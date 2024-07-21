За Полярне коло та до Сибіру: як молодих українців з окупованих територій готують до переїзду у глухомань Росії

Починаючи з 2021 року росіяни вивозили із захоплених територій Донецької та Луганської областей українських дітей цілими групами. Вивозили дитбудинки та спецзаклади.

У 2022 році, після широкомасштабного вторгнення, вони продовжили цю практику на новозахоплених територіях Херсонської та Запорізької областей і додали так звані поїздки на відпочинок. Хоча дехто з дітей так і не зміг повернутися з подібного відпочинку назад до батьків, зазначає Центр прав людини ZMINA.

Коли переміщення та депортацію дітей почали засуджувати на міжнародному рівні, а Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та його уповноважену з прав дитини Марію Львову-Бєлову, вони змінили тактику переселення.

Зараз дітей з окупованих територій вивозять на кілька днів – три, п’ять, тиждень (хоча є й випадки до 21 дня), влаштовують їм свято, екскурсії, поїздки історичними місцями Росії, зустрічі з так званими героями спецоперації. Загалом всіляко показують велич РФ та дотичність українських дітей до цього, щоб заохотити їх прийняти російську ідентичність росіян і викорінити з них українськість. А також заохотити їх переїздити із захоплених росіянами українських міст до Росії.

Про те, як російська та підконтрольна їй окупаційна влада влаштовують так зване лагідне переміщення, усіляко підштовхуючи українських дітей та молодь до міст за Полярним колом, розповідаємо в матеріалі.

Молоді з Волновахи вже два роки активно нав’язують перспективи життя на Північному полярному колі. Спочатку, у липні 2022 року, на так званий літній відпочинок у Крим з окупованого міста вивезли 480 дітей. Разом з ними в таборі “Мандарин” відпочивали й діти з Півночі Росії, точніше з Ямало-Ненецького автономного округу (ЯНАО). Як зазначає російське “Ямал-Медиа”, цей табір є традиційним місцем відпочинку для дітей з автономного округу, а тепер тут також регулярно буватимуть діти з окупованого Донбасу. Згідно з репортажем ямальського медіа, після такого спілкування та веселого дозвілля в таборі “юним донеччанкам захотілося побувати на Ямалі”.

В іншому випадку 16- та 17-річних підлітків з Донеччини возили до Ханти-Мансійська та Туапсе, і потім Львова-Бєлова розповідала, що так Росія показує українським дітям “всю варіативність палітри їхніх подальших перспектив”.

Молодь Волновахи на Північному колі. Джерело: російське ЗМІ “Ямал медіа”

Того ж року дітей з окупованої Донеччини почали віддавати під так звану опіку родинам з ЯНАО. Наприклад, у родині Дружиніних із Салехарда з’явилися шестирічна Карина, восьмирічний Євген та 17-річний Артур. До речі, восени 2022 року ця родина отримала нагороду “Команда Путіна”.

З’явилися діти з ТОТ України й у Губківському – в місті, яке розташоване за 200 кілометрів на південь від Північного полярного кола, в північно-східній частині Західно-Сибірської рівнини, в лісотундровій зоні. Шестеро дітей пішли до місцевої школи, а ще шестеро – до дитячих садочків.

Перед новим, 2023 роком десять дітей з Волновахи вивезли на північ на “губернаторську йолку”. До цього їм влаштували прогулянку Москвою, Санкт-Петербургом, Салехардом – усе, щоб викликати в них яскраві емоції й показати, як добре жити в Росії.

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Джерело: росЗМІ

У 2023 році молодь з Волновахи почали знайомити з ямальською культурою та залучати до всіляких культурних заходів: у Новому Уренгої – до конкурсу дитячої та юнацької творчості “Нові імена Ямалу”, у Салехарді – до конкурсу-фестивалю виконавців, які грають на баяні та акордеоні, у Тазовському – до зльоту оленярів.

Зліт оленярів на півночі. Джерело: росЗМІ

Загалом за рік у різних культурних проєктах у ЯНАО мали брати участь близько 90 дітей з ТОТ України.

А після відвідування ямальського Центру підтримки обдарованих дітей підліток з Волновахи Михайло Кивенко розповів, що “тут набагато краще, ніж у мене в школі”.

До того ж молодь з Волновахи почали брати на стажування до державних установ на Півночі Росії.

Тоді, восени 2023 року, очільник ЯНАО поставив собі завдання охопити всіх школярів Волновахи проєктом “Моя Росія”. Щоб молодь із захоплених росіянами територій змогла зрозуміти, що таке Росія майбутнього і які українські школярі мають можливості для самореалізації, навчання чи майбутньої роботи “в нашій величезній країні”.

Тож 2024 року підлітки з окупованих регіонів України мали співати на день перемоги в Салехарді “Ідьот солдат по городу”. Також їм влаштували зустріч з ветеранами та відвезли до стіни пам’яті.

Молодь з Волновахи співає на день перемоги в Салехарді. Джерело: росЗМІ

Деяких школярів з Волновахи вивезли до Салехарда для участі у святкуванні дня Росії, під час якого підліткам вручили паспорти громадян РФ, а учасникам так званої спецоперації та активістам, які їм допомагають, – нагороди.

У червні шестеро дітей з Волновахи перебували в пришкільних таборах Салехарда. Як назвали пропагандисти, на літньому відпочинку (тоді, на хвилинку, згідно з відео камер вебспостереження, там сніг лежав).

Волноваські діти в Обдорському острозі в Сибіру. Джерело: росЗМІ

Їх возили до Обдорського острогу, де вчили стріляти з лука та метати ножі. Також донецьким дітям влаштували зустріч з так званим героєм Росії, військовим льотчиком Анатолієм Копиркіним.

Загалом з початку 2024 року завдяки владі Ямалу до різних міст Росії вивозили 500 дітей з Волновахи. Під час однієї з таких поїздок очільник Ямалу Дмитро Артюхов агітував молодь захопленої території переїздити на північ, адже “Ямал – це місце, де можна спокійно жити”.

А потім він розповідає, що останніми роками добре “прокачали” тисячі дітей, щоб уже вони пропагували серед своїх однолітків переїзд до Сибіру.

“Вони створюють мережу – приїжджають до своїх класів, студентських груп і кажуть: “Та ви чого, на Ямалі класно, повірте мені”. І це серед найкращих. І, зокрема, ми формуємо правильний образ Ямалу. Вони самі хотітимуть приїхати до нас”, – каже Артюхов.

І все це робиться з однією метою – переселення. Адже росіяни за традицією хочуть замістити населення окупованих земель власним.

За словами правової аналітикині Центру прав людини ZMINA Онисії Синюк, РФ у своїй політиці щодо українських дітей діє, на жаль, послідовно та далекоглядно:

“Поїздки до таборів, постійне спілкування з російськими однолітками за максимальної ізоляції дітей від будь-чого українського створюють єдину сферу впливу – російську”.

Підліткам постійно повторюють російські наративи, і потрібно розуміти, що це відбувається у всіх сферах життя – в школі, поза школою, під час “відпочинку в таборах” тощо.

На думку експертки, ці дії спрямовані на те, щоб створити єдине бачення майбутнього для цих дітей – російського, як громадян РФ.

Онисія Синюк також зауважила, що знайомою є й інша тактика – заміщення місцевого населення власними громадянами для посилення контролю над окупованою територією.

“Що далі українські діти від будь-чого, що може пов’язувати їх з Україною, то важче їм зберегти хоч якісь зв’язки. А їхнє місце на окупованій території займуть громадяни РФ, посилюючи там російські наративи та вплив”, – каже вона.

Автор: Олеся Ланцман

Джерело: ZMINA