбає у підконтрольних товариств пісок вартістю 124 гривень за тонну”, – сказано в ухвалі.

Водночас, в ході досудового розслідування з’ясувалось, що добували пісок на території с. Іванівка Петриківського району Дніпропетровської області “без наявності правовстановлюючих документів на таку земельну ділянку, а також дозвільної на видобування документації”.

На підтвердження злочину у посадових осіб ПрАТ “Петриківський рибгосп” (який використовував ділянку) знайшли “чорнові” записи, грошові кошти отримані злочинним шляхом, документи та магнітні носії інформації, які підтверджують злочинну діяльність, печатки та штампи тощо у приміщеннях, розташованих на зазначеній земельній ділянці”.

У реєстрі вдалося знайти лише те, що Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу не продовжив строки слідства.

Відомо й про інші історії.

Так, згідно з даними джерела, за весь період фінансово-господарської діяльності ТОВ “Снаб Поінт” здійснило купівлю щебенево-піщаної суміші у кількості 292 508,30 т, на суму 115,6 млн грн.

Основними постачальниками щебенево-піщаної суміші для ТОВ “Снаб Поінт” були ПП “Лідер”, ТОВ “Технічний центр “Снамі”, ТОВ “Комфорт ЛТД, ТОВ “Кривбас-щебінь” та інші.

А от основних покупців щебенево-піщаної суміші у ТОВ “Снаб Поінт” було 2:

1). ТОВ “Автомагістраль-південь” – 272 356,70 т на суму 130 976 377,80 грн.

2).ТОВ “Шляховик-97” – 22 054,61 т. на суму 11 507 414,40 грн.

Таким чином, ТОВ “Снаб Поінт” продав на 2 тисячі тонн більше суміші, ніж купив, то ще й потенційна переплата компанії становила 26,8 млн грн. А це гроші бюджету.

Відомо й про випадок з постачанням дизельного пального. Якщо звірити наявні дані, то основним постачальником дизельного палива ТОВ “Автомагістраль-південь” було ТОВ “Євростандарт”. Але компанія Бойка купувала в нього дизель напряму лише в невеликих обсягах. Натомість основний обсяг купувався через підприємства-“прокладки” ТОВ “Плайзент-Пром”, ТОВ “Мєдан”, ТОВ “Снаб Поінт”, ТОВ “Сентвін”, розповіли виданню.

Наприклад, за весь період фінансово-господарської діяльності ТОВ “Плайзент-Пром” придбало дизельного пального у кількості 29 671 375,95 літра.

Левову частку дизелю було куплено у ТОВ “Євростандарт” – 28 253 367,44 літра на загальну суму 585 130 910, 64 грн.

Ще частину палива компанія-прокладка купила у ПП “Раф- Сервіс”, ТОВ “Вано Трейд груп” та ТОВ “Сол-Агротрейд”.

Основними покупцями дизельного пального у ТОВ “Плайзент-Пром” виступили:

1) ТОВ “Автомагістраль-південь” – 24 702 737,63 літра на суму 681 141 197,88 грн.

2) ТОВ “Шляховик-97” -1 587 285,00 літри на суму 40 838 875, 20 грн.

3) ТОВ “Сучасні дорожні матеріали” -1748 літри на суму 45 454,99 грн.

Ще кілька підприємств купили дизель в незначних обсягах.

Але в результаті, як вказують наявні документи, в “Плайзент-Пром” лишилось нереалізованими десь 3 млн літрів дизелю на суму понад 0,5 млрд грн.

А оскільки купівля дизельного пального ТОВ “Плайзент-Пром” у такого підприємства як ПП “Раф- Сервіс” надавала можливість для безпідставного формування податкового кредиту для ТОВ “Автомагістраль-південь”, то ця історія починає набувати ознак так званих “скруток”, яких, за версією Данила Гетманцева, у нас давно немає.

На додачу ТОВ “Раф-Сервіс” є фігурантом декількох кримінальних проваджень, де зазначається, що дане підприємство має ознаки фіктивності для переведення безготівкових грошей у готівку.

Аналогічна історія з компанією “Снаб поінт”, яка теж в основному купувала дизель у “Євростандарту”, а продавала ТОВ “Автомагістраль-південь”, ТОВ “Шляховик-97” та ТОВ “Сучасні дорожні матеріали”. В результаті “Снаб поінт” купило палива на 742,6 млн, а продало на 834,8 млн. Таким чином, як свідчать документи, понад 92 бюджетних мільйонів, які, скоріше за все, були привласнені

Згадані компанії-прокладки продавали великим будівельникам дуже різний товар. Наприклад, згаданий ТОВ “Плайзент-Пром” постачав не лише дизель, але й суглинок. Чому б ні? Це ж дуже близькі сфери. Більші багатостаночники працювали тільки на постачанні в Міноборони.

Так от, відповідно до наявної в Цензор.НЕТ аналітики, за весь період фінансово-господарської діяльності ТОВ “Плайзент-Пром” купило суглинку у кількості 313 928,90 тонн, а от продало ТОВ “Автомагістраль-південь” – 469948,3 тонн. Тобто на 156 019,40 тонн більше, ніж придбав.

Середня ціна купівлі ТОВ “Плайзент-Пром” суглинку становила 20 грн без ПДВ – за 1 тонну, а подальшого продажу на ТОВ “Автомагістраль-південь” – 35,26 грн без ПДВ.- за 1 тонну. Якщо порахувати різницю в гривнях, то вийде десь 13,8 мільйона гривень, які, ймовірно, осіли в чиїхось кишенях.

Крім цього, ТОВ “Автомагістраль-Південь” купило у ТОВ “Мєдан” суглинок у кількості 138618 т. на суму 10 037 038,80 грн.

Середня ціна купівлі ТОВ “Мєдан” суглинку 33,35 грн без ПДВ-за 1 тонну, а подальша реалізація його на ТОВ “Автомагістраль-південь” становить 42,35 грн. Так було зароблено 1,5 мільйона гривень.

“Мєдан” був створений у 2020, а в 2021 вже був ліквідований. Цього року існування виявилось достатньо, щоб опинитись фігурантом розслідування Нацполу, а також стати героями журналістських матеріалів.

Так, журналістка Інна Попович у відеоблозі для “Watchdogs.Info” розповіла, що ця фірма зареєстрована в універмазі у Вінниці, її власник і директор Денис Лободін із Чорноморська Одеської області. Він також є працівником компанії “Автомагістраль-Південь”.

В тому матеріалі Попович ішлося, що ТОВ “Автомагістраль-Південь” через пов’язаного посередника ТОВ “Медан” завищила вартість матеріалів на будівництві доріг мінімум на 340 млн грн.

У тих же ТОВ “Плайзент-Пром”, ТОВ “Мєдан”, ТОВ “Снаб Поінт” “Автомагістраль Південь” купувала і бетон. Хоча всі ці прокладки його брали в інших компаній. Наприклад, ТОВ “Вакула-Т”, ТОВ “Бетонні покриття та технології”, ТОВ “Будіндустрія-1”, ТОВ “ТІР”, ТОВ “Бетонбуд”, ДП “Бетон Центр”, ТОВ “МТС-Бетон”, ТОВ “Юг-Бетон” тощо.

В результаті ТОВ “Плайзент-Пром” продало державному підряднику бетон у кількості 15 005,17 м3. Тільки якщо ТОВ “Плайзент-Пром” бетон заплатило за бетон 31,4 мільйона, то продало “Автомагістралі” вже на 43,8. В результаті десь розтрусились більше ніж 12 мільйонів бюджетних коштів.

До речі, відповідно до наявних в Цензор.НЕТ матеріалів, потім компанії-прокладки виводили гроші в готівку.

Наприклад, “Плайзент-Пром” для отримання готівкових коштів застосовувались так звані “скрутки”: коли для формування податкового кредиту ТОВ “”Плайзент-Пром” здійснювалось придбання на 12 млн грн побутових товарів для населення (килими, світильники, комоди, ліжка крісла, мильниці, лавки, стакани, торшери, бра, полотно трикотажне у рулонах, спінінги, гачки риболовні багато інших товарів).

Дані товари були реалізовані за готівкові кошти, а документально реалізовані на ТОВ “Плайзент-Пром”. От тільки в реальності нічого з цього не продавалось.

Цензор.НЕТ звернувся до компанії “Автомагістраль Південь” по коментар, щоб підтвердити наявність закупівель у цих компаній, а також по пояснення, чому купували саме у них, а не у виробників.

“Автомагістраль Південь” надала таку відповідь: “Обрання будівельними компаніями того чи іншого постачальника матеріалів пов’язано із сукупністю факторів: наявністю необхідного обсягу продукції, можливістю забезпечити поставку у визначений термін, можливістю організувати доставку у визначене місце, наданням значної відстрочки оплати, гарантією якості продукції тощо. Тож фактор ціни важливий, але не єдиний. Саме тому будівельні компанії працюють як з виробниками, так із трейдерами. Зазвичай визначення постачальника компанія “Автомагістраль-Південь” проводить на основі внутрішніх тендерних процедур”.

Автор матеріалу далека від думки, що описані схеми є чимсь унікальним для цього ринку, але викликає питання ефективність роботи правоохоронних органів та судової гілки влади.

Автор: Тетяна Ніколаєнко

Джерело: Цензор. НЕТ