“Це дуже по-російськи”. Що відбувається у Харкові після ракетного обстрілу рашистами критичної інфраструктури

Увечері 11 вересня кілька областей України залишилися без світла та води. Це було наслідком ракетного удару російських військ по об’єктам критичної інфраструктури Харкова. Горіла одна із найбільших теплоелектроцентралей України – Харківська ТЕЦ-5. Вдень 12 вересня до Харкова полетіли чергові ракети. Що відбувалося напередодні увечері у Харкові та яка ситуація у місті зараз, розповіла журналістка «Белсату» Юлія Бойко.

«Великої паніки не було»

«Я не бачила самих пожеж. Близько 20:00 гуляла із собакою. Була після дощу, підвищена хмарність. І тут – три яскраві спалахи, яскраво-червоні такі, та віддалений звук вибухів. Я живу не зовсім далеко від ТЕЦ-5, тож ці звуки були чутні. Побачила, що у будинках, повз які проходила, зникає світло…» – розповіла Юлія Бойко.

Вона одразу зателефонувала своїм батькам і ті повідомили, що світло дійсно зникло, а потроху починає пропадати й вода. За словами Юлії, за деякий час почали спостерігатися перебої з інтернетом. Були проблеми й з мобільним зв’язком принаймні в оператора Life.

Рятувальники працюють на місці ракетного удару по ТЕЦ. Харків, Україна. 11 вересня 2022 року. Фото: Stringer / Reuters / Forum

«Але насправді великої паніки не було, бо ми чудово розуміли, що відбувається. І нас одразу заспокоїла місцева влада, запевнивши, що незабаром усе повернеться до норми. І справді, опівночі у Харкові почало повертатися світло. Тобто, на диво, харків’яни, зокрема й ми, дуже спокійно до всього цього поставилися», – ділиться журналістка.

“На війні як на війні”

За її словами, до полудня понеділка майже у всьому Харкові відновили подачу електроенергії, окрім Новобаварського та Основ’янського районів, де на той момент ще працювали енергетики. Метро також на той момент працювало. Шляхами тролейбусів, які поки не підключили до електроживлення, пустили автобуси. Але вода у будинку, де мешкає Юлія, у першій половині дня 12 вересня не з’явилася.

«Ми чудово розуміємо, що це була реакція росіян на те, що Збройні сили України майже повністю звільнили Харківську область. Тож… знаєте, ми півроку живемо під обстрілами. У березні у місті також були перебої з електрикою та водою. Не знаю, може ми такий народ, який уже нічим не налякаєш. Відключили світло – отже відключили. Свічки у нас у всіх з 24 лютого у запасі є. Сірники також. Можна сказати, ми були готові до цього. На війні як на війні», – каже Юлія Бойко.

Вона каже, що ракетні удари російських військ щодо цивільних об’єктів Харкова – чергове свідчення для харків’ян про те, що росіяни – «підлі боягузи». Підлі – адже добре знали, що якщо в місті пропаде електроенергія, її не буде і в лікарнях, де апарати підтримують життя тяжко хворих, і ці апарати також будуть відключені.

Росіяни крали велосипеди, щоб утекти якомога швидше

За словами Юлії Бойко, у місті, попри обстріли та небезпеку, відчувається велике піднесення з приводу звільнення Збройними силами України населених пунктів у Харківській області.

«Коли з’явилися перші повідомлення про звільнення тієї ж Балаклії, щиро не вірилося, що це почалося. Ці населені пункти були під окупацією протягом півроку, навіть більше. Ми цього чекали, але не думали, що це станеться так швидко. Почали звільняти одне за одним міста – Балаклія, Куп’янськ, Ізюм, який дуже зруйнований, такий маленький Маріуполь, можна сказати. Побачили, що звільнено Вовчанськ, якого було окуповано в перший день війни – звичайно, це надихає», – каже Юлія Бойко.

Бійці ЗСУ піднімають український прапор на будівлі селищної лікарні Високопілля. Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Що не здивувало журналістку, то те, як втекли з цих міст російські військові – «як щури». Бойко розповідає, що чула історії, як росіяни крали у місцевих жителів мопеди, автомобілі та навіть велосипеди, аби втекти якнайшвидше з міст, що займали українські війська.

Юлія розповідає, що приїхати з Харкова до звільнених міст поки що неможливо – туди не пускають. Інформації звідти поки що мало через відсутність інтернету, та й перебувати там зараз небезпечно.

«Є ризик, що цими населеними пунктами можуть завдаватися ракетні удари, як по Харкову. Тому, що вже було помічено, що тільки-но починаємо звільняти території – кількість обстрілів збільшується. Так було у травні, коли звільняли села поблизу Харкова – по ньому дуже сильно били, як тільки їх звільнили. Тому очікуємо, що таке ж може бути й в тих населених пунктах, які нещодавно звільнені. Це дуже по-російськи», – зауважує Юлія Бойко.

Черговий обстріл Харкова вдень 12 вересня

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синегубов назвав ракетні удари по місту «помстою мирному населенню». Він повідомив, що ударів було завдано по Новобаварському району (зруйновано 5-поверховий будинок, одна людина загинула), Холодногірському (загинули два робочі ТЕЦ-5) та по Чугуївському району області.

Харків після обстрілу у серпні 2022 року. Фото: Миру Леселішська / Белсат

«Нині в області відновлено 80% електропостачання та водопостачання. Роботи продовжуються», – написав Олег Синегубов уранці 12 вересня.

Але вже після 13:00 з’явилися повідомлення про нові удари по Харкову – Основянському та Київському районам міста. Знову пропадала електрика. Міська рада Харкова повідомляла про припинення роботи метрополітену. О 14.40 оголосили відбій повітряної тривоги. За попередніми даними, жертвою обстрілу вдень 12 вересня виявилася одна людина, четверо поранені.

«Без газу чи без вас? Без вас! Без світла чи без вас? Без вас. Без води чи без вас? Без вас. Без їжі чи без вас? Без вас! Холод, голод, пітьма і спрага не такі страшні та смертельні для нас, як ваші «дружба та братерство», – так відреагував на обстріл Харкова 11 вересня президент України Володимир Зеленський , звертаючись до російського народу.

Згідно зі зведенням Генштабу ЗСУ, українські війська позаминулої доби звільнили ще 20 населених пунктів у Харківській та Донецькій областях. 11 вересня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українська армія з початку вересня повернула понад три тисячі квадратних кілометрів території під контроль України. За оцінкою Американського інституту вивчення війни (ISW), це більше, ніж російська армія окупувала з квітня.

Автор: Дмитро Мірош / АА belsat.eu