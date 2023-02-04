Украинские хакеры помогли раскрыть схему Кремля по соблазнению евродепутатов крупными суммами за поддержку аннексии Крыма

Вскоре после аннексии Крыма группа связанных с российской властью политтехнологов занялась отмыванием имиджа России за рубежом. Планировалось если не обеспечить признание «присоединения» полуострова в странах Европейского союза (ЕС), то хотя бы начать движение в этом направлении, а заодно попытаться избавить Россию от посткрымских санкций.

Известно об этом стало из утечки содержимого почтового ящика сотрудника аппарата Государственной думы Саргиса Мирзаханяна, координировавшего работу с европейскими политиками.

Издание «Важные истории» совместно с Eesti Ekspress, OCCRP, IRPI и Profil изучили попавшие в сеть письма и выяснили, что взаимодействие с депутатами парламентов нескольких стран ЕС не ограничивалось оплатой их участия в патриотических форумах в Ялте и в наблюдении за российскими выборами. Десятки тысяч евро выделялись также на внесение пророссийских резолюций в европейские парламенты, а в случае «правильного» голосования была предусмотрена дополнительная оплата. Разумеется, авторы резолюций отрицают, что получали эти деньги.

Кто такой Мирзаханян

Утечка, выложенная в интернет украинскими хакерами, содержит порядка 20 тысяч писем, охватывающих десятилетие с 2007 по 2017 год. Владелец взломанного почтового ящика — Саргис Мирзаханян, пиарщик, занимавший на момент аннексии Крыма должность помощника депутата Госдумы Игоря Зотова.

Также он был членом экспертного совета комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Вдобавок Мирзаханян был связан с администрацией президента — именно с такой пометкой он записан в телефонных книжках некоторых своих знакомых. Одним из основных его корреспондентов был Инал Ардзинба, на тот момент сотрудник президентской администрации, работавший под началом Владислава Суркова.

Саргис Мирзаханян давно стоит на страже русского мира ФОТО: OCCRP

С Ардзинбой Мирзаханян обсуждал прежде всего Украину. В его компетенцию входили заказные публикации в украинских и российских медиа, наем блогеров и интернет-провокаторов, а также организация пророссийских митингов. Об этих делах Мирзаханяна стало известно из публикаций украинских изданий (например, вот и вот).

Поначалу Мирзаханян и его сотрудники действовали под незарегистрированным брендом «Международное агентство актуальной политики», однако уже в начале 2017 года было учреждено ООО «Хемингуэйпартнерс» — оно принадлежало Сатеник Маркарян, матери Мирзаханяна. Соответственно, на Hemingway Partners сменились и плашки в презентациях группы. В них красочно описывались реализованные проекты Мирзаханяна и его впечатляющие возможности: все виды продвижения — прежде всего в медиа, но отнюдь не только в них. От митингов до выборов, от «нивелирования информационных угроз и проведения контркампаний» до «создания стратегии прямого выхода на лиц, принимающих решения».

В презентации Hemingway Partners кремлевское бабло побеждает зло

Среди задач, которые решала команда Мирзаханяна, первым пунктом в документе «Деятельность» названы «организация митингов, пикетов и других протестных акций в странах ЕС, направленных на дискредитацию событий или лиц, противоречащих внешнеполитическим трендам РФ. Организация публичных акций за отмену антироссийских санкций, в поддержку волеизъявления крымчан и в целом внешнеполитического курса РФ (в том числе на сирийском треке)».

В нашем расследовании мы сфокусировались на ранее практически не освещавшихся начинаниях Мирзаханяна на европейской почве. Развернутая после 2014 года кампания была направлена на легитимацию аннексии Крыма и продвижение кремлевского нарратива за границей. В ходе этой деятельности команда Мирзаханяна наладила отношения с политиками сразу нескольких стран Европы.

Самый громкий инфовброс

«Получилась бомба! В резолюции: 1) признание Крыма; 2) отмена санкций; 3) наезд на Могерини! (на Федерику Могерини, тогдашнюю Верховную представительницу Европейского союза по иностранным делам. — Прим. ред.) С точки зрения медийности — это, скорее всего, будет нашим самым громким инфовбросом!» — пишет Мирзаханян одному из своих сотрудников в апреле 2016 года.

Речь идет про проект резолюции Совета итальянского региона Венето, внесенную одним из его депутатов — Стефано Вальдегамбери. Характерно, что внесение этой резолюции обозначено в презентациях Hemingway Partners как один из международных проектов пиар-группы Мирзаханяна, а в его почте практически за месяц до голосования обнаруживается не только ее текст, но и документ, в котором описывается своего рода «план действий», и указывается, что резолюцию готовы поддержать 29 депутатов.

Резолюция действительно была принята (впрочем, «за» проголосовало лишь 27 человек) в мае 2016 года. В резолюции осуждалась «дискриминационная и несправедливая с точки зрения принципов международного права» политика Евросоюза в отношении полуострова. Также Совет Венето действительно призвал к отмене санкций и стал первым европейским политическим институтом, открыто признавшим Крым частью России.

Вальдегамбери не ответил на наши вопросы.

В разделе «Смета» говорится: «20 000 EUR + 20 000 EUR (внесение), в случае успешного голосования +15 000 EUR в каждом случае»

Вслед за Венето схожие пророссийские резолюции приняли еще два итальянских региона — Лигурия и Ломбардия.

Российские государственные медиа ликовали, но Мирзаханян не собирался останавливаться на достигнутом. Уже в июне 2016 года он пишет коллеге письмо со странным текстом: «По ценнику за проголосованное этот жук мне тоже прислал. Остальное, как посчитаешь возможным, но желательно как можно больше». Что это означает и о ком идет речь из переписки, понять невозможно, однако к письму приложен новый «план действий», озаглавленный «Резолюции в Австрии и Италии». Из него следует, что принятой в Венето резолюции предстоит отправиться выше, уже на государственный уровень, в итальянский парламент. Указано, что вносить резолюцию в Сенат будет коллега Вальдегамбери по правой партии «Лига Севера», сенатор Паоло Тосато. В конце документа в разделе «Смета» говорится: «20 000 EUR + 20 000 EUR (внесение), в случае успешного голосования +15 000 EUR в каждом случае».

Через несколько дней Тосато действительно внес в парламент проект резолюции — итальянский сенат отклонил его 27 июня.

«Мы продолжим борьбу… на региональном уровне… и не оставим попыток пролоббировать этот документ в Европарламенте. Сейчас особенно важно напоминать коллегам из других национальных парламентов о том, что такая инициатива необходима», — пообещал тогда Тосато.

Отблагодарить за резолюцию

В том же документе указана смета на внесение аналогичной резолюции и в австрийский парламент: «20 000 EUR, в случае успешного голосования +15 000 EUR». И исполнитель — депутат Йоханнес Хюбнер из еще одной националистической партии, Австрийской партии свободы. В том же июне 2016 года Хюбнер действительно внес такую резолюцию, но, как и в Италии, она не нашла поддержки большинства депутатов.

Хюбнер, как и Тосато, отрицает, что получал деньги за внесение резолюции и голосование по ней.

В почте Мирзаханяна есть и другие подобные «планы действий», в частности для Латвии, Греции и даже для Парламентской ассамблеи совета Европы, однако о том, чтобы они дошли до стадии слушаний, не сообщалось.

Наибольшего успеха команда Мирзаханяна добилась на Кипре, где в июле 2016 года национальный парламент все-таки проголосовал за аналогичную по содержанию резолюцию. От итальянской и австрийской она отличалась двумя дополнительными требованиями: снятия персональных санкций с отдельных россиян, а также требованием соблюдения Минских договоренностей между Россией и Украиной. Идею такого голосования помощник Мирзаханяна предложил своему шефу почти за три месяца до внесения документа в парламент, а предварительный текст резолюции был согласован с Мирзаханяном за неделю до голосования.

Сметы на продвижение этой истории в письмах Мирзаханяна не обнаружилось, однако в том же году российско-кипрский бизнесмен Сергей Козлов стал одним из крупнейших спонсоров Прогрессивной партии трудового народа. Козлов пожертвовал ей 15 тысяч евро. Резолюцию в парламент вносил лидер этой самой партии Андрос Киприану. По совпадению, именно сын Козлова, Дмитрий, был своего рода посредником между кипрскими политиками и командой Мирзаханяна, что сам Дмитрий подтвердил в ответ на наш запрос.

В разговоре с нами Киприану признал, что пожертвование Козлова «возможно, было способом отблагодарить [нас] за резолюцию», но «деньги же поступили не мне лично».

Мирзаханян на наши вопросы не ответил.

Пример для Европы

Проталкивание резолюций с кремлевским нарративом — лишь часть интенсивного взаимодействия команды Мирзаханяна с европейскими политиками и медиа.

Пул правых евродепутатов, дружественных российским лоббистам, неоднократно ездил в оккупированный Крым. Наиболее представительные делегации десантировались на ежегодный Ялтинский международный экономический форум, учрежденный через год после «присоединения» полуострова. О том, как организовывались эти визиты и во сколько обходилось пиар-участие дорогих гостей, читайте в полной версии расследования на сайте OCCRP.

Глава Прогрессивной партии признал, что пожертвование бизнесмена Козлова «возможно, было способом отблагодарить [нас] за резолюцию», но «деньги же поступили не мне лично»

Кроме того, в почте Мирзаханяна есть его переписка с Леонидом Слуцким, председателем комитета Госдумы по международным делам. Из нее следует, что в 2017 году Мирзаханян и Слуцкий вместе работали над тем, чтобы привезти на грядущие российские выборы максимально многочисленную делегацию из так называемых иностранных наблюдателей — состоящую из тех же европейских депутатов правого толка. «Привозным» наблюдателям оплачивались перелеты, проживание и расходы. Приглашающей стороной выступал Российский фонд мира, возглавляемый Слуцким. Согласно утечке, бюджет проекта составил 68 тысяч евро.

Кодекс поведения международных наблюдателей гласит, что они не должны «получать финансирование или пользоваться инфраструктурной поддержкой правительств, на территории которых проходят выборы, поскольку это может вызвать конфликт интересов и поставить под сомнение выводы наблюдательной миссии».

Леонид Слуцкий — влиятельный действующий политик и давний соратник Кремля. Выделение его фондом денег на приезд наблюдателей «противоречит требованиям кодекса», считает Стефани Шифер, председатель правления Европейской платформы за демократические выборы.

Леонид Слуцкий на наш запрос не ответил.

Переписка заканчивается 2017 годом, но ряд европейских депутатов продолжали «наблюдать» за российскими выборами и впоследствии. Так, в 2021 году уже упоминавшийся Стефано Вальдегамбери вновь выступил в этой роли. Посетив штаб наблюдения за выборами, он заявил: «Меня поразила прозрачность всего происходящего у вас, то, как вы вовлекаете очень много людей в этот процесс, как всё контролируется. Думаю, нам нужно брать с вас пример, копировать вашу систему, а не критиковать её».

Авторы: Дмитрий ВЕЛИКОВСКИЙ, Мартин ЛЕЙН, Чечилия АНЕСИ, Лоренцо БАНЬОЛИ, Татьяна ТКАЧЕНКО; ВАЖНЫЕ ИСТОРИИ