У справі сина судді Аблова, підозрюваного у вбивстві, двоє свідків дали показання на його користь

Київський районний суд міста Одеси в черговий раз застосував запобіжний захід до Івана Аблова, який є сином судді ліквідованого Окружного адмінсуду Києва Євгенія Аблова. Про це пише видання «Судовий репортер» в репортажі з зали суду.

Вечірка з алкоголем завершилась бійкою

За версією слідства, злочин стався у ніч на 1 січня 2024-го. 27-річний син судді святкував Новий рік у компанії чотирьох друзів, у тому числі 25-річного спортсмена Ігоря Гергеля, ще одного чоловіка і двох молодих жінок. Вечірка зі спиртним проходила у триповерховому котеджі готельного комплексу «Золотий Бугаз», що в селі Грибівка Одеської області.

Між Абловим і Гергелем виникла суперечка із нецензурною лайкою і взаємними приниженнями, яка переросла в бійку. На ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин Аблов-молодший нібито схопив невстановлений колото-ріжучий предмет і вдарив Гергеля у грудну клітку. Поранення призвело до гострої крововтрати і смерті.

Аблов-молодший покинув місце події. За матеріалами справи, близько 5.30 він зателефонував своєму знайомому і попросив приїхати до комплексу «Золотий Бугаз» та відвезти його до Одеси. О 6.30 машина забрала його і 7.16 доставила в готель в Одесі. Там Аблов начебто попросив телефон у охоронця і викликав таксі.

Таксист згодом розповідав слідчому, що відвіз молодого чоловіка у Дніпропетровську область, село Піщанка, «ЖК Goodwillresidence» і о 14 годині 45 хвилин висадив його. Раніше по дорозі вони зупинялися і пасажир виходив до магазину з продажу мобільних телефонів, де купив телефон і сім карту. Власний телефон підозрюваний виключив.

Наступного дня, 2 січня із «ЖК Goodwillresidence» до міста Дніпро виїхав автомобіль під керуванням, імовірного знайомого, який був за кермом. Аблов розмістився на пасажирському сидінні. Машину зафіксували камери системи «Безпечне місто». На Соборній площі авто зупинилося і Аблов із супутником зайшли до ресторану. Приблизно через годину навпроти ресторану зупинився автомобіль БМВ і Аблов із товаришем сіли в нього і поїхали в невідомому напрямку.

Тим часом поліція оголосила Аблова в розшук і підозру в умисному вбивстві 4 січня передали його батькові. Але 15 січня підозрюваний особисто прибув до Київського райсуду Одеси, виправдуючись, що поїхав з міста через побоювання за власну безпеку та про кримінальну справу і розшук зі ЗМІ нібито нічого не знав.

Він представив медичну документацію від 12.01.2024, що, перебуваючи в розшуку, проходив обстеження у лікарні в Одесі — в відділенні судово-медичних експертиз потерпілих, обвинувачених та інших осіб. Його оглядали невропатолог та лор і було визначено попередній діагноз — забій головного мозку.

Але надалі на підставі висновку судово-медичного експерта встановлено, що у підозрюваного були тілесні ушкодження, які відносяться до категорії легких, які він міг отримати 1 січня. Судово-медичний експерт не зміг встановити чи мав Аблов забій головного мозку, так як не було отримано підтвердження із медичного закладу про проведення дослідження МРТ головного мозку. У звʼязку з цим суд давав дозвіл на вилучення з лікарняного закладу всієї медичної документації, що стосується підозрюваного, в тому числі результати дослідження МРТ головного мозку.

Аблова взяли під варту, але 10 квітня захисники добилися цілодобового домашнього арешту. Пізніше апеляційний суд визнав це рішення необґрунтованим і скасував, але підозрюваний під варту не повернувся, бо 26 квітня строк запобіжного заходу закінчився, оскільки його не встигли продовжити.

Після цього прокуратура ініціювала обрання нового запобіжного заходу, але вирішення цього питання затягнулося на місяць, оскільки, в тому числі захист заявляв відводи суду і прокурорам.

«У Вані була на обличчі кров»

Наразі слідство ще триває. Але у судових засіданнях вже вимальовується певна картина.

Так, відомо, що в новорічну ніч у котеджі були ще троє гостей, які мають статус свідків. Один із них нібито спав і не бачив бійки між Абловим і Гергелем. Ще дві жінки неодноразово допитувалися і стверджували, що не бачили, що Аблов завдав Гергелю удар ножем. Навпаки, спостерігали, що Гергель неоднократно наносив Аблову тілесні ушкодження.

У судових рішеннях наводяться цитування та інтерпретації показань цих свідків. Прокурор в одному судовому засіданні говорив, що одна зі свідків бачила як Аблов наніс удар ножем Гергелю.

Слідча суддя оголошувала показання і нібито переконалась, що жінка не давала таких показань і жодного очевидця факту заподіяння потерпілому тілесного ушкодження немає. Також суддя звертала увагу, що слідчими знаряддя злочину все ще не розшукано.

31 травня у засіданні щодо запобіжного заходу цих двох жінок допитали за клопотанням захисту. І в рішенні суду ці показання досить детально викладені.

Вони розповіли, що відпочивали в Аблова-молодшого на дачі. Одна з них, випивши, заснула і прокинулась від крику подружки й побачила, що Гергель і Аблов бʼються.

Гергель нібито повалив Аблова на диван та почав душити. Вона спробувала їх розняти, але хлопці були крупні і подружка порадила, не втручатися, щоб самій не постраждати. Був майже ранок і дівчата стали збиратися додому. Свідок сказала, що побачила кров на обличчі в Івана Аблова і на стелі, тому попросила товаришку викликати швидку саме для нього.

— Це була бійка, вони були на підлозі, на дивані. Гергель був живий, оскільки я бачу померлих, працюючи у похоронній агенції. Гергель дихав. Без тями, але дихав. Гергель лежав на підлозі на першому поверсі, та поряд з ним лежав Аблов (…) Вона вважає, що на обличчі Аблова була кров. Вона це сприйняла, що це кров Аблова, так як вважала, що в нього зламаний ніс. У Гергеля на обличчі крові не було. Не намагалсь надавати самостійно медичну допомогу. Вона не бачила тілесні ушкодження у потерпілого. Вона бачила кров на підлозі та на обличчі Аблова. У інших осіб, що знаходились у кімнаті ножа не було та вона взагалі не бачила ножа.

Інша жінка розповіла, що тої ночі вони сиділи за столом, випивали, відпочивали. Дивились телевізор, слухали музику. Хлопці жартували та почали боротися, сміятися. Гергель набагато вищий за Аблова і більший за нього. Він нібито з силою скинув Аблова на підлогу біля каміна так що він упав біля дошки з шахами, від чого фігури порозліталися в сторони. Гергель, за словами очевидиці, зірвав хрестик з шиї в Аблова і вони почали лаятися і битися.

— На Вані вже була кров. [Подруга] закричала викликай швидку, і я викликала швидку допомогу та озвучила, що людині погано, приїжджайте, будь ласка. У Вані була на обличчі кров. Вона не бачила в руках Аблова ніж, або предмет схожий на ніж. Вона не бачила, щоб Аблов завдав удару ножем, або предметом схожим на ніж, Гергелю. Вона бачила, як Гергель душив Аблова. На Гергелі кров вона не бачила, а на Вані бачила.

Біля 4.30-5 години ранку подруги начебто покинули дачу. У будинку залишався ще один гість, який спав на верхньому поверсі.

В одному з судових рішень коротко наводяться його свідчення, що Аблов і Гергель посварилися ще ввечері і конфлікт закінчився приблизно о 23 год. О 3 годині ранку свідок пішов спати. А, прокинувшись о 8:36 год., виявив труп Гергеля.

Слідчий суддя зазначив, що допитані свідки хоча і ставлять під сумнів версію обвинувачення щодо подій між підозрюваним і потерпілим, але не спростовують повністю обґрунтованість підозри. На даний час сторона захисту не надала альтернативну версію загибелі Гергеля.

На цій стадії йдеться тільки про обґрунтованість підозри та наявність ризиків у поведінці підозрюваного. Слідчий суддя обмежений в оцінці обставин і доказів та не може робити висновків щодо винуватості особи, адже справа ще не слухається по суті.

Прокурор просив безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Але суд не погодився. Слідчий суддя дослідив медичну документацію Аблова про те, що в січні цього року він лікувався, а значить не переховувався. Крім того, майже місяць, не перебуваючи під дією будь-якого запобіжного заходу, Аблов виконував обовʼязки підозрюваного, не ухилявся від органу досудового розслідування та суду. Тому робиться висновок, що ризик переховування хоч і існує, однак не є значним.

Суддя підкреслив, що показання цих двох свідків у судовому засіданні цілком узгоджуються із показаннями, які відображені у протоколах їх допиту за участю слідчого. Відомостей, що Аблов тиснув на свідків слідчим та прокурором не надано.

У підсумку до Івана Аблова застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але з можливістю звільнення під заставу в 908 тисяч гривень.

Наразі відомо, що до моменту інкримінованих йому подій Аблов-молодший працював начальником відділу ТОВ «Інфоксводоканал» і мав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, яке з січня 2022-го зупинене на підставі його власної заяви.

Паралельно 11 квітня 2024-го поліція завела ще одне кримінальне провадження — щодо замаху на вбивство самого Івана Аблова. Імовірно, це складова стратегії захисту. Подробиці цієї справи поки що невідомі.

Крім того, Аблов, начебто, свідчив проти загиблого Гергеля в іншому кримінальному провадженні.

13 вересня 2023 року о 23.54 поліція отримала інформацію, що на Аркадіївській алеї в Одесі якогось чоловіка поранили в грудну клітину. По приїзду зʼясувалося, що інцидент трапився на території «The Prosecco Bar». Незнайомець заподіяв громадянину колото-різане поранення в живіт, зачепивши внутрішні органи. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Поліціянти розслідують заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч.1 ст.121 КК).

У місцевому телеграм-каналі зʼявилося відео цієї сутички нібито за участі Івана Аблова.

«На кадрах запису не видно моменту початку бійки, а навпаки — вже кінець сутички. Ймовірно, конфлікт розпочався між сином Аблова та ще одним чоловіком. Інші просто намагалися зупинити бійку» — писали в ЗМІ.

Із судових рішень вбачається, що до органу досудового розслідування звертався Аблов-старший і повідомляв, що його син не довіряє слідчому, оскільки протокол його допиту як свідка по цьому кримінальному провадженні, де він дав показання проти Гергеля, опинився у сторонніх осіб.

Автор: Ірина Салій

Джерело: «Судовий репортер»