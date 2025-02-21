Як живе суддівська мафія: мимохідь родина голови суду “назбирала” лише майна на три мільйони доларів

«Французький квартал» — один із найелітніших та найдорожчих житлових комплексів Києва. Саме тут у 2020 році, одразу після закінчення школи, обзавівся квартирою на 100 квадратних метрів Мирон Головачов. Коштує така тут щонайменше 300 тисяч доларів, Мирону її подарував рідний дід.

Чому журналістів hromadske це зацікавило? Усе просто: Мирон — син голови Київського апеляційного суду. І саме з цього місця починається наша мандрівка численними угіддями родини Головачових, бо ця квартира — найменше, що журналістам видання вдалося віднайти.

Вічний суддя

Майже 10 років Київський апеляційний суд, одну з найважливіших у столиці установ Феміди, очолює одна й та сама людина — Ярослав Головачов. Таким самим багаторічним трудовим успіхом може похвалитися хіба очільник славнозвісного Печерського суду Руслан Козлов.

Згідно із законом, очолювати суд першої чи другої інстанції можна не більше ніж шість років, тобто два терміни по три роки. А втім, різноманітні хитрощі дають цим двом роками змогу обходити норми закону, який вони в теорії мали б захищати.

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Останній із двох можливих термінів перебування на посаді голови Апеляційного суду для Ярослава Головачова закінчився ще у 2021 році. Однак полишати свій пост чоловік навіть не збирався. 6 вересня 2024 року в Головачова завершився третій термін, уже не передбачений законом. Зараз триває четвертий термін. З можливих двох.

«Це стандартна схема голів судів і взагалі суддів старої суддівської корпорації. Те, що називається судовою мафією. Залишення на вічність голів судів на посадах. Це влада, це гроші, це вплив, це також звʼязок суду з політичною владою, і це політичний канал, через який влада командує суддями найчастіше. Є декілька схем: або просто взагалі плювати на закон (це трапляється рідше), або часто буває так, що суддя за місяць до сплину терміну йде добровільно у відставку з посади голови суду, потім хтось інший виконує обовʼязки, або навіть помічники його… Потім за місяць знімають повноваження, і заново цей суддя стає головою суду. Це поширено по всій країні. Це недоброчесна практика, очевидне порушення закону», — пояснює голова правління «Фундації DEJURE» Михайло Жернаков.

Тим часом Головачов під час четвертого терміну на посаді голови активно продовжує свою діяльність. У жовтні 2024-го блокує розгляд Вищим антикорупційним судом апеляції перегляду запобіжного заходу горезвісної керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи , яку підозрюють у незаконному збагаченні. У листопаді їздить з робочими візитами до Німеччини. У грудні бере участь у заходах Вищої ради правосуддя з питань ефективності правосуддя.

Голова правління «Фундації DEJURE» Михайло Жернаков hromadske

Можна припустити, що Головачов справді незамінний керівник і блискучий менеджер, але ж ні. У 2020 році Рахункова палата провела аудит в Апеляційному суді. Аналізували роботу суду за 2018-2019 роки. І виявила низку серйозних порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності суду. Зокрема, неефективне використання майже 2 мільйонів гривень на придбання засобів, які так і не були введені в експлуатацію протягом тривалого часу, і проблеми з веденням бухгалтерського обліку. Також у суді запланували понад 11 мільйонів гривень невиправданих видатків.

Крім того, понад 6 мільйонів гривень витратили на ремонт та утримання приміщень, які навіть не були на балансі установи та не мали необхідної документації. Окремо у звіті зазначили, що приміщення суду не відповідає базовим вимогам законодавства та державних будівельних норм. Зокрема, це стосується облаштування залів судових засідань, нарадчих кімнат, приміщень для учасників процесу та свідків.

Але попри те, що в суді далеко не все гладко, покидати улюблену роботу ніхто не хоче. Особливо коли за 25 років на різних посадах в судах з державними зарплатами зумів обрости цілою імперією нерухомості.

Мільйонні подарунки та загадкові статки

Березень 2024 року. Петропавлівська Борщагівка. 10 соток цінної землі поблизу столиці стають власністю Анастасії Головачової — дружини голови суду. Землю їй подарувала мама. Згідно з реєстром, вартість ділянки оцінюється в 16 мільйонів 300 тисяч гривень. Жодного бізнесу в Анастасії станом на сьогодні немає. Свідоцтво нотаріуса, яким начебто вона працювала, є недійсним ще з березня 2021 року.

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У своїй декларації за 2023 рік голова суду вказав майже півтора мільйона гривень та ще 120 тисяч доларів сімейних заощаджень. Якщо перевести всі ці гроші у гривні за тодішнім курсом, вийде трохи більше як 6 мільйонів гривень. Зарплата на посаді очільника суду теж дуже пристойна — понад 3 мільйони грн за рік. Ще є доходи від цінних паперів і відчуження майна.

Окрім цієї, у родини Головачових, є ще низка ділянок, розкиданих по всіх околицях Києва: 45 соток в селі Буки для ведення господарства, 10 соток в Шевченковому для будівництва. Ще 8 соток — у Гнідині для ведення садівництва. І це лише у власності дружини. У самого Ярослава ще одна ділянка на 8 соток у Гнідині та ще 25 соток в селі Феневичі для забудови.

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Від тестя і тещі безоплатно й з любовʼю

«Новопечерські Липки». У родини Головачових тут цілих 118 квадратів. Квартира з таким метражем без ремонту в цьому будинку зараз коштує 12,5 мільйона гривень — десь 300 тисяч доларів. Належить помешкання Сергію Рибченку — тестю Головачова. Три кімнати, придбані у 2013 році, за вартістю в доларах особливо не відрізнялися. Від $3500 до $4500 за один квадратний метр. Ще один елітний ЖК «Централ Парк». У ньому — ще одна квартира на 120 квадратів, придбана у 2019-му. Обійстя з такою самою площею на сайті нерухомості пропонують уже за 650 тисяч доларів, або понад 27 мільйонів грн. На момент купівлі без ремонту ця квартира коштувала щонайменше 120 тисяч доларів.

Але до чого тут тесть? Усе просто. Саме в цій квартирі, згідно з декларацією голови Апеляційного суду Головачова, зареєстрована вся його сімʼя на умовах безоплатного користування.

Так само безоплатно вони користуються там машиномісцем. Так само безоплатно тесть надав у користування й авто — Mersedes-Benz GLS 400 2020 року випуску. Авто придбане у грудні 2023 року. І коштує воно щонайменше 80 тисяч доларів.

Тесть, до речі, був депутатом Києво-Святошинської районної ради, обраним у 2015 році від «Євросолідарності». В останній своїй декларації за 2020 рік вказував трохи менше ніж мільйон гривень доходів від бізнесу за рік. І ще 100 тисяч пенсії. Немало, але чи вистачить на все вищеперераховане майно? Але й теща Лілея Кернична не пасе задніх. Уже багато років вона має бізнеси — торгівлю квітами й будівництво , решта, включно з ФОПом, так чи інакше повʼязана з наданням в оренду нерухомості. У тому самому 2020 році сумарний офіційний дохід від усіх бізнесів становив 920 тисяч гривень. Приблизно 70 тисяч на місяць.

Кернична, так само як і її чоловік, із задоволенням віддає в користування дітям свої активи. У розкішних столичних апартаментах родині судді стало затісно, і вже у вересні 2022 року Головачові дружно переїхали в її маєток на 220 квадратів з ділянкою на 12 соток в передмісті Києва, село Северинівка. У відділі продажів нам розповіли, що гола коробка коштує там від 80 тисяч доларів, але залежно від місця розташування й оздоблення ціна може сягати й 700 тисяч доларів.

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Так само сімʼя Головачових безоплатно користується квартирою тещі на 47 квадратів в тому самому «Французькому кварталі», де дід по батьку подарував онуку Мирону нерухомість, про яку ми згадували на початку цієї історії. Також там у користуванні судді є машиномісце.

«Французький квартал» обмилували не лише тесть і теща. Батько голови суду одночасно зі сватами придбав тут ще одну квартиру та два гаражі. Запитаєте, навіщо сімʼї, де задекларована одна автівка, і та належить діду, три машиномісця? Бо пристрасть до елітних тачок у родині Ярослава також є.

Автопарк

Ось, наприклад, BMW Х5. У 2023 році належала дружині Анастасії. У квітні 2023-го, вона вчинила ДТП, перебуваючи за її кермом. У грудні продавала її за майже 37 тисяч доларів. За даними реєстрів, 70-річна теща голови суду зараз їздить на Audi Q8 2019 року випуску. Таке авто в середньому коштує понад 60 тисяч доларів. 73-річний тесть, окрім згаданого «мерседеса», має звичайний Fiat Doblo 2020 року випуску. 78-річний батько Головачова у 2024-му році придбав Mersedes-Benz Citan 2016 року приблизно за 10 тисяч доларів та Volkswagen Transporter 2017-го за 20 тисяч доларів. А от у самого Головачова жодної автівки у власності немає.

Звісно ж, ми хотіли поцікавитися в самого Ярослава Головачова, як йому вже чотири роки вдається обходити правила, залишаючись десятиліття на посаді. Утім, за жодним із номерів голови Київського апеляційного суду нам так і не відповіли.

Якщо підрахувати всю нерухомість родини Головачова, до якої, окрім нього, входять дружина Анастасія, сини Мирон та Мирослав, теща, тесть та батько голови суду, то в їхній власності на цей час — 6 квартир, 5 гаражів (усі вони в центральній частині столиці, здебільшого це найдорожчий Печерськ), 15 земельних ділянок, розкиданих по околицях Києва, загальною площею майже 2 гектари та ще 2 житлові будинки. За нашими найскромнішими підрахунками, загальна вартість всіх нерухомих активів станом на сьогодні становить 3 мільйони доларів.

Більша частина всієї майнової імперії перебуває в безоплатному користуванні самого Головачова або членів його сімʼї. Що ж до доходів, аби схематично порівняти, візьмемо 2020 рік, за який звітував сам Головачов і його родина, а також родина його дружини. Так, у 2020 році прибутки всіх членів родини від усіх видів діяльності становили близько 5,5 мільйона грн. У 2023 році Ярослав і його сімʼя задекларували близько 6 мільйонів грн прибутку. Так, це все дуже великі гроші, але такими темпами збирати на кількамільйонні статки в доларах, мабуть, довелося б роками.

Авторка: Інна Попович

Джерело: hromadske