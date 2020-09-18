Расследование ГБР: кто и как развалил ВСУ и как Украина потеряла Крым

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (далее также ВСУ), который при соучастии с экспрезидентом и двумя бывшими министрами обороны Украины, в период с 2012 по 2014 годы подорвали обороноспособность, суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность Украины , чем совершили государственную измену.

Государственное бюро расследований установило истинные причины и условия, способствовавшие аннексии Крымского полуострова и появлению «зеленых человечков», которая началась еще задолго до 20 февраля 2014 (даты начала аннексии Крыма).

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​Ключевые фигуры

Владимир Замана — начальник Генерального штаба ВСУ в период с 18 февраля 2012 по 19 февраля 2014 года.

Дмитрий Саламатин — министр обороны Украины 8 февраля 2012 по 24 декабря 2012 года. До назначения министром — генеральный директор Государственного концерна «Укроборонпром».

Павел Лебедев — Министр обороны Украины с декабря 2012 по 27 февраля 2014.

Виктор Янукович — Президент Украины с 25 февраля 2010 до 22 февраля 2014 года.

Экскурс в историю:

15.06.2004 Указом Президента Украины утверждена Военная доктрина , согласно которой Украина взяла курс на евроатлантическую интеграцию и утверждения концепции коллективной безопасности .

12.02.2007 Указом Президента Украины утверждена Стратегия национальной безопасности Украины , которая предусматривала формирование условий для вступления Украины в НАТО, участия в программах безопасности Европейского Союза и ОБСЕ.

В августе 2008 года на границе Грузии и Южной Осетии произошел вооруженный конфликт с участием регулярных войск Российской Федерации.

Уже тогда в ряде военных документов ВСУ стратегического значения РФ рассматривалась как возможная страна-агрессор . Именно это стало причиной проведения в августе 2008 года беспрецедентных широкомасштабных военных учений на территории Крымского полуострова с привлечением всех без исключения видов и родов войск ВСУ.

Учитывая наличие потенциальных угроз национальной безопасности и обороноспособности Украины, исходившие от Российской Федерации, Указом Президента Украины от 30.10.2009 принято решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13.10.2009, которое для укрепления обороноспособности Украины предусматривало временном прекращении сокращения численности ВСУ с определением их численности на уровне 200 000 человек, в том числе 160 000 военнослужащих.

В 2010 году бывший президент беглец Виктор Янукович переориентировал направление государства из концепции коллективной безопасности на внеблоковый статус, подписав принятый 01.07.2010 Верховной Радой Украины Закон «Об основах внешней и внутренней политики». Также 21.04.2010 он подписал с Российской Федерацией «Харьковские соглашения», согласно которым в обмен на дешевую цену на газ Черноморский флот РФ продолжил свое пребывание в Крыму до 2042 года.

Вместе с этим тогдашнее руководство государства, начиная с 2012 года, продолжило проводить реформирование Вооруженных Сил Украины.

Следствие выделяет несколько направлений реформирования ВСУ, негативно повлиявших на обороноспособность Украины и в дальнейшем на аннексию полуострова:

преступное сокращение ВСУ; подрыв состояния мобилизационной готовности; уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма; незаконные организационные изменения ВСУ, которые нивелировали стратегические документы; непринятие мер по реагированию на внешние угрозы.

1. Преступное сокращение ВСУ

Авторы так называемого реформирования ВСУ — подозреваемые Замана В., Саламатин Д., Лебедев П. — внедряли сокращение численности армии без компенсации уменьшения войска современным вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами.

Прежде всего Янукович. своим Указом от 29.12.2012 отменил предыдущий Указ Президента Украины от 30.10.2009, которым предусматривалось приостановление сокращения украинской армии.

Этим же Указом Януковича. утверждена Концепция реформирования и развития ВСУ на период до 2017 г.. , которая определяла пути реформирования и развития Вооруженных Сил Украины с целью приближения их к европейским стандартам. В то же время, в результате запланированных реформ в армии с численностью почти 240 000 личного состава до конца 2014 года должно было остаться только 157 456 человек, из которых 119 166 военнослужащих.

Так, согласно подписанному Януковичем. Закону Украины от 20.09.2011 № 3742-VI «О численности Вооруженных Сил Украины на 2012 год» утверждена численность ВСУ по состоянию на 31.12.2012 в количестве до 184 000 человек, в том числе в 139 000 военнослужащих .

В то же время в 2012 году подельники Януковича. — начальник Генерального штаба — Главнокомандующий ВСУ Замана В. и Министр обороны Украины Саламатин Д. лично подписали ряд директив (27.02.2012, 23.04.2012 и 09.07.2012), согласно которым был установлен еще меньший лимит численности ВСУ по состоянию на 31.12.2012, а именно 179 354 человека, из них военнослужащих — 131 952 человек, то есть сократили 12646 человек, что на 4646 человек больше, чем предполагалось в соответствии с упомянутым Законом.

В 2013 году Министром обороны Украины стал Лебедев П., который вместе с Заманой В. продолжили умышленное сокращение армии. В результате выданных последними в том году директив противоправно были сокращены почти 17 тыс. человек, расформировано более 70 воинских частей, соединений, учебных центров и территориальных центров комплектования.

Поскольку руководством государства в то время был избран внеблоковый статус , то нужно было наоборот наращивать собственное военное присутствие в государстве. Сокращение было бы оправданным в случае направленности государства на коллективную безопасность, когда в случае агрессии против одной из стран-союзников другие страны мобилизовывали бы свои войска для ее отпора. При таких условиях нет необходимости для государств удерживать у себя большую армию.

Несмотря на негативную оценку со стороны профильных комитетов Верховной Рады Украины такого сокращения армии, войска по инициативе Януковича, Заманы, Саламатина и Лебедева — ее все равно сокращали .

Кроме значительного сокращения личного состава, всего за 2,5 года идеологи «реформы ВСУ» предлагали через подконтрольный «Укроборонпром» распродать почти половину всего военного имущества. Так, по сути, и оставили Украину с «бумажной» армией.

Кроме этого, с 2012 года началась активная работа по сокращению численности ВСУ за счет боевых частей.

Например, расформирование единственного боеспособного в ВСУ 8-го армейского корпуса быстрого реагирования существенно снизило боеспособность ВСУ и оставило командования Генерального штаба ВСУ без оперативно-стратегического резерва, который смог бы противостоять военной агрессии РФ как в Крыму, так и на Востоке Украины.

При руководстве Заманы под видом утилизации были «расстрелянны» сотни тысяч боеприпасов 152 калибра, реактивных систем «Град», «Ураган», «Смерч», артиллерийские системы минометного огня.

Все боеприпасы уничтожались путем отстрела и на каждом совещании, проводившихся в сухопутных войсках, докладывалось о сотнях тысяч стреляных боеприпасов. Результатом такого бездумного уничтожения боеприпасов стал еще и значительный износ артиллерийского оружия.

К тому времени командование аргументировало свои действия уменьшением нагрузки на склады.

По версии следствия, подобная реформа ничего, кроме сокращения артиллерийских групп в воинских частях и снижение боеспособности ВСУ, не принесла.

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2. Подрыв состояния мобилизационной готовности

В связи с утверждением в 2005-2006 годах Концепции коллективной безопасности ВСУ были переведены в состояние мобилизационной готовности. Основные войска составляли подразделения быстрого реагирования (8-й Армейский корпус и другие), а остальные войска в случае необходимости должны отмобилизовываться согласно стратегического планирования.

Однако по инициативе подозреваемого Заманы в течение 2012-2013 годов командование Генерального штаба ВСУ реформировало системы мобилизации Вооруженных Сил Украины. Основное содержание реформы заключалось в объединении и сокращении районных военных комиссариатов (далее — ВК), сокращении численности областных ВК, также были сокращены территориальные центры комплектования военнослужащими по контракту в областных центрах Украины, функции которых возложено на ВК.

В результате выполнения вышеупомянутых директив, изданных Заманой и Лебедевым в течение 2013 было сокращено 3205 работников ВК и на конец 2013 года в Украине функционировали ВК Автономной Республики Крым, 24 областных ВК, Киевский городской ВК и 431 районный (городской) ВК с общей штатной численностью около 3,5 тыс. человек, в некоторых из которых осталось лишь по одной штатной единицы.

Это также привело к тому, что, например, в 2013 году военные части были укомплектованы всего на 25-55 процентов. Такие обстоятельства требовали от военного командования усиления системы мобилизации.

Это же касалось учета мобилизационной техники, которая передавалась от ВК в органы МВД Украины (система МРЭО). Также был сокращен персонал ВК, который выполнял эти задачи.

Поэтому состояние мобилизационной техники, не контролировалось, что практически означало отказ от мобилизации автомобильной и специальной техники, несмотря на то, что в то время для доукомплектования войск необходимо было несколько тысяч единиц такой техники.

Кроме этого, из-за действий подозреваемого Заманы было свернута «по-буквенная» приписка мобилизационных ресурсов в воинские части. Иными словами, мобилизационные ресурсы не были приписаны к воинским частям и, соответственно, командиры подразделений не могли контролировать уровень их подготовки. Как следствие, во время проведения мобилизации с 2014 года водители БТР шли на места водителей БМП и наоборот, и так было со всеми специальностям.

Попытки ускорить переход на комплектование воинских частей контрактниками приводило к проблемам с их профессиональной подготовкой. На должности, которые определяли боеспособность подразделений, предназначался личный состав не по специальности. Его подготовка проводилась непосредственно в воинских частях, не имеющих лицензии на подготовку таких специалистов.

Лицензию на их подготовку имели только учебные центры тех видов вооруженных сил, количество которых, в соответствии с реформой, тоже сокращалась.

Результатом такой реформы стала неспособность в 2014 году сокращенных ВК выполнять задачи по назначению и организовывать территориальную оборону в зонах ответственности.

Например, переформирование учебного центра в пгт Десна Черниговской области, который имел достаточно развернутую учебную базу и квалифицированный персонал, было переведено на базу Академии сухопутных войск. Это привело к дефициту в боевых частях военнослужащих по специальностям: механик-водитель, наводчик-оператор, гранатометчик и тому подобное. И уже с началом вооруженной агрессии России против Украины учебный центр восстанавливали в ускоренном порядке.

3. Уничтожение системы противовоздушной обороны

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С 2012 года под руководством Заманы начался еще один этап реформ в сфере обороноспособности страны. В частности, реорганизация системы противовоздушной обороны Украины (далее — ПВО):

выведена из состава Воздушных сил и сокращена одна из двух бригад, на вооружении которой стояли зенитные ракетные комплексы С-300В;

остановлены и заблокированы программы по модернизации и восстановлению зенитно-ракетных комплексов С-125 и С-200В;

управления системы ПВО на территории АР Крым передалось Командующему ВМС ВСУ, которве дислоцировались в Крыму, и который не имел навыков управления Воздушными силами ВСУ и в дальнейшем изменили присяге.

По материалам уголовного производства Замана в феврале 2012 года во время совещания с командованием Воздушных сил ВСУ предложил расформировать Воздушные силы как вид ВСУ.

В частности Замана . предлагал:

ликвидировать самолеты-разведчики (без использования альтернативных средств — современных беспилотных летательных аппаратов);

вывести из состава Вооруженных Сил вертолеты специального назначения (повысило уязвимость боевых самолетов при боевом применении, ухудшило управляемость самолетов);

ликвидировать ряд военных аэродромов (могло снизить уровень противовоздушной обороны Киева и других важных государственных объектов);

вывести с территории АР Крым все подразделения тактической группы Воздушных Сил «Крым» Воздушного командования «Юг» ( могло оставить значительную территорию Украины и прибрежную зону Черноморско-Азовского региона без противовоздушного прикрытия, поскольку обеспечить выполнение указанных задач только силами флота фактически невозможно ).

Недостатки такой реформы системы ПВО проявились уже 14 ноября 2012, когда самолет радиотехнической разведки Вооруженных Сил РФ пролетел вдоль государственных границ Черноморского бассейна Украины.

Напомним, тогда Турция и Румыния применили дежурные истребители-перехватчики, экипажи которых продемонстрировали готовность к применению оружия в случае нарушения самолетом-разведчиком границ их государств. А вот органы управления ПВО ВСУ были не готовы.

Учитывая указанные угрозы обороноспособности государства Главный инспектор Министерства обороны Украины Фролов 11 января 2014 подал министру обороны Украины Лебедеву предложения (исх. № 221/27) о приостановлении проведения организационных мероприятий по расформированию воздушных командований, командований Воздушных Сил и вывода воинских частей, привлекаемых к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне, с их подчинения, а проведение мероприятий реформирования проводить в действующем правом поле. Указанные предложения были поддержаны Лебедевым.

Однако 27 января 2014 Замана собственноручно написал подчиненным военным должностным лицам поручения: «Продолжить работу» , что означало продолжение дальнейшего расформирования воздушных командований, Воздушных Сил и вывода воинских частей, привлекаемых к боевому дежурству по противовоздушной обороне, из их подчинения, что приводило к фактическому отсутствию надлежащей противовоздушной защиты Украины, то есть несло ущерб боеспособности и боеготовности ВСУ и подрывало обороноспособность государства в целом, создавая тем самым условия Российской Федерации для проведения подрывной деятельности против Украины.

Ситуация неуправляемости войсками повторилась уже на начальном этапе захвата Крыма русскими войсками в феврале 2014 года.

Примерно 10 российских военных транспортных самолетов Ил-76 несанкционированно пересекли границу Украины. Тогда для принятия решения должно было поступить указание от начальника Генштаба.

Вследствие такого реформирования в небо был поднят дежурный истребитель СУ-27, однако вылетел он из аэродрома «Миргород», что в Полтавской области. К моменту его прилета в Крым российские самолеты уже завершили свои планы и совершили посадку на аэродроме Гвардейское Черноморского флота РФ.

Дежурные зенитно-ракетные войска также не были применены из-за несогласованности управления.

4. Незаконные организационные изменения ВСУ, которые нивелировали стратегические документы

Также с 2013 бывший начальник Генерального штаба ВСУ Замана начал так называемое расформирования управлений и нескольких штабов армейских корпусов и создание на их базе Оперативного командования «Запад» и «Юг».

В этот период расформировывались управления других армейских корпусов, управлений Западного и Южного оперативных командований и территориального управления «Север» Сухопутных войск ВСУ, воздушных командований «Центр», «Запад» и «Юг» Воздушных Сил ВСУ.

Одновременное проведение значительного количества организационных мероприятий создало предпосылки для временной потере управления войсками, в том числе, теми которые должны были осуществлять защиту и оборону Крымского полуострова, ведь созданные отдельные органы военного управления не были предусмотрены действующими нормативно-правовыми актами. Как результат — их работа не была регламентирована надлежащим образом.

По сути, это было одним из самых опасных решений, ведь проведение реформ ВСУ без внесения изменений в законодательство Украины и игнорирование необходимости корректировки стратегических документов, определяющих порядок выполнения задачи отпора агрессору, сделало невозможным применение Стратегического замысла применения ВСУ, в который во время реформирования ВСУ изменения не вносились .

Так, эта реформа проводились с нарушением требований законодательства по поддержанию обороноспособности Украины в постоянной готовности к защите территориальной целостности государства.

Справка: по состоянию на 1 января 2014 года Закон Украины «О Вооруженных Силах Украины», Стратегический план применения ВСУ, Доктрина подготовки и ведения операций ВСУ, Концепция боевой и мобилизационной готовности ВСУ, Концепция огневого поражения в операциях ВСУ, Боевой устав Сухопутных войск ВСУ, Боевой устав ракетных войск ВСУ, Боевой устав авиации Сухопутных войск ВСУ, Боевой устав артиллерии ВСУ, Боевой устав высокомобильных десантных войск ВСУ не предполагали существование и деятельность вновь созданных оперативных командований. В общем, содержание реформ, проводимых в ВСУ, на 1 декабря 2013 года не отвечал требованиям более 50 законов и других нормативно-правовых актов Украины.

5. Непринятие мер по реагированию на внешние угрозы

В течение декабря 2013 — 19 февраля 2014 годов начальник Генерального штаба — Главнокомандующий ВСУ Замана получал в установленном порядке из разных источников, в том числе от разведывательных органов, информацию, из которой следовало, что:

под видом необходимости борьбы с террористическими организациями накануне Олимпийских игр в г.Сочи воинские части Западного, Южного (которые непосредственно граничат с Государственной границей Украины) и других военных округов Вооруженных Сил РФ приведены в повышенное состояние боевой готовности (разворачивались и наращивались системы противовоздушной обороны, армейской авиации , управления и связи), Вооруженные силы РФ проводили активный контроль воздушного пространства, активно велась воздушная разведка, к приведенным мероприятий привлекались силы и средства Черноморского флота РФ;

из подразделений 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ создана боевая тактическая группа, личный состав которой переведен на казарменное состояние с получением оружия и боеприпасов;

конечной целью Российской Федерации является присоединение Украины к интеграционным процессам РФ или ее развал как суверенного государства путем массовых беспорядков и гражданского конфликта;

Российская Федерация активизировала мероприятия по продвижению своих интересов через пророссийские организации в Автономной Республике Крым и г.Севастополе, а Черноморский флот РФ активно готовился к реагированию на возможную эскалацию напряженности в Крыму;

пророссийскими силами в АР Крым и г.Севастополе, а также представителями Российской Федерации осуществлялась активная пропаганда по созданию основы для выхода АР Крым и г.Севастополя из состава Украины в случае обострения ситуации в государстве;

самолеты-разведчики ВС Российской Федерации неоднократно нарушали воздушное пространство Украины над полуостровом Крым;

Черноморский флот РФ существенно увеличил материально-технические потребности из РФ, собственно для подготовки к проведению наступательных операций.

В то же время начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Замана обработав указанную информацию, осознавая ее содержание и достаточность данных о том, что Российская Федерация готовится к открытому и / или скрытому вооруженному вторжению, к актам агрессии против Украины, непосредственно накануне начала активных действий последних по аннексии Автономной Республики Крым и начала вторжения на материковую часть Украины, понимая наличие правовых оснований для приведения ВСУ в повышенное состояние боевой готовности и / или состояние полной боевой готовности в отдельных направлениях для учений, А также необходимость наращивания сил и средств в АР Крым, Черноморском направлении и приграничных с Российской Федерацией областях, позволяющего ВСУ организовано в определенные сроки начать военные действия и успешно выполнять поставленные боевые задачи в течение декабря 2013 года — 19 февраля 2014:

не принял мер для подготовки ВСУ, поддержания войск (сил) в постоянной боевой и мобилизационной готовности, комплектования их личным составом;

не обеспечил осуществление информационно-аналитической деятельности в интересах поддержания боевой готовности и применения ВСУ;

не принял мер и не принял соответствующих решений для приведения ВСУ в высшие степени боевой готовности: в «повышенное» состояние боевой готовности и / или состояние боевой готовности «военная угроза» и / или состояние полной боевой готовности в отдельных направлениях для учений или о наращивании сил и средств в АР Крым, Черноморском направлении и приграничных с Российской Федерацией областях, позволяющего ВСУ организовано в определенные сроки начать военные действия и успешно выполнять поставленные боевые задачи при отражении актов вооруженной агрессии Российской Федерации;

не осуществил надлежащее стратегическое планирование применения ВСУ, других военных формирований, правоохранительных органов, Госспецтрансслужбы и Госспецсвязи для обороны государства, организации стратегического развертывания и координации их подготовки к выполнению задач в области обороны государства в случае скрытой или открытой вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации;

не обеспечил функционирование действенной системы управления ВСУ, другими военными формированиями, Госспецтрансслужбы и Госспецсвязи;

не обеспечил организацию и внедрение надлежащей территориальной обороны Украины;

не обеспечил осуществление оперативного руководства применением группировок войск (сил) ВСУ.

ВЫВОДЫ

Последствия такой деятельности — существенное снижение уровня боеспособности ВСУ, их неспособность выполнить конституционные задачи по обороне Украины, защиты ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, что в свою очередь создало условия для военной оккупации Россией Автономной Республики Крым и г.Севастополь 21.03.2014 года, а также способствовало военной оккупации части территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Источник: ГБР